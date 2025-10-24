Κόπωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού: Γιατί συμβαίνει και πώς μπορείς να τη διαχειριστείς

Σας κουράζει η θεραπεία του καρκίνου του μαστού; Η απάντηση είναι ναι — αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να ενισχύσετε την ενέργειά σας

Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού μπορεί να είναι εξαντλητική. Αυτή η δήλωση μάλλον δεν σας εκπλήσσει. Κανείς άλλωστε δεν περιμένει ότι ο καρκίνος του μαστού θα είναι εύκολος. Αλλά ακόμα κι αν ξεκινήσετε τη θεραπεία πιστεύοντας ότι θα είναι εξαντλητική, η πραγματικότητα μπορεί να σας ξαφνιάσει. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, περισσότερο από το 90% των ατόμων με καρκίνο βιώνουν κόπωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Δεν πρόκειται απλώς για αίσθημα κούρασης. Πρόκειται για ένα επίπεδο κόπωσης που μπορεί να σας δυσκολέψει το να σηκωθείτε από το κρεβάτι. Τι πρέπει, λοιπόν, να κάνετε εάν έχετε καρκίνο του μαστού και δεν έχετε όρεξη να κάνετε τίποτα;

Καρκίνος του μαστού και εξάντληση

Δεν υπάρχει ένας μόνο λόγος για τον οποίο ο καρκίνος του μαστού και η θεραπεία του οδηγούν σε περιόδους σωματικής, συναισθηματικής και ψυχικής κόπωσης. Μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Η λίστα περιλαμβάνει:

Η ίδια η ασθένεια: Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να διαταράξει την ισορροπία των ορμονικών επιπέδων, να προκαλέσει βλάβη στους ιστούς και τα κύτταρα και να προκαλέσει αναιμία μειώνοντας τα υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια — όλα αυτά μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα ενέργειας. (Υπάρχουν και άλλα, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ.)

Θεραπείες για τον καρκίνο: Η χημειοθεραπεία , η ακτινοθεραπεία και η χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του μαστού ασκούν επιπλέον πίεση στο σώμα σας, η οποία μπορεί να προκαλέσει επιπλέον κόπωση καθώς εργάζεστε στη διαδικασία ανάρρωσης.

Ψυχική υγεία: Η ανησυχία σας εξαντλεί πολύ... και ποιος δεν ανησυχεί μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού; Οι αλλαγές στη διάθεση ή η στροφή προς την κατάθλιψη μπορούν επίσης να επιδεινώσουν τα συναισθήματα χαμηλής ενέργειας.

Πόνος: Έρευνες δείχνουν ότι τα αυξημένα επίπεδα πόνου που σχετίζεται με τον καρκίνο αυξάνουν την κόπωση. Και όσο πιο έντονος είναι ο πόνος, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο κούρασης.

Έλλειψη θρεπτικών συστατικών: Το φαγητό είναι ενέργεια. Εάν δεν τρώτε πολύ λόγω ναυτίας από τον καρκίνο ή από τη θεραπεία, το σώμα σας δεν θα λάβει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να αντέξει την ημέρα σας.

Φάρμακα: Οι παρενέργειες των φαρμάκων που συνταγογραφούνται ως μέρος της φροντίδας του καρκίνου σας μπορεί να περιλαμβάνουν γενική κόπωση.

Έλλειψη ύπνου: Η αϋπνία είναι συχνά παρενέργεια του καρκίνου του μαστού και της θεραπείας του. Οι ανήσυχες νύχτες χωρίς πολύ ύπνο δεν θα σας επιτρέψουν να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες του σώματός σας.

Πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει η κόπωση που σχετίζεται με τον καρκίνο

Κάθε άτομο είναι διαφορετικό, επομένως δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα υποχωρήσει η κόπωση που σχετίζεται με τον καρκίνο. Μπορεί να διαρκέσει μόνο λίγες ημέρες ή εβδομάδες. Θα μπορούσε επίσης να παραταθεί για μήνες ή και χρόνια. Ένα όμως από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι να γνωρίζετε ότι η κόπωση μπορεί να συμβεί. Είναι φυσικό να αισθάνεστε κουρασμένοι καθώς το σώμα σας εργάζεται για να θεραπευτεί. Να ξέρετε όμως ότι τελικά θα βελτιωθεί η κατάσταση.

Σημάδια κόπωσης από τον καρκίνο του μαστού

Όταν η κόπωση που προκαλείται από τον καρκίνο εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορεί να συνοδεύεται από τα ακόλουθα συναισθήματα ή συμπτώματα (εκτός από τη γενική κόπωση και την έλλειψη ενέργειας):

Αδυναμία εστίασης ή συγκέντρωσης

Έλλειψη κινήτρου

Νευρικότητα

Ανυπομονησία

Πώς να ξεπεράσετε την κόπωση

Τι μπορείτε, λοιπόν, να κάνετε για να έχετε ενέργεια και να σπάσετε αυτό το τείχος της κόπωσης που σχετίζεται με τον καρκίνο

Κρατήστε ένα ημερολόγιο κόπωσης

Παρακολουθήστε πότε τα επίπεδα ενέργειάς σας φτάνουν στο υψηλότερο σημείο τους και πότε στο κατώτατο σημείο τους. Η ώρα της ημέρας ή οι δραστηριότητες που κάνατε εκείνες τις ώρες μπορεί να σας προσφέρουν ενδείξεις για το τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε την καθημερινή σας ρουτίνα.

Άσκηση

Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, η λύση για να νιώθετε λιγότερο κουρασμένες συχνά ξεκινά με την περισσότερη κίνηση. Η άσκηση μπορεί να σας φαίνεται το τελευταίο πράγμα που θέλετε να κάνετε — αλλά μπορεί να είναι και η πιο απαραίτητη. Η κίνηση βοηθάει να δώσετε στο σώμα σας τη δύναμη και την ενέργεια που χρειάζεται. Αυτό συμβαίνει επειδή η άσκηση φέρνει περισσότερο οξυγόνο στους μύες σας, κάτι που βοηθά το σώμα σας να κινείται και να λειτουργεί καλύτερα. Η κίνηση προκαλεί επίσης στο σύστημά σας την απελευθέρωση ορμονών που συμβάλλουν στην παραγωγή ενέργειας και προσφέρουν ένα επιπλέον κίνητρο. Προσπαθήστε να κινείτε το σώμα σας με απαλούς τρόπους: Περπατήστε ή τεντωθείτε για πέντε λεπτά... επτά λεπτά... 10 λεπτά — ό,τι μπορείτε. Συνεχίστε να χτίζετε μια ρουτίνα, μέρα με τη μέρα, και επικεντρωθείτε στο να γίνετε πιο δυνατές. Ιδανικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

Περπάτημα: Μια απλή βόλτα στη γειτονιά σας μπορεί να προσφέρει τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά οφέλη. Μην υποτιμάτε την αξία του να βγαίνετε έξω για λίγο ήλιο.

Γιόγκα: Το stretching και η κίνηση του σώματός σας μέσω διαφόρων στάσεων γιόγκα μπορεί να ενισχύσει τη δύναμη και να απελευθερώσει το άγχος. Ακόμα και οι κινήσεις γιόγκα που γίνονται σε μια καρέκλα ενισχύουν τη θεραπευτική σύνδεση νου-σώματος-αναπνοής.

Προπόνηση αντίστασης: Έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα με καρκίνο του μαστού ανέχονται καλύτερα τη θεραπεία εάν ασκούνται χρησιμοποιώντας βάρη χειρός, ζώνες αντίστασης ή ακόμα και το βάρος του σώματός τους.

Ό,τι σας δίνει χαρά: Τι θα σας κάνει να κινείστε με ένα χαμόγελο; Ίσως είναι η ποδηλασία, το κολύμπι ή η κηπουρική. Απλώς βρείτε κάτι που σας αρέσει και κάντε το τακτικά.

Τρώτε υγιεινά

Βεβαιωθείτε ότι καταναλώνετε αρκετές θερμίδες. Μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως και άπαχες πρωτεΐνες μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε υψηλά τα επίπεδα ενέργειάς σας. Είναι επίσης σημαντικό να παραμένετε ενυδατωμένοι.

Κοιμηθείτε αρκετά

Η δημιουργία μιας συνεπούς ρουτίνας ύπνου και ενός συνεπούς προγράμματος ύπνου μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε την αναζωογόνηση που χρειάζεται το σώμα σας.

Το συμπέρασμα

Συζητήστε με τον γιατρό σας εάν δεν μπορείτε να ξεπεράσετε αυτό το αίσθημα εξάντλησης κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής σας από τον καρκίνο του μαστού. Μπορεί να σας προτείνει επιλογές όπως αλλαγές στον τρόπο ζωής ή συμβουλευτική για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι κάποιος να βρίσκεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι για 18 ώρες την ημέρα. Αυτό σίγουρα δεν πρόκειται να σας βοηθήσει να πετύχετε τον θεραπευτικό σας στόχο.