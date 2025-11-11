Winter Mode On: Πώς η τεχνολογία γίνεται ο προσωπικός σου wellness coach

Μας μιλά ο Δημήτρης Πέτσιος, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Msc Διατροφής και Άθλησης M.P. Διατροφικών Διαταραχών (NCfED)

Η μετάβαση στις πιο κρύες και μικρές μέρες του χειμώνα συχνά μας βρίσκει εκτός ρυθμού. Η επιστροφή στη ρουτίνα μας -τις περισσότερες φορές- δεν είναι μια απλή διαδικασία.

Από την εμπειρία μου στο γραφείο, αλλά και από προσωπική εφαρμογή, έχω διαπιστώσει πως η ουσιαστική βελτίωση έρχεται μέσα από μικρά, ρεαλιστικά βήματα. Το φθινόπωρο, ως μεταβατική σεζόν, αποτελεί την ιδανική αφετηρία για να θέσουμε νέους στόχους φυσικής κατάστασης.

Το Τρίπτυχο της Ευεξίας

Στη βάση κάθε προσπάθειας για μία καλή φυσική κατάσταση βρίσκονται τρεις αλληλένδετοι πυλώνες: ο Ύπνος, η Διατροφή και η Άσκηση. Η σχέση τους είναι κυκλική: ο κακός ύπνος μπορεί αν οδηγήσει σε παρορμητικές διατροφικές επιλογές, η λανθασμένη διατροφή μπορεί να μειώσει την ενέργεια για άσκηση, και η έλλειψη κίνησης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου.

Για εμένα, το κλειδί για την αλλαγή ξεκινά από την παρατήρηση και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να «παρατηρώ» τον εαυτό μου είναι αξιοποιώντας την τεχνολογία.

Η Τεχνολογία ως Καθρέφτης του Εαυτού μου

Τον τελευταίο καιρό, στο πλαίσιο της συνεργασίας μου με τη Samsung Electronics Greece η τελευταία μου παραχώρησε το Samsung Galaxy Ring1, ένα έξυπνο δαχτυλίδι που παρακολουθεί διακριτικά την ευεξία2 μου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, συγχρονίζοντας τα δεδομένα με την εφαρμογή Samsung Health. Η κατασκευή του από ελαφρύ τιτάνιο3 το κάνει τόσο άνετο που ξεχνάς ότι το φοράς, ενώ η μεγάλη διάρκεια της μπαταρίας4 του μου επιτρέπει να το φορώ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι, επίσης, ανθεκτικό στο νερό (IP68/10ATM5), καθιστώντας το κατάλληλο για κάθε στιγμή της ημέρας.

Αρχικά, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο: απλώς το αφήνεις να καταγράφει τις συνήθειές σου. Αυτό που μου έκανε αμέσως εντύπωση ήταν το Sleep Score6. Το Galaxy Ring μού ανέλυσε τα στάδια του ύπνου (ελαφρύς, βαθύς, REM), την κίνησή μου, αλλά και τον καρδιακό και αναπνευστικό μου ρυθμό7 κατά τη νύχτα.

Στη συνέχεια, ανακάλυψα το Energy Score8, το οποίο συνυπολογίζει την ποιότητα του ύπνου μου με την καθημερινή μου δραστηριότητα — από τα βήματα και τις θερμίδες μέχρι την ένταση της άσκησης. Αυτό για μένα ήταν πραγματικά αποκαλυπτικό. Υπήρχαν μέρες που το σώμα μου είχε υψηλά αποθέματα ενέργειας αλλά εγώ δεν το ένιωθα, και άλλες που προσπαθούσα να το πιέσω ενώ ήταν ήδη εξαντλημένο. Το Galaxy Ring με βοήθησε να «ακούω» και να εμπιστεύομαι τα σήματα που το σώμα μου ήδη έστελνε.

Τι κέρδισα με μία εβδομάδα παρατήρησης;

Η αλλαγή δε συνέβη από τη μια μέρα στην άλλη -άλλωστε, η αυτοφροντίδα είναι μαραθώνιος, όχι σπριντ. Αυτό που άλλαξε, όμως, ήταν η επίγνωσή μου!

Άρχισα να πηγαίνω πιο σταθερές ώρες για ύπνο, αξιοποιώντας τις στοχευμένες προτάσεις που προσφέρει η εφαρμογή Samsung Health, όπως το Sleep Time Guidance 9 , οι οποίες, με τη βοήθεια του Galaxy AI, γίνονται όλο και πιο εξατομικευμένες όσο περισσότερο με “μαθαίνει” το δαχτυλίδι. Παράλληλα, ενέταξα στη ρουτίνα μου τις ασκήσεις αναπνοής που προτείνει το Mindfulness Tracker , για να αποφορτίζομαι πριν τον ύπνο.

, οι οποίες, με τη βοήθεια του Galaxy AI, γίνονται όλο και πιο εξατομικευμένες όσο περισσότερο με “μαθαίνει” το δαχτυλίδι. Παράλληλα, ενέταξα στη ρουτίνα μου τις ασκήσεις αναπνοής που προτείνει το , για να αποφορτίζομαι πριν τον ύπνο. Ενέταξα ήπια άσκηση το πρωί –όχι επειδή «πρέπει», αλλά λόγω του ότι διέθετα περισσότερη ενέργεια - είδα μάλιστα ότι μου ταιριάζει τελικά πιο πολύ!

Έπαψα να εκπλήσσομαι όταν ένιωθα χωρίς ενέργεια και, αντίθετα, έμαθα να το φροντίζω, βελτιώνοντας κι άλλο το μοτίβο της διατροφής μου, της άσκησης και του ύπνου, ώστε να μπορώ να είμαι «ενεργειακά» ψηλά, και να αντεπεξέρχομαι έτσι στις πολλαπλές απαιτήσεις της καθημερινότητας μου.

Και ξέρετε τι; Οι διαφορές που βιώνω στην ποιότητα της καθημερινότητας μου είναι μεν βαθμιαίες, αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματικές!

Η Τεχνολογία ως Σύμμαχος, όχι ως Υποκατάστατο

Η τεχνολογία φυσικά από μόνη της δεν είναι μαγικό ραβδί και δεν υποκαθιστά την προσωπική προσπάθεια. Όμως, όταν σχεδιάζεται με στόχο την ευεξία — όπως με το Galaxy Ring της Samsung — μπορεί να γίνει ένας έξυπνος σύμμαχος, ιδίως εάν θέλεις να ξαναβρείς τη ροή σου, να χτίσεις συνήθειες που συμβάλλουν στο ευ ζην και να ακολουθήσεις έναν ολοκληρωμένο δρόμο προς μία καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου (που είναι και το ζητούμενο)!

Έτσι, για εμένα, το Samsung Galaxy Ring δεν είναι «ένα ακόμα gadget». Είναι ένας διακριτικός καθρέφτης, που με βοηθά να κοιτάω καθαρά τον εαυτό μου και να βρίσκω τον ρυθμό μου. Όχι με πίεση, αλλά με φροντίδα. Και αν κάτι μου θύμισε αυτή η εμπειρία, είναι πως η βελτίωση ξεκινά όταν αρχίσεις να παρατηρείς.

