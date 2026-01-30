Να γιατί δεν πρέπει να πετάς τα κοτσάνια από το μπρόκολο

Σπάνια σκεφτόμαστε τις διατροφικές διαφορές μεταξύ διαφορετικών μερών του ίδιου τροφίμου, αλλά αυτό ισχύει για ορισμένα λαχανικά, όπως το μπρόκολο.

Το μπρόκολο περιέχει πολλά από τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα σας για να λειτουργήσει, αλλά μπορεί να πετάτε ένα σημαντικό μέρος της τροφής: Τα κοτσάνια. Όπως και τα μπουκετάκια, έτσι και τα κοτσάνια περιέχουν οφέλη για την υγεία. Μπορούν να μαγειρευτούν και να προστεθούν στο αγαπημένο σας πιάτο ή να καταναλωθούν σκέτα.

Να γιατί δεν πρέπει να πετάτε τα κοτσάνια από το μπρόκολο

Περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες από τα μπουκετάκια

Το μπρόκολο αποτελείται από μπουκετάκια και κοτσάνια. Οι περισσότεροι τρώνε τα μπουκετάκια και πετάνε τα κοτσάνια, αλλά τα δεύτερα μπορούν να προσφέρουν επιπλέον θρεπτικά συστατικά. Επειδή τα στελέχη παρέχουν δομή και στήριξη στο φυτό, αυτή η λειτουργική διαφορά οδηγεί σε μικρές διακυμάνσεις στα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται σε κάθε μέρος. Πιο συγκεκριμένα τα κοτσάνια του μπρόκολου έχουν περισσότερες φυτικές ίνες από τα μπουκετάκια. Η κύρια διαφορά είναι η περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, συγκεκριμένα στις αδιάλυτες φυτικές ίνες, με τα κοτσάνια να παρέχουν μεγαλύτερες ποσότητες. Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου προωθώντας την τακτική κένωση του εντέρου και συμβάλλοντας σε ένα υγιές μικροβίωμα, το οποίο με τη σειρά του υποστηρίζει μια σειρά από θετικά αποτελέσματα για την υγεία.

Έχουν περισσότερο κάλιο και ασβέστιο

Τα κοτσάνια του μπρόκολου παρέχουν επίσης περισσότερο κάλιο και ασβέστιο από τα μπουκετάκια, ενώ τα μπουκετάκια περιέχουν περισσότερες ευεργετικές φυτοχημικές ουσίες, βιταμίνη C, βιταμίνη Κ και φυλλικό οξύ. Όμως ενώ τα κοτσάνια του μπρόκολου προσφέρουν οφέλη για την υγεία, δεν είναι απαραίτητα πιο υγιεινά από τα μπουκετάκια και η καλύτερη επιλογή σας είναι να χρησιμοποιήσετε και τα δύο μέρη του λαχανικού.

unsplash

Πώς να προετοιμάσετε τα κοτσάνια μπρόκολου

Αν τα κοτσάνια του μπρόκολου είναι σκληρά, μπορείτε να ξεφλουδίσετε το ινώδες εξωτερικό στρώμα, κάτι που θα τα βοηθήσει να μαλακώσουν όσο μαγειρεύονται. Και μπορούν εύκολα να προστεθούν σε σούπες. Μπορείτε ακόμη και να τα φάτε τα κοτσάνια ωμά , είτε σκέτα είτε ανακατεμένα σε μια σαλάτα για να προσθέσουν τραγανότητα.

Προσωπικά τα λατρεύω ψημένα. Τα κόβω σε μικρούς κύβους, τα ανακατεύω με ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και τα ψήνω στο φούρνο μέχρι να μαλακώσουν. Στη συνέχεια, προσθέτω λεμόνι, σκόρδο και παρμεζάνα και τα σερβίρω μαζί με ψάρι, φασόλια ή ζυμαρικά. Η κατανάλωση των στελεχών του μπρόκολου είναι επίσης καλή για το περιβάλλον. Τέλος από την άποψη της βιωσιμότητας, έχουμε πολλά απόβλητα από μέρη τροφίμων που δεν θεωρούμε βρώσιμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι.