Πώς να μαγειρέψεις το μπρόκολο για να πάρεις τα μέγιστα οφέλη

Μάθετε ποιοι τρόποι μαγειρέματος διατηρούν τα θρεπτικά συστατικά, ποια λάθη μειώνουν τα οφέλη και πώς να απολαμβάνετε το μπρόκολο πιο υγιεινό και πιο γευστικό από ποτέ.

Το μπρόκολο θεωρείται ένα από τα πιο θρεπτικά λαχανικά στον κόσμο – και όχι άδικα. Γεμάτο με αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, φυτοθρεπτικά συστατικά και αντιφλεγμονώδεις ενώσεις, αποτελεί μια τροφή που μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό, να στηρίξει την υγεία του εντέρου, να προστατεύσει την καρδιά και να βοηθήσει ακόμη και στη ρύθμιση της γλυκόζης. Αυτό όμως που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι ο τρόπος που το μαγειρεύουμε μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει σημαντικά την αξία του.

Αν λοιπόν θέλετε να επωφεληθείτε πραγματικά από όλα όσα έχει να προσφέρει το μπρόκολο, χρειάζεται όχι απλώς να το εντάξετε στη διατροφή σας αλλά να το μαγειρεύετε με τρόπο που διατηρεί στο ακέραιο τη θρεπτική του δύναμη. Σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε ποια μέθοδος μαγειρέματος είναι η πιο ωφέλιμη, και πώς μπορείτε να το απολαμβάνετε χωρίς να χάνετε τα πολύτιμα οφέλη του.

Τι λέει η έρευνα

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Agricultural and Food Chemistry, εγείρει το ερώτημα εάν υπάρχουν «σωστοί» και «λάθος» τρόποι μαγειρέματος του μπρόκολου. Η μελέτη διαπίστωσε ότι το μαγείρεμα αναστέλλει ένα ένζυμο που ονομάζεται μυροσινάση, το οποίο είναι απαραίτητο για την παραγωγή σουλφοραφάνης. Επομένως, οι μεγαλύτερες σε διάρκεια και πιο σκληρές μέθοδοι μαγειρέματος οδηγούν σε μεγαλύτερη μείωση των επιπέδων σουλφοραφάνης.

Πώς να μαγειρέψετε μπρόκολο για τα περισσότερα οφέλη για την υγεία

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το ελαφρύ σοτάρισμα του μπρόκολου βοήθησε στην πραγματικότητα στη μείωση της δραστηριότητας της μυροσινάσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, γεγονός που μεταφράζεται σε υψηλότερα επίπεδα σουλφοραφάνη. Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το κόψιμο του μπρόκολου σε μπουκετάκια περίπου 90 λεπτά πριν το ελαφρύ σοτάρισμα συσχετίστηκε με τα υψηλότερα επίπεδα σουλφοραφάνης. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι η κοπή ενεργοποιεί τη μυροσινάση, διευκολύνοντας τη μετατροπή της γλυκοραφανίνης σε σουλφοραφάνη πριν το ένζυμο απενεργοποιηθεί από τη θερμότητα. Η μελέτη περιορίζεται στο ότι οι συγγραφείς δεν εξέτασαν πώς άλλες μορφές παρασκευής - όπως το μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων ή στον ατμό - επηρεάζουν τα επίπεδα σουλφοραφάνης στο μπρόκολο. Όμως παρά αυτόν τον περιορισμό, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι τεχνικές προετοιμασίας, όπως το προ-κόψιμο και το ελαφρύ μαγείρεμα, παίζουν σημαντικό ρόλο στη μεγιστοποίηση των οφελών του μπρόκολου για την υγεία.

unsplash

Γιατί η σουλφοραφάνη είναι τόσο καλή για εσάς

Η σουλφοραφάνη είναι μια φυσική ένωση που βρίσκεται στα σταυρανθή λαχανικά, όπως το μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών, το κουνουπίδι και το λάχανο, και έχει συνδεθεί με πολλαπλά οφέλη για την υγεία. Μία από τις βασικές της λειτουργίες είναι η διέγερση της παραγωγής αντιοξειδωτικών ενζύμων στο σώμα, τα οποία εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες και προστατεύουν τα κύτταρα από την οξειδωτική βλάβη.

Τα αντιοξειδωτικά, όπως η σουλφοραφάνη, παίζουν ρόλο στην πρόληψη του καρκίνου υποστηρίζοντας την απομάκρυνση καρκινικών ουσιών από το σώμα, αναστέλλοντας την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων και μειώνοντας τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες. Η σουλφοραφάνη υποστηρίζει επίσης την αποτοξίνωση του ήπατος και βοηθά στη διατήρηση της υγείας του καρδιαγγειακού σας συστήματος βελτιώνοντας την αρτηριακή σας πίεση.

Περισσότερα οφέλη για την υγεία από την κατανάλωση μπρόκολου

Αυτό το λαχανικό πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά είναι μια πηγή απαραίτητων βιταμινών και μετάλλων, όπως βιταμίνη C, βιταμίνη Κ, βιταμίνη Α, κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο και σίδηρο. Το μπρόκολο έχει επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες , οι οποίες υποστηρίζουν την υγεία του πεπτικού συστήματος, και είναι γεμάτο με ισχυρά αντιοξειδωτικά όπως σουλφοραφάνη , λουτεΐνη και ζεαξανθίνη. Αλλά ενώ ορισμένοι τρόποι παρασκευής προσφέρουν επιπλέον πλεονεκτήματα, το μπρόκολο , σε οποιαδήποτε μορφή, είναι καλό για εσάς. Ανεξάρτητα από τον τρόπο παρασκευής του, παραμένει μια τροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, καθιστώντας την μια πολύτιμη προσθήκη σε μια υγιεινή διατροφή.

Πρέπει αυτό να αλλάξει τον τρόπο που τρώτε μπρόκολο;

Αν και η μελέτη μπορεί να σας εμπνεύσει να αλλάξετε την καθημερινή σας ρουτίνα όσον αφορά τα λαχανικά, δεν χρειάζεται να σταματήσετε να τρώτε το μπρόκολο έτσι όπως σας αρέσει, ακόμα κι αν δεν παρέχει την υψηλότερη δυνατή ποσότητα σουλφοραφάνης. Αν σας αρέσει το ωμό μπρόκολο, τότε αυτός είναι ένας πολύ καλός λόγος για να το φάτε. Γιατί τελικά, η κατανάλωση του σε οποιαδήποτε μορφή είναι καλύτερη από το να μην το τρώτε καθόλου.