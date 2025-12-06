Τι συμβαίνει στη χοληστερόλη σου όταν τρως αυγά καθημερινά

Πώς η τακτική κατανάλωση αυγών επηρεάζει τα επίπεδα χοληστερόλης, την καρδιαγγειακή υγεία και τη γενική σας ευεξία.

Τα αυγά είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και θρεπτικά τρόφιμα παγκοσμίως, πλούσια σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και μέταλλα. Παράλληλα, περιέχουν χοληστερόλη, κάτι που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις για την επίδρασή τους στην καρδιαγγειακή υγεία. Ωστόσο, οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση αυγών δεν αυξάνει τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης για τους περισσότερους ανθρώπους, ενώ μπορεί να ενισχύσει τα επίπεδα της «καλής» HDL. Ο συνδυασμός των αυγών με μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή είναι το κλειδί για να τα απολαμβάνετε κάθε μέρα.

Είναι τα αυγά κακά για τη χοληστερόλη;

Νεότερες μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι τα αυγά δεν είναι απαραίτητα επιβλαβή όπως πίστευαν κάποτε. Στην πραγματικότητα, η κατανάλωση αυγών ως μέρος ενός συνολικού υγιεινού διατροφικού προτύπου φαίνεται ωφέλιμη για την υγεία. Τα αυγά μπορεί να περιέχουν διαιτητική χοληστερόλη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αυξήσουν τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα σας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να κατανοήσετε τους δικούς σας προσωπικούς παράγοντες κινδύνου και το ιστορικό υγείας σας και να συνεργαστείτε με τον γιατρό σας για να προσαρμόσετε τις διατροφικές σας επιλογές.

Να τι λέει η έρευνα

Το μεγαλύτερο μέρος της χοληστερόλης στην κυκλοφορία του αίματος προέρχεται από το συκώτι και όχι από ό,τι τρώει ένα άτομο, συμπεριλαμβανομένων των αυγών.

Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα και trans λιπαρά (π.χ. βούτυρο, μπέικον και τηγανητά) ενεργοποιούν κυρίως το συκώτι για να παράγει την LDL χοληστερόλη και όχι τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε χοληστερόλη, όπως τα αυγά.

Αρκετές παλαιότερες μελέτες σχετικά με τη χοληστερόλη στη διατροφή και την κατανάλωση αυγών δεν έλαβαν υπόψη τις άλλες διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων, ιδιαίτερα την πρόσληψη κορεσμένων και trans λιπαρών.

Η κατανάλωση αυγών δεν σχετίζεται με αυξημένη χοληστερόλη στο αίμα σε υγιείς ενήλικες, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με την τακτική πρόσληψη τροφών που είναι υγιεινές για την καρδιά, δηλαδή ψαριών και φυτικών ινών.

Η κατανάλωση έως και ενός αυγού την ημέρα έχει συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

pexels

Πώς τα αυγά συνδέθηκαν με την υψηλή χοληστερόλη

Για χρόνια, οι διατροφικές οδηγίες συνιστούσαν τον περιορισμό της χοληστερόλης στη διατροφή για την πρόληψη καρδιακών παθήσεων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, έχει προκύψει διαμάχη σχετικά με τον περιορισμό της διαιτητικής χοληστερόλης. Να σε τι βασίζονταν αυτές οι παλαιότερες οδηγίες:

Τα αυγά περιέχουν διαιτητική χοληστερόλη και οι ειδικοί πίστευαν ότι αυτό θα αύξανε την LDL χοληστερόλη στην κυκλοφορία του αίματος.

Τα υψηλά επίπεδα LDL στο αίμα με την πάροδο του χρόνου αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων μέσω αθηροσκλήρωσης , μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει τη σταδιακή συσσώρευση αρτηριακής πλάκας (μιας κολλώδους ουσίας που προσκολλάται στα αρτηριακά τοιχώματα).

Με την πάροδο του χρόνου, η αρτηριακή πλάκα προκαλεί σκλήρυνση και στένωση των αρτηριών, γεγονός που μπορεί να μειώσει, ακόμη και να μπλοκάρει, τη ροή του αίματος σε ζωτικά όργανα όπως ο εγκέφαλος και η καρδιά.

Τι προτείνεται σήμερα

Επειδή τα νεότερα στοιχεία δεν δείχνουν σύνδεση μεταξύ των αυγών και του αυξημένου κινδύνου καρδιακών παθήσεων, οι προηγούμενες οδηγίες σχετικά με τη διαιτητική χοληστερόλη έχουν αφαιρεθεί. Οι τρέχουσες προτάσεις περιλαμβάνουν:

Εστιάστε σε μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή που είναι χαμηλή σε ζάχαρη, αλάτι και κορεσμένα λιπαρά και πλούσια σε φυτικές ίνες (π.χ. φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως), άπαχες πρωτεΐνες (π.χ. ψάρι και στήθος κοτόπουλου χωρίς πέτσα) και γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε λιπαρά (π.χ. άπαχο γάλα και άπαχο ελληνικό γιαούρτι).

Λάβετε υπόψη τους προσωπικούς παράγοντες κινδύνου και προσαρμόστε τις διατροφικές σας συνήθειες με βάση την υγεία, το οικογενειακό ιστορικό και τον τρόπο ζωής σας. Ίσως θελήσετε να μειώσετε τη χοληστερόλη που λαμβάνετε μέσω της διατροφής σας εάν έχετε παθήσεις όπως υψηλή χοληστερόλη ή παχυσαρκία.

Οφέλη για την υγεία από την κατανάλωση αυγών

Τα αυγά περιέχουν πολλά υγιεινά συστατικά. Επίσης, δεν περιέχουν trans λιπαρά και αποτελούν πλούσια πηγή πρωτεϊνών και θρεπτικών συστατικών, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Βιταμίνη D η οιποία παίζει ρόλο στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος.

Χολίνη που παίζει ρόλο στη λειτουργία και την υγεία του εγκεφάλου, των μυών και του ήπατος.

Λουτεΐνη και ζεαξανθίνη που παίζουν ρόλο στην υγεία των ματιών.

Η κατανάλωση αυγών μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής χωρίς να επηρεάζει αρνητικά τα επίπεδα χοληστερόλης. Τα αυγά προσφέρουν πολύτιμες πρωτεΐνες, βιταμίνες και μέταλλα που στηρίζουν τη συνολική υγεία, ενώ η σωστή ενσωμάτωσή τους στη διατροφή μπορεί να ενισχύσει την καρδιαγγειακή λειτουργία και να συμβάλλει στη γενική ευεξία. Όπως με κάθε τρόφιμο, η ισορροπία και η ποικιλία είναι το κλειδί για αποτελεσματική και ασφαλή διατροφή.