Τι να τρως και τι να αποφεύγεις όταν έχεις διάρροια

Τι τροφές να προτιμάτε και ποιες να αποφύγετε όταν έχετε διάρροια για ταχύτερη ανάρρωση και προστασία του πεπτικού συστήματος

Η διατροφή και η διάρροια συνδέονται στενά. Αυτό ισχύει είτε η διάρροια προκαλείται από αλλεργίες, τροφική δηλητηρίαση, είτε από χρόνια κατάσταση όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Ακόμη και αν έχετε μακροχρόνιες παθήσεις που επηρεάζουν το πεπτικό σύστημα, η διατροφή σας μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα άνεσης σας. Όταν αντιμετωπίζετε διάρροια, ορισμένες τροφές μπορούν να βοηθήσουν το πεπτικό σας σύστημα να επανέλθει σε κανονική λειτουργία, ενώ άλλες μπορεί να επιδεινώσουν ή να παρατείνουν τα συμπτώματα.

Τροφές που μπορείτε να τρώτε όταν έχετε διάρροια

Οι τροφές που καταναλώνετε ή αποφεύγετε κατά τη διάρκεια διάρροιας είναι σημαντικές για ταχύτερη ανάρρωση. Εδώ έρχεται η διατροφή BRAT η οποία περιλαμβάνει:

Μπανάνες

Λευκό ρύζι

Μήλο πολτοποιημένο

Φρυγανιά από λευκό ψωμί

Αυτές οι τροφές είναι ήπιες και χαμηλές σε ίνες, οπότε δεν επιβαρύνουν το πεπτικό σύστημα. Έχουν επίσης «δεσμευτική» δράση, βοηθώντας στη σύσταση των κοπράνων. Κατά τη διάρκεια της δίαιτας BRAT, μπορείτε να συνδυάσετε αυτές τις τροφές, όπως να βάλετε πολτοποιημένο μήλο ή μπανάνα πάνω στη φρυγανιά. Μπορείτε επίσης να καταναλώσετε επιπλέον τροφές στο πλαίσιο μιας ήπιας δίαιτας, όπως:

Μαγειρεμένα δημητριακά, όπως βρώμη

Κρακεράκια

Χυμό μήλου με χαμηλή προσθήκη ζάχαρης

Βραστές ή ψητές πατάτες

Η κατανάλωση πολλών υγρών βοηθά στην επαρκή ενυδάτωση και την αντικατάσταση των υγρών που χάνονται. Επιλογές περιλαμβάνουν:

Νερό ή πάγους για μασούλημα

Καθαρούς ζωμούς, όπως λαχανικών, κοτόπουλου ή βοδινού, χωρίς λίπος

Νερό με ηλεκτρολύτες ή νερό καρύδας με βιταμίνες ή ηλεκτρολύτες (αποφύγετε αυτά με υψηλή ζάχαρη)

Χωρίς καφεΐνη τσάι

Αφού αρχίσετε να ανακάμπτετε, μπορείτε να προσθέσετε τροφές όπως αυγά ομελέτα και μαγειρεμένα λαχανικά.

Τροφές που πρέπει να αποφεύγετε όταν έχετε διάρροια

Ορισμένες τροφές μπορούν να ερεθίσουν το πεπτικό σύστημα και να επιδεινώσουν ή να παρατείνουν τη διάρροια:

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων πρωτεϊνικών ροφημάτων με βάση το γάλα)

Τηγανητά, λιπαρά τρόφιμα

Καυτερά φαγητά

Επεξεργασμένα τρόφιμα, ειδικά με πρόσθετα

Χοιρινό και μοσχάρι

Σαρδέλες

Ωμά λαχανικά

Κρεμμύδια

Καλαμπόκι

Όλα τα εσπεριδοειδή

Άλλα φρούτα, όπως ανανάς, κεράσια, μούρα με σπόρους, σύκα, σταφίδες και σταφύλια

Αλκοόλ

Καφές, αναψυκτικά και άλλα ποτά με καφεΐνη ή ανθρακικό

Τεχνητά γλυκαντικά, συμπεριλαμβανομένου του σορβιτόλης

Θεραπείες και μέτρα για τη διάρροια

Πολλές περιπτώσεις διάρροιας είναι βραχύβιες και ανταποκρίνονται καλά σε θεραπείες στο σπίτι, όπως:

Ξεκούραση

Τροποποιημένη δίαιτα

Αυξημένη πρόσληψη υγρών

Φαρμακευτικά προϊόντα χωρίς συνταγή (αντιδιαρροϊκά)

Ωστόσο, η διάρροια μπορεί να προκληθεί και από βακτηριακή λοίμωξη, όπου ο γιατρός μπορεί να συνιστά αντιβιοτικά. Η λήψη προβιοτικών μετά από αντιβιοτικά μπορεί να βοηθήσει στην επαναφορά των υγιών βακτηρίων στο πεπτικό σύστημα και να προλάβει μελλοντικά επεισόδια διάρροιας. Αν η διάρροια είναι σοβαρή, μπορεί να χρειαστεί νοσηλεία για ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και πρόληψη αφυδάτωσης.

Πότε να ζητήσετε ιατρική βοήθεια

Αν και πολλές περιπτώσεις διάρροιας μπορούν να αντιμετωπιστούν στο σπίτι, εάν είναι παρατεταμένη ή συνοδεύεται από ανησυχητικά συμπτώματα, μπορεί να υποκρύπτει σοβαρότερη κατάσταση. Ανησυχητικά συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση περιλαμβάνουν:

Μαύρα ή αιματηρά κόπρανα

Έντονος κοιλιακός πόνος

Πυρετό 39° C ή υψηλότερο

Στα παιδιά, η επείγουσα φροντίδα απαιτείται αν:

Δεν βελτιώνονται μετά από 24 ώρες

Δεν έχουν κάνει ούρα για 3 ή περισσότερες ώρες

Έχουν πυρετό 38° C σε βρέφη κάτω των 3 μηνών ή 39° C σε παιδιά 3-36 μηνών

σε βρέφη κάτω των 3 μηνών ή 39° σε παιδιά 3-36 μηνών Έχουν ξηρό στόμα ή γλώσσα

Κλαίνε χωρίς δάκρυα

Το δέρμα δεν επανέρχεται όταν το τσιμπάτε

Η κοιλιά, τα μάγουλα ή τα μάτια δείχνουν βυθισμένα

Μαύρα ή αιματηρά κόπρανα

Όταν έχετε διάρροια, ξεκουραστείτε και ξεκινήστε με τροφές BRAT μετά από μερικές ώρες. Θυμηθείτε να ενυδατώνεστε συνεχώς για να αντικαταστήσετε τα χαμένα υγρά. Η κατανάλωση ήπιων τροφών χαμηλών σε ίνες βοηθά στη γρήγορη υποχώρηση της διάρροιας. Μετά από μία ή δύο μέρες με απλά και μαλακά φαγητά, μπορείτε να προσθέσετε τροφές όπως κοτόπουλο άπαχο και αυγά ομελέτα. Η τήρηση αυτής της δίαιτας μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη ανάρρωση, ώστε να επιστρέψετε στα αγαπημένα σας φαγητά το συντομότερο δυνατό.