Αυτό είναι το Νο. 1 συμπλήρωμα που χρειάζεσαι μετά τα 40

Ποια βιταμίνη είναι σημαντική μετά τα 40.

Το να περάσετε τα 40 είναι ένα σημείο καμπής. Το σώμα αρχίζει να στέλνει σήματα στα οποία κανείς δεν έδινε ποτέ ιδιαίτερη προσοχή. Αυτά τα σήματα συνήθως περιλαμβάνουν βραδύτερο μεταβολισμό, δυσκαμψία κατά το ξύπνημα, ανεξήγητη κόπωση και κατά καιρούς πτώσεις στη διάθεση. Αυτή είναι επίσης η ηλικία που μπορεί να χρειαστείτε να πάρετε κάποιο συμπλήρωμα. Με τις επιλογές να είναι γεμάτες, από ασβέστιο, μαγνήσιο, ωμέγα-3, πολυβιταμίνες και κολλαγόνο, η επιλογή ενός που θα κάνει πραγματικά τη διαφορά μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Τι γίνεται όμως αν σας πούμε ότι υπάρχει ένα συμπλήρωμα που θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα;

Αν έπρεπε να επιλέξω μόνο ένα συμπλήρωμα μετά την ηλικία των 40 ετών, αυτό θα ήταν η βιταμίνη D3. Μετά τα 40, η φυσική παραγωγή βιταμίνης D στο δέρμα μειώνεται. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ήδη έλλειψη λόγω του τρόπου ζωής σε εσωτερικούς χώρους. Η χαμηλή βιταμίνη D προκαλεί αδύναμα οστά, κόπωση, πόνους, χαμηλή ανοσία και εναλλαγές διάθεσης. Η βιταμίνη D3 βελτιώνει την αντοχή των οστών, τη μυϊκή δύναμη και βοηθά στην πρόληψη της οστεοπόρωσης. Υποστηρίζει επίσης την υγεία της καρδιάς και μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων σε ηλικιωμένους.

Γιατί η βιταμίνη D3 είναι σημαντική μετά τα 40

Καθώς μεγαλώνετε, το σώμα σας παράγει λιγότερη βιταμίνη D

Ακόμα κι αν έχετε τακτική ηλιοφάνεια, η ικανότητα του δέρματος να παράγει βιταμίνη D μειώνεται με την ηλικία. Προσθέστε στο μείγμα τις πολλές ώρες εργασίας σε εσωτερικούς χώρους και τον αυξανόμενο χρόνο μπροστά σε οθόνες, και η έλλειψη γίνεται σχεδόν αναπόφευκτη.

Οι περισσότεροι έχουν ήδη έλλειψη βιταμίνης D

Παρά την άφθονη ηλιοφάνεια, περισσότερο από το 70 έως 80% των Ελλήνων έχουν έλλειψη βιταμίνης D. Αυτό οφείλεται στον αστικό τρόπο ζωής, στη χρήση αντηλιακού, στη ρύπανση και στην περιορισμένη άμεση έκθεση στον ήλιο.

Δεν αφορά μόνο τα οστά: Η βιταμίνη D3 δρα παρόμοια με μια ορμόνη

Η βιταμίνη D3 επηρεάζει περισσότερες από 200 σωματικές διεργασίες. Βοηθά τα έντερα σας να απορροφήσουν το ασβέστιο, υποστηρίζει την υγεία των μυών, προστατεύει την καρδιά και διατηρεί το ανοσοποιητικό σας σύστημα σε ομαλή λειτουργία. Επίσης τα χαμηλά επίπεδα μπορούν να εκδηλωθούν με τρόπους που ίσως δεν περιμένετε:

Κόπωση και χαμηλή ενέργεια

Πόνος στην πλάτη ή πόνος στο σώμα

Συχνές λοιμώξεις

Πτώση μαλλιών

Εναλλαγές διάθεσης ή ευερεθιστότητα

Πολλοί καταφεύγουν σε πολλαπλά συμπληρώματα για αυτά τα συμπτώματα, ενώ η έλλειψη βιταμίνης D3 είναι συχνά η πραγματική αιτία.

Γιατί το ασβέστιο από μόνο του δεν θα λειτουργήσει

Όσοι είναι άνω των 40 ετών, ειδικά οι γυναίκες, συχνά αρχίζουν να λαμβάνουν συμπληρώματα ασβεστίου. Αλλά το ασβέστιο δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του χωρίς τη βιταμίνη D3. Σκεφτείτε το ασβέστιο ως τούβλα και τη βιταμίνη D3 ως το τσιμέντο. Χωρίς τη βιταμίνη D3, το ασβέστιο δεν φτάνει στα οστά. Απλώς περνάει από το σώμα αχρησιμοποίητο. Για αυτόν τον λόγο, η ανεπάρκεια βιταμίνης D3 είναι ένας από τους κύριους παράγοντες οστεοπενίας, οστεοπόρωσης και αυξημένου κινδύνου καταγμάτων.

Ενδυναμώνει τους μύες και μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων

Μελέτες έχουν δείξει ότι η βιταμίνη D3 αυξάνει τη μυϊκή δύναμη και την ισορροπία, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο πτώσεων - μία από τις κύριες αιτίες σοβαρών τραυματισμών μετά τα 50.

Υποστηρίζει την καρδιά και το ανοσοποιητικό σύστημα

Η βιταμίνη D3 μειώνει τη φλεγμονή, βελτιώνει τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και ρυθμίζει την υγεία της καρδιάς. Λειτουργεί επίσης ως ενισχυτικό του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς τα άτομα που έχουν χαμηλή βιταμίνη D έχουν την τάση να αρρωσταίνουν πιο συχνά.

Πώς να καταλάβετε εάν πρέπει να πάρετε συμπλήρωμα βιταμίνης D3

Μια απλή εξέταση αίματος για βιταμίνη D, θα δείξει εάν τα επίπεδά σας είναι χαμηλά. Και εάν έχετε έλλειψη τότε ο γιατρός σας μπορεί να σας συνταγογραφήσει βιταμίνη D3 σε υψηλές δόσεις εβδομαδιαίως για μερικές εβδομάδες, ακολουθούμενη από μια ημερήσια ή εβδομαδιαία δόση συντήρησης. Τέλος είναι σημαντικό να επισημάνω πως πριν ξεκινάτε κάποιο συμπλήρωμα καλό είναι να ρωτήσετε τον γιατρό σας.