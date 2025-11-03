Από μια γυναίκα γυναικολόγο προς όλες τις γυναίκες στην εμμηνόπαυση

Όλα τα σημάδια της προεμμηνόπαυσης που πρέπει να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά;

Η εμμηνόπαυση αποτελεί μια φυσιολογική βιολογική μετάβαση στη ζωή της γυναίκας, η οποία σηματοδοτεί την οριστική παύση της εμμήνου ρύσεως και το τέλος της φυσικής αναπαραγωγικής της περιόδου. Ορίζεται επισήμως μετά από 12 συνεχόμενους μήνες αμηνόρροιας, δηλαδή απουσίας περιόδου (χωρίς άλλη ιατρική αιτία). Οι ωοθήκες σταματούν σταδιακά την παραγωγή ωαρίων και ορμονών (οιστρογόνα και προγεστερόνη). Ο μέσος όρος ηλικίας παγκοσμίως είναι τα 51,5 έτη, αν και το φυσιολογικό εύρος κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 45 και 57 ετών, ανάλογα με την κάθε γυναίκα.

Πριν την οριστική παύση της περιόδου, κάθε γυναίκα διανύει μια μεταβατική περίοδο γνωστή ως περιεμμηνόπαυση. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η οποία μπορεί να ξεκινήσει μήνες ή και χρόνια νωρίτερα, τα επίπεδα των γυναικείων ορμονών αρχίζουν να μειώνονται, προκαλώντας τα πρώτα χαρακτηριστικά συμπτώματα. Συνήθως, το πρώτο σημάδι που παρατηρεί μια γυναίκα είναι η αλλαγή στον κύκλο της.

Οι διαταραχές αυτές μπορεί να εμφανιστούν με διάφορους τρόπους κατά την περιεμμηνόπαυση:

Κύκλοι που αλλάζουν σε διάρκεια, γίνονται πιο σύντομοι ή πιο μακροί.

Περίοδοι με πιο έντονη ή πιο ελαφριά αιμορραγία από το συνηθισμένο.

Σταγονοειδής αιμορραγία (κηλίδες) ανάμεσα σε δύο περιόδους.

Απουσία εμμήνου ρύσεως για αρκετούς συνεχόμενους μήνες.

Τα σημάδια της προεμμηνόπαυσης διαφέρουν από γυναίκα σε γυναίκα και δεν επηρεάζουν όλες με τον ίδιο τρόπο. Οφείλονται στη σταδιακή μείωση των γυναικείων σεξουαλικών ορμονών, που συμμετέχουν σε πολλές λειτουργίες του οργανισμού.

Ποια είναι όμως τα κύρια συμπτώματα της εμμηνόπαυσης;

Εξάψεις

Οι εξάψεις είναι ένα από τα πιο κοινά και ενοχλητικά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Περιγράφονται ως ξαφνική αίσθηση θερμότητας στο πάνω μέρος του σώματος, η οποία είναι συνήθως πιο έντονη στο πρόσωπο, τον λαιμό και το στήθος, και συνοδεύεται από εφίδρωση και μερικές φορές ρίγη μετά το επεισόδιο. Μία έξαψη μπορεί επίσης να προκαλέσει έντονη εφίδρωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι νυχτερινές εφιδρώσεις, ένα άλλο τυπικό σύμπτωμα της εμμηνόπαυσης, είναι εξάψεις που εμφανίζονται τη νύχτα και μπορεί να διαταράξουν τον ύπνο.

Διαταραχές ύπνου

Η διαταραχή του ύπνου είναι ένα από τα πιο κοινά και ενοχλητικά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, που επηρεάζει περίπου το 40–60% των γυναικών σε αυτό το στάδιο.

Κόπωση και κούραση

Η κόπωση κατά την εμμηνόπαυση μπορεί να είναι αξιοσημείωτη και είναι αποτέλεσμα διαταραγμένου ύπνου και συναισθηματικών αλλαγών.

Αύξηση βάρους

Η αύξηση βάρους κατά την εμμηνόπαυση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Η μείωση των επιπέδων των οιστρογόνων επηρεάζει την κατανομή του σωματικού λίπους, ευνοώντας τη συσσώρευσή του στην κοιλιά, καθώς και την απώλεια μυϊκής μάζας.

Αλλαγές στη διάθεση

Τα μειωμένα επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ψυχική μας υγεία, προκαλώντας εναλλαγές στη διάθεση. Αυτές μπορεί να κυμαίνονται από ξαφνικές συναισθηματικές αλλαγές, ανησυχία και νευρικότητα έως ευερεθιστότητα, ακόμη και να οδηγήσουν σε θλίψη, άγχος ή κατάθλιψη. Επίσης συχνές είναι και οι διαταραχές στη libido, με μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας.

Φυσικά, ένας υγιεινός τρόπος ζωής, σε συνδυασμό με μία καλά ισορροπημένη διατροφή και τακτική άσκηση, είναι μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν την ποιότητα ζωής μίας γυναίκας κατά το στάδιο της εμμηνόπαυσης. Είναι καθοριστικής σημασίας, όμως, να απευθυνθείτε στον γυναικολόγο σας με τα πρώτα συμπτώματα, καθώς η έγκαιρη παρέμβαση διευρύνει τις θεραπευτικές επιλογές σας. Δεν υπάρχει μία θεραπεία για όλες, αλλά ένα προσωπικό πλάνο που δημιουργείται για εσάς. Ο σκοπός είναι να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα συμπτώματα, επιτρέποντάς σας να συνεχίσετε να ζείτε την καθημερινότητά σας με την ίδια ακριβώς ενέργεια και ευεξία, διατηρώντας την ίδια ποιότητα ζωής.

Ο γιατρός σας, αφού αξιολογήσει το ιστορικό και τις ανάγκες σας, θα αποφασίσει ποια θεραπεία ενδείκνυται για εσάς (πχ χορήγηση θεραπείας ορμονικής αποκατάστασης) και θα σας προτείνει το κατάλληλο πλάνο.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, παράλληλα (σε περίπτωση τοπικής ορμονικής αποκατάστασης) ή εναλλακτικά της ορμονικής θεραπείας, κάποιο συμπλήρωμα διατροφής ειδικά σχεδιασμένο για την ασφαλή αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης. Μια τέτοια λύση είναι το Floja night 8PN®, το οποίο, χάρη στον συνδυασμό βιοδραστικών ισοφλαβονών, μελατονίνης και 8-πρενυλναρινγενίνης (8PN), εξασφαλίζει την αποτελεσματική ανακούφιση από τις εξάψεις, τις νυχτερινές εφιδρώσεις, τις διαταραχές διάθεσης και μεταβολισμού, ενώ παράλληλα συμβάλλει ουσιαστικά στην άμεση αντιμετώπιση της αϋπνίας, βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, μειώνει την κούραση και ανακουφίζει από το στρες.

Με τις σωστές επιλογές και την κατάλληλη καθοδήγηση, η εμμηνόπαυση δεν μπορεί να μας αγγίξει.

Κωνσταντία Π. Κουλουμπή

Χειρουργός / Γυναικολόγος / Μαιευτήρας

Λαπαροσκοπική & Ρομποτική Χειρουργική

Αισθητική & Επανορθωτική Γυναικολογία

Ειδικός Εμμηνόπαυσης