11 σημάδια ότι έχεις κετογονική γρίπη

Τι είναι η κετογονική γρίπη, ποια συμπτώματα εμφανίζει τις πρώτες ημέρες της δίαιτας, γιατί συμβαίνουν και πώς μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά.

Η κετογονική δίαιτα δεν είναι δίαιτα μόδας. Στην πραγματικότητα, έχει χρησιμοποιηθεί ως μέρος της θεραπείας για άτομα με επιληψία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει δημοτικότητα λόγω των επιπτώσεών της στην απώλεια βάρους. Παρόλα αυτά απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την πλήρη κατανόηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της στην υγεία, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά της και του πώς λειτουργεί σε άτομα με διαφορετικές παθήσεις.

Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν την κετογινή διατροφή πρέπει να γνωρίζουν ότι, όπως κάθε σημαντική αλλαγή στη διατροφή, η μετάβαση σε μια δίαιτα πολύ χαμηλή σε υδατάνθρακες μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστα συμπτώματα. Και ένα από αυτά είναι η «κετογονική γρίπη», η οποία δεν είναι πραγματική γρίπη, αλλά μια σειρά αντιδράσεων του σώματος στην αλλαγή του κύριου καυσίμου του οργανισμού: από τη γλυκόζη στα λίπη και τα κετονικά σώματα. Κατά τις πρώτες μέρες ή εβδομάδες της κετογονικής δίαιτας, το σώμα χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα μεταβολική κατάσταση. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να συνοδεύονται από πονοκεφάλους, κόπωση, ζάλη, μυϊκούς πόνους, δυσκολίες συγκέντρωσης και άλλες μεταβολές που επηρεάζουν την καθημερινή σας λειτουργία.

11 σημάδια ότι έχετε κετογονική γρίπη

Πονοκέφαλος

Όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά την κετογινική δίαιτα μπορεί να εμφανίσετε πονοκεφάλους, καθώς το σώμα σας εισέρχεται σε κέτωση και προσαρμόζεται στην αλλαγή στις πηγές ενέργειας. Όταν το σώμα σας βρίσκεται σε κέτωση, χρησιμοποιεί κετόνες αντί για υδατάνθρακες για ενέργεια. Ο εγκέφαλός σας μεταβαίνει επίσης στη χρήση κετονών ως πηγή ενέργειας. Αυτή η μεταβολή μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου στο αίμα ( υπογλυκαιμία), το οποίο μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους. Οι πονοκέφαλοι μπορεί επίσης να προκληθούν από αφυδάτωση ή ηλεκτρολυτικές ανισορροπίες που μπορεί να εμφανιστούν καθώς το σώμα σας προσαρμόζεται στην κέτωση .

Κόπωση

Η κόπωση είναι ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα της γρίπης, αλλά μπορεί επίσης να εμφανιστεί εάν έχετε κετογονική γρίπη. Στην κέτωση, το σώμα σας χρησιμοποιεί λίπος για την παραγωγή ενέργειας αντί για υδατάνθρακες. Επίσης η γλυκόζη η οποία είναι μια αποθηκευμένη μορφή υδατανθράκων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενέργεια, εξαντλείται καθώς εισέρχεστε σε κέτωση. Μπορεί να αισθάνεστε κουρασμένοι καθώς το σώμα σας προσαρμόζεται στη χρήση του λίπους ως κύρια πηγή ενέργειας και καθώς οι μύες σας εξαντλούν τα αποθέματα γλυκογόνου τους.

Ναυτία

Η ναυτία κατά τη διάρκεια της κετογονικής δίαιτας μπορεί να προκληθεί από μια σειρά παραγόντων, όπως ο περιορισμός των υδατανθράκων, η ανισορροπία των ηλεκτρολυτών και η υψηλή πρόσληψη λιπαρών. Όταν περιορίζετε υπερβολικά τους υδατάνθρακες, το σώμα σας μπορεί να εισέλθει σε κέτωση, η οποία σχετίζεται με ναυτία. Από την άλλη πλευρά, η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων λίπους μπορεί να επιβραδύνει την πέψη και να προκαλέσει ναυτία, καθώς και γενική δυσφορία στο στομάχι.

Δυσκοιλιότητα ή διάρροια

Η αλλαγή της διατροφής σας μπορεί να προκαλέσει δυσκοιλιότητα ή διάρροια. Οι φυτικές ίνες που βρίσκονται στους υδατάνθρακες, περιορίζονται σημαντικά στην κετογονική δίαιτα και η χαμηλή πρόσληψη φυτικών ινών έχει συνδεθεί με τη δυσκοιλιότητα. Η κετογονική γρίπη μπορεί επίσης να προκαλέσει διάρροια, αν και η δυσκοιλιότητα είναι πιο συχνή. Η υψηλή πρόσληψη λιπαρών μπορεί να προκαλέσει διάρροια λόγω φλεγμονής και ανισορροπιών στο μικροβίωμα του εντέρου σας.

Μυϊκές κράμπες

Καθώς αρχίζετε να εισέρχεστε σε κέτωση, το σώμα σας μπορεί να χάσει περίσσεια νερού και ηλεκτρολυτών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μυϊκές κράμπες. Πολλά άτομα με κετογονική γρίπη αναφέρουν προσωρινές μυϊκές κράμπες. Η έρευνα δείχνει ότι η μειωμένη πρόσληψη υδατανθράκων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ηλεκτρολυτών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε αφυδάτωση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μυϊκές κράμπες, καθώς και σε μειωμένη μυϊκή λειτουργία κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Ομίχλη εγκεφάλου

Μερικοί άνθρωποι αναφέρουν σύγχυση και δυσκολία συγκέντρωσης (γνωστή και ως ομίχλη εγκεφάλου) όταν ξεκινούν για πρώτη φορά την κετογονική δίαιτα. Η θολούρα στον εγκέφαλο μπορεί να οφείλεται στη μετάβαση του σώματος και του εγκεφάλου σας από τη χρήση γλυκόζης σε κετόνες ως πηγή ενέργειας. Η κετογονική γρίπη μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρολυτική ανισορροπία, η οποία μπορεί επίσης να συμβάλει στην θολούρα στον εγκέφαλο.

Κακή αναπνοή

Η κακοσμία του στόματος μπορεί να είναι ένα προσωρινό πρόβλημα που σχετίζεται με την κετογονική γρίπη. Ευτυχώς, αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να υποχωρήσει καθώς το σώμα σας προσαρμόζεται στην κετογονική δίαιτα. Μπορεί να εμφανίσετε κακοσμία του στόματος καθώς αυξάνεται το επίπεδο των κετονών στο σώμα σας.

Ευερεθιστότητα

Μπορεί να αισθανθείτε θυμό ή ευερεθιστότητα καθώς το σώμα σας προσαρμόζεται στη χρήση κετονών ως εναλλακτική πηγή ενέργειας. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι το 3-10% των παιδιών και των ενηλίκων που ακολουθούν την κετογονική δίαιτα αναφέρουν ευερεθιστότητα κατά την έναρξη της. Αν και οι ερευνητές δεν είναι σίγουροι γιατί μπορεί να συμβούν αλλαγές στη διάθεση, μια πιθανή εξήγηση είναι η μειωμένη διαθεσιμότητα ενέργειας για τον εγκέφαλο και τους μύες.

Επιθυμίες για φαγητό

Καθώς μειώνετε την πρόσληψη υδατανθράκων και προσαρμόζεστε στην κετογονική δίαιτα, μπορεί να νιώσετε την επιθυμία για τα τρόφιμα που τρώγατε παλιά. Οι λιγούρες για υδατάνθρακες και άλλα τρόφιμα είναι συχνές κατά τη διάρκεια της κετογονικής γρίπης, επειδή το σώμα σας δεν έχει συνηθίσει στη νέα δίαιτα. Οι δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων, όπως η κετογονική δίαιτα, έχουν συνδεθεί με αυξημένες λιγούρες για φαγητό που μπορεί να οδηγήσουν σε υπερφαγία και άλλες διαταραγμένες διατροφικές συνήθειες.

Αυξημένη δίψα

Η αυξημένη δίψα είναι ένα συχνά αναφερόμενο σύμπτωμα της κετογονικής γρίπης. Και συμβαίνει γιατί καθώς το σώμα σας εξαντλεί τα αποθέματα γλυκογόνου του και αρχίζει να παράγει περισσότερες κετόνες, μπορεί να χάσετε περίσσεια νερού.

Αϋπνία

Κάποιοι έχουν αναφέρει ότι δυσκολεύονται να κοιμηθούν όταν έχουν κετογονική γρίπη. Παρόλο που δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία για το γιατί μπορεί να εμφανίζεται η αϋπνία, ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε ορμονικές μεταβολές που μπορεί να εμφανιστούν κατά την αρχική κέτωση.

Τέλος είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως εάν δεν έχετε κάποιο θέμα υγείας και απλά θέλετε να χάσετε κιλά, το κλειδί δεν είναι να ακολουθήσετε κετογονική δίαιτα ή να κόψετε μια ολόκληρη ομάδα τροφίμων. Για να υποστηρίξετε τις προσπάθειές σας, στοχεύστε σε μια ισορροπημένη διατροφή που θα περιέχει τα πάντα αλλά με μέτρο.