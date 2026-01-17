Η λήψη παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη δεν συνδέεται με τον αυτισμό, σύμφωνα νέα έρευνα

Νέα μεγάλη έρευνα επιβεβαιώνει ότι η παρακεταμόλη είναι ασφαλής να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ενώ παράλληλα η λήψη της δεν αυξάνει τον κίνδυνο αυτισμού ή ADHD.

Τέλος σε μια πολυετή και συχνά φορτισμένη συζήτηση έρχεται να βάλει νέα μεγάλη επιστημονική ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ερευνητών, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η λήψη παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνει τον κίνδυνο αυτισμού, ADHD ή νοητικής αναπηρίας στα παιδιά.

Η μελέτη, η οποία βασίστηκε σε ανασκόπηση 43 προηγούμενων ερευνών, ενισχύει τη σταθερή σύσταση των μεγάλων ιατρικών οργανισμών παγκοσμίως ότι η παρακεταμόλη παραμένει το φάρμακο πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση του πόνου και του πυρετού στις εγκύους.

Η δημοσίευση έρχεται λίγους μήνες μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προτρέψει τις εγκύους να περιορίσουν τη χρήση του φαρμάκου (γνωστού στις ΗΠΑ με την εμπορική ονομασία Tylenol), υποστηρίζοντας χωρίς επιστημονικά τεκμήρια ότι συνδέεται με τον αυτισμό. Οι δηλώσεις αυτές είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από γιατρούς και επιστημονικούς φορείς, ενώ οργανώσεις αυτιστικών ατόμων μίλησαν για στοχοποίηση και καλλιέργεια φόβου.

Οι ερευνητές του Lancet είναι ξεκάθαροι:

«Η παρούσα ανασκόπηση δεν βρήκε στοιχεία που να δείχνουν ότι η χρήση παρακεταμόλης από τη μητέρα κατά την εγκυμοσύνη αυξάνει τον κίνδυνο διαταραχής αυτιστικού φάσματος, ADHD ή νοητικής αναπηρίας στα παιδιά».

Παράλληλα, προειδοποιούν ότι η αποφυγή της παρακεταμόλης χωρίς σοβαρό λόγο μπορεί να είναι πιο επικίνδυνη από τη χρήση της. Όπως τονίζεται, ο μη θεραπευόμενος πυρετός στην εγκυμοσύνη έχει συνδεθεί με αποβολές, συγγενείς ανωμαλίες, πρόωρο τοκετό και προβλήματα στη νευροαναπτυξιακή εξέλιξη του παιδιού.

«Η αποθάρρυνση της κατάλληλης χρήσης της παρακεταμόλης ενδέχεται να προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη από το ίδιο το φάρμακο», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε μελέτες που συνέκριναν αδέλφια μέσα στην ίδια οικογένεια, ώστε να ληφθούν υπόψη κοινοί γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Μία από τις μεγαλύτερες ήταν σουηδική έρευνα του 2024, με δεδομένα από περισσότερες από δύο εκατομμύρια γεννήσεις. Αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι παλαιότερες συσχετίσεις πιθανότατα οφείλονταν σε γενετικούς ή άλλους οικογενειακούς παράγοντες – και όχι στην ίδια την παρακεταμόλη.

Στην Αυστραλία, η παρακεταμόλη κατατάσσεται στην Κατηγορία Α για την εγκυμοσύνη, δηλαδή σε φάρμακα που έχουν ληφθεί από μεγάλο αριθμό εγκύων χωρίς να έχει διαπιστωθεί αύξηση κινδύνου για το έμβρυο.

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, καθηγήτρια Άσμα Χαλίλ από το City St George’s, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, δήλωσε:

«Το μήνυμα είναι σαφές: η παρακεταμόλη παραμένει μια ασφαλής επιλογή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όταν λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο καθηγητής Ντέιβιντ Τρέμπαθ από το CliniKids του The Kids Research Institute Australia, ο οποίος τόνισε ότι, παρά τον θόρυβο που προκάλεσαν πολιτικές δηλώσεις, τα επιστημονικά δεδομένα είναι πλέον «σαφή και συνεπή».