8 επιστημονικά τεκμηριωμένα οφέλη από τις πατάτες που είναι καλό να γνωρίζεις

Ανακαλύψτε πώς οι πατάτες, πλούσιες σε βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά, συμβάλλουν στην καρδιακή, πεπτική και γενική υγεία σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες.

Οι πατάτες αποτελούν μια από τις πιο διαδεδομένες και αγαπημένες τροφές παγκοσμίως. Συχνά αντιμετωπίζονται ως απλό συνοδευτικό ή ως comfort food, ωστόσο η πραγματικότητα για τη διατροφική τους αξία είναι πολύ πιο σημαντική. Αν και πολλοί τείνουν να τις αποφεύγουν, οι πατάτες είναι πλούσιες σε βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά, τα οποία μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην υγεία του οργανισμού.

Στο παρόν άρθρο, θα εξετάσουμε 8 επιστημονικά τεκμηριωμένα οφέλη των πατατών για την υγεία, αποδεικνύοντας ότι η κατανάλωσή τους, όταν εντάσσεται σε μια ισορροπημένη διατροφή, μπορεί να έχει πολύπλευρη θετική επίδραση στον οργανισμό. Από την καρδιά και τα οστά μέχρι το πεπτικό σύστημα και την ενέργεια, οι πατάτες δεν είναι απλώς ένα γευστικό συνοδευτικό, αλλά μια θρεπτική τροφή που αξίζει να έχει τη θέση της στο καθημερινό μας διαιτολόγιο.

8 οφέλη από τις πατάτες

Υγεία των οστών

Οι πατάτες παρέχουν κάλιο και φώσφορο, δύο απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την υγεία των οστών. Μία μέτρια πατάτα με τη φλούδα παρέχει από 15% έως 28% των ημερήσιων αναγκών σας σε κάλιο. Η υψηλότερη πρόσληψη φρούτων και λαχανικών σχετίζεται με καλύτερη οστική πυκνότητα.

Ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

Το κάλιο αυξάνει την απέκκριση νατρίου στα ούρα, γεγονός που βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Σε μια μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν μια διατροφή πλούσια σε βραστές ή ψητές πατάτες είδαν σημαντικό όφελος στη συστολική αρτηριακή πίεση. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι, με την πάροδο του χρόνου, μια τέτοια αλλαγή θα ήταν κλινικά σημαντική.

Υγεία της καρδιάς

Η διαχείριση της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης και της κυκλοφορίας του αίματος είναι όλα σημαντικά για την υγεία της καρδιάς. Οι πατάτες μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια υγιεινή διατροφή επειδή περιέχουν φυτικές ίνες και κάλιο, τα οποία η τυπική δυτική διατροφή συχνά δεν παρέχει επαρκώς.

Φλεγμονή και ανοσοποιητική υγεία

Οι πατάτες περιέχουν βιταμίνη C, μια απαραίτητη υδατοδιαλυτή βιταμίνη με αντιοξειδωτικές ιδιότητες που επηρεάζουν την υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα αντιοξειδωτικά μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες , αντιδραστικά μόρια που παράγονται από τον κυτταρικό μεταβολισμό και μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα. Οι φλούδες πατάτας περιέχουν επίσης κερσετίνη, ένας τύπος φλαβονόλης , η οποία μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος μειώνοντας τη φλεγμονή. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη έρευνα για να προσδιοριστούν οι επιδράσεις της.

Καρκίνος

Για άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία για τον καρκίνο και αντιμετωπίζουν παρενέργειες που επηρεάζουν την όρεξη ή προκαλούν γαστρεντερικά συμπτώματα, οι πατάτες μπορεί να είναι μια ήπια αλλά πλούσια σε θρεπτικά συστατικά επιλογή. Μπορούν επίσης να αναμειχθούν σε σούπες για άτομα που δυσκολεύονται να μασήσουν. Έρευνες δείχνουν σταθερά ότι μια διατροφή πλούσια σε φυτά μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου.

Πέψη

Οι πατάτες περιέχουν διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες, οι οποίες είναι σημαντικές για την υγεία του εντέρου. Οι πατάτες περιέχουν επίσης ανθεκτικό άμυλο, έναν τύπο διαιτητικών ινών που ζυμώνεται στο παχύ έντερο. Οι φυτικές ίνες και το ανθεκτικό άμυλο λειτουργούν ως πρεβιοτικά, τροφοδοτώντας τα καλά βακτήρια στο έντερο, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την βακτηριακή ποικιλομορφία και την υγεία του εντέρου.

Επιπλέον, η κατανάλωση αρκετών φυτικών ινών μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της τακτικής κινητικότητας του εντέρου. Οι διαλυτές φυτικές ίνες στις πατάτες σχηματίζουν ένα τζελ και ρυθμίζουν την υφή των κοπράνων, ενώ οι αδιάλυτες φυτικές ίνες επιταχύνουν τον χρόνο διέλευσης. Όταν αυξάνετε τις φυτικές ίνες, αυξήστε ταυτόχρονα τα υγρά για να αποτρέψετε τα αέρια και το φούσκωμα .

Διαχείριση βάρους

Ένας βασικός παράγοντας για τη βιώσιμη απώλεια και διαχείριση βάρους είναι η συνεπής τήρηση μιας διατροφής πλούσιας σε θρεπτικά συστατικά. Η τακτική κατανάλωση πατατών στον ατμό, στον φούρνο, στη σχάρα ή στο γκριλ μπορεί να σας βοηθήσει να πεύχετε τους στόχους απώλειας βάρους σας. Οι πατάτες έχουν λίγες θερμίδες και είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες.

Υγεία του δέρματος

Οι πατάτες αποτελούν καλή πηγή βιταμινών Β, βιταμίνης C, καροτενοειδών και άλλων φυτικών ενώσεων που δρουν ως αντιοξειδωτικά. Η αυξημένη πρόσληψη αντιοξειδωτικών σχετίζεται με την υγεία του δέρματος.

Περιέχει η φλούδα της πατάτας περισσότερα θρεπτικά συστατικά από τη σάρκα;

Αν και οι πατάτες εξακολουθούν να είναι υγιείς χωρίς τη φλούδα τους, η αφαίρεση της μειώνει σημαντικά την ποσότητα των θρεπτικών συστατικών που περιέχουν. Περίπου οι μισές φυτικές ίνες σε μια πατάτα βρίσκονται στη φλούδα. Η φλούδα περιέχει επίσης περίπου το 25% του καλίου, του φυλλικού οξέος και του μαγνησίου της πατάτας, και το μισό ασβέστιο της.

Άλλες φυτικές ενώσεις

Οι πατάτες περιέχουν φυτικές ενώσεις, όπως φυτοχημικά. Οι γλυκοπατάτες, για παράδειγμα, είναι πλούσιες σε βήτα καροτίνη, ένα καροτενοειδές που μετατρέπεται σε βιταμίνη Α στον οργανισμό. 19 Οι μωβ και μπλε πατάτες αποτελούν πηγή ανθοκυανινών., ένας τύπος φυτοχημικής ουσίας με αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Πιθανός κίνδυνος που σχετίζεται με τις πατάτες

Οι πατάτες μπορεί να περιέχουν υπολείμματα από φυτοφάρμακα ή συστατικά από ορισμένα λιπάσματα. Εάν καταναλώνονται σε πολύ μεγάλες ποσότητες, τότε δεν είναι ωφέλιμες για την υγεία. Επιπλέον, ο τρόπος παρασκευής και αποθήκευσης τους μπορεί να επηρεάσει τυχόν αρνητικούς κινδύνους από τη συνεχή κατανάλωση.

Ακρυλαμίδιο: Τα αμυλούχα τρόφιμα μπορούν να αναπτύξουν ακρυλαμίδιο, ένα πιθανό καρκινογόνο, όταν μαγειρεύονται σε υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, η ποσότητα ακρυλαμιδίου εξαρτάται από πολλές μεταβλητές. Για να μειώσετε την πιθανή έκθεσή σας, αποφύγετε το έντονο τηγάνισμα.

Λιπάσματα: Χημικές ουσίες ή φυσικές ουσίες που βελτιώνουν την ανάπτυξη της πατάτας περιλαμβάνουν θείο, άζωτο και φωσφορικά άλατα. Ορισμένα λιπάσματα με βάση το κομπόστ, την κοπριά ή τη λάσπη έχουν μολυνθεί με υπερφθοροαλκυλικές και πολυφθοροαλκυλικές ενώσεις, χημικές ουσίες που προκαλούν ανησυχία για τη διαταραχή των ορμονών και την αύξηση του κινδύνου καρκίνου.

Η γενική συμβουλή είναι να καταναλώνετε διάφορα φυτά, όπως φρούτα και λαχανικά, ξηρούς καρπούς, σπόρους και όσπρια , για να διασφαλίσετε ότι λαμβάνετε ποικίλες βιταμίνες, μέταλλα και άλλες φυτικές ενώσεις.

Ποιος πρέπει να αποφεύγει τις πατάτες

Οι πατάτες είναι γενικά ασφαλείς για κατανάλωση όταν μαγειρεύονται με υγιεινούς τρόπους και καταναλώνονται με μέτρο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες ομάδες που πρέπει να αποφεύγουν τις πατάτες. Εάν δεν είστε σίγουροι εάν οι πατάτες είναι ασφαλείς για κατανάλωση, μιλήστε με τον γιατρό σας.

Αλλεργίες στην πατάτα: Οι αλλεργίες στην πατάτα είναι σπάνιες αλλά έχουν αναφερθεί. Ο τύπος της αντίδρασης μπορεί να εξαρτάται από τη σοβαρότητα της αλλεργίας σας. Εάν έχετε αλλεργία στην πατάτα, αποφύγετε τις πατάτες και όλα τα προϊόντα πατάτας.

Νεφρική βλάβη: Οι πατάτες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο. Εάν πάσχετε από χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ), ίσως χρειαστεί να περιορίσετε την κατανάλωση καλίου. Τα κατεστραμμένα νεφρά είναι λιγότερο ικανά να απομακρύνουν ουσίες από το σώμα σας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση καλίου στο αίμα σας και να επηρεάσει την καρδιά σας.

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων: Εάν λαμβάνετε φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, όπως αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης ( ACE ) , τα οποία μπορούν να αυξήσουν την ποσότητα καλίου στο αίμα, ίσως χρειαστεί να παρακολουθείτε την πρόσληψη καλίου μέσω της διατροφής σας.

Διαβήτης και πατάτες

Οι πατάτες μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης, πλούσιας σε θρεπτικά συστατικά διατροφής. Είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες και νερό και χαμηλές σε λιπαρά και θερμίδες, οι οποίοι είναι όλοι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαχείριση του βάρους ή του διαβήτη. Αν έχετε ανησυχίες, το κλειδί είναι να παρακολουθείτε τον τρόπο παρασκευής και την ποσότητα που καταναλώνετε. Προτιμήστε μια ψητή πατάτα ή ελαφρώς σοταρισμένες πατάτες αντί για τηγανητές. Επιπλέον, κάντε τις πατάτες συνοδευτικό και όχι το κύριο γεύμα σας. Βάλτε στο ένα τέταρτο του πιάτου σας πατάτες και συνδυάστε το γεύμα σας με λαχανικά πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και άφθονες πηγές πρωτεΐνης και άπαχες πηγές πρωτεΐνης.