Γιατί η εμμηνόπαυση προκαλεί δυσκοιλιότητα και τι να κάνεις γι’ αυτό

Η εμμηνόπαυση μπορεί να επηρεάσει τη γαστρεντερική υγεία περισσότερο απ’ όσο νομίζετε.

Η εμμηνόπαυση είναι μια μεταβατική περίοδος για τις γυναίκες που συχνά ξεκινά μεταξύ 45 και 55 ετών. Είναι η περίοδος που ξεκινά 12 μήνες μετά την τελευταία περίοδο και μπορεί να διαρκέσει επτά έως 14 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, οι γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν μια ποικιλία συμπτωμάτων που σχετίζονται με ορμονικές μεταβολές. Ένα από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης είναι η δυσκοιλιότητα.

Ποια είναι η σύνδεση μεταξύ εμμηνόπαυσης και δυσκοιλιότητας

Η μεταβατική περίοδος της εμμηνόπαυσης επηρεάζει κάθε γυναίκα διαφορετικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η παραγωγή των γυναικείων ορμονών, οιστρογόνων και προγεστερόνης, μειώνεται. Η εμμηνόπαυση μπορεί να συμβεί φυσιολογικά με την ηλικία ή να προκληθεί από ασθένειες, θεραπείες για τον καρκίνο ή χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών. Ανεξάρτητα όμως από το τι την πυροδοτεί, υπάρχει μια αλλαγή στα επίπεδα των ορμονών στο σώμα. Και δεδομένου ότι οι ορμόνες λειτουργούν ως χημικοί αγγελιοφόροι που βοηθούν στη ρύθμιση πολλών λειτουργιών, η μείωση των οιστρογόνων και της προγεστερόνης θα προκαλέσει αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της δυσκοιλιότητας.

Πώς η εμμηνόπαυση οδηγεί σε δυσκοιλιότητα

Αυξημένες ορμόνες του στρες

Ένας ρόλος των οιστρογόνων στο σώμα είναι να βοηθούν στη ρύθμιση της κορτιζόλης , μιας ορμόνης του στρες. Όταν τα οιστρογόνα μειώνονται, τα επίπεδα κορτιζόλης αυξάνονται. Τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στο σώμα επιβραδύνουν τη διαδικασία της πέψης, μειώνοντας την κίνηση στο παχύ έντερο, γεγονός που οδηγεί σε δυσκοιλιότητα..

Απώλεια μυϊκού τόνου

Η μείωση των οιστρογόνων μπορεί να προκαλέσει μείωση του μυϊκού τόνου, συμπεριλαμβανομένου του μυός του πυελικού εδάφους. Η εξασθένηση του πυελικού εδάφους μπορεί να δυσχεράνει την πλήρη κένωση. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω όταν συνδυάζεται με χρόνια καταπόνηση, η οποία αποδυναμώνει περαιτέρω τους μυς του πυελικού εδάφους.

Αυξημένος πόνος στις αρθρώσεις και την πλάτη

Μερικές γυναίκες θα βιώσουν αυξημένο πόνο στις αρθρώσεις και την πλάτη, ο οποίος μπορεί να περιορίσει την κινητικότητα και να εμποδίσει την τακτική κίνηση. Η άσκηση βοηθά στη ρύθμιση της πέψης, επομένως αυτή η διαταραχή μπορεί επίσης να συμβάλει στη δυσκοιλιότητα.

Πώς να αντιμετωπίσετε τη δυσκοιλιότητα στην εμμηνόπαυση

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να βοηθήσετε στη βελτίωση της δυσκοιλιότητας που προκαλείται από ορμονικές αλλαγές κατά την εμμηνόπαυση.

Κάνοντας διατροφικές αλλαγές

Η αύξηση των φυτικών ινών μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να σχηματίζει και να αποβάλλει καλύτερα τα κόπρανα. Αυτό περιλαμβάνει διαλυτές και αδιάλυτες ίνες, οι οποίες έχουν διαφορετικές λειτουργίες, ως εξής:

Οι διαλυτές φυτικές ίνες διαλύονται και δημιουργούν ένα τζελ που προσελκύει νερό. Αυτό βοηθά στο σχηματισμό μαλακών κοπράνων, ώστε να είναι πιο εύκολο να αποβληθούν. Τροφές με διαλυτές φυτικές ίνες περιλαμβάνουν πίτουρο βρώμης, κριθάρι, ξηρούς καρπούς, σπόρους, φασόλια, φακές, μπιζέλια και ορισμένα φρούτα και λαχανικά .

Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες δεν διαλύονται στο νερό και αντίθετα προσθέτουν όγκο στα κόπρανα, έτσι ώστε να αποβάλλονται πιο εύκολα. Τροφές με αδιάλυτες φυτικές ίνες περιλαμβάνουν το πίτουρο σιταριού, τα λαχανικά και τα δημητριακά ολικής αλέσεως.

Με την αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών, είναι επίσης σημαντικό να αυξήσετε και την πρόσληψη υγρών.

Άσκηση

Η καθημερινή άσκηση μπορεί να βοηθήσει με τη δυσκοιλιότητα. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) συνιστούν τουλάχιστον 30 λεπτά άσκησης την ημέρα για να διατηρείται το σώμα δυνατό και υγιές. Συνιστώνται διάφοροι τύποι, όπως:

Η καρδιοαναπνευστική προπόνηση μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος στην κοιλιακή χώρα και στην ανακούφιση από το άγχος, γεγονός που βοηθά στη ρύθμιση της εντερικής σας λειτουργίας.

Η προπόνηση δύναμης μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας που τείνει να μειώνεται με την εμμηνόπαυση.

Συνιστώνται ασκήσεις κορμού όπως η γιόγκα και πιλάτες για την ενδυνάμωση και την τόνωση των κοιλιακών μυών και των μυών του πυελικού εδάφους, οι οποίοι είναι σημαντικοί για την πέψη, την ουροδόχο κύστη και τις λειτουργίες του εντέρου.

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκοιλιότητα και οι αλλαγές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής δεν προσφέρουν ανακούφιση, ίσως θελήσετε να επισκεφτείτε τον γιατρό σας για να αποκλείσετε πιο σοβαρά προβλήματα. Είναι σημαντικό να δείτε έναν γιατρό εάν παρατηρήσετε:

Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου σας

Αίμα στα κόπρανά σας

Σοβαρός πόνος στο στομάχι

Ακούσια απώλεια βάρους

Η δυσκοιλιότητα δεν επιδεινώνεται απαραίτητα καθώς μεγαλώνετε, αλλά γίνεται πιο συχνή. Ωστόσο οι συνήθειες του εντέρου διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Το χρονικό διάστημα που είναι πολύ μεγάλο για να υπάρχει δυσκοιλιότητα καθορίζεται από το τι είναι τακτικό ή ακανόνιστο για το συγκεκριμένο άτομο.