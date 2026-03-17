Πρησμένα πόδια: Ποιες τροφές βοηθούν να μειωθεί το πρήξιμο

Μάθετε ποιες τροφές μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή, να βελτιώσουν την κυκλοφορία και να βοηθήσουν τα πρησμένα πόδια να γίνουν πιο ελαφριά και ξεκούραστα καθημερινά.

Όταν σκεφτόμαστε τη διατροφή, συχνά συνδέουμε τις τροφές που τρώμε με την απώλεια βάρους ή με τροφές χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη για τη διαχείριση του διαβήτη. Πολλοί από εμάς δεν συνειδητοποιούμε ότι η διατροφή μας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στα πόδια και τους αστραγάλους και, αντίστροφα, να βοηθήσει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Μπορεί τα πρησμένα πόδια να σχετίζονται με τη διατροφή σας; Ο μεγαλύτερος παράγοντας για το πρήξιμο των ποδιών είναι η φλεγμονή και συχνά μπορεί να συνδεθεί με τις τροφές που τρώμε.

Στη σημερινή κοινωνία, τα επεξεργασμένα, ραφιναρισμένα, αλατισμένα και άλλα τροποποιημένα τρόφιμα έχουν χάσει τα αντιφλεγμονώδη συστατικά τους. Τα επεξεργασμένα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και πιο πικάντικη γεύση τρόφιμα μπορεί να έχουν ανθυγιεινά λίπη και συντηρητικά που δημιουργούν φλεγμονή στις αρθρώσεις. Τα πιο συνηθισμένα τρόφιμα που προκαλούν φλεγμονή στο σώμα είναι αυτά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και trans λιπαρά.

Ποιες είναι οι τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στα πόδια και τους αστραγάλους

Ορισμένες τροφές συνεργάζονται με το σώμα σας για να μειώσουν το πρήξιμο. Βοηθούν στην καταπολέμηση της φλεγμονής, βελτιώνουν τη ροή του αίματος και αποβάλλουν τα επιπλέον υγρά από το σώμα σας. Εάν τρώτε περισσότερες από αυτές τις τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στα πόδια και τους αστραγάλους, μπορεί να αρχίσετε να παρατηρείτε λιγότερο σφίξιμο, καλύτερη κίνηση και λιγότερο πόνο στο τέλος της ημέρας:

Μούρα

Τα μούρα όπως τα βατόμουρα, οι φράουλες και τα σμέουρα περιέχουν βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν το σώμα σας να ηρεμήσει από το πρήξιμο.

Λιπαρά ψάρια

Ψάρια όπως ο σολομός, οι σαρδέλες και το σκουμπρί περιέχουν υγιή λιπαρά που ονομάζονται ωμέγα-3. Αυτά τα λιπαρά βοηθούν στη μείωση του οιδήματος, βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος στις φλέβες. Όταν το αίμα σας ρέει καλά, αυτό βοηθά στην αποτροπή της συσσώρευσης υγρών στα πόδια και τους αστραγάλους σας.

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Λαχανικά όπως το σπανάκι, το λάχανο και το σέσκουλο περιέχουν μαγνήσιο και κάλιο. Αυτά τα δύο θρεπτικά συστατικά βοηθούν το σώμα σας να απαλλαγεί από τα επιπλέον υγρά. Το μαγνήσιο βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία σας να χαλαρώσουν και το κάλιο βοηθά τους νεφρούς να αποβάλλουν το αλάτι. Λιγότερο αλάτι στο σώμα σας σημαίνει λιγότερο πρήξιμο στα πόδια και τους αστραγάλους σας.

Ανανάς

Ο ανανάς περιέχει κάτι που ονομάζεται βρομελίνη, η οποία βοηθά το σώμα σας να διασπάσει τα συστατικά που προκαλούν πρήξιμο.

Αβοκάντο

Τα αβοκάντο είναι πλούσια σε κάλιο. Το κάλιο βοηθά το σώμα σας να απαλλαγεί από το αλάτι, το οποίο είναι μια από τις μεγαλύτερες αιτίες πρηξίματος. Βοηθά επίσης τους μύες και τα νεύρα σας να λειτουργούν καλύτερα.

Καρπούζι

Η κατανάλωση καρπουζιού βοηθά το σώμα σας να παραμένει ενυδατωμένο. Όταν το σώμα σας έχει αρκετό νερό, δεν συγκρατεί επιπλέον υγρά. Το καρπούζι περιέχει επίσης κάλιο, το οποίο βοηθά στη μείωση του οιδήματος ακόμη περισσότερο.

Καρότα

Τα καρότα βοηθούν το συκώτι να λειτουργεί καλύτερα. Το συκώτι σας βοηθά στον έλεγχο της ποσότητας υγρών που παραμένει στο σώμα σας. Όταν λειτουργεί καλά, είναι πιο εύκολο να αποβάλλετε τα επιπλέον υγρά. Τα καρότα είναι επίσης πλούσια σε αντιοξειδωτικά που βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής.

Ξηροί καρποί και σπόροι

Οι ανάλατοι ξηροί καρποί και σπόροι, όπως τα αμύγδαλα, οι λιναρόσποροι και οι σπόροι κολοκύθας, περιέχουν μαγνήσιο, υγιή λίπη και φυτικές ίνες, με αποτέλεσμα να μειώνουν το πρήξιμο, βελτιώνουν τη ροή του αίματος και μειώνουν τη φλεγμονή.

Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν έχετε πρησμένα πόδια

Οι παρακάτω τροφές μπορεί να προκαλέσουν κατακράτηση νερού στο σώμα ή να πυροδοτούν τη φλεγμονή.

Αλμυρά τρόφιμα

Το αλάτι είναι ο κύριος λόγος που πολλοί άνθρωποι πρήζονται, γιατί τραβάει νερό στο σώμα σας και το κρατάει εκεί. Αυτό κάνει τα πόδια και τους αστραγάλους σας να πρήζονται. Ακόμα και τα τρόφιμα με «χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο» μπορεί να έχουν υπερβολικό αλάτι, γι' αυτό να ελέγχετε πάντα τις ετικέτες.

Εξαιρετικά επεξεργασμένοι υδατάνθρακες

Οι υπερεπεξεργασμένοι υδατάνθρακες αυξάνουν γρήγορα το σάκχαρο στο αίμα, γεγονός που προκαλεί φλεγμονή. Όταν το σάκχαρο στο αίμα σας ανεβαίνει απότομα και μετά μειώνεται, μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερο πρήξιμο στα πόδια και τα πέλματα.

Επεξεργασμένα κρέατα

Το μπέικον, το λουκάνικο, τα χοτ ντογκ και τα αλλαντικά έχουν υψηλά επίπεδα αλατιού και συντηρητικών. Αυτά τα συστατικά συγκρατούν νερό στους ιστούς σας και επιδεινώνουν τη φλεγμονή. Τα επεξεργασμένα κρέατα επιβραδύνουν επίσης τη ροή του αίματος.

Το πρήξιμο μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετικές περιοχές του σώματος, αν και εμφανίζεται συχνότερα στις κνήμες και τους αστραγάλους και μπορεί να προκληθεί από φάρμακα, υπερβολική κατανάλωση αλατιού, υποκείμενες παθήσεις και τροφικές αλλεργίες. Εάν το οίδημα εμφανιστεί ξαφνικά και συνοδεύεται από δύσπνοια, δυσκολία στην αναπνοή, πρήξιμο στο λαιμό ή πόνο στο στήθος, ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια, καθώς αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι σημάδι αναφυλαξίας.