5 λόγοι που μπορεί να νιώθεις άγχος μετά το φαγητό και πώς θα το αντιμετωπίσεις

Πώς η διατροφή επηρεάζει την ψυχική μας υγεία και ποιοι είναι οι πιο συχνοί λόγοι που προκαλούν άγχος μετά το φαγητό.

Το άγχος μετά το φαγητό μπορεί μερικές φορές να είναι αποτέλεσμα αντιδραστικής υπογλυκαιμίας, δηλαδή χαμηλού σακχάρου που εμφανίζεται λίγες ώρες μετά από ένα γεύμα. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με διατροφικές προσαρμογές, όπως η ενσωμάτωση δημητριακών ολικής άλεσης και άπαχων πρωτεϊνών. Ορισμένα τρόφιμα, όπως εκείνα με υψηλή περιεκτικότητα σε ισταμίνη ή επεξεργασμένους υδατάνθρακες, μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα άγχους σε μερικούς ανθρώπους. Μπορεί να φανεί χρήσιμο να διατηρείτε ένα ημερολόγιο διατροφής για να εντοπίσετε συγκεκριμένους παράγοντες που το προκαλούν.

Το να βιώνετε άγχος μετά το φαγητό μπορεί επίσης να συνδέεται με διαταραγμένα διατροφικά πρότυπα, επομένως η υποστήριξη από έναν θεραπευτή μπορεί να βοηθήσει αν παρατηρήσετε ότι ασχολείστε υπερβολικά με το φαγητό και την εικόνα του σώματος. Η διαχείριση των συμπτωμάτων άγχους συνήθως ξεκινά με το να μάθετε να αποφεύγετε βασικούς παράγοντες πυροδότησης και να βρίσκετε παραγωγικούς τρόπους να αντιμετωπίζετε εκείνους που δεν μπορείτε να αποφύγετε.

5 λόγοι που μπορεί να νιώθετε άγχος μετά το φαγητό

Αντιδραστική υπογλυκαιμία

Αν έχετε αντιδραστική υπογλυκαιμία, θα νιώσετε χαμηλό σάκχαρο μετά το φαγητό, συνήθως μέσα σε λίγες ώρες. Αυτή η πτώση του σακχάρου, η οποία συνήθως ακολουθεί μια αύξηση της παραγωγής ινσουλίνης, μπορεί να σας κάνει να νιώθετε αγχωμένοι, ευερέθιστοι και ακόμη και λίγο μπερδεμένοι. Μπορεί επίσης να παρατηρήσετε άλλες σωματικές αλλαγές που μοιάζουν με συμπτώματα άγχους, όπως:

Ζάλη

Τρέμουλο

Τχυκαρδία

Αυξημένη εφίδρωση

Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και επεξεργασμένους υδατάνθρακες μπορεί να προκαλέσουν αντιδραστική υπογλυκαιμία, αλλά τα συμπτώματα μπορεί επίσης να εμφανιστούν όταν καταναλώνετε αλκοόλ ή καφεΐνη με άδειο στομάχι.

Πώς να το αντιμετωπίσετε

Η διατήρηση ενός ημερολογίου διατροφής για μία εβδομάδα μπορεί να σας βοηθήσει να παρατηρήσετε μοτίβα, όπως αν τα συμπτώματα εμφανίζονται σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας ή μετά την κατανάλωση ορισμένων τροφών. Αυτές οι συμβουλές μπορεί επίσης να βοηθήσουν:

Συμπεριλάβετε περισσότερα δημητριακά ολικής άλεσης και φυτικές ίνες στη διατροφή σας.

Επιλέξτε άπαχες πρωτεΐνες, όπως αυγά, ψάρι και πουλερικά.

Καταναλώστε φρούτα και υγιή λιπαρά, όπως ξηρούς καρπούς, σκέτο γιαούρτι και αβοκάντο.

Η αντιδραστική υπογλυκαιμία μπορεί μερικές φορές να έχει υποκείμενη ιατρική αιτία, επομένως είναι καλύτερο να επισκεφθείτε τον γιατρό σας αν οι διατροφικές αλλαγές δεν φέρουν βελτίωση. Αν έχετε πρόσφατα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο στομάχι ή λαμβάνετε φάρμακα για τον έλεγχο του σακχάρου, μιλήστε με τον γιατρό σας αμέσως.

Διατροφικοί παράγοντες πυροδότησης

Ορισμένα τρόφιμα μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα άγχους, ακόμη και αν δεν επηρεάζουν άμεσα το σάκχαρό σας. Πιθανοί παράγοντες περιλαμβάνουν:

Τυρί, αλλαντικά και άλλα ζυμωμένα τρόφιμα που περιέχουν τον νευροδιαβιβαστή ισταμίνη

Καφεΐνη, η οποία μπορεί να διαταράξει τον ύπνο και να επιδεινώσει τα συμπτώματα άγχους

Τ rans λιπαρά (μερικώς υδρογονωμένα έλαια)

λιπαρά (μερικώς υδρογονωμένα έλαια) Αλκοόλ

Πώς να το αντιμετωπίσετε

Δεν χρειάζεται να τα κόψετε εντελώς, αλλά η τήρηση ενός ημερολογίου διατροφής μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε μοτίβα ανάμεσα στην κατανάλωση και την αύξηση του άγχους.

Αλλεργίες και τροφικές ευαισθησίες

Οι τροφικές αλλεργίες μπορεί να περιλαμβάνουν συμπτώματα που κυμαίνονται από ήπια έως σοβαρά, και πολλά μοιάζουν με εκείνα μιας επικείμενης κρίσης άγχους ή πανικού. Μπορεί να παρατηρήσετε:

Δυσκολία στην αναπνοή

Ζάλη

Σφίξιμο ή πρήξιμο στο λαιμό

Μούδιασμα ή τσιμπήματα στο στόμα

Ναυτία ή πόνο στο στομάχι

Ταχυπαλμία

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν πολύ γρήγορα, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και 1-2 ώρες μετά το φαγητό. Επίσης πολλοί έχουν τροφικές ευαισθησίες, που δεν είναι το ίδιο με τις αλλεργίες. Κοινές πηγές ευαισθησίας περιλαμβάνουν:

Γλουτένη

Γαλακτοκομικά

Θειώδη και άλλα πρόσθετα τροφίμων

Και εδώ, το ημερολόγιο διατροφής είναι βασικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πιθανών αιτίων. Οι τροφικές αλλεργίες με σοβαρά συμπτώματα μπορεί να οδηγήσουν σε αναφυλαξία, μια επικίνδυνη κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια αν τα συμπτώματα άγχους που εμφανίζονται σύντομα μετά το φαγητό περιλαμβάνουν:

Ξαφνική πτώση πίεσης

Ταχυπαλμία

Λιποθυμία ή ζάλη

Δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση

Προηγούμενες αρνητικές εμπειρίες με το φαγητό

Δυσάρεστες αναμνήσεις συχνά δημιουργούν αισθήματα άγχους, και οι εμπειρίες που σχετίζονται με το φαγητό δεν αποτελούν εξαίρεση. Επιπλέον, αισθήσεις όπως το φούσκωμα, η δυσπεψία, η καούρα ή το σφίξιμο στο στήθος μετά από μεγάλες μπουκιές μπορεί να προκαλέσουν ανησυχία μετά το φαγητό. Ακόμη κι αν αυτά τα “σήματα κινδύνου” δεν σχετίζονται με άγχος ή στρες, μπορεί να σας κάνουν να νιώσετε αγχωμένοι, ειδικά αν αγχωθείτε ότι θα αγχωθείτε.

Πώς να το αντιμετωπίσετε

Δεν χρειάζεται να πιέζετε τον εαυτό σας να φάει τρόφιμα που προκαλούν δυσφορία, ειδικά αν φοβάστε ότι θα αρρωστήσετε. Μην ανησυχείτε αν χρειαστεί να τα δοκιμάσετε ξανά σταδιακά Αν, όμως, οι φόβοι σας σας εμποδίζουν να απολαύσετε το αγαπημένο σας φαγητό ή εστιατόριο, ίσως βοηθήσει η συζήτηση με θεραπευτή.

Διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά

Το άγχος μετά το φαγητό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε διατροφική διαταραχή, αλλά μερικές φορές μπορεί να υποδηλώνει επιβλαβή πρότυπα διατροφής. Άλλα σημάδια περιλαμβάνουν:

Άγχος γύρω από τα γεύματα, ειδικά όταν τρώτε με άλλους

Ενοχές ή δυσφορία μετά την κατανάλωση τροφών που θεωρείτε «κακές» ή ανθυγιεινές

Νευρικότητα ή ενοχές αν πιστεύετε ότι φάγατε πολύ

Άγχος μετά το φαγητό που παραμένει μέχρι να γυμναστείτε, να παραλείψετε το επόμενο γεύμα ή να κάνετε εμετό

Ακραία επιλεκτικότητα στα τρόφιμα που τρώτε

Πώς να το αντιμετωπίσετε

Η διαταραγμένη διατροφή μπορεί να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί μόνοι σας, αλλά δεν υπάρχει ντροπή στο να ζητήσετε βοήθεια. Αν βιώνετε συχνά άγχος μετά το φαγητό και ανησυχείτε ολοένα και περισσότερο για το φαγητό, τη δίαιτα και το σώμα σας, ένας θεραπευτής μπορεί να προσφέρει συμπονετική και εμπιστευτική στήριξη.

Με την πρώτη ματιά, το άγχος μπορεί να φαίνεται άσχετο με το φαγητό, αλλά η αλληλεπίδραση ανάμεσα στον εγκέφαλο και το στομάχι, γνωστή ως άξονας εντέρου-εγκεφάλου, δείχνει ότι η πεπτική υγεία παίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Για να γίνει πιο περίπλοκο, αυτή η σύνδεση λειτουργεί και αντίστροφα: το άγχος μπορεί να σας εμποδίσει να χαλαρώσετε και να χωνέψετε σωστά, ενώ τα πεπτικά προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερο στρες στη ζωή σας. Τέλος βεβαιωθείτε ότι θα συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν συνεχίσετε να νιώθετε άγχος μετά το φαγητό ή αν το άγχος σάς δυσκολεύει να τραφείτε.