Γιατί τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι πιο συχνά στις γυναίκες;

Ο δυσανάλογος αντίκτυπος των αυτοάνοσων που φτάνει στο 51% του γυναικείου παγκόσμιου πληθυσμού έχει κάνει τους ειδικούς να ερευνούν την επιστήμη για να κατανοήσουν το γιατί.

Αν σκεφτείτε τους ανθρώπους στη ζωή σας με κάποια αυτοάνοση πάθηση, το πιθανότερο είναι ότι οι περισσότεροι είναι γυναίκες. Αν εσείς οι ίδιοι έχετε κάποια αυτοάνοση πάθηση, το πιθανότερο είναι, και πάλι, ότι είστε γυναίκα. Είναι αρκετά σαφές ότι βλέπουμε περισσότερες αυτοάνοσες ασθένειες στις γυναίκες παρά στους άνδρες.

Αν εξετάσουμε τον πληθυσμό στο σύνολό του, το 80% όσων πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα είναι γυναίκες. Με άλλα λόγια, μια γυναίκα έχει περίπου τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να διαγνωστεί με αυτοάνοσο νόσημα από έναν άνδρα. Η σκλήρυνση κατά πλάκας (MS), για παράδειγμα, επηρεάζει περίπου τρεις φορές περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες, σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία MS , ενώ ο λύκος επηρεάζει περίπου εννέα φορές περισσότερες γυναίκες, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Από την άλλη πλευρά, η έρευνα δείχνει ότι ο διαβήτης τύπου 1 είναι ελαφρώς πιο συχνός σε αγόρια και νεαρούς άνδρες. Ωστόσο, η συνολική τάση είναι σαφής: Οι γυναίκες φέρουν το μεγαλύτερο βάρος κατά πολύ.

Έχει υποστηριχθεί ότι οι γυναίκες διαγιγνώσκονται με αυτοάνοσα νοσήματα συχνότερα εν μέρει επειδή πηγαίνουν στον γιατρό περισσότερο. Η αλήθεια είναι πιο περίπλοκη, επειδή οι γυναίκες επίσης αγνοούν τα συμπτώματά τους συχνότερα. Έρευνες τεκμηριώνουν ότι οι διαγνώσεις αυτοάνοσων νοσημάτων στις γυναίκες καθυστερούν για αυτόν τον λόγο.

Γιατί, λοιπόν, οι γυναίκες είναι τόσο πιο ευάλωτες σε αυτοάνοσα νοσήματα;

Αυτές οι παθήσεις εμφανίζονται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα -το οποίο συνήθως στοχεύει ιούς και βακτήρια- στρεβλώνει και επιτίθεται κατά λάθος στους δικούς του υγιείς ιστούς. Οι ακριβείς λόγοι για αυτό παραμένουν υπό επιστημονική διερεύνηση, αλλά είναι σαφώς ένας συνδυασμός γενετικής και διαφορετικών περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων με το ανοσοποιητικό σύστημα. Ομοίως, η διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης μεταξύ ανδρών και γυναικών προέρχεται από μια ποικιλία παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών διαφορών και των εξωτερικών επιρροών — και η βελτίωση της διαχείρισης των ασθενειών ξεκινά με την εστίαση σε αυτούς τους παράγοντες και τον ρόλο που διαδραματίζουν.

Ορμονικές διαφορές

Οι ορμόνες του φύλου έχουν μια εκπληκτικά μεγάλη επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα. Η έρευνα δείχνει ότι οι ορμόνες του φύλου επηρεάζουν τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και τη λειτουργία του. Η τεστοστερόνη, η κύρια ανδρική ορμόνη φύλου, είναι γενικά ανοσοκατασταλτική. H τεστοστερόνη τείνει να καταστέλλει την ικανότητα των ανοσοκυττάρων να διαιρούνται και την ικανότητα να εκκρίνουν κυτοκίνες, χημικούς αγγελιοφόρους που παίζουν σημαντικό ρόλο στην φλεγμονώδη απόκριση σε παθογόνα.

Τα οιστρογόνα, η κύρια γυναικεία ορμόνη, έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Τα φυσιολογικά επίπεδα οιστρογόνων που κυκλοφορούν στο σώμα μιας υγιούς γυναίκας με έμμηνο ρύση συνήθως διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Τα οιστρογόνα ενισχύουν την απόκριση των Τ κυττάρων και την παραγωγή αντισωμάτων, τα οποία παίζουν βασικό ρόλο στην εξόντωση των εισβολέων.

Έτσι, οι γυναίκες έχουν περισσότερη ορμόνη που γενικά ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα (οιστρογόνα) και λιγότερη ορμόνη που καταστέλλει το ανοσοποιητικό σύστημα (τεστοστερόνη). Αυτό το πιο ισχυρό και αντιδραστικό ανοσοποιητικό σύστημα είναι δίκοπο μαχαίρι. Έχει το πλεονέκτημα της καλής ανταπόκρισης στις λοιμώξεις, αλλά αυξάνει την πιθανότητα να γίνει το ανοσοποιητικό σύστημα υπεραντιδραστικό και ενδεχομένως να οδηγήσει σε αυτοάνοσα νοσήματα.

Η επίδραση των ορμονών του φύλου μπορεί να εξηγήσει γιατί πολλές αυτοάνοσες ασθένειες τείνουν να εμφανίζονται μετά την εφηβεία - όταν τα οιστρογόνα και η τεστοστερόνη ενεργοποιούνται και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εκκίνηση της αυτοάνοσης διαδικασίας σε κάποιον που είναι ήδη ευάλωτος. Η έρευνα δείχνει ότι τα ποσοστά ορισμένων αυτοάνοσων ασθενειών σε νεαρές γυναίκες αυξάνονται μετά την έναρξη της εμμήνου ρύσεως, ενώ η πρόωρη εφηβεία συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά αυτοάνοσης νόσου του θυρεοειδούς και σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Γενετικές διαφορές

Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι εδώ συμβαίνουν περισσότερα από τις ορμόνες του φύλου. Για παράδειγμα, σε παιδιά που δεν έχουν περάσει ακόμη την εφηβεία, εξακολουθούν να υπάρχουν πέντε κορίτσια που διαγιγνώσκονται με λύκο για κάθε αγόρι - πριν οι ορμόνες του φύλου τεθούν σε λειτουργία. Εν τω μεταξύ, πολλές γυναίκες αναπτύσσουν ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ) μετά την εμμηνόπαυση, όταν τα επίπεδα οιστρογόνων μειώνονται κατακόρυφα. Αυτό μας λέει ότι υπάρχει κάτι περισσότερο και ότι είναι πιο περίπλοκο από τις διαφορές στις ορμόνες του φύλου.

Πρόσφατα, οι επιστήμονες αποκάλυψαν τον ρόλο της γενετικής. Μια σαφής διαφορά στη γενετική μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι ότι οι γυναίκες έχουν δύο αντίγραφα ενός χρωμοσώματος Χ και οι άνδρες έχουν μόνο ένα, επειδή έχουν ένα χρωμόσωμα Χ και ένα Υ. Αυτό έχει σημασία επειδή υπάρχει ένας σχετικά μεγάλος αριθμός γονιδίων που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα και κωδικοποιούνται στο χρωμόσωμα Χ. Αυτά τα γονίδια κωδικοποιούν πρωτεΐνες που ρυθμίζουν (και συνήθως ενισχύουν) το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Έτσι, αν έχετε δύο χρωμοσώματα Χ, είναι σαν διπλό χτύπημα.

Διαφορές στο ανοσοποιητικό σύστημα και εγκυμοσύνη

Πέρα από τις ορμόνες και τη γενετική, το ανοσοποιητικό σύστημα των γυναικών φαίνεται να είναι διαφορετικά δομημένο από των ανδρών. Γενικά, οι γυναίκες τείνουν να έχουν απλώς ένα πιο αντιδραστικό ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτές οι διαφορές πιθανώς συνέβησαν εξελικτικά με την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, οι γυναίκες έχουν περισσότερα κύτταρα που παράγουν αντισώματα. Αυτό είναι εξαιρετικό για την καταπολέμηση λοιμώξεων όπως η γρίπη. Αλλά επίσης, ίσως αυτά τα κύτταρα θα μπορούσαν να παράγουν περισσότερα αυτοαντισώματα, τα οποία στοχεύουν τους ιστούς του σώματος και οδηγούν σε αυτοάνοσα νοσήματα.

Ενώ δεν είναι απολύτως σαφές γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές, η αναπαραγωγή πιθανότατα παίζει ρόλο. Η εγκυμοσύνη είναι άλλος ένας πιθανός λόγος για τον οποίο οι γυναίκες έχουν περισσότερες αυτοάνοσες ασθένειες. Οι αυτοάνοσες ασθένειες μπορούν να εμφανιστούν για πρώτη φορά μετά την εγκυμοσύνη, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Αυτοάνοσων. Και η ικανότητα κυοφορίας πιθανότατα έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το ανοσοποιητικό σύστημα των γυναικών. Υπάρχουν πολλές διαφορές στο ανοσοποιητικό σύστημα μιας γυναίκας που είναι απαραίτητες εάν πρόκειται να μείνει έγκυος.

Το ανοσοποιητικό σύστημα μιας γυναίκας πρέπει να είναι πιο προσαρμοστικό και δυναμικό, προκειμένου, αφενός, να προστατεύει το αναπτυσσόμενο έμβρυο από λοιμώξεις —και αφετέρου, να μην απορρίπτει το έμβρυο ως ξένο σώμα. Για παράδειγμα, τα ουδετερόφιλα, τα λευκά αιμοσφαίρια που προστατεύουν από λοιμώξεις και τραυματισμούς, αυξάνονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει τα κύτταρα να υπεραντιδράσουν.

Διατροφή και μεταβολισμός

Αυτό που διαπιστώνουμε όταν συγκρίνουμε άνδρες και γυναίκες είναι πρώτον, ότι ο μεταβολισμός ελέγχει το ανοσοποιητικό σύστημα. Και δεύτερον, ότι οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν διαφορετικούς μεταβολισμούς. Με απλά λόγια, ακόμη και αν ένας άνδρας και μια γυναίκα τρώνε την ίδια διατροφή, οι διαφορές στον τρόπο με τον οποίο το σώμα τους μετατρέπει την τροφή σε ενέργεια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικά ανοσοποιητικά συστήματα. Μια πρόσφατη εργασία δείχνει ότι οι διαφορές στη μεταβολική ενζυμική δραστηριότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών οδηγούν σε ένα πιο ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα στις γυναίκες και σε ένα λιγότερο ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα στους άνδρες

Αυτός είναι ένας νεότερος τομέας έρευνας, που έχει πολλά να μάθουμε. Ωστόσο, οι μεταβολικές διαφορές φαίνεται να αποτελούν μέρος του παζλ: Ορισμένες ενδιαφέρουσες έρευνες, για παράδειγμα, δείχνουν ότι η κατανάλωση μεσογειακής διατροφής μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ρευματοειδούς αρθρίτιδας - στους άνδρες. Στις γυναίκες, το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι ασθενέστερο ή ανύπαρκτο.

Εν τω μεταξύ, μελέτες δείχνουν ότι τα υγιή επίπεδα βιταμίνης D μειώνουν τον κίνδυνο αυτοάνοσων νοσημάτων, ενώ οι ανεπάρκεια μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο - τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Ωστόσο, η επίδραση της βιταμίνης D φαίνεται να είναι ισχυρότερη στις γυναίκες. Έτσι, όταν μια γυναίκα έχει ανεπάρκεια, τότε αυτό μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελέσει μεγαλύτερο παράγοντα πρόκλησης αυτοάνοσων ασθενειών.

Το μικροβίωμα του εντέρου

Το μικροβίωμα του εντέρου - ο πληθυσμός μικροσκοπικών οργανισμών που ζουν στο έντερό σας - είναι βαθιά συνδεδεμένο με το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Αυτά τα μικρόβια του εντέρου βοηθούν στην εκπαίδευση των ανοσοκυττάρων σας στο πώς να διακρίνουν τους επιβλαβείς εισβολείς από τα καλά μικρόβια. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου προκαλούν φλεγμονή, τροφοδοτώντας ενδεχομένως τη φωτιά για την ανάπτυξη μιας αυτοάνοσης νόσου.

Το μικροβίωμα του εντέρου διαφέρει μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτό πιστεύεται ότι επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι πληθυσμοί των ανοσοκυττάρων μεταξύ ανδρών και γυναικών εκπαιδεύονται διαφορετικά. Για παράδειγμα, οι διακυμάνσεις στο μικροβίωμα του εντέρου μπορούν να οδηγήσουν σε διακυμάνσεις στον αριθμό και την ενεργοποίηση των Β και Τ κυττάρων.

Για άλλη μια φορά, δεν είναι απολύτως σαφές τι προκαλεί τις διαφορές στο μικροβίωμα στις γυναίκες και τους άνδρες. Ίσως ο ένοχος είναι οι ορμόνες του φύλου, οι οποίες έχουν αποδειχθεί ότι αλληλεπιδρούν με το μικροβίωμα. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να είναι η γενετική, οι περιβαλλοντικές εκθέσεις ή οι διαφορές στον μεταβολισμό των τροφίμων που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αποικίζεται το μικροβίωμα στο έντερο. Και πιθανότατα, είναι κάποιος συνδυασμός όλων των παραπάνω.

Καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Η έκθεση σε ορισμένες χημικές ουσίες θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην εμφάνιση αυτοάνοσων νοσημάτων, σύμφωνα με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ . Αυτό περιλαμβάνει περιβαλλοντικούς ρύπους, βαρέα μέταλλα και χημικές ουσίες που βρίσκονται σε προϊόντα που χρησιμοποιούν οι γυναίκες και οι άνδρες καθημερινά - αλλά οι γυναίκες μπορεί να τα χρησιμοποιούν περισσότερο, πιο συχνά, από τους άνδρες. Σκεφτείτε τα καλλυντικά, τα οποία αγοράζονται κατά 68% από γυναίκες, και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, τα οποία οι γυναίκες είναι 2,5 φορές πιο πιθανό να αγοράσουν από ότι οι άνδρες, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές . Σκεφτείτε την περιποίηση του δέρματος, τα αντηλιακά, το μακιγιάζ, τα αρώματα, τις βαφές μαλλιών και άλλα. Αυτές οι ανεπαίσθητες διαφορές στην έκθεση με την πάροδο του χρόνου μπορεί να προκαλούν αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Πολλά κοινά συστατικά σε αυτά τα προϊόντα είναι τοξικές ουσίες, ερεθιστικές ουσίες ή πιθανά αλλεργιογόνα που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν ή να διαταράξουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Οι αλλεργίες, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν με επαναλαμβανόμενη έκθεση, και η αυτοανοσία συνδέονται επειδή και τα δυο δημιουργούν δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Αυτοάνοσων. Αυτό περιλαμβάνει αρώματα, συντηρητικά (όπως parabens και φορμαλδεΰδη), BPA σε πλαστικές συσκευασίες και ρύπους βαρέων μετάλλων.

Για παράδειγμα, ένα κοινό συστατικό στη βαφή μαλλιών που ονομάζεται παρα-φαινυλενοδιαμίνη (PPD) έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί φλεγμονή και ενεργοποίηση των Τ κυττάρων, ενώ ο υδράργυρος συνδέεται με την αυτοανοσία. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι ορισμένες χημικές ουσίες (όπως η BPA και τα parabens) είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες, που σημαίνει ότι μπορούν να επηρεάσουν τις ορμόνες μας με τρόπους που μπορεί να επηρεάσουν το ανοσοποιητικό σύστημα και να οδηγήσουν σε αυτοανοσία.

Στρες

Άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα συχνά αναφέρουν ότι βιώνουν εξάρσεις όταν είναι αγχωμένα. Αλλά θα μπορούσε το συναισθηματικό και ψυχικό στρες να πυροδοτεί εξαρχής την αυτοανοσία; Η έρευνα δείχνει συνδέσεις μεταξύ του χρόνιου στρες και του παιδικού τραύματος και των αυτοάνοσων παθήσεων. Αυτός είναι πιθανώς ένας σημαντικός παράγοντας. Αλλά προς το παρόν, δεν είναι καλά κατανοητός. Η έρευνα υποδηλώνει ότι οι δυσμενείς εμπειρίες της παιδικής ηλικίας (ACEs) μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη δραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος και φλεγμονή. Αυτό έχει νόημα, καθώς το νευρικό σύστημα (το οποίο είναι υπεύθυνο για την αντίδραση μάχης ή φυγής) και το ενδοκρινικό σύστημα (το οποίο απελευθερώνει ορμόνες του στρες όπως η κορτιζόλη ) επικοινωνούν σε μεγάλο βαθμό με το ανοσοποιητικό σύστημα.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες με αυτοάνοσα νοσήματα είχαν πιο τραυματικές παιδικές ηλικίες από τους άνδρες και αυτό είναι δύσκολο να μελετηθεί. Είναι δύσκολο να μετρηθεί το άγχος. Αλλά είναι πιθανό αυτές οι εμπειρίες να επηρεάζουν τις γυναίκες (και το ανοσοποιητικό τους σύστημα) λίγο διαφορετικά από τους άνδρες. Έρευνες δείχνουν ότι ο κίνδυνος μιας γυναίκας να εμφανίσει διαταραχή μετατραυματικού στρες ( PTSD ) κατά τη διάρκεια της ζωής της είναι περίπου διπλάσιος από αυτόν ενός άνδρα.

Οι ερευνητές αποδίδουν σε αυτό διάφορους παράγοντες - συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στον τρόπο με τον οποίο το τραύμα επηρεάζει τις γυναίκες έναντι των ανδρών, καθώς και το γεγονός ότι οι γυναίκες βιώνουν περισσότερα τραύματα με υψηλό αντίκτυπο, όπως η σεξουαλική επίθεση, σε νεότερη ηλικία. Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς μιας άλλης μελέτης, οι γυναίκες αναφέρουν ένα πιο σύνθετο και ποικίλο ιστορικό μετατραυματικού στρες από τους άνδρες και παρουσιάζουν μια ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ αυτών των εμπειριών και δεικτών φλεγμονής σε σχέση με τους άνδρες.

Τελικά τι μπορούμε να κάνουμε

Με τόσες πολλές μεταβλητές να παίζουν ρόλο, η μόνη ομοφωνία φαίνεται να είναι ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να προσδιοριστεί τόσο ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται τα αυτοάνοσα νοσήματα - όσο και γιατί επηρεάζουν τόσο δυσανάλογα τις γυναίκες. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για το οποίο δεν έχουμε ακόμη όλες τις απαντήσεις. Αλλά σίγουρα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση αυτών των ερωτημάτων.

Όπως ακριβώς το βάρος της αυτοανοσίας βαραίνει κυρίως τις γυναίκες, οι εξελίξεις στην αυτοάνοση ιατρική θα έχουν επίσης το μεγαλύτερο όφελος για τις γυναίκες. Ελπίζουμε ότι θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις για τη διάγνωση αυτοάνοσων νοσημάτων. Και ότι θα υπάρξουν θεραπευτικές προσεγγίσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ των φύλων. Ο στόχος, πρέπει να είναι να βελτιωθεί η ζωή των γυναικών και των ανδρών με αυτοάνοσα νοσήματα - και ακόμη και να προληφθούν εξαρχής. Και η κατανόηση των διαφορών μεταξύ των φύλων θα αποτελέσει επίσης σημαντικό μέρος αυτού.