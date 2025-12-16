Το πιο ουσιαστικό δώρο των Χριστουγέννων: Φροντίδα, κάθε στιγμή, από την NN Hellas

Οι στιγμές χρειαζόμαστε έναν γιατρό δεν προγραμματίζονται, αλλά με το NN Care App, έχουμε κάλυψη για 24ωρη πρόσβαση σε γενικό ιατρό μέσω video call ή chat, κάθε μέρα.

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω τους ανθρώπους μας. Τι θα τους χαρίσουμε, τι θα τους κάνει πραγματικά χαρούμενους, τι θα έχει ουσία και διάρκεια στον χρόνο; Ψάχνουμε το δώρο που δεν θα μπει απλώς σε ένα ράφι, αλλά θα συνοδεύει την καθημερινότητά τους. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στα λαμπάκια, τις βόλτες για ψώνια και τα γιορτινά τραπέζια με τους αγαπημένους μας, θυμόμαστε το πιο σημαντικό απ’ όλα: την υγεία.

Το NN Care App από την NN Hellas, είναι μια διαφορετική, σύγχρονη και ευέλικτη επιλογή «δώρου» που αν και πρακτικά δεν τυλίγεται σε χαρτί, χωράει στο κινητό ή τον υπολογιστή μας, προσφέροντάς μας σιγουριά, υποστήριξη και πρόληψη, κάθε στιγμή.

Ένα δώρο που δεν κάνει… διακοπές

Μέρες γιορτών, Κυριακές, βράδια, ταξίδια. Οι στιγμές που ενδέχεται να χρειαστούμε έναν γιατρό δεν προγραμματίζονται. Με το NN Care App, έχουμε κάλυψη για 24ωρη πρόσβαση σε γενικό ιατρό μέσω video call ή chat, κάθε μέρα. Χωρίς αναμονές, χωρίς άγχος, χωρίς ταλαιπωρία και με δυνατότητα συνταγογράφησης.

Παράλληλα, μπορούμε εύκολα να προγραμματίσουμε online ραντεβού με παιδίατρο, δερματολόγο ή διατροφολόγο, με λίγα μόνο clicks. Ιδανικό για γονείς, για ανθρώπους με φορτωμένα ωράρια, αλλά και για όσους θέλουν να οργανώσουν καλύτερα την καθημερινότητά τους και να εντάξουν πιο εύκολα τη φροντίδα της υγείας τους στη ρουτίνα τους.

Και επειδή η φροντίδα δεν είναι μόνο ψηφιακή, το NN Care App καλύπτει επιπλέον επείγουσα μεταφορά με ιατρική συνοδεία σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφερθείτε σε νοσοκομείο που μπορεί να αντιμετωπίσει το περιστατικό υγείας που αντιμετωπίζετε. Γιατί, όταν προκύπτει κάτι απρόοπτο, αυτό που μετρά περισσότερο είναι να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος.

Για όλη την οικογένεια!

Ίσως δεν μπορείς να τοποθετήσεις το NN Care App σε φανταχτερό κουτί, όμως μπορείς να το προσφέρεις ως δώρο αγάπης στην οικογένειά σου. Με έκπτωση για κάθε επιπλέον μέλος που ασφαλίζεις, η οποία μπορεί να φτάσει έως και το 30%, το πρόγραμμα παρέχει σε όλους μας τη δυνατότητα να έχουμε τους πιο αγαπημένους μας ανθρώπους κάτω από την ίδια «ομπρέλα» προστασίας και φροντίδας.

Και κάπως έτσι, το «σκέφτομαι να πάω στον γιατρό» γίνεται «μπαίνω στο ΝΝ Care App και έχω άμεση ιατρική συμβουλή»!

Τα πάντα για την υγεία σου στο NN Care App

Μάλιστα, το NN Care App δεν σου προσφέρει μόνο κάλυψη για να επικοινωνείς με γιατρούς. Αποτελεί παράλληλα και τον προσωπικό σου φάκελο υγείας, όπου μπορείς να έχεις συγκεντρωμένο το ιατρικό σου ιστορικό καθώς και τις υπενθυμίσεις των ραντεβού σου.

Και όλα αυτά, με κόστος που ξεκινά από μόλις 29€ τον χρόνο. Δηλαδή, με λιγότερο από όσο κοστίζει συνήθως μια επίσκεψη σε γιατρό, σου εξασφαλίζει έναν ολόκληρο χρόνο φροντίδας, πρόληψης και ασφάλειας.

Peace of mind: ένα ανεκτίμητο δώρο

Τα Χριστούγεννα όλοι έχουμε την ανάγκη να νιώθουμε πιο ήρεμοι. Να απολαύσουμε στιγμές, αγκαλιές, χαμόγελα. Να μην αγχωνόμαστε για το «κι αν συμβεί κάτι;». Το NN Care App δεν υπόσχεται ότι τίποτα δεν θα συμβεί. Υπόσχεται όμως ότι δεν θα είμαστε μόνοι μας εάν συμβεί κάτι απρόοπτο.

Και τελικά, ίσως αυτό να είναι το πιο πολύτιμο δώρο: η αίσθηση ότι η φροντίδα είναι πάντα δίπλα μας. Στις γιορτές, αλλά και κάθε μέρα του χρόνου.