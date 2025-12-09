Ημικρανία στην εμμηνόπαυση: Γιατί συμβαίνει και πώς να μειώσεις τα συμπτώματα

Πώς οι ορμονικές αλλαγές επηρεάζουν την ημικρανία σας και επιπλέον, στρατηγικές για τη διαχείριση των συμπτωμάτων και την ανακούφιση.

Εξάψεις, νυχτερινές εφιδρώσεις, θολή σκέψη—αν είστε γυναίκα 40 ετών και άνω, πιθανότατα είστε εξοικειωμένες με αυτά τα συνηθισμένα συμπτώματα που σχετίζονται με την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση. Ένα όμως επιπλέον σύμπτωμα που μπορεί να μην γνωρίζετε είναι η ημικρανία. Αυτοί οι εξουθενωτικοί πονοκέφαλοι είναι πιο συνηθισμένοι στις γυναίκες (περίπου το 75% των ατόμων με ημικρανία είναι γυναίκες) και μπορούν να προκληθούν από τις ορμονικές διακυμάνσεις που συμβαίνουν γύρω από την περίοδό σας ή -το μαντέψατε- κατά τη διάρκεια της περιεμμηνόπαυσης και της εμμηνόπαυσης .

Η επίδραση των ορμονών στην ημικρανία

Για πολλές γυναίκες η ημικρανία συνδέεται στενά με τις ορμόνες - ειδικά με τα οιστρογόνα, τα οποία παρουσιάζουν δραματικές διακυμάνσεις κατά τη μέση ηλικία. Η ημικρανία μπορεί σίγουρα να επιδεινωθεί καθώς οι γυναίκες αρχίζουν να μεταβαίνουν στην εμμηνόπαυση. Κατά τη διάρκεια αυτών των περιεμμηνοπαυσιακών ετών, οι κρίσεις ημικρανίας μπορεί να είναι πολύ πιο συχνές, μεγαλύτερης διάρκειας, πιο σοβαρές και πιο δύσκολο να απαλλαγείτε από αυτές. Ορισμένες γυναίκες διαπιστώνουν επίσης ότι τα φάρμακά τους δεν λειτουργούν τόσο καλά όσο παλιά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη για προληπτική θεραπεία για τον καλύτερο έλεγχο της ημικρανίας.

Οι γυναίκες με ιστορικό ημικρανίας μπορεί να επηρεαστούν ιδιαίτερα. Αυτές οι κρίσεις που προκαλούνται από τις ορμόνες μπορεί να επανεμφανιστούν, ακόμα κι αν δεν έχετε πονοκέφαλο εδώ και χρόνια. Μπορεί να θυμάστε ότι είχατε ημικρανία ως έφηβες ή στα 20 σας, η οποία υποχώρησε στα 30 σας. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των περιεμμηνοπαυσιακών ετών, μπορεί να σκεφτείτε: «Ω, έχω νέους πονοκεφάλους», αλλά δεν είναι πραγματικά κάτι καινούργιο. Είναι μια επανεμφάνιση της ημικρανίας.

Μετά την εμμηνόπαυση (που ορίζεται ως 12 συνεχόμενοι μήνες χωρίς περίοδο), τα επίπεδα των ορμονών γενικά σταθεροποιούνται. Για πολλές γυναίκες, αυτό μπορεί να σημαίνει λιγότερες ή λιγότερο σοβαρές κρίσεις ημικρανίας, αν και αυτό δεν είναι καθολικό. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι ορισμένα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης μπορούν να συνεχιστούν για πολλά χρόνια. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που εξακολουθούν να βιώνουν ορμονικές διακυμάνσεις έως και μια δεκαετία μετά την τελευταία έμμηνο ρύση τους.

Κατανόηση των συμπτωμάτων της ημικρανίας

Η ημικρανία είναι κάτι περισσότερο από ένας έντονος πονοκέφαλος. Μπορεί να προκαλέσει μια σειρά συμπτωμάτων, πολλά από τα οποία συμπίπτουν με τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης και μπορεί να είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσουμε. Συμπτώματα ημικρανίας που πρέπει να προσέξετε:

Αλλαγές στη διάθεση

Κούραση

Ευαισθησία στο φως, τις μυρωδιές και τους ήχους

Ναυτία ή έμετος

Οπτικές αλλαγές (αύρα ημικρανίας), όπως λάμψεις φωτός ή τυφλά σημεία

Ομίχλη εγκεφάλου

Λαχτάρα για γλυκά ή αλμυρά τρόφιμα

Πολλές γυναίκες με ημικρανία εμφανίζουν επίσης ίλιγγο, ζάλη και ανισορροπία κατά τη διάρκεια της περιεμμηνοπαυσιακής περιόδου.

Επιλογές θεραπείας

Η θεραπεία της ημικρανίας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: προληπτικά φάρμακα και φάρμακα για την αντιμετώπιση της. Τα προληπτικά φάρμακα λαμβάνονται καθημερινά για να βοηθήσουν στη μείωση της συχνότητας και της σοβαρότητας των κρίσεων ημικρανίας, ενώ τα φάρμακα για την αντιμετώπιση της ημικρανίας λαμβάνονται μόνο όταν ξεκινήσει η ημικρανία.

Εάν η ημικρανία δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τη σωστή οξεία θεραπεία και τη σωστή προληπτική θεραπεία, μπορεί να κολλήσετε σε αυτή τη συνεχή κατάσταση. Εάν όμως μπορέσετε να διαχειριστείτε την ημικρανία, μπορεί να βελτιωθεί η συνολική σας ευεξία.

Μια άλλη πολυσυζητημένη θεραπευτική επιλογή είναι η ορμονοθεραπεία (HT), παλαιότερα ονομαζόμενη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, η οποία αντικαθιστά μέρος των οιστρογόνων που χάνονται κατά την εμμηνόπαυση. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία συμπτωμάτων όπως η θόλωση του εγκεφάλου, οι εξάψεις, οι νυχτερινές εφιδρώσεις και η ξηρότητα του κόλπου - και για ορισμένες γυναίκες, μπορεί επίσης να ανακουφίσει τον πόνο της ημικρανίας.

Στρατηγικές για την ημικρανία και την εμμηνόπαυση

Πέρα από τη φαρμακευτική αγωγή, οι συνήθειες του τρόπου ζωής είναι το κλειδί για τη διαχείριση της ημικρανίας κατά την εμμηνόπαυση. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να επικεντρωθείτε στον ύπνο, το άγχος, την άσκηση και τη διατροφή, όταν έχετε μια πολυάσχολη ζωή. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να ξεκινήσετε με μικρά βήματα. Είναι σημαντικό για τις γυναίκες που ζουν με ημικρανία να πουν, εντάξει, θα διαλέξω ένα ή δύο πράγματα για να δουλέψω γιατί δεν μπορώ να τα αλλάξω όλα ταυτόχρονα.

Εφαρμόστε την υγιεινή του ύπνου

Αν υπάρχει ένα σημείο από το οποίο να μπορείτε να ξεκινήσετε είναι να επικεντρωθείτε στον ύπνο. Ο κακός ύπνος είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα για τις γυναίκες στην εμμηνόπαυση - και για όσες πάσχουν από ημικρανία, μπορεί επίσης να προκαλέσει κρίσεις. Το να πηγαίνετε για ύπνο και να ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ο εγκέφαλος που αντιμετωπίζει την ημικρανία απεχθάνεται την αλλαγή. Τα άτομα με ημικρανία που κοιμούνται περισσότερο το Σαββατοκύριακο, σε σύγκριση με την ώρα αφύπνισης τις καθημερινές, συχνά βιώνουν κρίσεις το Σαββατοκύριακο και μέχρι τη Δευτέρα ή την Τρίτη.

Πώς προετοιμάζεστε και για θέματα που αφορούν τον ύπνο. Κάντε το καλύτερο που μπορείτε για να αποφύγετε να κάνετε scroll στο τηλέφωνό σας ή να στέλνετε email πριν τον ύπνο. Όταν κοιτάτε τις οθόνες καθώς πηγαίνετε για ύπνο, έχετε χάσει αυτή την ηρεμία. Αντ' αυτού, δοκιμάστε να ολοκληρώσετε τη νύχτα σας με ασκήσεις βαθιάς αναπνοής ή ενσυνειδητότητας.

Παρακολουθήστε την καφεΐνη και την ενυδάτωση

Η καφεΐνη μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σας (αποτρέποντας μια κρίση) ή εναντίον σας (ως έναυσμα για ημικρανία). Σε κάθε περίπτωση, η υπερβολική κατανάλωση δεν είναι ιδανική. Πολλοί δεν συνειδητοποιούν πόση καφεΐνη περιέχει ο απογευματινός καφές τους. Επίσης καλό είναι να αποφεύγετε την καφεΐνη κοντά στην ώρα του ύπνου.

Η ενυδάτωση είναι εξίσου σημαντική—και δεν έχει να κάνει με το να πίνετε πολύ νερό ταυτόχρονα. Δεν είμαστε καμήλες. Δεν μπορείτε να γυρίσετε σπίτι στο τέλος της ημέρας και να πιείτε δύο λίτρα νερό επειδή δεν έχετε πιει τίποτα όλη μέρα... το σώμα σας απλώς θα το αποβάλει. Προσπαθήστε να πίνετε νερό σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ξυπνήστε με πρωτεΐνη (και ηλιοφάνεια)

Η παράλειψη γευμάτων ή η παρατεταμένη αδιαθεσία είναι μια άλλη αιτία ημικρανίας. Οι μειώσεις στο σάκχαρο του αίματος, μαζί με την έλλειψη ενυδάτωσης, μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις ημικρανίας,. Για να το αποφύγετε αυτό, στοχεύστε σε ένα γεύμα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες εντός των πρώτων 30 έως 60 λεπτών από το ξύπνημα. Και αφού φάτε, βγείτε έξω για μια βόλτα. Τα οφέλη είναι διπλά: Η άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ημικρανίας και η έκθεση του εγκεφάλου σας σε εξωτερικούς χώρους νωρίς την ημέρα μπορεί να ρυθμίσει τον κιρκάδιο ρυθμό, ο οποίος υποστηρίζει τον καλύτερο ύπνο και τη συνολική υγεία του εγκεφάλου.

Πάρτε το άγχος στα σοβαρά

Το στρες προκαλεί φυσιολογικές αλλαγές στο σώμα—συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης—που μπορούν να πυροδοτήσουν μια κρίση ημικρανίας για σχεδόν το 70% των ατόμων που πάσχουν από ημικρανία. Για να διαχειριστείτε το άγχος, δοκιμάστε να ενσωματώσετε την ενσυνειδητότητα ή τη βαθιά αναπνοή μέσα στην ημέρα σας. Εάν το άγχος επηρεάζει την ποιότητα ζωής σας, ρωτήστε τον γιατρό σας σχετικά με τη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία , η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την αντιμετώπιση της ημικρανίας και της μετάβασης στην εμμηνόπαυση.

Κρατήστε ένα ημερολόγιο ημικρανίας

Ένα ημερολόγιο ημικρανίας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, καθώς σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τα μοτίβα, τους παράγοντες που την προκαλούν και τη θεραπεία.

Η κατανόηση των ορμονικών αλλαγών και των παραγόντων που προκαλούν ημικρανία (και η εκμάθηση της αυτοπροστασίας) είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστείτε την ημικρανία κατά την εμμηνόπαυση. Οι γυναίκες γνωρίζουν το σώμα τους καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Αν κάτι δεν σας φαίνεται σωστό, αν αναγνωρίζετε συμπτώματα που είναι διαφορετικά από τον τρόπο που αισθάνεστε συνήθως, ζητήστε βοήθεια.