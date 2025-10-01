Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπληρώματα είναι απαραίτητα. Ωστόσο, οι παρενέργειες μπορεί να αποτελούν αιτία ανησυχίας.

Νιώθετε χαμηλή ενέργεια, δύσπνοια, ζάλη ή κρύο πιο συχνά από το συνηθισμένο; Αν αυτά τα συμπτώματα σας φαίνονται οικεία, ίσως αναρωτιέστε αν έχετε έλλειψη σιδήρου, μια πάθηση που ονομάζεται επίσης αναιμία. Η έλλειψη σιδήρου αναγνωρίζεται ως η πιο συχνή διατροφική ανεπάρκεια στον κόσμο. Εκτιμάται ότι το 30% του πληθυσμού επηρεάζεται από χαμηλά επίπεδα σιδήρου.

Ο σίδηρος είναι ένα μέταλλο που βοηθά στον σχηματισμό της αιμοσφαιρίνης, ενός συστατικού των ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταφέρει οξυγόνο σε όλο το σώμα για να διατηρεί τα επίπεδα ενέργειας σταθερά. Ευτυχώς, μπορείτε να ανακτήσετε τα αποθέματα σιδήρου σας με αλλαγές στη διατροφή σας και λαμβάνοντας συμπληρώματα. Τα συμπληρώματα σιδήρου όμως μπορεί μερικές φορές να προκαλέσουν παρενέργειες, όπως πεπτικές διαταραχές, αλλαγή στη γεύση και άλλα.

7 πιθανές παρενέργειες από τη λήψη συμπληρωμάτων σιδήρου

Πεπτικές διαταραχές

Τα συμπληρώματα σιδήρου που λαμβάνονται από το στόμα μπορούν να προκαλέσουν κάποια ήπια πεπτικά προβλήματα, όπως:

Στομαχικές διαταραχές

Δυσκοιλιότητα

Ναυτία

Κοιλιακός πόνος

Έμετος

Διάρροια

Μπορεί να χρειαστεί να λαμβάνετε σίδηρο με την τροφή για να αποτρέψετε αυτά τα προβλήματα. Οι παρενέργειες μπορεί να προκληθούν από τη λήψη συμπληρωμάτων σιδήρου με άδειο στομάχι.

Σκούρα κόπρανα

Τα σκούρα ή μαύρα κόπρανα μπορεί να είναι μια τυπική παρενέργεια των δισκίων σιδήρου που λαμβάνονται από το στόμα. Ωστόσο , θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν έχετε:

Κόπρανα με κόκκινες ραβδώσεις (ραβδώσεις αίματος)

Κράμπες στο στομάχι

Οξύς πόνος στο στομάχι

Μεταλλική γεύση

Η μεταλλική γεύση είναι μια συχνή παρενέργεια της λήψης συμπληρωμάτων μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου. Οφείλεται στην ύπαρξη ευαίσθητων γευστικών καλύκων στη γλώσσα σας. Τα άλατα σιδήρου διαλύονται στο στόμα και προκαλούν μια μεταλλική γεύση. Συνήθως υποχωρεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να λαμβάνετε συμπληρώματα σιδήρου με την τροφή για να αποτρέψετε αυτή τη δυσάρεστη μεταλλική γεύση.

Χρώση δοντιών

Μερικοί άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν περισσότερες γαστρεντερικές παρενέργειες με την από του στόματος χορηγούμενη μορφή σιδήρου και να επιλέξουν αντ' αυτού υγρό σίδηρο. Μια συχνή παρενέργεια των υγρών μορφών σιδήρου είναι ότι μπορεί να λεκιάσουν τα δόντια. Για να αποφύγετε τους λεκέδες, δοκιμάστε να αναμίξετε το συμπλήρωμα σιδήρου με νερό και να το πιείτε με καλαμάκι. Το τακτικό βούρτσισμα με οδοντόκρεμα που περιέχει μαγειρική σόδα ή υπεροξείδιο μπορεί επίσης να βοηθήσει.

Μειωμένη πρόσληψη ψευδαργύρου

Ο σίδηρος και ο ψευδάργυρος απορροφώνται με παρόμοιο τρόπο, επομένως τα δύο μέταλλα μπορεί να ανταγωνίζονται μεταξύ τους στον οργανισμό. Τα συμπληρώματα σιδήρου που περιέχουν 25 χιλιοστόγραμμα (mg) ή περισσότερο στοιχειακού σιδήρου μπορεί να μειώσουν την απορρόφηση ψευδαργύρου και τα επίπεδα ψευδαργύρου στο αίμα.

Σοβαρές παρενέργειες από υπερβολική κατανάλωση σιδήρου

Η υψηλότερη πρόσληψη σιδήρου, άνω των 20 mg/κιλό (kg), μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα έντερα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές όπως:

Φλεγμονή του βλεννογόνου του στομάχου και έλκη

Απώλεια υγρών και αίματος

Σοκ

Βλάβη ιστών

Η τοξική συσσώρευση σιδήρου μπορεί να προκληθεί από μια κληρονομική πάθηση που ονομάζεται αιμοχρωμάτωση και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα όπως κίρρωση του ήπατος, καρκίνο του ήπατος και καρδιακές παθήσεις. Τα άτομα με αυτό το κληρονομικό πρόβλημα θα πρέπει να αποφεύγουν τη λήψη συμπληρωμάτων σιδήρου.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα συμπληρώματα και φάρμακα

Τα συμπληρώματα σιδήρου μπορούν να αλληλεπιδράσουν με άλλα φάρμακα και συμπληρώματα. Μπορούν να επηρεάσουν την απορρόφηση και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων. Αποφύγετε τη λήψη των ακόλουθων φαρμάκων με συμπληρώματα σιδήρου:

Λεβοντόπα : Τα συμπληρώματα σιδήρου μπορούν να μειώσουν την απορρόφηση της λεβοντόπα, καθιστώντας την λιγότερο αποτελεσματική.

Λεβοθυροξίνη : Τα συμπληρώματα σιδήρου μπορούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του Levoxyl (λεβοθυροξίνη).

Αναστολείς αντλίας πρωτονίων : Το Prevacid (λανσοπραζόλη) και το Prilosec (ομεπραζόλη) μειώνουν το οξύ του στομάχου και μειώνουν την απορρόφηση του διαιτητικού μη αιμικού σιδήρου.

Αντιβιοτικά : Τα συμπληρώματα σιδήρου μπορεί να επηρεάσουν τα αντιβιοτικά. Μερικά από αυτά περιλαμβάνουν τετρακυκλίνες και φθοροκινολόνες.

Ασβέστιο: Το ασβέστιο μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση σιδήρου. Είναι καλύτερο να λαμβάνετε συμπληρώματα ασβεστίου και σιδήρου σε διαφορετικές ώρες της ημέρας.

Το ασβέστιο μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση σιδήρου. Είναι καλύτερο να λαμβάνετε συμπληρώματα ασβεστίου και σιδήρου σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. Βιταμίνη C: Η βιταμίνη C μπορεί να ενισχύσει την απορρόφηση σιδήρου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες παρενέργειες από τον σίδηρο.

Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν λαμβάνετε άλλα φάρμακα πριν ξεκινήσετε τη λήψη συμπληρωμάτων σιδήρου.