Τι πρέπει να ξέρετε για τον κουρκουμά: 5 σημεία που συχνά αγνοούμε

Ανακαλύψτε λιγότερο γνωστές πληροφορίες, χρήσεις και πιθανούς κινδύνους του κουρκουμά που αξίζει να γνωρίζετε.

Ο κουρκουμάς είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μπαχαρικά των τελευταίων ετών, γνωστός για το έντονο χρώμα, το άρωμά του και –κυρίως– για τα πιθανά οφέλη του στην υγεία. Παρόλο που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην παραδοσιακή ιατρική και στη μαγειρική, πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν μόνο την επιφανειακή του δράση. Στην πραγματικότητα, ο κουρκουμάς κρύβει πολύ περισσότερα: από ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες έως ενδιαφέρουσες εφαρμογές στην καθημερινότητα. Όμως, υπάρχουν και πλευρές του κουρκουμά που παραμένουν άγνωστες στους περισσότερους—από περιορισμούς στην απορρόφησή του, μέχρι πιθανούς ερεθισμούς ή αλληλεπιδράσεις με φάρμακα. Σε αυτό το άρθρο θα ανακαλύψετε πέντε σημαντικά πράγματα που ίσως δεν γνωρίζατε για τον κουρκουμά, μαζί με όσα αξίζει πραγματικά να προσέχετε στην καθημερινή του χρήση.

5 πράγματα που δεν γνωρίζατε για τον κουρκουμά

Είναι καλύτερο να τον καταναλώνετε με φαγητό

Παρόλο που υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με την καλύτερη ώρα της ημέρας για τη λήψη συμπληρώματος κουρκουμά , οι ερευνητές συνιστούν τη λήψη αυτού του θεραπευτικού μπαχαρικού κατά τη διάρκεια ή μετά από ένα γεύμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, καθώς αυτό βοηθά το σώμα να το απορροφήσει πιο αποτελεσματικά.

Αλληλεπιδρά με ορισμένα φάρμακα

Όταν λαμβάνεται σε μεγάλες ποσότητες, ο κουρκουμάς μπορεί να αλληλεπιδράσει με ορισμένα φάρμακα :

Ασπιρίνη : Μελέτες δείχνουν ότι ο κουρκουμάς μπορεί να έχει παρόμοιες αντιφλεγμονώδεις και αντιαιμοπεταλιακές επιδράσεις με την ασπιρίνη. Ο συνδυασμός τους θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες αιμορραγίας.

Ινσουλίνη : Ο κουρκουμάς μπορεί να ρυθμίζει τις πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην απελευθέρωση ινσουλίνης, μειώνοντας έτσι τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές παρενέργειες

Ενώ αυτό το μπαχαρικό προσφέρει πολλά οφέλη, ενέχει επίσης ορισμένους κινδύνους. Οι σοβαρές παρενέργειες του κουρκουμά περιλαμβάνουν:

Προβλήματα με τη χοληδόχο κύστη : Η κουρκουμίνη, η δραστική ουσία στον κουρκουμά, μπορεί να προκαλέσει συστολή της χοληδόχου κύστης, αδειάζοντάς την από τη χολή.

Αλλεργίες : Άτομα με αλλεργία στην ασπιρίνη θα πρέπει να είναι προσεκτικά κατά την κατανάλωση κουρκουμά, καθώς το μπαχαρικό περιέχει σαλικυλικά.

Πεπτικά προβλήματα : Μερικοί άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν ναυτία, κοιλιακή δυσφορία και πόνο, καθώς και διάρροια κατά τη λήψη συμπληρωμάτων κουρκουμά.

Δεν συνδυάζεται καλά με ορισμένα τρόφιμα

Ο κουρκουμάς μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση σιδήρου στον οργανισμό από τροφές πλούσιες σε σίδηρο, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Κόκκινο κρέας

Φυλλώδη λαχανικά

Τόνος, σολομός

Ολικής άλεσης

Δεν είναι ασφαλής για όλους

Καλό είναι να μην λαμβάνετε συμπληρώματα κουρκουμά σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως:

Εάν παίρνετε ορισμένα φάρμακα : Αποφύγετε τη λήψη κουρκουμά εάν λαμβάνετε αντιπηκτικά, αντιόξινα ή φάρμακα για τον διαβήτη.

: Αποφύγετε τη λήψη κουρκουμά εάν λαμβάνετε αντιπηκτικά, αντιόξινα ή φάρμακα για τον διαβήτη. Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε : Δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες που να διαπιστώνουν την ασφάλεια της λήψης συμπληρωμάτων κουρκουμά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τις ποσότητες που συνήθως βρίσκονται σε τρόφιμα.

Δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες που να διαπιστώνουν την ασφάλεια της λήψης συμπληρωμάτων κουρκουμά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τις ποσότητες που συνήθως βρίσκονται σε τρόφιμα. Τοξικότητα : Ορισμένες έρευνες έχουν βρει μόλυνση από βαρέα μέταλλα στον κουρκουμά, συμπεριλαμβανομένου του αρσενικού, του μολύβδου, του νικελίου και άλλων. Αυτός είναι ένας πιθανός κίνδυνος για εγκύους, παιδιά και άτομα με νεφρικές ή ηπατικές παθήσεις.

Ο κουρκουμάς μπορεί να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα προσθήκη στη διατροφή και στη μαγειρική, όμως δεν είναι κατάλληλος για όλους ούτε σε όλες τις μορφές. Γνωρίζοντας τόσο τα οφέλη όσο και τους πιθανούς περιορισμούς του, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε πιο συνειδητά και με ασφάλεια. Η ισορροπία, η σωστή ποσότητα και η ενημέρωση είναι πάντα το κλειδί, ώστε κάθε τρόφιμο να λειτουργεί θετικά μέσα σε έναν πραγματικά υγιεινό τρόπο ζωής.