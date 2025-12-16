Αυτός ο τύπος δραστηριότητας σταματά τη γήρανση του εγκεφάλου, σύμφωνα με τη νευροεπιστήμη

Η δύναμη της δημιουργικότητας: Γιατί το χόμπι σας είναι η καλύτερη άμυνα κατά του χρόνου

Θέλετε να διατηρήσετε τον εγκέφαλό σας ευκίνητο και νέο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σας, ακόμη και όσο μεγαλώνετε; Η απάντηση κρύβεται στην ενασχόληση με δημιουργικές δραστηριότητες όσο πιο συχνά μπορείτε. Αυτό είναι το συναρπαστικό εύρημα μιας πρόσφατης μελέτης, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Adolfo Ibañez της Χιλής και του Trinity College της Ιρλανδίας, μεταξύ άλλων.

Οι δημιουργικές ασχολίες, όπως το παιχνίδι ενός μουσικού οργάνου, έχουν συνδεθεί εδώ και καιρό με τη βελτιωμένη υγεία του εγκεφάλου. Ωστόσο, οι ερευνητές αυτής της νέας μελέτης θέλησαν να κατανοήσουν ακριβώς πώς η δημιουργικότητα επηρεάζει τον εγκέφαλο. Τα αποτελέσματά τους παρέχουν ισχυρά στοιχεία ότι η δημιουργική έκφραση δεν είναι απλώς ένα χόμπι, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο για την επιβράδυνση της εγκεφαλικής γήρανσης.

Η έρευνα: Πώς η δημιουργικότητα μειώνει το «χάσμα ηλικίας εγκεφάλου»

Για να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ δημιουργικότητας και εγκεφαλικής υγείας, οι επιστήμονες συνέκριναν περισσότερους από 1.200 υγιείς συμμετέχοντες (ομάδα ελέγχου) με 1.467 άτομα που αφιέρωναν χρόνο σε δημιουργικές δραστηριότητες. Η ομάδα των δημιουργικών περιελάμβανε χορευτές, μουσικούς, εικαστικούς καλλιτέχνες, ακόμη και παίκτες στρατηγικών παιχνιδιών σε πραγματικό χρόνο, καθώς αυτά τα παιχνίδια θεωρούνται περίπλοκα και απαιτούν υψηλό βαθμό δημιουργικότητας.

Ο Δείκτης «Χάσμα Ηλικίας Εγκεφάλου» (Brain Age Gap)

Χρησιμοποιώντας ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα ($\text{EEG}$), οι ερευνητές υπολόγισαν το «χάσμα ηλικίας εγκεφάλου» του κάθε συμμετέχοντα. Πρόκειται για τη διαφορά μεταξύ της χρονολογικής ηλικίας του ατόμου και της φαινομενικής ηλικίας του εγκεφάλου του.

Το εκπληκτικό εύρημα ήταν ότι τα δημιουργικά άτομα, ανεξάρτητα από τον τομέα τους, είχαν νεότερους εγκεφάλους σε σύγκριση με τους μη δημιουργικούς συνομηλίκους τους.

Χορευτές: Εμφάνισαν μερικούς από τους νεότερους εγκεφάλους σε σχέση με την πραγματική τους ηλικία. Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η έντονη σωματική δραστηριότητα επιβραδύνει επίσης τη γήρανση του εγκεφάλου. Ο χορός, όντας ταυτόχρονα σωματικά απαιτητικός και δημιουργικός, προσφέρει διπλή δόση οφέλους για την εγκεφαλική υγεία.

Παίκτες Στρατηγικής: Αν και παρουσίασαν το μικρότερο «χάσμα ηλικίας εγκεφάλου» μεταξύ των δημιουργικών ομάδων, είχαν παρόλα αυτά σημαντικά οφέλη.

Επιπλέον, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα άτομα που ήταν πιο εξειδικευμένα στους αντίστοιχους δημιουργικούς τους τομείς είχαν τα μεγαλύτερα οφέλη για τον εγκέφαλο. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι συνδέσεις εντός του εγκεφάλου, οι οποίες συνήθως επιδεινώνονται με τη γήρανση, ήταν ισχυρότερες σε αυτούς τους δημιουργικούς τύπους.

Δημιουργικότητα σε προτεραιότητα

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την καθημερινότητά σας; Αν η εργασία σας περιλαμβάνει ήδη δημιουργικότητα, είναι καλά νέα: πιθανότατα ωφελεί τον εγκέφαλό σας και σας βοηθά να παραμείνετε νοητικά νέοι. Ωστόσο, ακόμα κι αν η δουλειά σας δεν είναι εκ φύσεως δημιουργική, η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη να αφιερώνετε χρόνο μέσα στην εβδομάδα για δικές σας δημιουργικές δραστηριότητες.

«Τείνουμε να αντιμετωπίζουμε τη δημιουργικότητα ως πολυτέλεια, μετά την ολοκλήρωση της “πραγματικής δουλειάς”», γράφει η Karen E. Todd, διαιτολόγος, στο blog της «Feed Your Brain» του Psychology Today. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι πρέπει να ιεραρχήσουμε τις δημιουργικές μας πρακτικές με τον ίδιο τρόπο που ιεραρχούμε τον ύπνο, επειδή και τα δύο είναι απαραίτητα για να διατηρήσουμε τον εγκέφαλό μας νέο.

Ξεκινήστε Σήμερα

Πιάστε ένα πινέλο, μια κιθάρα, μια φωτογραφική μηχανή ή ένα σημειωματάριο. Βυθιστείτε σε ένα σύνθετο παιχνίδι που ενισχύει τη δημιουργικότητα, είτε online είτε στην πραγματική ζωή. Ή φορέστε τα παπούτσια σας και γραφτείτε σε μαθήματα χορού.

Ό,τι κι αν επιλέξετε, βεβαιωθείτε ότι είναι κάτι που απολαμβάνετε. Η χαρά και η ευχαρίστηση θα σας βοηθήσουν να αφιερώσετε χρόνο για αυτό και να παραμείνετε συνεπείς. Ο εγκέφαλός σας θα σας ευγνωμονεί.

Η διατήρηση ενός νεανικού εγκεφάλου είναι ζωτικής σημασίας για την ποιότητα ζωής μας. Για πολλούς επιχειρηματίες και ηγέτες, η διατήρηση της νοητικής οξύτητας είναι κορυφαία προτεραιότητα. Όπως αποδεικνύεται, η δημιουργική έκφραση αποτελεί έναν ευχάριστο και αποδεδειγμένα αποτελεσματικό τρόπο για να το επιτύχετε.