Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να είναι σημάδι προβλήματος υγείας- Δείτε πότε πρέπει να ανησυχείτε

Μάθετε ποια κοινή νυχτερινή συμπεριφορά μπορεί να υποδηλώνει πρόβλημα υγείας και πότε είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε γιατρό.

Φανταστείτε το εξής: Κοιμάστε βαθιά και βλέπετε ένα υπέροχο όνειρο, όταν ένα άβολο συναίσθημα σας ξυπνάει απότομα. Είναι η κύστη σας που σας καλεί, λέγοντάς σας ότι είναι ώρα να πάτε στην τουαλέτα. Φυσικά, το να ξυπνάτε για να ουρήσετε το βράδυ συμβαίνει σε όλους περιστασιακά. Αλλά αν συμβαίνει περισσότερες από μία φορές τη νύχτα, θα μπορούσε να είναι σημάδι ενός υποκείμενου προβλήματος υγείας.

Ο ιατρικός όρος για αυτά τα υπερβολικά διαλείμματα για τουαλέτα είναι η νυκτουρία. Και ενώ η ίδια η νυκτουρία δεν είναι ασθένεια, μπορεί να είναι σύμπτωμα μιας. Και είναι πιο συχνή από ό,τι νομίζετε, επηρεάζοντας 50 εκατομμύρια ενήλικες. Οι περισσότεροι είναι άνω των 65 ετών, αλλά ακόμη και 1 στους 3 από αυτούς άνω των 30 λένε ότι σηκώνονται για να ουρήσουν δύο ή περισσότερες φορές τη νύχτα. Θα πρέπει να ανησυχείτε; Για να μάθουμε, παρακάτω θα δούμε παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν αυτές τις νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα, τι θεωρείται φυσιολογικό, καθώς και πρακτικές συμβουλές για την πρόληψή τους.

Παθήσεις που προκαλούν υπερβολική νυχτερινή ούρηση

Υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες υπερβολικής νυχτερινής ούρησης, όπως οι συνήθειες του τρόπου ζωής, η χωρητικότητα της ουροδόχου κύστης, ορισμένα φάρμακα και υποκείμενα νοσήματα. Ακολουθούν τέσσερα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα υγείας που μπορεί να ευθύνονται.

Διαβήτης

Αν ξυπνάτε για να πάτε στην τουαλέτα πιο συχνά από το συνηθισμένο, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα από τα πρώτα σημάδια προβλημάτων σακχάρου στο αίμα. Η συχνή ούρηση είναι ένα από τα πρώιμα σημάδια του διαβήτη. Υπολογίζεται ότι το 15% των ενηλίκων ζουν με διαβήτη και περίπου το 3% δεν το γνωρίζουν. Όταν ο διαβήτης δεν διαγιγνώσκεται ή δεν αντιμετωπίζεται σωστά, τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορούν να οδηγήσουν σε πιο συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα. Πώς συμβαίνει αυτό; Τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μπορούν να προκαλέσουν οσμωτική διούρηση, με αποτέλεσμα την υπερβολική ούρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό συμβαίνει όταν οι νεφροί προσπαθούν να μειώσουν το σάκχαρο στο αίμα τραβώντας την περίσσεια γλυκόζης στα ούρα, και έτσι ακολουθεί η παραγωγή νερού. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή ούρων όλο το εικοσιτετράωρο, συμπεριλαμβανομένης της νύχτας.

Υπνική άπνοια

Πολλοί εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν ότι τα συμπτώματα της ουροδόχου κύστης τους σχετίζονται στην πραγματικότητα με τον ύπνο. Ένα από τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε είναι η υπνική άπνοια, η οποία εμφανίζεται όταν οι μύες του λαιμού χαλαρώνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου και εμποδίζουν την αναπνοή, με αποτέλεσμα να ξυπνάτε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι ενδείξεις ότι έχετε υπνική άπνοια είναι το ροχαλητό ή η λαχανιασμένη αναπνοή ενώ κοιμάστε. Η υπνική άπνοια μπορεί επίσης να είναι ένας ύπουλος λόγος που σηκώνεστε για να χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα. Πέρα από τη διαταραχή του ύπνου, η υπνική άπνοια μπορεί να μειώσει τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, γεγονός που πυροδοτεί ορμονικές αλλαγές που ενθαρρύνουν τη νυχτερινή ούρηση. Συγκεκριμένα, οδηγεί σε αυξημένη έκκριση κολπικού νατριουρητικού πεπτιδίου (ANP), μιας ορμόνης που βοηθά τους νεφρούς να αποβάλλουν νερό από το σώμα.

Υπερδραστήρια ουροδόχος κύστη

Αν διαπιστώνετε ότι πηγαίνετε στην τουαλέτα συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας και περισσότερες από δύο φορές τη νύχτα, μπορεί να έχετε υπερδραστήρια κύστη. Η υπερδραστήρια κύστη είναι μια πάθηση κατά την οποία η κύστη είναι υπερευαίσθητη και στέλνει συχνά ή ξαφνικά σήματα για ούρηση, ακόμα και όταν δεν είναι γεμάτη, οδηγώντας σε επείγουσα ανάγκη και συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα μέρα ή νύχτα. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν στην ηρεμία της κύστης σας. Επομένως, αν τρέχετε συνέχεια στην τουαλέτα, μιλήστε τον γιατρό σας.

Τι είναι το φυσιολογικό

Για τους περισσότερους ενήλικες, έως και μία φορά το βράδυ που πηγαίνουν στην τουαλέτα θεωρείται φυσιολογικό. Το να ξυπνούν συνεχώς δύο ή περισσότερες φορές τη νύχτα (ειδικά αν είναι κάτι καινούργιο, επιδεινώνεται ή είναι εξαντλητικό) αξίζει μια ιατρική επίσκεψη. Θα πρέπει να ανησυχείτε κάθε φορά που η νυκτουρία διαταράσσει τον ύπνο ή την καθημερινότητά σας. Όταν η νυκτουρία εμφανίζεται ξαφνικά ή σχετίζεται με πόνο στην ούρηση, υπερβολική δίψα, πρήξιμο στα πόδια ή δύσπνοια, θα πρέπει να ζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Συμβουλές για τη μείωση της ούρησης τη νύχτα

Εκτός από τη συνεργασία με έναν γιατρό για να μάθετε την αιτία αυτών των νυχτερινών επισκέψεων στην τουαλέτα, μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε αυτές τις συμβουλές.

Σταματήστε να πίνετε νερό ή οτιδήποτε άλλο δύο ώρες πριν τον ύπνο: Μειώστε όλα τα υγρά δύο ώρες πριν τον ύπνο, ειδικά τα αλκοολούχα ποτά.

Μειώστε όλα τα υγρά δύο ώρες πριν τον ύπνο, ειδικά τα αλκοολούχα ποτά. Ελέγξτε τα φάρμακά σας: Ορισμένα φάρμακα, όπως τα διουρητικά για την υψηλή αρτηριακή πίεση ή τις καρδιακές παθήσεις, μπορούν να αυξήσουν την ούρηση. Για τους άνδρες με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ), ορισμένα αντιισταμινικά και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα για το κρυολόγημα μπορεί επίσης να είναι παράγοντες που προκαλούν την ούρηση. Ρωτήστε τον γιατρό σας εάν είναι δυνατόν να παίρνετε αυτά τα φάρμακα το πρωί αντί για το βράδυ ή εάν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό φάρμακο που μπορεί να σας βοηθήσει.

Ορισμένα φάρμακα, όπως τα διουρητικά για την υψηλή αρτηριακή πίεση ή τις καρδιακές παθήσεις, μπορούν να αυξήσουν την ούρηση. Για τους άνδρες με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ), ορισμένα αντιισταμινικά και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα για το κρυολόγημα μπορεί επίσης να είναι παράγοντες που προκαλούν την ούρηση. Ρωτήστε τον γιατρό σας εάν είναι δυνατόν να παίρνετε αυτά τα φάρμακα το πρωί αντί για το βράδυ ή εάν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό φάρμακο που μπορεί να σας βοηθήσει. Αντιμετώπιση υποκείμενων παθήσεων: Η αθεράπευτη υπνική άπνοια και ο διαβήτης μπορούν να επιδεινώσουν τον ύπνο και να αυξήσουν την ούρηση. Είναι καλύτερο να τα ελέγχετε για να κοιμάστε καλύτερα.

Η αθεράπευτη υπνική άπνοια και ο διαβήτης μπορούν να επιδεινώσουν τον ύπνο και να αυξήσουν την ούρηση. Είναι καλύτερο να τα ελέγχετε για να κοιμάστε καλύτερα. Αντιμετωπίστε το πρήξιμο στα πόδια: Τα πόδια σας μπορεί να πρηστούν τη νύχτα για διάφορους λόγους. Κάποιοι μπορεί να είναι σοβαροί, γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να τους αγνοείτε. Υπάρχουν όμως και καλοήθεις αιτίες, όπως η ορθοστασία ή η καθιστική ζωή κατά τη διάρκεια της ημέρας, η λήψη ορισμένων φαρμάκων ή η κατανάλωση πολλών αλμυρών τροφών. Τα πρησμένα πόδια μπορούν επίσης να σας κάνουν να έχετε συχνή ανάγκη για ούρηση. Η ανύψωση των ποδιών ή η χρήση κάλτσων συμπίεσης το βράδυ μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη μετακίνηση των υγρών, μειώνοντας την παραγωγή ούρων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Εν κατακλείδι είναι φυσιολογικό να ξυπνάτε περιστασιακά τη νύχτα για να ουρήσετε. Αλλά αν συμβαίνει περισσότερες από δύο φορές, μπορεί το σώμα σας να προσπαθεί να σας πει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό, φροντίστε να ενημερώσετε τον γιατρό σας.