Εγκυμοσύνη και vegan διατροφή: Μπορούν να συνυπάρξουν;

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυστηράς Χορτοφαγίας (World Vegan Day) θα εξετάσουμε κατά πόσο η vegan διατροφή είναι ασφαλής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η εγκυμοσύνη είναι μια περίοδος γεμάτη αλλαγές, τόσο σωματικές όσο και συναισθηματικές. Το σώμα της γυναίκας εργάζεται ασταμάτητα για να υποστηρίξει τη νέα ζωή που αναπτύσσεται, και η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να ακολουθούν έναν vegan τρόπο ζωής — είτε για λόγους υγείας, είτε για ηθικές, περιβαλλοντικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις. Το ερώτημα, όμως, που συχνά προκύπτει είναι αν μια φυτοφαγική διατροφή μπορεί να καλύψει πλήρως τις αυξημένες ανάγκες του οργανισμού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στο παρόν άρθρο θα δούμε τι λέει η επιστήμη για τη vegan εγκυμοσύνη, ποια είναι τα βασικά θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται να προσέξει μια μέλλουσα μητέρα, και πώς μπορεί να διατηρήσει μια ισορροπημένη και πλήρη διατροφή χωρίς ζωικά προϊόντα.

Τι είναι ο βιγκανισμός

Ο βιγκανισμός είναι ένας τύπος φυτικής διατροφής που αποκλείει όλα τα ζωικά προϊόντα αλλά και τα παράγωγά τους όπως το κρέας, τα ψάρια, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά ακόμη και το μέλι. Το κύριο μέρος μιας vegan διατροφής αποτελείται από μια ποικιλία φυτικών τροφών. Σε αυτές περιλαμβάνονται φρούτα, λαχανικά, φασόλια, δημητριακά, ξηροί καρποί και σπόροι, καθώς και όλα τα σχετικά υποπροϊόντα τους. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος θα ήθελε να υιοθετήσει έναν vegan τρόπο ζωής. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν περιβαλλοντικούς λόγους, ηθικούς λόγους, πνευματικούς ή θρησκευτικούς λόγους, ακόμη και οικονομικούς λόγους.

Ωστόσο, υπάρχουν και πολλές αναπόφευκτες ιατρικές παθήσεις που μπορεί να αναγκάσουν τους ανθρώπους να υιοθετήσουν μια φυτική διατροφή. Ένα παράδειγμα είνα ι η χρόνια νεφρική νόσο που απαιτεί χορτοφαγική διατροφή χαμηλή σε πρωτεΐνες. Επίσης η vegan διατροφή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και να βελτιώσει την καρδιακή λειτουργία, συμβάλλοντας στη βελτίωση της υγείας της καρδιάς. Τώρα όσον αφορά την εγκυμοσύνη, ο βιγκανισμός έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που οι μαμάδες είναι σημαντικό να γνωρίζουν.

Υπάρχουν οφέλη του βιγκανισμού για την εγκυμοσύνη;

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι μια vegan διατροφή μπορεί στην πραγματικότητα να έχει κάποια οφέλη για την εγκυμοσύνη. Οι φυτικές δίαιτες γενικά περιέχουν λιγότερα κορεσμένα λιπαρά οξέα από εκείνε που περιλαμβάνουν ζωικές πρωτεΐνες. Μια διατροφή πλούσια σε ζωικά προϊόντα (ειδικά κόκκινο κρέας) είναι γνωστό ότι αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, πολλαπλών τύπων καρκίνου, καθώς και τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Οι vegan δίαιτες περιέχουν επίσης περισσότερο φυλλικό οξύ, φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά, φυτοχημικά και καροτενοειδή, τα οποία προστατεύουν από πολλές ασθένειες.

Σύμφωνα με έρευνες, οι vegan δίαιτες μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης κάθε είδους παθήσεων που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τον διαβήτη κύησης, την υπέρταση και την υπερβολική αύξηση βάρους κατά την εγκυμοσύνη. Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι οι vegan μητέρες εμφανίζουν επίσης χαμηλότερο ποσοστό επιλόχειας κατάθλιψης, επιπλοκών τοκετού, αποβολών και μητρικού θανάτου.

Ποιες είναι οι προκλήσεις μιας vegan εγκυμοσύνης

Ακόμα και με όλα αυτά τα οφέλη κατά νου, ο βιγκανισμός εξακολουθεί να παρουσιάζει κάποιες ενδιαφέρουσες προκλήσεις - ειδικά όσον αφορά την εγκυμοσύνη. Η κύρια πρόκληση μιας vegan εγκυμοσύνης είναι φυσικά η διατροφική ανεπάρκεια. Η διασφάλιση ότι τόσο η μητέρα όσο και το μωρό λαμβάνουν αρκετούς υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη, καθώς και βιταμίνες και μέταλλα. Στην πραγματικότητα, ορισμένοι γιατροί μπορεί να φτάσουν στο σημείο να συστήσουν στις γυναίκες να διορθώσουν τις διατροφικές τους ελλείψεις πριν μείνουν έγκυες, για να αποτρέψουν τυχόν πιθανές επιπλοκές αργότερα.

Όπως ίσως γνωρίζετε, υπάρχουν ορισμένα μακρο- και μικροθρεπτικά συστατικά που είναι πιο δύσκολο να ληφθούν από μια φυτική διατροφή. Αυτά περιλαμβάνουν τον ψευδάργυρο, τον σίδηρο, το ασβέστιο, το DHA, τη βιταμίνη Β12 και, φυσικά, την πρωτεΐνη. Οι εγκυμονούσες γυναίκες χρειάζονται πολλά από αυτά τα θρεπτικά συστατικά για να διασφαλίσουν ότι το μωρό τους θα μεγαλώσει δυνατό και υγιές. Μια διατροφική ανεπάρκεια σε οποιοδήποτε από αυτά μπορεί να προκαλέσει κάθε είδους γενετικές ανωμαλίες και επιπλοκές στην εγκυμοσύνη. Και οι vegans είναι πιο επιρρεπείς στο να εμφανίζουν διάφορες διατροφικές ελλείψεις ακόμη και με μια ισορροπημένη και πλήρη φυτική διατροφή.

Μπορεί ο βιγκανισμός να είναι επικίνδυνος για την εγκυμοσύνη;

Μια σωστά σχεδιασμένη vegan διατροφή δεν θα θέσει ποτέ σε κίνδυνο μια εγκυμοσύνη. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεστε την κατάλληλη ιατρική συμβουλή. Οι καλά σχεδιασμένες vegan δίαιτες είναι ασφαλείς για όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε όλες τις φυσιολογικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής ηλικίας, της εφηβείας, της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Eίναι σημαντικό για τις μέλλουσες vegan μαμάδες να λαμβάνουν επαρκή διατροφική υποστήριξη και συμβουλές διατροφής για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα.

Οι διατροφικές συστάσεις για μη vegan και για vegan μέλλουσες μητέρες βασίζονται σε εντελώς διαφορετικούς κανόνες. Για παράδειγμα στις έγκυες που ακολουθούν μια αποκλειστικά vegan διατροφή συνιστάται να αυξήσουν την πρόσληψη ορισμένων θρεπτικών συστατικών, όπως βιταμίνη Β12, DHA, ψευδάργυρο, πρωτεΐνες, σίδηρο, ασβέστιο και ιώδιο. Τα περισσότερα από αυτά τα θρεπτικά συστατικά μπορούν να ληφθούν μόνο μέσω συμπληρωμάτων ή εμπλουτισμένων τροφών. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι σημαντικό να λαμβάνετε το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεΐνης σας από ολόκληρες τροφές.

Μερικές πηγές υψηλών πρωτεϊνών περιλαμβάνουν μια ποικιλία οσπρίων (φακές, edamame, ρεβίθια), ξηρούς καρπούς (φιστίκια, κάσιους) και προϊόντα σόγιας (τόφου, γάλα σόγιας, τέμπε ). Ακολουθεί η ανάλυση των τροφών που είναι καλό να τρώτε περισσότερο, προκειμένου να παίρνετε όλα τα απαραίτηταθρεπτικά συστατικά:

Ψευδάργυρος: Όσπρια, σόγια, ξηροί καρποί, σπόροι και δημητριακά

Σίδηρος: Φασόλια, φακές, φυλλώδη πράσινα λαχανικά, εμπλουτισμένα δημητριακά (συμπληρωμένα με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C, π.χ. ντομάτες, εσπεριδοειδή)

Ιώδιο: Ιωδιούχο αλάτι ή συμπλήρωμα φυκιών

Ασβέστιο: Μπρόκολο και σόγια

DHA: Αλεσμένοι λιναρόσποροι και έλαιο λιναρόσπορου, αλεσμένοι σπόροι chia και καρύδια

Η βιταμίνη D και η βιταμίνη Β12 παραμένουν τα πιο δύσκολα θρεπτικά συστατικά για τους vegan να τα προσλάβουν σε επαρκείς ποσότητες χωρίς να καταφύγουν σε ζωικές πηγές, καθώς βρίσκονται σε αφθονία μόνο στο κρέας, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Τα φασόλια, το μπρόκολο, τα φυλλώδη λαχανικά έχουν κάποια βιταμίνη D, καθώς και ορισμένα είδη μανιταριών όπως το σιτάκε. Η Β12 μπορεί να βρεθεί σε εμπλουτισμένα δημητριακά πρωινού, γάλα σόγιας, τόφου, δημητριακά και θρεπτική μαγιά. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να καταφύγετε σε συμπληρώματα για να αυξήσετε ή τουλάχιστον να διατηρήσετε την πρόσληψη βιταμίνης D και B12.

Οι vegan δίαιτες είναι απολύτως εφικτές και ασφαλείς για τις μέλλουσες μητέρες. Δεν συνιστάται όμως για τις μη vegan μέλλουσες μητέρες να στραφούν σε μια vegan διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όπως διευκρινίζω στο άρθρο, υπάρχουν πολλές διατροφικές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ακόμη περισσότερο σε μια vegan διατροφή. Ωστόσο με σωστό προγραμματισμό και συμβουλές από επαγγελματίες υγείας, ένας φυτικός τρόπος ζωής δεν χρειάζεται να αποτελεί εμπόδιο για την εγκυμοσύνη.

Οι φυτικές δίαιτες μπορούν να προσφέρουν μια ποικιλία οφελών τόσο για τη μητέρα όσο και για το παιδί. Με τη βοήθει ενός ειδικού θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε γρήγορα τυχόν προβλήματα, ώστε να παραμείνετε σταθερές στις διατροφικές σας επιλογές. Το έχετε αυτό, μαμάδες!