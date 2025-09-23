Τα κυριότερα σημάδια που δείχνουν ότι έχεις φλεγμονή και τι να κάνεις γι΄αυτό

Να πώς θα καταλάβετε ότι έχετε φλεγμονή.

Τον τελευταίο καιρό ο όρος «φλεγμονή» συζητιέται όλο και περισσότερο. Από τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις μέχρι τις διασημότητες και τους influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ότι όλοι μιλούν για αυτή τη σημαντική σωματική διαδικασία και τον πιθανό αντίκτυπό της στην υγεία μας.

Όταν το σώμα μας τραυματίζεται ή αντιμετωπίζει κάποια μόλυνση, ενεργοποιεί αμυντικούς μηχανισμούς για να προστατευτεί. Αυτό το κάνει δίνοντας εντολή στα κύτταρα μας να πολεμήσουν τον εισβολέα. Αυτή η διαδικασία καταπολέμησης προκαλεί φλεγμονή , η οποία συχνά εμφανίζεται ως πρήξιμο, ερυθρότητα και πόνο. Βραχυπρόθεσμα, η φλεγμονή είναι ένα σημάδι ότι το σώμα σας θεραπεύεται. Εάν όμως η φλεγμονή επιμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ονομάζεται «χρόνια» και μπορεί να υποδεικνύει ένα πρόβλημα υγείας όπως αρθρίτιδα , καρδιακή νόσο , διαβήτη , άνοια ή άλλες αυτοάνοσες διαταραχές. Τα συμπτώματα της χρόνιας φλεγμονής μπορεί να υπάρχον από αρκετούς μήνες έως χρόνια και περιλαμβάνουν:

Επίμονος πόνος

Χρόνια κόπωση ή αϋπνία

Δυσκαμψία της άρθρωσης

Δερματικά προβλήματα

Αυξημένους δείκτες αίματος (όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη )

Γαστρεντερικά προβλήματα (δυσκοιλιότητα, διάρροια, παλινδρόμηση οξέος)

Κατάθλιψη, άγχος και διαταραχές διάθεσης

Ακούσια αύξηση ή απώλεια βάρους

Συχνά κρυολογήματα ή γρίπη.

Τι ρόλο παίζει η διατροφή

Η σχέση μεταξύ διατροφής και φλεγμονής είναι αναγνωρισμένη. Συνολικά, ορισμένα συστατικά τροφίμων μπορεί να ενεργοποιήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα παράγοντας προφλεγμονώδεις κυτοκίνες (μικρές πρωτεΐνες σημαντικές για τη σηματοδότηση των κυττάρων) ή μειώνοντας την παραγωγή αντιφλεγμονωδών κυτοκινών.

Μια «προφλεγμονώδης δίαιτα» μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή στο σώμα μακροπρόθεσμα. Τέτοιες δίαιτες είναι συνήθως χαμηλές φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως, και υψηλές σε εμπορικά αρτοσκευάσματα, τηγανητά τρόφιμα, πρόσθετα σάκχαρα και κόκκινα και επεξεργασμένα κρέατα. Αντίθετα, μια αντιφλεγμονώδης δίαιτα σχετίζεται με λιγότερες φλεγμονές στο σώμα. Δεν υπάρχει μια ενιαία αντιφλεγμονώδης δίαιτα. Δύο καλά αναγνωρισμένα, τεκμηριωμένα παραδείγματα είναι η μεσογειακή διατροφή και η δίαιτα Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH).

Οι αντιφλεγμονώδεις δίαιτες περιλαμβάνουν συνήθως τα ακόλουθα στοιχεία:

Υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά. Αυτές οι ενώσεις βοηθούν το σώμα να καταπολεμήσει τις ελεύθερες ρίζες ή τα ασταθή άτομα, που σε υψηλές ποσότητες συνδέονται με ασθένειες όπως ο καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις. Ο καλύτερος τρόπος για να καταναλώνετε αντιοξειδωτικά είναι να τρώτε πολλά φρούτα και λαχανικά. Έρευνες δείχνουν ότι τα κατεψυγμένα, αποξηραμένα και κονσερβοποιημένα φρούτα και λαχανικά μπορούν να είναι εξίσου καλά με τα φρέσκα

Υψηλή περιεκτικότητα σε «υγιεινά», ακόρεστα λιπαρά οξέα. Τα μονοακόρεστα λίπη και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα βρίσκονται στα ψάρια (σαρδέλες, σκουμπρί, σολομός και τόνος), στους σπόρους, στους ξηρούς καρπούς και στα φυτικά έλαια (ελαιόλαδο και λιναρόσπορο)

Πλούσιες σε φυτικές ίνες και πρεβιοτικά. Τα καρότα, το κουνουπίδι, το μπρόκολο και τα φυλλώδη λαχανικά είναι καλές πηγές φυτικών ινών. Τα πρεβιοτικά προάγουν την ανάπτυξη ωφέλιμων μικροοργανισμών στα έντερα μας και μπορεί να προέρχονται από κρεμμύδια, πράσα, σπαράγγια, σκόρδο, μπανάνες, φακές και όσπρια

Χαμηλές σε υπέρ-επεξεργασμένα τρόφιμα. Αυτά περιέχουν επεξεργασμένους υδατάνθρακες (γλυκά, πίτες, ποτά με ζάχαρη, τηγανητά τρόφιμα και επεξεργασμένα κρέατα).

Ρευματοειδής αρθρίτιδα, άνοια, κατάθλιψη

Υπάρχουν μικτά στοιχεία για το ρόλο των αντιφλεγμονωδών διαιτών στη διαχείριση του πόνου της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση του 2021 (όπου οι ερευνητές ομαδοποιούν προσεκτικά και εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία για ένα θέμα) διαπίστωσε ότι η κατανάλωση μιας αντιφλεγμονώδους δίαιτας πιθανότατα οδηγεί σε σημαντικά χαμηλότερο πόνο σε άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα σε σύγκριση με άλλες δίαιτες. Ωστόσο, οι 12 μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση είχαν υψηλό κίνδυνο μεροληψίας – πιθανότατα επειδή οι άνθρωποι γνώριζαν ότι έτρωγαν υγιεινά τρόφιμα – επομένως η αποτελεσματικότητα ήταν χαμηλή.

Η φλεγμονή εμπλέκεται έντονα στην ανάπτυξη νευροεκφυλιστικών ασθενειών όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ και η σχετική άνοια και τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αντιφλεγμονώδεις δίαιτες μπορεί να βοηθήσουν στην προστασία του εγκεφάλου.

Μια ανασκόπηση του 2016 έδειξε ότι μια αντιφλεγμονώδης δίαιτα μπορεί να είναι προστατευτική έναντι της γνωστικής εξασθένησης και της άνοιας, αλλά ότι χρειάζονται περαιτέρω μεγάλες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές. Μια μελέτη του 2021 παρακολούθησε 1.059 άτομα για τρία χρόνια και παρατήρησε τη διατροφή τους. Ανέφεραν ότι όσοι ακολούθησαν πιο προφλεγμονώδη δίαιτα είχαν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν άνοια.

Η φλεγμονή έχει επίσης συνδεθεί με την ψυχική υγεία, με τους ανθρώπους που ακολουθούν μια προφλεγμονώδη δίαιτα να αναφέρουν περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης . Η διατροφή είναι το θεμελιώδες στοιχείο των προσεγγίσεων του τρόπου ζωής για τη διαχείριση του άγχους και της ψυχικής υγείας.

Γενικότερα, ένα έγγραφο ανασκόπησης του 2021 εξέτασε πρόσφατη έρευνα σχετικά με τις αντιφλεγμονώδεις δίαιτες και την επίδρασή τους στη μείωση της φλεγμονής που σχετίζεται με τη γήρανση. Και βρήκε ότι οι ενώσεις που βρίσκονται συνήθως σε αντιφλεγμονώδεις δίαιτες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανακούφιση της φλεγμονώδους διαδικασίας που προέρχεται από ασθένειες και ανθυγιεινές δίαιτες.

Τι γίνεται με τον κουρκουμά

Αγαπημένο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ο κουρκουμάς προωθείται ότι έχει αντιφλεγμονώδη οφέλη. Αυτά συνδέονται με μια συγκεκριμένη ένωση που ονομάζεται κουρκουμίνη , η οποία δίνει στον κουρκουμά το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα του .Η έρευνα δείχνει ότι η κουρκουμίνη μπορεί να δρα ως αντιφλεγμονώδης παράγοντας στο σώμα, αλλά δεν υπάρχουν κλινικές δοκιμές υψηλής ποιότητας σε ανθρώπους . Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες μελέτες έχουν διεξαχθεί σε εργαστηριακά περιβάλλοντα με χρήση κυττάρων ή σε ζώα . Επομένως, δεν είναι σαφές πόση κουρκουμίνη χρειάζεται για να δούμε τα αντιφλεγμονώδη οφέλη ή πόσο καλά την απορροφούμε. Συνολικά, η προσθήκη κουρκουμά στο φαγητό σας μπορεί να προσφέρει στον οργανισμό σας ορισμένα οφέλη για την υγεία, αλλά μην βασίζεστε σε αυτόν για την πρόληψη ή τη θεραπεία της ασθένειας.

Τέλος η κατανάλωση μιας αντιφλεγμονώδους δίαιτας θεωρείται ασφαλής, είναι πιθανό να υποστηρίξει την υγεία και να αποτρέψει μελλοντικές χρόνιες παθήσεις. Αν ψάχνετε για εξατομικευμένες διατροφικές συμβουλές ή ένα αντιφλεγμονώδες πρόγραμμα γευμάτων, είναι καλύτερο να μιλήσετε με έναν ειδικό.