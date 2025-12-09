Γιατί αξίζει να βάζεις μέλι στο γιαούρτι σου - το όφελος που δεν γνώριζες για το έντερό σου

Ένας θρεπτικός συνδυασμός που μπορεί να ενισχύσει το μικροβίωμα, να βελτιώσει την πέψη και να υποστηρίξει την καθημερινή ευεξία σας — πιο εύκολα απ’ όσο νομίζετε.

Η υγεία του εντέρου έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα στον χώρο της ευεξίας — και όχι χωρίς λόγο. Τα «καλά» βακτήρια του εντέρου, επηρεάζουν από την πέψη και το φούσκωμα, μέχρι την ενέργεια, τη διάθεση και τη συνολική λειτουργία του οργανισμού. Γι’ αυτό και ολοένα περισσότερος κόσμος στρέφεται σε μικρές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να ενισχύσουν φυσικά την υγεία του εντέρου. Μία από τις πιο απλές, αλλά ιδιαίτερα ωφέλιμες, είναι ο συνδυασμός γιαουρτιού με μέλι.

Το γιαούρτι είναι γνωστό για τα φυσικά προβιοτικά του — ζωντανές καλλιέργειες που υποστηρίζουν την ισορροπία του εντερικού μικροβιώματος. Το μέλι, από την άλλη, αποτελεί μια φυσική τροφή με προβιοτικές ιδιότητες, οι οποίες μπορούν να «ταΐσουν» τα καλά βακτήρια και να ενισχύσουν τη δράση τους. Όταν τα δύο αυτά τρόφιμα συνδυάζονται, δημιουργούν έναν θρεπτικό, ισορροπημένο και γευστικό συνδυασμό που μπορεί να συμβάλει σε καλύτερη πέψη, πιο άνετη καθημερινότητα και συνολική αίσθηση ευεξίας.

Μέσα σε έναν κόσμο όπου οι γρήγοροι ρυθμοί και το άγχος συχνά επηρεάζουν την πέψη και τον τρόπο που νιώθουμε, το να μπορούμε να υποστηρίζουμε το σώμα μας με έναν τόσο απλό καθημερινό τρόπο είναι σχεδόν… δώρο. Κι όμως, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν πόσο ευεργετικός μπορεί να αποδειχθεί αυτός ο κλασικός ελληνικός συνδυασμός.

Αν λοιπόν απολαμβάνετε ένα μπολ με απλό γιαούρτι το πρωί, εκτός του ότι η προσθήκη μιας κουταλιάς μελιού είναι ένας νόστιμος τρόπος για να γλυκάνετε το αγαπημένο σας πρωινό, αυτός ο συνδυασμός υποστηρίζει επίσης τις προβιοτικές καλλιέργειες στο δημοφιλές γαλακτοκομικό προϊόν που έχει υποστεί ζύμωση, σύμφωνα με δύο νέες μελέτες από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις, Urbana-Champaign.

pexels

Μέλι και γιαούρτι: Γιατί είναι ένα ωφέλιμος συνδυασμός για το έντερο

Το γιαούρτι περιέχει προβιοτικά στελέχη όπως το Bifidobacterium animalis, εκτός από τις συμβατικές καλλιέργειες. Και η κατανάλωση ορισμένων προβιοτικών μπορεί να προάγει την υγεία του πεπτικού συστήματος και την τακτική κένωση του εντέρου, ενώ μπορεί επίσης να έχει θετική επίδραση στη διάθεση και τη γνωστική λειτουργία. Όμως τα ένζυμα στο στόμα, το στομάχι και τα έντερα βοηθούν στην πέψη και διευκολύνουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, αλλά μειώνουν επίσης τη βιωσιμότητα των μικροβίων. Αυτό είναι ωφέλιμο όταν πρόκειται για παθογόνα βακτήρια, αλλά όχι τόσο καλό όταν πρόκειται για τα ευεργετικά βακτήρια. Έτσι λοιπόν οι ερευνητές θέλανε να δούνε αν το μέλι θα μπορούσε να βοηθήσει τα προβιοτικά βακτήρια να επιβιώσουν στο έντερο.

Στην πρώτη μελέτη, οι ερευνητές διεξήγαγαν ένα εργαστηριακό πείραμα όπου εξέτασαν την επίδραση τεσσάρων διαφορετικών ειδών μελιού (μηδική, φαγόπυρο, τριφύλλι και άνθος πορτοκαλιάς) στη βιωσιμότητα του B. animalis στο γιαούρτι μέσω προσομοιωμένων διαδικασιών πέψης. Καλλιέργησαν μικρόβια που μιμούνταν τη σύνθεση του σάλιου, του στομαχικού οξέος, της εντερικής χολής και των ενζύμων. Για το σάλιο και τα στομαχικά υγρά, δεν υπήρχαν διαφορές στην επιβίωση του B. animalis μεταξύ οποιασδήποτε από τις ποικιλίες μελιού. Ωστόσο, το γιαούρτι με μέλι - ιδιαίτερα η ποικιλία τριφυλλιού - βοήθησε στην υποστήριξη της επιβίωσης των προβιοτικών στην εντερική φάση της πέψης.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές ήθελαν να δοκιμάσουν τα ευρήματά τους σε μια κλινική μελέτη. Προσέλαβαν 66 υγιείς ενήλικες και τους ζήτησαν να καταναλώνουν δύο διαφορετικά είδη για δύο εβδομάδες το καθένα - γιαούρτι με μέλι τριφυλλιού και παστεριωμένο, θερμικά επεξεργασμένο γιαούρτι. Οι συμμετέχοντες παρείχαν δείγματα κοπράνων και πληροφορίες για τις κενώσεις του εντέρου τους. Επίσης, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια και ολοκλήρωσαν εργασίες που αξιολογούσαν τη διάθεσή τους, τη γνωστική τους λειτουργία και τη συνολική ευεξία τους. Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι ο συνδυασμός μελιού με γιαούρτι υποστήριξε την επιβίωση των προβιοτικών βακτηρίων του γιαουρτιού στο έντερο, επομένως τα αποτελέσματα της εργαστηριακής μελέτης μεταφράστηκαν σε πραγματική εφαρμογή σε ανθρώπους.

Ωστόσο, δεν υπήρξαν αλλαγές στον χρόνο εντερικής διέλευσης, στη συχνότητα των κενώσεων ή σε κανένα από τα μέτρα διάθεσης και γνωστικής λειτουργίας. Και αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες ήταν ήδη υγιείς ενήλικες με τακτικές κενώσεις, επομένως δεν υπήρχε μεγάλο περιθώριο βελτίωσης.

Οι ερευνητές διεξήγαγαν επίσης μια μικρότερη μελέτη παρακολούθησης με 36 συμμετέχοντες που κατανάλωσαν ένα τρίτο τρόφιμο, γιαούρτι με ζάχαρη. Όταν οι ερευνητές συνέκριναν τα αποτελέσματα και των τριών συνθηκών και ο συνδυασμός γιαουρτιού με μέλι διατήρησε τα περισσότερα προβιοτικά,. Διαπιστώσανε ότι μία κουταλιά της σούπας μέλι σε μια μερίδα γιαουρτιού βοηθά στην υποστήριξη της επιβίωσης των προβιοτικών.

Το συμπέρασμα εδώ είναι ότι, ναι, φαίνεται ότι το μέλι μπορεί να βοηθήσει τα βακτήρια στο γιαούρτι να φτάσουν στον προορισμό τους, στο παχύ έντερο.