Παχυσαρκία: Μία σύνθετη ασθένεια ή “life style” νόσος;

H Δωροθέα Βουτσελά Γενική/Οικογενειακή ιατρός, απαντά γύρω από όλα όσα θέλουμε να γνωρίζουμε.

Τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερος λόγος γίνεται για την παχυσαρκία. TikTokers , μέσα κοινωνικής δικτύωσης , τηλεοπτικές εκπομπές ασχολούνται με αυτή την κατάσταση του υπερβολικού βάρους.

Έως πρότινος το υπερβάλλον σωματικό βάρος προβαλλόταν ως ένας δυσμενής παράγοντας κοινωνικής συναναστροφής και αισθητικής δυσμορφίας. Είναι όμως έτσι τα πράγματα;

Η αλήθεια είναι ότι πέραν του καθρέφτη, η παχυσαρκία είναι ένα χρόνιο υποτροπιάζον φλεγμονώδες νόσημα όπου υπερβάλλον σωματικό λίπος συσσωρεύεται στο σώμα μας.

Η έκταση της νόσου είναι τέτοια που θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Τα πράγματα δε για την Ελλάδα είναι ακόμη πιο δυσοίωνα μιας και σχεδόν ένας στους τρεις ενήλικες πολίτες της χώρας πάσχουν από την νόσο και τα πράγματα στο μέλλον προβλέπονται ακόμη χειρότερα.

Η παχυσαρκία δεν “βαδίζει” μονάχη της, αλλά σχετίζεται με περίπου 13 ειδών κακοηθειών όπως o καρκίνος μαστού, o καρκίνος παχέος εντέρου αλλά και πλειάδα άλλων χρόνιων και σοβαρών νόσων όπως η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η οστεοαρθρίτιδα, h κατάθλιψη κ.α

Βλέπουμε, λοιπόν, πως η παχυσαρκία είναι ένας σοβαρός παράγοντας κινδύνου για την υγεία μας και την μακροβιότητα μας· αρκεί να αναφέρουμε ότι η νοσογόνος παχυσαρκία μπορεί να αφαιρέσει έως και 20 χρόνια από το προσδόκιμο επιβίωσης.

Η αιτία για την ανάπτυξη της νόσου της παχυσαρκίας είναι πέραν του γενετικού υποβάθρου η αυξημένη πρόσληψη θερμίδων σε συνδυασμό με την μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, και σε αυτό βέβαια συντελεί καθοριστικά το παχυσαρκιογόνο περιβάλλον στο οποίο ζούμε· όπου και να στρίψεις το κεφάλι θα βρεις κάτι σχετικά με το φαγητό!! Το stress μέσω της ηδονικής πείνας είναι ένας άλλος παράγοντας υπερφαγίας, καθώς και τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα που υπάρχουν άπλετα παντού!

Ποια είναι η λυση σε αυτή την πολυδιάστατη νόσο;

Να ξεκαθαρίσουμε εδώ πως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν !

Τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα κυκλοφορούν φάρμακα στοχευμένα στην παχυσαρκία. Αυτά είναι ο συνδυασμός βουπροπιονη/ναλτρξόνης , η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη.

Τα glp1-glp1/gip (σεμαγλουτίδη / τιρζεπατίδη ) δρουν με μια πλοίαδα μηχανισμών όπως η παρατεταμένη πληρότητα του στομάχου, η μείωση της ηδονικής πείνας η ρύθμιση ορμονών όπως η ινσουλινή και η γλουκαγόνη και μείωση σε αυτό που λέμε food noise. Από την άλλη, ο συνδυασμός βουπροπιονη/ναλτρξόνης δρα στο κεντικό νευρικό σύστημα και το σύστημα ανταμοιβής .

Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, η παχυσαρκία είναι νόσος που χρήζει εξατομίκευσης και ιατρικής παρακολούθησης. Το ποιος ασθενής είναι κατάλληλος για ποια θεραπεία είναι εντελώς εξατομικευμένο και κάτι που συναποφασίζεται με τον ιατρό .

Η φαρμακευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας προφανώς δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατη, αλλά να συνοδεύεται με την αλλαγής της όλης στάσης του ατόμου προς το φαγητό. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια ομάδα επαγγελματιών υγείας , τον γιατρό τον διαιτολόγο, τον ψυχολόγο, τον γυμναστή, και σε κάποιες περιπτώσεις, τον βαριατρικό χειρουργό αν θέλουμε να μιλάμε για αποτελεσματική αντιμετώπιση της τόσο σοβαρής αυτής νόσου.

Τόσο η φαρμακευτική θεραπεία όσο και το βαριατρικό χειρουργείο είναι ένα μέσον που θα μας κάνουν το δρόμο προς την αλλαγή πιο εύκολο.

Είναι τα φάρμακα ασφαλή;

Τα φάρμακα είναι εξαιρετικά ασφαλή όταν δίδονται υπό ιατρική παρακολούθηση ακόμη και για μακροχρόνια χρήση.

ΔΩΡΟΘΕΑ ΒΟΥΤΣΕΛΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ MD MSc

Public health

Geriatrics

Diabetes / Obesity

Καποδιστρίου 14 , ΤΚ. 42100 Τρίκαλα

ΤΗΛ : 2431023338 / 6978949498