Τα 5 τσάγια που μπορούν να βοηθήσουν στην εξισορρόπηση των ορμονών σου

Πώς θα εξισορροπήσετε φυσικά τις ορμόνες σας.

Οι ορμόνες είναι χημικοί αγγελιοφόροι που καθοδηγούν τον ύπνο, τον μεταβολισμό, το άγχος και την αναπαραγωγική υγεία. Όταν χάνουν την ισορροπία τους, μπορεί να παρατηρήσετε αλλαγές στη διάθεση, εξάψεις, ακανόνιστη περίοδο ή ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής και η ιατρική περίθαλψη έρχονται πρώτα, αλλά μπορείτε να προσθέσετε πράσινα ή άλλα τσάγια για να εξισορροπήσετε φυσικά τις ορμόνες σας.

Τα 5 τσάγια που μπορούν να βοηθήσουν στην εξισορρόπηση των ορμονών

Πράσινο τσάι

Το πράσινο τσάι ξεχωρίζει επειδή δεν υφίσταται ζύμωση, κάτι που το βοηθά να διατηρεί περισσότερα αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρά σας. Ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, η επιγαλλοκατεχίνη (EGCG), υποστηρίζει τον μεταβολισμό (τον τρόπο που το σώμα σας χρησιμοποιεί την ενέργεια) και την ορμονική υγεία. Έρευνες δείχνουν ότι το πράσινο τσάι μπορεί να μειώσει το σάκχαρο στο αίμα, να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και να υποστηρίξει τη μέτρια απώλεια βάρους. Αυτά τα οφέλη μπορεί να είναι ευεργετικά για άτομα με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS), μια πάθηση που συνδέεται με υψηλά ανδρογόνα (ανδρικές ορμόνες), ακμή, υπερβολική τριχοφυΐα και ακανόνιστη περίοδο. Τα οφέλη μπορεί να είναι πιο σημαντικά όταν το πίνετε τακτικά για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Μια μακροπρόθεσμη μελέτη υποδηλώνει πρόσθετα οφέλη, σημειώνοντας ότι οι γυναίκες που έπιναν πράσινο τσάι καθημερινά για πάνω από 20 χρόνια είχαν πιο υγιή επίπεδα οιστρογόνων, χαμηλότερο βάρος και καλύτερο ύπνο. Άνδρες σε παρόμοιες μελέτες έχουν δείξει υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης, καλύτερη διάθεση και βελτιωμένο ύπνο. Το πράσινο τσάι είναι ασφαλές για τους περισσότερους ανθρώπους. Κάποιοι παρατηρούν ήπιες παρενέργειες όπως συχνή ούρηση ή στομαχικές διαταραχές.

Τσάι δυόσμου

Τσάι δυόσμου, φτιαγμένο από το φυτό Mentha spicata, είναι χωρίς καφεΐνη. Έχει μια γλυκιά γεύση που είναι πιο απαλή από τη μέντα. Είναι ασφαλές για τους περισσότερους ανθρώπους και αποτελεί καλή επιλογή για άτομα με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών. Μελέτες δείχνουν ότι μπορεί ως εξής:

Βοήθεια στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα

Αύξηση της ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH), υποστηρίζοντας την ωορρηξία και πιο τακτικές περιόδους

Χαμηλότερη τεστοστερόνη, μείωση της ακμής και της επιπλέον τριχοφυΐας για όσους έχουν σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

Για την παρασκευή του, χρησιμοποιήστε ένα κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένα φύλλα ή ένα φακελάκι τσαγιού ανά φλιτζάνι νερό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 5-10 φρέσκα φύλλα ανά φλιτζάνι, αλλά βοηθάει να τα συνθλίψετε ελαφρά πρώτα για να απελευθερώσουν τη γεύση τους. Βυθίστε τα σε ζεστό νερό για πέντε έως επτά λεπτά και σουρώστε.

Τσάι λυγαριάς

Τσάι λυγαριάς ( Vitex agnus-castus), γνωστό και ως «πιπέρι του μοναχού», πήρε το όνομά του επειδή οι μοναχοί κάποτε πίστευαν ότι τους βοηθούσε να παραμείνουν «αγνοί» μειώνοντας τη σεξουαλική επιθυμία. Οι γυναίκες το χρησιμοποιούν τώρα για να ανακουφίσουν τα συμπτώματα του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου (PMS), όπως η ευαισθησία στο στήθος. Το τσάι λυγαριάς μπορεί να βοηθήσει μειώνοντας την προλακτίνη και ενισχύοντας την προγεστερόνη, η οποία υποστηρίζει μια πιο υγιή ωχρινική φάση (το δεύτερο μισό της περιόδου σας), η οποία μπορεί να βελτιώσει την κανονικότητα της περιόδου και τη γονιμότητα. Μερικές γυναίκες το χρησιμοποιούν για συμπτώματα εμμηνόπαυσης, όπως οι εξάψεις, αλλά τα στοιχεία είναι περιορισμένα. Η λυγαριά θεωρείται γενικά ασφαλής για βραχυπρόθεσμη χρήση (έως τρεις μήνες), αλλά μπορεί να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές, πονοκεφάλους, ακανόνιστη περίοδο ή κνησμό. Αποφύγετε τη λυγαριά εάν:

Είστε έγκυος

Θηλάζετε

Παίρνετε ορμόνες

Έχετε καρκίνο του μαστού, της μήτρας ή των ωοθηκών θετικό σε ορμονικούς υποδοχείς

Αυτό το τσάι ή βάμμα μπορεί να έχει μια ελαφρώς πικρή, γήινη γεύση. Προσθέστε μέλι, λεμόνι ή χαμομήλι για να μαλακώσετε τη γεύση.

Τσάι μαντζουράνας

Η μαντζουράνα ( Origanum majorana) είναι ένα βότανο της οικογένειας της μέντας. Τα φύλλα της προσφέρουν αντιοξειδωτικά και ηρεμιστικές ενώσεις, όπως τερπένια και φλαβονοειδή. Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι η μαντζουράνα μπορεί να εξισορροπήσει τις γυναικείες αναπαραγωγικές ορμόνες, κάτι που μπορεί να βοηθήσει σε:

Χαμηλότερες ανδρικές ορμόνες για άτομα με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών

Μείωση των πόνων περιόδου ή της έντονης ροής

Υποστήριξη της υγείας των ωοθηκών και ρύθμιση της περιόδου

Όταν παρασκευάζεται ως τσάι, παράγει ένα καταπραϋντικό, αρωματικό ρόφημα με απαλή φυτική γεύση και μια νότα μέντας. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφεύγεται εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε.

Τσάι ρίζας γλυκόριζας

Η ρίζα γλυκόριζας μπορεί να μειώσει την κορτιζόλη (την ορμόνη του στρες) και να υποστηρίξει την υγεία των επινεφριδίων, κάτι που μπορεί να βοηθήσει άτομα με νόσο του Addison ή σύνδρομο χρόνιας κόπωσης. Η ρίζα γλυκόριζας περιέχει φυτικές ενώσεις που μιμούνται τα οιστρογόνα και μπορεί να μειώσουν την τεστοστερόνη, κάτι που θα μπορούσε να ωφελήσει άτομα με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών. Πρώιμες μελέτες υποδεικνύουν ότι η γλυκόριζα μπορεί να ανακουφίσει τις εξάψεις ή να υποστηρίξει την υγεία των οστών κατά την εμμηνόπαυση, αλλά τα αποτελέσματα είναι ανάμεικτα. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τον τύπο και την ποσότητα της ρίζας γλυκόριζας. Το τσάι γλυκόριζας έχει μια φυσικά γλυκιά, γήινη γεύση. Η τακτική χρήση μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση, να μειώσει τα επίπεδα καλίου και να αλληλεπιδράσει με φάρμακα για την καρδιά ή τα νεφρά. Συζητήστε με τον γιατρό σας πριν το πιείτε.