Ηλεκτρολύτες: Πότε μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι για την υγεία σου και πώς θα το καταλάβεις

Τα σημάδια που δείχνουν ότι οι ηλεκτρολύτες μπορεί να γίνονται επικίνδυνοι για τον οργανισμό σας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ηλεκτρολύτες έχουν γίνει ένα εργαλείο ευεξίας που βοηθά το σώμα σας να συγκρατεί υγρά, να υποστηρίζει τη λειτουργία των νεύρων και των μυών και να διατηρεί σταθερή την αρτηριακή πίεση. Όμως όπως συμβαίνει με πολλές τάσεις υγείας, η υπερβολική πρόσληψη ηλεκτρολυτών δεν είναι πάντα καλύτερη λύση και μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες.

Πότε οι ηλεκτρολύτες μπορεί γίνουν επικίνδυνοι

Οι ηλεκτρολύτες είναι απαραίτητοι για τη νευρική σηματοδότηση, τη μυϊκή συστολή, την ενυδάτωση και τη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης. Αλλά η υπερβολική ποσότητα μπορεί να διαταράξει αυτές τις ισορροπίες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν λαμβάνετε συμπληρώματα ή καταναλώνετε ηλεκτρολυτικά ποτά χωρίς την απώλεια υγρών που θα δικαιολογούσε την αναπλήρωση. Για τους περισσότερους μόνο το νερό είναι αρκετό για ενυδάτωση. Τα ηλεκτρολυτικά ποτά είναι καλύτερο να καταναλώνονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις όπως η παρατεταμένη άσκηση, η υπερβολική έκθεση σε θερμότητα, η ασθένεια με απώλεια υγρών ή οι ιατρικές παθήσεις.

Παρενέργειες από τους πολλούς ηλεκτρολύτες

Η υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρολυτών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτρολυτική ανισορροπία και τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Κούραση

Ναυτία, έμετος ή διάρροια

Μυϊκοί σπασμοί ή αδυναμία

Σύγχυση

Ακανόνιστος καρδιακός παλμός

Υψηλή αρτηριακή πίεση

Σε πιο ακραίες περιπτώσεις, κάποιοι μπορεί να εμφανίσουν νεφρικές επιπλοκές. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί μεταβολική οξέωση (όταν υπάρχει υπερβολική συσσώρευση οξέος στο σώμα σας) η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση, σύγχυση, γρήγορη αναπνοή ή ακόμα και σοκ εάν δεν αντιμετωπιστεί.

Πόσο είναι το πάρα πολύ;

Δεν υπάρχει ένας ενιαίος αριθμός που να ταιριάζει σε όλους, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η συνολική εικόνα. Πιο συγκεκριμένα είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως οι ηλεκτρολύτες προορίζονται να αναπληρώσουν ό,τι έχετε χάσει. Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να υπερφορτώσει τον οργανισμό σας εάν δεν ιδρώνετε πολύ ή δεν χάνετε υγρά λόγω ασθένειας. Τα ροφήματα ηλεκτρολυτών είναι καλύτερο να φυλάσσονται για μεγαλύτερης διάρκειας ή υψηλής έντασης προπονήσεις (περισσότερο από 60 λεπτά), ζεστά και υγρά περιβάλλοντα ή κατά την ανάρρωση από εμετό ή διάρροια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αναπλήρωση των χαμένων μετάλλων καθίσταται απαραίτητη για την αποφυγή της αφυδάτωσης. Επίσης όσοι έχουν ορισμένες ιατρικές παθήσεις ή λαμβάνουν φάρμακα όπως διουρητικά, ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανισορροπίας και θα πρέπει να παρακολουθούν την πρόσληψη πιο στενά με τη βοήθεια ενός γιατρού. Αν ιδρώνετε σημαντικά, ωστόσο, στοχεύστε να αναπληρώσετε το 70%-80% της απώλειας ιδρώτα σας. Για προπονήσεις μικρότερες από δύο ώρες, συνιστά να τηρείτε τα 120 έως 160 χιλιοστόγραμμα (mg) νατρίου και 50 έως 100 mg καλίου ανά ποτό ηλεκτρολυτών 16 ουγγιών.

Τέλος εάν παρατηρήσετε συμπτώματα όπως ζάλη, αδυναμία, μυϊκές κράμπες ή σύγχυση μετά την κατανάλωση ενός ηλεκτρολυτικού ποτού, σταματήστε να το πίνετε και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια για σοβαρά συμπτώματα όπως πόνο στο στήθος, επιληπτικές κρίσεις ή μυϊκή παράλυση