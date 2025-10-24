Αποκατάσταση στήθους μετά από μαστεκτομή: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες

Με αφορμή το μήνα ευαισθητοποίησης, συνομιλήσαμε με τον Πλαστικό και Επανορθωτικό Χειρουργό, Δρ. Ιωάννη Γιαννά και λάβαμε πολύτιμες πληροφορίες για την αποκατάσταση στήθους μετά από μαστεκτομή.

Ο Οκτώβριος είναι μήνας αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού και μας υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης, της σωστής ενημέρωσης αλλά και της ελπίδας. Κάθε γυναίκα που έχει έρθει αντιμέτωπη με τον καρκίνο του μαστού έχει τη δική της μοναδική ιστορία, τη δική της διαδρομή γεμάτη δύναμη, φόβο αλλά και θάρρος.

Το φετινό μήνυμα «Every story is unique, every journey matters», μας καλεί να αγκαλιάσουμε αυτή τη μοναδικότητα και να αναγνωρίσουμε ότι η πορεία της κάθε γυναίκας αξίζει σεβασμό, φροντίδα και ουσιαστική υποστήριξη.

Με αφορμή το μήνα ευαισθητοποίησης, συνομιλήσαμε με τον Πλαστικό και Επανορθωτικό Χειρουργό, Δρ. Ιωάννη Γιαννά και λάβαμε πολύτιμες πληροφορίες για την αποκατάσταση στήθους μετά από μαστεκτομή, μία διαδικασία που δεν αφορά μόνο την αισθητική αλλά και την ψυχολογική και σωματική ανανέωση της γυναίκας μετά την εμπειρία της νόσου.

Κ. Γιαννά, ο καρκίνος του μαστού απαιτεί μία εξατομικευμένη προσέγγιση στη θεραπεία. Ποια είναι τα βήματα που ακολουθούν οι ιατροί για να σχεδιάσουν την κατάλληλη στρατηγική θεραπείας;

Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού εξαρτάται από το τον ιστολογικό τύπο, το στάδιο, την επιθετικότητα και το μέγεθος του όγκου. Η συστηματική κλινικοεργαστηριακή εξέταση, η συζήτηση με την ασθενή, και ακολούθως η συζήτηση με το ογκολογικό συμβούλιο δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιαστεί το καλύτερο δυνατό πλάνο θεραπείας για την κάθε ασθενή. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, είναι επιβεβλημένο να συμβουλεύουμε τις ασθενείς και για τις επιλογές αποκατάστασης του μαστού.

Ο καρκίνος του μαστού αφήνει το αποτύπωμά του όχι μόνο στο σώμα αλλά και στην ψυχολογία της γυναίκας. Μπορεί η αποκατάσταση του μαστού να συμβάλει στη ψυχική της ενδυνάμωση και στην επαναφορά της αυτοπεποίθησής της;

Η αποκατάσταση τον μαστού δεν αποτελεί μία κοσμητική επέμβαση αλλά μία επανορθωτική και στοχεύει στην επαναφορά του σώματος της γυναίκας, στην προγενέστερη εμφάνισή του, πριν από την εκδήλωση του καρκίνου. Εάν είναι εφικτό, η διαδικασία πρέπει να ξεκινάει μαζί με τη χειρουργική θεραπεία της νόσου (μαστεκτομή). Η αποκατάσταση του στήθους συμβάλλει αναμφίβολα στη ψυχολογική και σωματική ανάρρωση της γυναίκας, καθώς της προσφέρει τη δυνατότητα να ξεπεράσει το σοκ που προκαλεί ο καρκίνος του μαστού.

Η αποκατάσταση του μαστού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε άμεσα, κατά τη διάρκεια της μαστεκτομής, είτε σε μεταγενέστερο στάδιο. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη χρονική στιγμή της επέμβασης και σε ποιες περιπτώσεις συστήνετε την κάθε επιλογή;

Η άμεση αποκατάσταση είναι πάντα η καλύτερη επιλογή, εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Εάν δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση σε ένα στάδιο (μαζί με τη μαστεκτομή) είναι και πάλι προτιμότερο να ξεκινήσουμε την αποκατάσταση αμέσως, μαζί με το χειρουργείο της μαστεκτομής.

Ποιες είναι οι βασικές τεχνικές αποκατάστασης του μαστού που εφαρμόζονται σήμερα και ποια τα πλεονεκτήματα άλλα και οι περιορισμοί της κάθε μεθόδου;

Οι κύριες τεχνικές αποκατάστασης συνοψίζονται σε 3 κατηγορίες:

αυτόλογοι ιστοί

ενθέμματα σιλικόνης

συνδυασμός ενθεμάτων και αυτόλογων ιστών

Η μεταφορά αυτόλογων ιστών πραγματοποιείται με μικροχειρουργικές τεχνικές και στόχος είναι να μεταφέρουμε δέρμα, λίπος και σε μερικές περιπτώσεις μύες, διατηρώντας παράλληλα την αιμάτωση τους. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να προχωρήσουμε μόνο σε μεταμόσχευση λίπους, δημιουργώντας σταδιακά το νέο μαστό, με 2-3 επεμβάσεις.

Στην δεύτερη κατηγορία, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση ενθεμάτων, χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα βιολογικό ή συνθετικό πλέγμα για να ενισχύσουμε το δέρμα και να κάνουμε την αποκατάσταση άμεσα και σε ένα στάδιο.

Στην τρίτη κατηγορία μπορούμε να συνδυάσουμε τα ενθέματα με μεταμόσχευση λίπους ή μυοδερματικό κρημνό.

Η επιλογή της μεθόδου αποκατάστασης διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα. Ποια κριτήρια εξετάζετε για να καθορίσετε ποια τεχνική ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και στις προσδοκίες της κάθε ασθενούς;

Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη αποκατάσταση επιτυγχάνεται, αν γίνει μαζί με τη μαστεκτομή. Η απόφαση για τον τύπο της αποκατάστασης λαμβάνεται μετά από ενδελεχή συζήτηση με την ασθενή και βασίζεται σε πολλούς παράγοντες, όπως οι προσωπικές της προτιμήσεις, τα ογκολογικά χαρακτηριστικά της νόσου, οι επιπλέον θεραπείες που ενδέχεται να ακολουθήσουν, καθώς και το αν απαιτείται ακτινοθεραπεία ή άλλες θεραπείες.

Η αποκατάσταση στήθους μετά από μαστεκτομή δεν είναι μία απλή χειρουργική επέμβαση, είναι ένα βήμα προς την ανάκτηση της σωματικής και ψυχικής ισορροπίας. Η διαδικασία βοηθάει τις γυναίκες να αφήσουν πίσω το δύσκολο κεφάλαιο του καρκίνου του μαστού και να προχωρήσουν μπροστά με δύναμη, αυτοπεποίθηση και μία αίσθηση πληρότητας.

Ευχαριστούμε θερμά για τις επιστημονικές πληροφορίες τον Πλαστικό και Επανορθωτικό Χειρουργό, Δρ. Ιωάννη Γιαννά.

Λίγα λόγια για τον Δρ. Γιαννά

O Δρ. Ιωάννης Γιαννάς αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύτηκε στην Αισθητική, Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική στη Μεγάλη Βρετανία, όπου εργάσθηκε για 15 χρόνια, αρχικά ως ειδικευόμενος και στη συνέχεια ως επιμελητής και διευθυντής, σε μερικά από τα σημαντικότερα νοσοκομεία της χώρας.

Με περισσότερες από 12.000 επεμβάσεις στο ενεργητικό του, σημαντικές επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχές σε ελληνικούς και διεθνείς επιστημονικούς φορείς, ο Δρ. Γιαννάς είναι από τα πιο αναγνωρισμένα μέλη της διεθνούς κοινότητας της Αισθητικής, Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής. Είναι Διπλωματούχο μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Πλαστικών Χειρουργών της Μεγ. Βρετανίας, του Βασιλικού Κολλεγίου Χειρουργών του Λονδίνου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αισθητικής, Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, της Διεθνούς Εταιρειας Αισθητικής και Πλαστικής Χειρουργικής (ISAPS) , της Αμερικανικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής (ASAPS) και της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής.

Σήμερα, ο Δρ. Γιαννάς προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ευρωκλινική Αθηνών, όπου είναι Διευθυντής της Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Κλινικής, ενώ διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα (Βασ. Σοφiας 63), όπου δέχεται κατόπιν ραντεβού. Παράλληλα, συνεχίζει την επαγγελματική παρουσία του στη Μεγ. Βρετανία, για 2 εβδομάδες κάθε μήνα στη φημισμένη Harley Street στο κεντρικό Λονδίνο. Στο Λονδίνο συνεργάζεται και χειρουργεί σε 2 ιδιωτικά νοσοκομεία στο κέντρο της πόλης.

Ακολουθήστε τον Δρ. Γιαννά σε Facebook, Instagram & TikTok. Μπορείτε εναλλακτικά να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του athensplasticsurgery.gr.