6 ύπουλοι λόγοι που πεινάς και δεν έχουν καμία σχέση με το φαγητό

Υπάρχουν πολλοί ύπουλοι λόγοι για τους οποίους νιώθουμε πεινασμένοι, ακόμα και όταν τρώμε ισορροπημένα, θρεπτικά τρόφιμα.

Νιώθετε διαρκώς πεινασμένοι, ακόμα και μετά από ένα μεγάλο γεύμα; Το στομάχι σας μπορεί να είναι γεμάτο, αλλά αυτή η επίμονη επιθυμία για σνακ μπορεί να σας έρθει ξαφνικά, χάρη σε κάποια ύπουλα ερεθίσματα που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που φάγατε. Έτσι λοιπόν στο σημερινό άρθρο θα σας αποκαλύψω μερικούς λόγους για τους οποίους ο εγκέφαλός σας (και το σώμα σας) μπορεί να σας στέλνουν σήματα για να φάτε, καθώς και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να νιώσετε πιο χορτάτοι.

6 ύπουλοι λόγοι που πεινάτε και δεν έχουν καμία σχέση με το φαγητό

Είστε αγχωμένοι

Κι όμως το στρες είναι ένας σημαντικός παράγοντας πίσω από αυτές τις κρίσεις πείνας. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν αντιμετωπίζουν στρες, οι άνθρωποι τείνουν να καταναλώνουν λιγότερα θρεπτικά τρόφιμα, ενώ παράλληλα καταφεύγουν σε λιγότερο υγιεινές επιλογές. Ο λόγος ίσως είναι η απότομη αύξηση της ορμόνης του στρες, κορτιζόλης , η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη πείνα και λιγούρες για συγκεκριμένα τρόφιμα.

Και ενώ δεν μπορείτε να εξαφανίσετε το άγχος, μπορεί να είναι χρήσιμο να αναγνωρίσετε τη σχέση μεταξύ του άγχους και της πείνας. Με αυτόν τον τρόπο, την επόμενη φορά που θα είστε αγχωμένοι και πεινάτε ενώ έχετε ήδη φάει, μπορείτε να κάνετε τη σύνδεση. Στη συνέχεια, δοκιμάστε μερικές βαθιές αναπνοές ή έναν σύντομο περίπατο, αν μπορείτε.

Διανύετε την εμμηνόπαυση ή την περιεμμηνόπαυση

Στη λίστα των συμπτωμάτων που βιώνουν οι γυναίκες κατά την εμμηνόπαυση και την περιεμμηνόπαυση προστίθεται η αυξημένη πείνα. Αυτό οφείλεται κυρίως σε ορμονικές αλλαγές, ειδικά στη μείωση των οιστρογόνων, οι οποίες βοηθούν φυσικά στην καταστολή της πείνας. Επιπλέον το άγχος, σε συνδυασμό με τις ορμονικές αλλαγές, μπορεί επίσης να προκαλέσει διπλό πλήγμα όσον αφορά την πείνα.

Δεν κοιμάστε αρκετά

Ο ύπνος είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που μπορεί να διαταράξει σιωπηλά τα σημάδια της πείνας. Στην πραγματικότητα, η έρευνα δείχνει ότι τα ακανόνιστα πρότυπα ύπνου μπορούν να διαταράξουν τα εσωτερικά σημάδια πείνας και κορεσμού του σώματος. Πιο συγκεκριμένα η αυπνία σχετίζεται με αλλαγές στις ορμόνες γκρελίνη και λεπτίνη που επηρεάζουν την όρεξη. Όσο λιγότερο κοιμάστε, τόσο περισσότερη γκρελίνη που διεγείρει την πείνα και τόσο λιγότερη λεπτίνη που σταματά την πείνα παράγει το σώμα σας.

Λαμβάνετε ορισμένα φάρμακα

Όσο απαραίτητα κι αν είναι ορισμένα φάρμακα, συχνά μπορούν να επηρεάσουν την όρεξή σας. Για παράδειγμα τα κορτικοστεροειδή, τα αντικαρκινικά φάρμακα και τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και ορισμένα παλαιότερα αντιισταμινικά (όπως η κυπροεπταδίνη) μπορεί επίσης να σας κάνουν να πεινάτε περισσότερο. Εάν αντιμετωπίζετε αλλαγές στην όρεξη που σχετίζονται με το θεραπευτικό σας σχήμα, μπορείτε να μιλήσετε με έναν γιατρό για να δείτε εάν υπάρχει κάποιο άλλο φάρμακο που μπορείτε να πάρετε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, συνιστώ να συνεργαστείτε με έναν διαιτολόγο για να σας βοηθήσει να βρείτε πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, χορταστικά σνακ για να καταναλώσετε όταν σας χτυπήσει η πείνα.

pexels

Δεν είστε ενυδατωμένοι

Η δίψα μπορεί συχνά να μεταμφιεστεί σε πείνα. Γιατί; Τα κέντρα δίψας και πείνας του εγκεφάλου σας είναι γειτονικά και βρίσκονται στον υποθάλαμο. Έτσι μερικές φορές, τα σήματα τους μπορεί να διασταυρωθούν, με αποτέλεσμα, τα σήματα δίψας που θα έπρεπε να λαμβάνει ο εγκέφαλός σας να εκλαμβάνονται λανθασμένα ως πείνα. Εάν διαπιστώσετε ότι ψάχνετε για ένα σνακ λίγο μετά το γεύμα, δοκιμάστε πρώτα ένα ποτήρι νερό.

Γυμνάζεστε εντατικά

Αν πρόσφατα ξεκινήσατε μια έντονη ρουτίνα άσκησης, μπορεί να μην τρώτε αρκετά για να δώσετε στους μύες σας τους υδατάνθρακες και τις πρωτεΐνες που χρειάζονται για να επιδιορθωθούν και να αναπληρωθούν. Το αποτέλεσμα; Ο εγκέφαλός σας ζητάει περισσότερη τροφή για να παρέχει τη γλυκόζη και την πρωτεΐνη που χρειάζεται ώστε να διατηρήσει τους μύες σας δυνατούς και να τους βοηθήσει να αναπτυχθούν.

Η έντονη προπόνηση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μείωση του σωματικού λίπους, η οποία μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της λεπτίνης που περιορίζει την πείνα. Αυτό δεν είναι κακό. Είναι ένας φυσικός μηχανισμός επιβίωσης και μπορεί στην πραγματικότητα να σημαίνει ότι χρειάζεται να τρώτε περισσότερο. Το κλειδί είναι να τροφοδοτείτε στρατηγικά τους μύες σας με πηγές άπαχης πρωτεΐνης και υδατανθράκων υψηλής ποιότητας για μέγιστη αποκατάσταση και αναδόμηση.

Συμβουλές για την προώθηση του κορεσμού

Το να αισθάνεστε χορτάτοι και ικανοποιημένοι μετά το φαγητό είναι το κλειδί για τη διαχείριση της πείνας και τη διατήρηση σταθερών επιπέδων ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λάβετε υπόψη αυτές τις συμβουλές για να προωθήσετε τον κορεσμό.

Εστιάστε στην πρωτεΐνη, τις φυτικές ίνες και τα υγιή λίπη

Τα χορταστικά σνακ και γεύματα συνδυάζουν και τα τρία αυτά θρεπτικά συστατικά που χωνεύονται αργά. Εκτός από το ότι σας κρατούν χορτάτους, η πρωτεΐνη υποστηρίζει τη διατήρηση της άπαχης μυϊκής μάζας, οι φυτικές ίνες διατηρούν το πεπτικό σας σύστημα σε ομαλή λειτουργία και τα υγιή λίπη σας βοηθούν να απορροφήσετε λιποδιαλυτές βιταμίνες.

Ενυδατωθείτε τακτικά

Για να βεβαιωθείτε ότι οι αισθήσεις πείνας δεν είναι στην πραγματικότητα το αίτημα του σώματός σας για υγρά, πίνετε πολλά νερό και άλλα ροφήματα όλη την ημέρα. Αν δεν σας αρέσει το σκέτο νερό, σκεφτείτε να προσθέσετε φρέσκα εσπεριδοειδή ή μούρα για μια πιο έντονη γεύση.

Κοιμηθείτε επαρκώς

Η έλλειψη επαρκούς ύπνου διαταράσσει τις ορμόνες της πείνας του σώματός σας. Ο επαρκής ύπνος θα βοηθήσει στην προώθηση του αισθήματος κορεσμού και θα σας δώσει ενέργεια για να αντιμετωπίσετε ό,τι σας επιφυλάσσει η μέρα. Αν είστε αγχωμένοι (και ποιος δεν είναι;), βεβαιωθείτε ότι δίνετε στον εαυτό σας τον χρόνο που χρειάζεστε για να χαλαρώσετε και να αποσυμπιεστεί. Δεν θα βοηθήσει μόνο στον έλεγχο της πείνας, αλλά θα σας κάνει να νιώσετε καλύτερα συνολικά.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η πείνα μπορεί να σας κυριεύσει — ακόμα κι αν τρώτε τακτικά ισορροπημένα γεύματα και σνακ. Οι παραπάνω παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν πείνα. Επομένως, μπορεί να μην έχει να κάνει καθόλου με το τι τρώτε. Ευτυχώς, στρατηγικές όπως η ιεράρχηση του ύπνου, η διαχείριση του άγχους και η διασφάλιση της ενυδάτωσής σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά αν αυτά δεν είναι αρκετά, σκεφτείτε μερικές επισκέψεις σε έναν εδικό, ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει να συντονιστείτε με τα σήματα του σώματός σας και να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα γευμάτων που να ταιριάζει στις μοναδικές σας ανάγκες.