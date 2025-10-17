Kαρκίνος του μαστού: Πόσο σημαντική είναι η διατροφή κατά τη διάρκεια της θεραπείας;

Η διατροφή μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής, στην ανακούφιση των παρενεργειών της θεραπείας για τον καρκίνο του μαστού και στην υποστήριξη της ανάρρωσης του σώματός

Αν έχετε πρόσφατα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, πιθανότατα έχετε πολλές ερωτήσεις. Μεταξύ αυτών: Τι μπορείτε να κάνετε για να υποστηρίξετε την υγεία σας, να βοηθήσετε το σώμα σας να θεραπευτεί και να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα εξάπλωσης ή υποτροπής του καρκίνου μετά από τις θεραπείες.

Ένα από τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε είναι να τρώτε θρεπτικά τρόφιμα. Μια υγιεινή διατροφή είναι σημαντική για δύο λόγους. Πρώτον, η σωστή ισορροπία θρεπτικών συστατικών είναι απαραίτητη για την ανάρρωση από την επίθεση στο σώμα σας που προκαλείται από θεραπείες όπως η χειρουργική επέμβαση, η ακτινοβολία και, εάν είναι απαραίτητο, η χημειοθεραπεία. Δεύτερον, πολλές μελέτες δείχνουν τη θετική επίδραση της μείωσης της φλεγμονής κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Η αναθεώρηση της διατροφής σας κατά τη διάρκεια της θεραπείας για τον καρκίνο μπορεί να μην είναι ρεαλιστική, αλλά είναι σαφές ότι η προσπάθεια να επικεντρωθείτε στην ισορροπημένη διατροφή έχει σημασία. Δείτε πώς μπορείτε να λαμβάνετε τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μετά από αυτήν.

Γιατί η υγιεινή διατροφή είναι σημαντική κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου του μαστού

Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού μπορεί να είναι αγχωτική, καθώς και σωματικά εξαντλητική, και οι θρεπτικές τροφές μπορούν να βοηθήσουν το σώμα σας να θεραπευτεί και να διατηρήσει την ενέργειά σας σε υψηλά επίπεδα. Η κατανάλωση μιας ισορροπημένης διατροφής είναι σημαντική για την υποστήριξη της συνολικής σας υγείας, συμπεριλαμβανομένου του ανοσοποιητικού σας συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα η κατάλληλη διατροφή μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητες επιτυχίας της θεραπείας σας. Για παράδειγμα, μια μελέτη στο NPJ Breast Cancer διαπίστωσε ότι ασθενείς με καρκίνο του μαστού που είχαν ακολουθήσει μια κυρίως αντιφλεγμονώδη δίαιτα για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν υψηλότερες πιθανότητες επιβίωσης σε σύγκριση με άλλους με καρκίνο του μαστού. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη που ανήκαν στην ομάδα με τις περισσότερες αντιφλεγμονώδεις δίαιτες είχαν 8,1% υψηλότερο ποσοστό 10ετούς επιβίωσης από εκείνους που ανήκαν στην ομάδα που ακολουθούσε τις περισσότερες προφλεγμονώδεις δίαιτες.

Ποιες τροφές να τρώτε κατά τη διάρκεια της θεραπείας για τον καρκίνο του μαστού

Όταν πολλοί σκέφτονται ένα άτομο που υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο, φαντάζονται κάποιον που έχει ναυτία και εμετό συνεχώς. Στην πραγματικότητα, ενώ η ναυτία και ο εμετός είναι πιθανές παρενέργειες της θεραπείας, πολλοί δεν αντιμετωπίζουν ποτέ αυτά τα προβλήματα, και όσοι τα αντιμετωπίζουν συχνά ωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από τα φάρμακα κατά της ναυτίας. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι που υποβάλλονται σε θεραπεία για τον καρκίνο δεν χρειάζεται να τρέφονται με αλμυρά τρόφιμα και διαυγή ζωμό.

Αντιθέτως, τα άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού είναι σημαντικό να επικεντρωθούν στην κατανάλωση τροφών πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά. Γενικά, οι τροφές που είναι καλό να καταναλώνονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου είναι οι ίδιες με αυτές που προτείνονται για όλους. Συγκεκριμένα, είναι καλό να στοχεύσετε στην ενσωμάτωση των ακόλουθων κατηγοριών.

Άπαχη πρωτεΐνη

Χρειάζεστε επαρκή πρωτεΐνη για την επιδιόρθωση των ιστών (απαραίτητη μετά από θεραπείες για τον καρκίνο, όπως χημειοθεραπεία και ακτινοβολία), καθώς και για τη διατήρηση ισχυρών μυών. Πολλοί ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία λένε ότι το κρέας δεν τους αρέσει. Αν αυτό ισχύει για εσάς, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε χορτοφαγικές πηγές πρωτεΐνης όπως ξηρούς καρπούς, σπόρους, φασόλια και φυστικοβούτυρο.

Ολικής άλεσης

Χρειάζεστε υδατάνθρακες για ενέργεια, και η επιλογή δημητριακών ολικής αλέσεως όποτε είναι δυνατόν είναι σοφή, επειδή περιέχουν επιπλέον θρεπτικά συστατικά και φυτικές ίνες. Έρευνες δείχνουν ότι οι φυτικές ίνες μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση της υποτροπής του καρκίνου του μαστού.

Απαραίτητα λιπαρά οξέα

Είναι απαραίτητα για τον απλό λόγο ότι το σώμα σας δεν μπορεί να τα παράγει, και τα χρειάζεστε για υγιή κύτταρα, καλή όραση, σωστή λειτουργία του νευρικού σας συστήματος και πολλά άλλα. Τα απαραίτητα λιπαρά οξέα περιλαμβάνουν τα ωμέγα 6 και τα ωμέγα 3. Οι περισσότεροι λαμβάνουν άφθονα ωμέγα 6, τα οποία βρίσκονται στα φυτικά έλαια καθώς και στους ξηρούς καρπούς και σπόρους. Ωστόσο, πολλοί δεν λαμβάνουν επαρκή ωμέγα 3, τα οποία βρίσκονται στα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός και η ρέγγα, καθώς και στον λιναρόσπορο, τους σπόρους chia και τα καρύδια. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά μπορεί, ίσως λόγω των αντιφλεγμονωδών τους δράσεων, να μειώσουν τις επιπλοκές του καρκίνου, αναφέρει μια μελέτη στο Nutrients. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα να λάβετε αρκετά ωμέγα 3, δοκιμάστε να προσθέσετε αλεσμένο λιναρόσπορο σε smoothies.

Φρούτα και λαχανικά

Τα λαχανικά είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες. Είναι επίσης πλούσια σε φυτοχημικά, τα οποία είναι φυτικές χημικές ουσίες που περιέχουν ενώσεις που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Σε μια ανάλυση των δεδομένων της Μελέτης Υγείας των Νοσηλευτών που δημοσιεύτηκε στο Cancer Research, η υψηλότερη κατανάλωση πράσινων λαχανικών -ιδιαίτερα φυλλώδη και σταυρανθή λαχανικά όπως το μπρόκολο- συσχετίστηκε με καλύτερα ποσοστά επιβίωσης μεταξύ των ατόμων με καρκίνο του μαστού.

Καρκίνος του μαστού και φυτοχημικά

Τα φυτοχημικά βοηθούν στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος και υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες διαφορετικά είδη. Εάν τρώτε μια μεγάλη ποικιλία φρούτων και λαχανικών, πιθανότατα τα πάτε καλά. Αλλά εδώ είναι μερικά που ίσως αξίζει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή όταν υποβάλλεστε σε θεραπεία για καρκίνο του μαστού.

Καροτενοειδή

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες που ακολουθούν μια διατροφή πλούσια σε καροτενοειδή έχουν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι σε γυναίκες που έχουν ήδη καρκίνο του μαστού, μια διατροφή πλούσια σε αυτές τις ενώσεις μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής. Είναι πιθανό τα ίδια τα καροτενοειδή να έχουν προστατευτική δράση ή μπορεί να είναι άλλες ενώσεις που βρίσκονται στα φρούτα και τα λαχανικά που τα περιέχουν. Τα πορτοκαλί προϊόντα -συμπεριλαμβανομένων των καρότων, της κολοκύθας και της κολοκύθας- αποτελούν καλές πηγές καροτενοειδών.

Λιγνάνες

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες που καταναλώνουν άφθονες λιγνάνες, οι οποίες περιέχουν ενώσεις παρόμοιες με τα οιστρογόνα, έχουν λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού (ειδικά καρκίνο του μαστού μετά την εμμηνόπαυση). Άλλες έρευνες διαπιστώνουν ότι οι λιγνάνες έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες, προκαλώντας θάνατο των καρκινικών κυττάρων και μπορεί επίσης να είναι αντιφλεγμονώδεις. Θα τις βρείτε σε λιναρόσπορους, σουσάμι και πίτουρο - μεταξύ άλλων τροφών.

Σουλφοραφάνη

Το μπρόκολο, το κουνουπίδι και τα λαχανάκια Βρυξελλών περιέχουν σουλφοραφάνη και μια μελέτη του 2022 υποδηλώνει ότι αυτή η ένωση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου μετάστασης (εξάπλωσης) του καρκίνου του μαστού.

Τροφές που μπορούν να βοηθήσουν με τις παρενέργειες της θεραπείας του καρκίνου του μαστού

Οι παρενέργειες ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της θεραπείας που λαμβάνετε, καθώς και με τον τρόπο που το σώμα σας ανταποκρίνεται στη θεραπεία. Η ναυτία, η κόπωση και η δυσκοιλιότητα είναι από τα συνηθισμένα παράπονα. Ωστόσο η τροποποίηση της διατροφής σας μπορεί να βοηθήσει.

Τι να φάτε αν έχετε ναυτία

Τα κρύα φαγητά τείνουν να είναι πιο ανεκτά, γι' αυτό και τα smoothies είναι δημοφιλή στους καρκινοπαθείς. Τα smoothies είναι εύκολα στην κατανάλωση και στην πέψη. Φτιάξτε τα από τα αγαπημένα σας φρούτα και προσθέστε μια χούφτα σπανάκι για επιπλέον θρεπτικά συστατικά. Θα αλλάξει το χρώμα αλλά όχι τη γεύση.

Φυσικά, μερικές φορές μπορεί να νιώθετε όρεξη μόνο για άνοστα φαγητά, και αυτό είναι εντάξει. Δοκιμάστε κράκερ, τοστ, βρώμη και απλό γιαούρτι. Μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε ένα ξυπνητήρι για να υπενθυμίζετε στον εαυτό σας να τρώτε μικρές ποσότητες κάθε δύο έως τρεις ώρες, καθώς μπορεί να μην αισθάνεστε ότι πεινάτε.

Τι να φάτε εάν έχετε δυσκοιλιότητα

Προσπαθήστε να τρώτε μικρότερες μερίδες και βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε επαρκείς φυτικές ίνες και υγρά. Τα πλούσια σε φυτικές ίνες δημητριακά ολικής αλέσεως, τα φρούτα και τα λαχανικά και το πίτουρο σιταριού είναι όλα καλές επιλογές.

Τι να φάτε για την κόπωση

Μια ισορροπημένη διατροφή—που περιλαμβάνει επαρκείς υδατάνθρακες και υγρά—είναι η καλύτερη επιλογή για να διατηρήσετε την ενέργειά σας σε υψηλά επίπεδα. Η λήψη μιας μικρής δόσης καφεΐνης από τον καφέ ή το τσάι είναι επίσης εντάξει, αρκεί να μην σας ενοχλεί το στομάχι ή να σας κρατάει ξύπνιους το βράδυ. ( Η τακτική άσκηση βοηθάει πολύ επίσης.)

Η σημασία της ενυδάτωσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου του μαστού

Η ενυδάτωση είναι σημαντική για την υγεία ολόκληρου του σώματός σας, συμπεριλαμβανομένης της ανοσίας και της ενέργειάς σας. Εάν υποβάλλεστε σε χημειοθεραπεία, η ενυδάτωση βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι χημικές ενώσεις θα αποβληθούν από τον οργανισμό σας. Επίσης ορισμένοι ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία εμφανίζουν διάρροια ή έμετο, γεγονός που τους θέτει σε κίνδυνο αφυδάτωσης. Η κατανάλωση νερού είναι ιδανική, αλλά δεν είμαι αντίθετη στο να πιει κάποιος ένα ποτήρι γάλα ή χυμό φρούτων ή ένα θρεπτικό ρόφημα. Ο ζωμός κοτόπουλου ή λαχανικών και τα αθλητικά ποτά με ηλεκτρολύτες μπορούν επίσης να καταπολεμήσουν την αφυδάτωση. Εάν έχετε ναυτία, δοκιμάστε να πιείτε τσάι μέντας ή τζίντζερ. Εάν παρατηρήσετε ότι έχετε ξηρά ή σκασμένα χείλη ή δεν ουρείτε πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε αμέσως με τον γιατρό σας, καθώς αυτό μπορεί να είναι σημάδι σοβαρής αφυδάτωσης και μπορεί να χρειαστεί να λάβετε υγρά ενδοφλεβίως.

Τροφές που είναι καλό να αποφεύγετε με καρκίνο του μαστού

Υπάρχουν τρόφιμα που απαγορεύονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου; Η απάντηση εξαρτάται πραγματικά από την προσωπική σας υγεία. Υπάρχουν όμως ορισμένες κατηγορίες τροφίμων που ίσως είναι συνετό να περιορίσετε ή να αποκλείσετε εντελώς.

Αλκοόλ

Οι ασθενείς που υποβάλλονται αυτήν τη στιγμή σε θεραπεία θα πρέπει γενικά να αποφεύγουν το αλκοόλ, καθώς μπορεί να επιδεινώσει τις παρενέργειες της θεραπείας ή να αλληλεπιδράσει με φάρμακα, σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία . Σε περίπτωση αμφιβολίας, ρωτήστε τον γιατρό σας.

Υψηλά επεξεργασμένα και τηγανητά τρόφιμα

Συνιστώ την αποφυγή των επεξεργασμένων και τηγανητών τροφών, καθώς μπορούν να αυξήσουν τη φλεγμονή. Μια μελέτη στο Nutrients ανέφερε ότι μεταξύ 511 γυναικών με καρκίνο του μαστού, ο καρκίνος που υποτροπίασε ήταν σε εκείνες με τις υψηλότερες βαθμολογίες στον δείκτη φλεγμονής της διατροφής μετά από χειρουργική επέμβαση.

Συμβουλές για τον τρόπο ζωής

Η ισορροπημένη διατροφή κατά τη διάρκεια της θεραπείας για τον καρκίνο δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό να θυμάστε να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας. Ακολουθούν μερικές συμβουλές που μπορεί να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τη διατροφή σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου:

Βάλτε έναν ανεμιστήρα ή ανοίξτε τα παράθυρα : Οι θεραπείες μπορούν να σας κάνουν πιο επιρρεπείς στη ναυτία και ο επιπλέον αέρας μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση της ναυτίας που προκαλούν οι μυρωδιές του φαγητού..

: Οι θεραπείες μπορούν να σας κάνουν πιο επιρρεπείς στη ναυτία και ο επιπλέον αέρας μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση της ναυτίας που προκαλούν οι μυρωδιές του φαγητού.. Χρησιμοποιήστε πλαστικά σκεύη: Μερικοί ασθενείς διαπιστώνουν ότι μετά από χημειοθεραπεία ή άλλες θεραπείες, η χρήση μεταλλικών σκευών αφήνει μια μεταλλική γεύση στο στόμα τους. Εάν συμβεί αυτό, η μετάβαση σε πλαστικά σκεύη μπορεί να βοηθήσει.

Μερικοί ασθενείς διαπιστώνουν ότι μετά από χημειοθεραπεία ή άλλες θεραπείες, η χρήση μεταλλικών σκευών αφήνει μια μεταλλική γεύση στο στόμα τους. Εάν συμβεί αυτό, η μετάβαση σε πλαστικά σκεύη μπορεί να βοηθήσει. Παραλείψτε τα μεγάλα γεύματα: Οι θεραπείες για τον καρκίνο, όπως η χημειοθεραπεία, η ακτινοβολία και ορισμένα φάρμακα, μπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερικές παρενέργειες, όπως ναυτία, έμετο και απώλεια όρεξης. Η κατανάλωση μικρότερων, συχνότερων γευμάτων μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση αυτών των συμπτωμάτων μειώνοντας την επιβάρυνση του πεπτικού συστήματος, διευκολύνοντας την ανοχή των τροφών.

Οι θεραπείες για τον καρκίνο, όπως η χημειοθεραπεία, η ακτινοβολία και ορισμένα φάρμακα, μπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερικές παρενέργειες, όπως ναυτία, έμετο και απώλεια όρεξης. Η κατανάλωση μικρότερων, συχνότερων γευμάτων μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση αυτών των συμπτωμάτων μειώνοντας την επιβάρυνση του πεπτικού συστήματος, διευκολύνοντας την ανοχή των τροφών. Μην αγχώνεστε για την τελειότητα: Νομίζω ότι κάθε μπουκιά τροφής που βάζετε στο σώμα σας είναι καλή για εσάς. Αν φάτε μια σαλάτα με λάχανο ή ένα stir-fry με λαχανικά και μετά φάτε λίγο παγωτό, αυτό δεν αναιρεί την υγιεινή διατροφή που τρώγατε πριν.

Διατήρηση ενός υγιούς βάρους

Μπορεί να δυσκολευτείτε να διατηρήσετε το βάρος σας κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Το άγχος και μόνο μπορεί να θέσει σε δεύτερη μοίρα την προετοιμασία θρεπτικών γευμάτων. Και οι παρενέργειες της θεραπείας, όπως η ναυτία, οι πληγές στο στόμα και η δυσκοιλιότητα ή η διάρροια, μπορούν να κάνουν ακόμη και τα αγαπημένα σας φαγητά μη ελκυστικά.νΑλλά είναι πιο σημαντικό από ποτέ να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε τις θερμίδες και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα σας. Εάν δεν τρώτε αρκετά, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να ολοκληρώσετε τη θεραπεία σας. Για παράδειγμα, ο γιατρός σας μπορεί να θέλει να αναβάλει την επόμενη χημειοθεραπεία σας εάν υποσιτίζεστε.

Μικρά, πλούσια σε πρωτεΐνες σνακ και μίνι γεύματα μπορούν να σας βοηθήσουν να παραμένετε σε ένα επιθυμητό βάρος— σκεφτείτε τυρί cottage με φρούτα, γάλα και δημητριακά, γάλα σε σκόνη ή χούμους και κράκερ. Αλλά τελικά, το πιο σημαντικό είναι απλώς να προσπαθείτε να λαμβάνετε θερμίδες. Αν ξαφνικά διαπιστώσετε ότι λαχταράτε τηγανίτες στις 4:00 μ.μ., μην αγχώνεστε για την περίεργη ώρα της ημέρας ή για το αν είναι μια υγιεινή επιλογή. Αν δεν αισθάνεστε καλά, θα ήταν προτιμότερο απλώς να τρώτε.

Αξίζει να συναντηθείτε με έναν που ειδικεύεται σε καρκινοπαθείς, εάν αντιμετωπίζετε οποιεσδήποτε δυσκολίες που σχετίζονται με το βάρος ή την όρεξη. Μπορείτε να καταρτίσετε ένα σχέδιο για τη διαχείριση των παρενεργειών που σχετίζονται με τη θεραπεία, ώστε να διατηρήσετε το βάρος σας, εάν το χάνετε. Και εάν είστε υπέρβαροι, εσείς, ο γιατρός σας και ο διαιτολόγος σας μπορείτε να αποφασίσετε εάν είναι εντάξει να εργαστείτε προς την κατεύθυνση ενός χαμηλότερου βάρους τώρα ή να περιμένετε μέχρι να ολοκληρώσετε τη θεραπεία σας.

Συμπεράσματα για τον καρκίνο του μαστού και τη διατροφή

Η θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού μπορεί να είναι αγχωτική, επομένως μπορεί να μην είναι η κατάλληλη στιγμή για σημαντικές διατροφικές αλλαγές. Ωστόσο, η ενσωμάτωσή μιας ισορροπημένης διατροφής όποτε είναι δυνατόν —συμπεριλαμβανομένης επαρκούς πρόσληψης πρωτεϊνών και υγρών και άφθονων ποσοτήτων φρούτων και λαχανικών— είναι ένας έξυπνος στόχος. Το να τρώτε καλά και όσο πιο συχνά γίνεται μπορεί να σας βοηθήσει να αισθάνεστε πιο ενεργητικοί, να αντιμετωπίσετε παρενέργειες όπως ναυτία και δυσκοιλιότητα, και μπορεί ακόμη και να μειώσει τον κίνδυνο υποτροπής του καρκίνου.