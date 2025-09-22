Ποια θρεπτικά συστατικά πρέπει να συνδυάσεις για την υγεία της καρδιάς

Αυτοί οι συνδυασμοί βιταμινών και μετάλλων μπορούν να διατηρήσουν την αρτηριακή σας πίεση υπό έλεγχο, να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και πολλά άλλα.

Φυστικοβούτυρο και μαρμελάδα. Μπιφτέκια και πατάτες. Μερικά φαγητά ταιριάζουν απλώς καλύτερα μαζί. Και όπως αποδεικνύεται, ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τις βιταμίνες και τα μέταλλα. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλά θρεπτικά συστατικά συνεργάζονται με σκοπό την καλύτερη υγεία αλλά και για μια πιο υγιή καρδιά. Ακολουθούν μερικοί συνδυασμοί βιταμινών και μετάλλων που μπορούν να προσφέρουν μεγάλα οφέλη για την υγεία. Επειδή σε αυτήν την περίπτωση, το σύνολο είναι πραγματικά καλύτερο.

Οι 6 καλύτεροι συνδυασμοί θρεπτικών συστατικών για την υγεία της καρδιάς

Συνδυάστε τη βιταμίνη Β6 με μαγνήσιο για να ενισχύσετε την υγεία της καρδιάς σας

Το μαγνήσιο, που βρίσκεται στους ξηρούς καρπούς και τους σπόρους, μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της αρτηριακής σας πίεσης, να αποτρέψει τη σκλήρυνση των αρτηριών και να διατηρήσει τον καρδιακό σας ρυθμό κανονικό. Και αποδεικνύεται ότι αυτό το ισχυρό μέταλλο έχει έναν φίλο: τη βιταμίνη Β6, η οποία βοηθά το σώμα σας να απορροφήσει το μαγνήσιο. Για να αυξήσετε την πρόσληψη μαγνησίου, δοκιμάστε να τρώτε τροφές όπως αμύγδαλα και σπανάκι. Για να λάβετε περισσότερη βιταμίνη Β6, επιλέξτε ωμές τροφές που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά (όπως μπανάνες), σε αντίθεση με μαγειρεμένες ποικιλίες. Εάν δυσκολεύεστε να αυξήσετε την πρόσληψη βιταμίνης Β6 μέσω της διατροφής, ρωτήστε τον γιατρό σας εάν μπορείτε να επωφεληθείτε από ένα συμπλήρωμα.

Μια υγιής ισορροπία νατρίου και καλίου μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της αρτηριακής σας πίεσης

Αυτά τα απαραίτητα μέταλλα συνεργάζονται όπως το γιν και το γιανγκ για να ρυθμίσουν πολλές σωματικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της αρτηριακής πίεσης. Σχεδόν οι μισοί ενήλικες έχουν υπέρταση και η κατανάλωση υπερβολικού νατρίου και πολύ λίγου καλίου μπορεί να παίζει ρόλο στην αύξηση του κινδύνου για την πάθηση. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) συνιστά την κατανάλωση όχι περισσότερο από 2.300 mg νατρίου την ημέρα και την προσέγγιση ενός ιδανικού ορίου όχι μεγαλύτερου από 1.500 mg την ημέρα για τους περισσότερους ενήλικες. Δυστυχώς, οι περισσότεροι επίσης δεν καταναλώνουν αρκετό κάλιο. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί μια ισορροπία; Να τρώτε ελαφρώς αλατισμένα λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο, όπως κολοκύθα και σπανάκι. Για παράδειγμα πατάτες, φασόλια ή ψάρι και με αλάτι κατά βούληση. Συζητήστε με τον γιατρό σας σχετικά με τα επίπεδα που είναι λογικά για την περίπτωσή σας.

Λάβετε αρκετή βιταμίνη D και μαγνήσιο για να βοηθήσετε στη ρύθμιση της καρδιάς σας

Η βιταμίνη D μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στη βελτίωση της υγείας της καρδιάς σας, αλλά για να λειτουργήσει, χρειάζεται τη βοήθεια του μαγνησίου. Χωρίς μαγνήσιο, δεν μπορείτε να μετατρέψετε τη βιταμίνη D στην ενεργή της μορφή, που ονομάζεται καλσιτριόλη. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να καταναλώνετε και τα δύο θρεπτικά συστατικά στο ίδιο γεύμα, αλλά η τήρηση της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης για το καθένα είναι η καλύτερη επιλογή. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες είναι καλό να στοχεύουν στην πρόσληψη 600 IU (διεθνείς μονάδες) βιταμίνης D την ημέρα. Καλές πηγές βιταμίνης D περιλαμβάνουν τα ψάρια και το γάλα. Καλές πηγές μαγνησίου περιλαμβάνουν τα αμύγδαλα, το σπανάκι και τα μαύρα φασόλια. Μπορεί επίσης να έχετε ακούσει για τη φιλία της βιταμίνης D με ένα άλλο θρεπτικό συστατικό: το ασβέστιο. Μαζί ωφελούν την υγεία των οστών. Ωστόσο, μια ανασκόπηση έδειξε ότι τα συμπληρώματα ασβεστίου μπορεί να συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων, γι' αυτό μιλήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε συμπληρώματα ασβεστίου.

Freepik

Καταναλώστε σίδηρο με βιταμίνη C εάν χρειάζεστε βοήθεια για την πρόληψη της αναιμίας από έλλειψη σιδήρου

Ο σίδηρος είναι ένα απαραίτητο μέταλλο που βοηθά το σώμα σας να παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια. Διατίθεται σε δύο μορφές: αιμική (που βρίσκεται στο κρέας και τα θαλασσινά) και μη αιμική (που βρίσκεται σε φυτικές τροφές καθώς και στο κρέας και τα θαλασσινά). Όλοι οι ενήλικες άνδρες και γυναίκες άνω των 51 ετών θα πρέπει να καταναλώνουν 8 mg σιδήρου την ημέρα, ενώ οι γυναίκες ηλικίας 19 έως 50 ετών χρειάζονται 18 m. Η μη θεραπευμένη αναιμία από ανεπάρκεια σιδήρου μπορεί να προκαλέσει την καρδιά σας να εργάζεται πιο σκληρά, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς ή ακόμα και καρδιακή ανεπάρκεια. Αν δεν λαμβάνετε αρκετό σίδηρο, τότε η προσθήκη βιταμίνης C, η οποία βρίσκεται στα εσπεριδοειδή (καθώς και στα μούρα και τις πιπεριές, μεταξύ άλλων πηγών), θα μπορούσε να βοηθήσει επειδή συμβάλει στην απορρόφηση του σιδήρου από φυτικές τροφές.

Καταναλώστε βιταμίνες B6 και B12 με φυλλικό οξύ για να μειώσετε τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

Αυτές οι βιταμίνες Β συνεργάζονται για να μειώσουν τα επίπεδα ομοκυστεΐνης, ενός αμινοξέος που συνδέεται με καρδιακές παθήσεις όταν συσσωρεύεται σε περίσσεια. Μια μελέτη μάλιστα έδειξε ότι η υψηλότερη πρόσληψη φυλλικού οξέος και βιταμίνης Β6 συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου σε έναν γενικό πληθυσμό. Μπορείτε να βρείτε βιταμίνη Β6 στο σπανάκι. Τα αυγά, τα πουλερικά και το γάλα περιέχουν βιταμίνη Β12 .

Συνδυάστε τα ωμέγα-3 με βιταμίνες και μέταλλα για μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι ένας τύπος πολυακόρεστου λίπους που μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της υγείας της καρδιάς σας, ιδιαίτερα εάν έχετε καρδιακή νόσο. Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι ωμέγα-3: το εικοσαπενταενοϊκό οξύ (EPA) και το δοκοσαεξαενοϊκό οξύ (DHA), τα οποία βρίσκονται σε ψάρια, όπως ο σολομός, το σκουμπρί και ο τόνος, και το άλφα-λινολενικό οξύ (ALA), το οποίο βρίσκεται σε ορισμένα φυτά και φυτικά έλαια, όπως ο λιναρόσπορος και κανόλα. Ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να αυξήσετε την πρόσληψη ωμέγα-3 είναι η κατανάλωση ψαριών, τα οποία περιέχουν EPA και DHA — και τα δύο απορροφώνται πιο εύκολα από τον οργανισμό από το ALA.

Εάν όμως δεν τρώτε ψάρια, ίσως θελήσετε να αυξήσετε την πρόσληψη ALA. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ALA μπορούν να μετατραπούν από τον οργανισμό σε EPA και DHA — με λίγη βοήθεια από την ισορροπημένη διατροφή, φυσικά. Μέταλλα όπως το μαγνήσιο και ο ψευδάργυρος και βιταμίνες όπως η βιταμίνη C και οι βιταμίνες Β βοηθούν όλα στη μετατροπή του ALA σε λιπαρά οξέα όπως το EPA και το DHA. Προσθέστε μερικούς λιναρόσπορους στην επόμενη σαλάτα σας ή πασπαλίστε μερικούς σπόρους chia στο smoothie σας, οι οποίοι είναι και οι δύο πλούσιοι σε ALA.