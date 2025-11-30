Μπορεί η Μεσογειακή Διατροφή να μειώσει τα συμπτώματα της ψωρίασης; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Πώς η Μεσογειακή Διατροφή μπορεί να επηρεάσει την ψωρίαση.

Η ψωρίαση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης δερματοπάθεια με ανοσολογικό υπόστρωμα. Αν και πρόκειται για κοινή ασθένεια, πολλά πράγματα παραμένουν άγνωστα σχετικά με αυτή. Η πάθηση δεν είναι ασυνήθιστη - στην πραγματικότητα, παγκοσμίως περισσότεροι από 120 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από ψωρίαση, ενώ μόνο στην Ελλάδα οι ασθενείς ξεπερνούν τους 250.000. H ψωρίαση μπορεί να πρωτοεμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αν και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων εκδηλώνεται στις ηλικίες 20 έως 35 ετών, ενώ μία ακόμα κορύφωση παρατηρείται γύρω από την ηλικία των 50-60 ετών.

Η συχνότερη κλινική μορφή της ψωρίασης, είναι η ψωρίαση κατά πλάκας, που χαρακτηρίζεται από ροδόχροες πλάκες, καλυπτόμενες από αργυρόχροα λέπια. Οι περιοχές του σώματος που επηρεάζονται συχνότερα είναι το τριχωτό της κεφαλής, οι αγκώνες και τα γόνατα, ενώ μερικές φορές η ψωρίαση έχει την τάση να επεκτείνεται ή να εμφανίζεται και σε άλλα σημεία του σώματος, όπως τα νύχια. Τα συχνότερα συμπτώματα που συνοδεύουν την ψωρίαση είναι ο κνησμός, η ερυθρότητα και η απολέπιση. Μερικές φορές το εξάνθημα μπορεί να συνοδεύεται από πόνο, ιδιαίτερα εάν οι βλάβες εντοπίζονται στις παλάμες και τα πέλματα και υπάρχουν ρωγμές.

Όμως η διατροφή ίσως παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην ψωρίαση από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα, αφού μια πρωτοποριακή μελέτη δείχνει ότι ένα αντιφλεγμονώδες διατροφικό πρότυπο μπορεί να βελτιώσει δραματικά τα συμπτώματα της. Πιο συγκεκριμένα ερευνητές πίσω από μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή που δημοσιεύτηκε στο JAMA Dermatology διαπίστωσαν ότι η τήρηση μιας μεσογειακής διατροφής πλούσιας σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, πολυφαινόλες και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα οδήγησε σε δραματικές βελτιώσεις στη σοβαρότητα της ψωρίασης σε μόλις 16 εβδομάδες. Τα ευρήματα προσθέτου βαρύτητα στις αυξανόμενες ενδείξεις ότι η διατροφή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στη διαχείριση της πάθησης και να προσφέρει στα άτομα με ψωρίαση έναν αποτελεσματικό τρόπο να αναλάβουν τον έλεγχο της υγείας τους.

Πώς συνδέονται η διατροφή και η ψωρίαση

Η ψωρίαση εμφανίζεται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται κατά λάθος σε υγιή κύτταρα του δέρματος, πυροδοτώντας χρόνια φλεγμονή και προκαλώντας παχιές, φολιδωτές πλάκες. Ενώ αυτή η ανοσοποιητική βλάβη δεν είναι πλήρως κατανοητή, οι επιπτώσεις της εκτείνονται πολύ πέρα ​​από το δέρμα. Η ψωρίαση αναγνωρίζεται πλέον ως μια συστηματική φλεγμονώδης πάθηση που μπορεί να επηρεάσει την καρδιά, τον μεταβολισμό και άλλα όργανα. Τα άτομα με ψωρίαση αντιμετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά υψηλής αρτηριακής πίεσης , υψηλής χοληστερόλης και υψηλού σακχάρου στο αίμα , τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 , καρδιαγγειακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Γι' αυτό οι προσεγγίσεις στον τρόπο ζωής που καταπραΰνουν τη φλεγμονή μπορούν να είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Για παράδειγμα η βελτίωση του ελέγχου του σακχάρου στο αίμα μπορεί να μειώσει τη συστηματική φλεγμονώδη σηματοδότηση που συντηρεί την ασθένεια. Και ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να μειώσετε τα επίπεδα φλεγμονής; Να επανεξετάσετε τι έχετε στο πιάτο σας.

Ισχυρή απόδειξη: Το φαγητό μετράει

Στη νέα μελέτη, 38 ενήλικες με ήπια έως μέτρια ψωρίαση που χρησιμοποιούσαν ήδη τοπικά φάρμακα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία έλαβε τυπικές συμβουλές για δίαιτα χαμηλών λιπαρών. Η άλλη ολοκλήρωσε ένα 16 εβδομάδων πρόγραμμα μεσογειακής διατροφής με συνεχή συμβουλευτική διατροφής. Τα αποτελέσματα; Σχεδόν το 70% των συμμετεχόντων που ακολούθησαν τη μεσογειακή διατροφή είδαν μείωση της σοβαρότητας της ψωρίασης κατά τουλάχιστον 50%, χωρίς να αλλάξουν τα φάρμακά τους. Σχεδόν οι μισοί είδαν μείωση κατά 75%. (Συγκριτικά, κανένας από την ομάδα ελέγχου δεν έφτασε σε αυτό το επίπεδο βελτίωσης.) Όσο πιο προσεκτικά ακολουθούσε κάποιος τη διατροφή τόσο καλύτερα γινόταν η ψωρίασή του. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν επίσης λιγότερο άγχος και αϋπνία και συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα: Η ομάδα που ακολούθησε τη μεσογειακή διατροφή βελτίωσε την A1C, η οποία μετρά το μακροπρόθεσμο σάκχαρο στο αίμα και αντιστοιχεί στον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Και το σημαντικότερο, οι συμμετέχοντες δεν χρειάστηκε να χάσουν βάρος για να ωφεληθούν, αφού η ομάδα που ακολούθησε τη μεσογειακή διατροφή έδειξε σημαντική μείωση της A1C παρά την ελάχιστη αλλαγή βάρους. Αυτό υποδηλώνει ότι ο βελτιωμένος μεταβολικός έλεγχος, όχι μόνο η απώλεια βάρους, μπορεί να είναι ένας από τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η διατροφή βοηθά στη βελτίωση της ψωρίαση.

unsplash

Οφέλη της Μεσογειακής Διατροφής

Ενώ προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι δίαιτες με πολύ χαμηλές θερμίδες μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση της ψωρίασης ( η απώλεια βάρους από μόνη της έχει επίσης συνδεθεί με βελτιώσεις των συμπτωμάτων), η απλή προσπάθεια «να τρώμε πιο υγιεινά» δεν οδηγεί πάντα σε μετρήσιμες αλλαγές. Εδώ ακριβώς έρχεται η μεσογειακή διατροφή. Η ψωρίαση είναι μια χρόνια, ανοσολογικά φλεγμονώδης νόσος και η μεσογειακή διατροφή έχει ένα καλά τεκμηριωμένο αντιφλεγμονώδες και αντιοξειδωτικό προφίλ. Η αφθονία της σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ωμέγα-3, φυτικές ίνες, πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά βοηθά στη μείωση του οξειδωτικού στρες, της μεταβολικής δυσλειτουργίας και της φλεγμονής - όλες βασικές οδούς που εμπλέκονται στην ψωρίαση.

Δοκιμάστε το μόνοι σας

Στη μελέτη η ομάδα της μεσογειακής διατροφής δεν μετρούσε θερμίδες ούτε κατέγραφε τα μακροθρεπτικά συστατικά. Αντίθετα, επικεντρώθηκε στην κατανάλωση περισσότερων από ορισμένα τρόφιμα και λιγότερων από άλλα. Οι βασικές οδηγίες περιελάμβαναν:

4+ κουταλιές της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο καθημερινά

2+ μερίδες λαχανικών (τουλάχιστον μία ωμή) την ημέρα

3+ κομμάτια φρούτων καθημερινά

3+ μερίδες οσπρίων, ξηρών καρπών και ψαριών εβδομαδιαίως

Προτιμήστε πουλερικά και άπαχο κρέας αντί για κόκκινο ή επεξεργασμένο κρέας

Επιλέξτε δημητριακά ολικής αλέσεως, όχι επεξεργασμένα

Αποφύγετε τα ζαχαρούχα ποτά, τα αρτοσκευάσματα και τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

Όμως ενώ αυτές οι οδηγίες οδήγησαν σε βελτίωση των συμπτωμάτων στη μελέτη, εξακολουθεί να είναι σημαντικό να τηρείτε τις τρέχουσες θεραπείες για την ψωρίαση. Οι αλλαγές στη διατροφή λειτουργούν καλύτερα παράλληλα με τις συνταγογραφούμενες θεραπείες, όχι αντί αυτών.

Όπως λοιπόν βλέπουμε οι πρώτες έρευνες υποδεικνύουν ότι η μεσογειακή διατροφή μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό συμπλήρωμα στην τυπική θεραπεία της ψωρίασης , βοηθώντας στη μείωση της φλεγμονής και στην υποστήριξη της συνολικής υγείας. Δεν αποτελεί θεραπεία και δεν αντικαθιστά τη φαρμακευτική αγωγή, αλλά μπορεί να προσφέρει ένα ουσιαστικό, καθημερινό εργαλείο για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αισθάνονται και να λειτουργούν καλύτερα. Εάν σκέφτεστε μια διατροφική αλλαγή, συνεργαστείτε με έναν δερματολόγο και έναν διαιτολόγο για να σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε ένα σχέδιο που να ταιριάζει στις προσωπικές σας ανάγκες υγείας και στους μακροπρόθεσμους στόχους σας.