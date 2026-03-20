Παγκόσμια Ημέρα Αποχής από το Κρέας: Μια ευκαιρία να γίνουμε πιο συνειδητοί και ευαίσθητοι

Το 1985 η Αμερικανική Οργάνωση FARM (Farm Animal Reform Movement) καθιέρωσε την 20η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Αποχής από το Κρέας.

H Παγκόσμια Ημέρα Αποχής από το Κρέας δημιουργήθηκε για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να υιοθετήσουν μια διατροφή βασισμένη σε φυτικά τρόφιμα, όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια και σπόρους. Η ημέρα καθιερώθηκε το 1985 στις ΗΠΑ μετά από πρωτοβουλία της αμερικανικής οργάνωσης FARM (Farm Animal Reform Movement) για την προστασία των ζώων κτηνοτροφίας. Από τότε γιορτάζεται κάθε χρόνο σε όλο και περισσότερες χώρες και στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού για τις συνέπειες της διατροφής που βασίζεται στα ζωικά προϊόντα. Εστιάζει στην κακοποποίηση των ζώων στα σφαγεία, στα περιβαλλοντικά προβλήματα από τις μεγάλες φάρμες, αλλά και στα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την κατανάλωση ζωικών προϊόντων.

Όμως παρά το γεγονός ότι τονίζονται όλο και περισσότερο τα οφέλη μιας φυτικής διατροφής, η υιοθέτηση του δυτικού τρόπου διατροφής (υψηλή κατανάλωση κρέατος, πρόχειρο φαγητό, μειωμένη πρόσληψη φρούτων λαχανικών, οσπρίων, ψαριού) επικρατεί ολοένα και περισσότερο. Συγκεκριμένα, πριν από 40 χρόνια η κατανάλωση κρέατος ήταν περίπου 35 γραμμάρια ημερησίως και σήμερα έχουμε φθάσει να καταναλώνουμε περισσότερα από 150 γραμμάρια ημερησίως. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτες, τα παιδιά τρώνε ημερησίως περισσότερα από 50 γραμμάρια επεξεργασμένου κρέατος (αλλαντικά κ.ά.).

Σε χώρες όπου οι άνθρωποι απολαμβάνουν μεγαλύτερο πλούτο, το κρέας στο τραπέζι μπορεί να αποτελεί σύμβολο ευημερίας. Ωστόσο, λίγοι σκέφτονται τις βλαβερές συνέπειες της υπερβολικής κατανάλωσης κρέατος. Πριν από χρόνια, ο μεγάλος Ούγγρος φιλόσοφος της επιστήμης, Έρβιν Λάζλο, είπε ότι η υπερβολική κατανάλωση κρέατος είναι έγκλημα κατά του μέλλοντος της ανθρωπότητας. Πόσο διορατικό ήταν αυτό το σχόλιο.

Υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να τρώμε λιγότερο – ή κατά προτίμηση καθόλου – κρέας

Πρώτον, για να μπορέσουμε να εξαλείψουμε τις βιομηχανικές φάρμες. Δεύτερον, για να μειώσουμε τη συγκλονιστική ζημιά που προκαλεί η βιομηχανία παραγωγής κρέατος στο περιβάλλον και τη συμβολή της στην κλιματική αλλαγή. Και τέλος, για να βελτιώσουμε την ανθρώπινη υγεία. Οι περισσότεροι δεν συνειδητοποιούν την απερίγραπτη σκληρότητα που υφίστανται τα ζώα στις βιομηχανικές μας φάρμες. Και κάποιοι που το γνωρίζουν, δεν ενδιαφέρονται πραγματικά.

Μάλιστα πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι τα ζώα εκτρέφονται για τροφή - σαν αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι πλέον όντα με συναισθήματα. Κάποιοι άλλοι αποφεύγουν τη συζήτηση γύρω από την κακοποίηση, καθώς αγαπούν τα ζώα και δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν να τρώνε χοίρους και αγελάδες χωρίς να νιώθουν ενοχές. Άλλοι τρώνε μόνο ζωικά προϊόντα ελευθέρας βοσκής που ζουν σε φάρμες, όπου τους φέρονται καλά και γνωρίζουν έναν γρήγορο θάνατο.

Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι αρνητικές επιπτώσεις στη υγεία της υπερβολικής κατανάλωσης κόκκινου κρέατος είναι γνωστές και μια από αυτές είναι η παγκόσμια αύξηση της παχυσαρκίας. Επιπλέον, ορισμένες από τις ορμόνες και άλλα συμπληρώματα που δίνονται στα ζώα για την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης μπορεί να περάσουν και σε εμάς. Τα αντιβιοτικά παρέχονται πλέον σε τακτική βάση μόνο και μόνο για να διατηρούνται τα ζώα ζωντανά στις πολυσύχναστες και καταθλιπτικές συνθήκες στις βιομηχανικές φάρμες. Αναπόφευκτα τα βακτήρια αναπτύσσουν αντίσταση και οι άνθρωποι έχουν ήδη πεθάνει από απλές λοιμώξεις που δεν ανταποκρίθηκαν στα αντιβιοτικά που προορίζονται να τα θεραπεύσουν.

Η επίδραση της σύγχρονης παραγωγής κρέατος στο περιβάλλον είναι πραγματικά τρομακτική

Καταρχάς, τεράστιες εκτάσεις δασών κόβονται για την καλλιέργεια σιτηρών για να θρέψουν τα δισεκατομμύρια ζώα που τρώμε κάθε χρόνο ή για να εξασφαλιστεί η βόσκηση. Αυτό απελευθερώνει CO2 στην ατμόσφαιρα, το κύριο συστατικό των αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Οι ξηρασίες που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή και οι οποίες επιδεινώνονται στην Αφρική, μειώνουν γρήγορα τις παραδοσιακές περιοχές βόσκησης σε σκονισμένες, διαβρωτικές ερήμους.

Επιπλέον, τεράστιες ποσότητες νερού σπαταλώνται για τη μετατροπή της φυτικής πρωτεΐνης σε ζωική . Τα επιφανειακά ύδατα συρρικνώνονται, και οι υπόγειοι υδροφορείς συρρικνώνονται επίσης και μολύνονται συχνά από τα γεωργικά χημικά ή τις «λιμνοθάλασσες» ζωικών αποβλήτων που παράγονται από τα ίδια τα ζώα. Στη συνέχεια, πρέπει να λάβουμε υπόψη τη μεγάλη ποσότητα μεθανίου που παράγεται από το πεπτικό σύστημα των ζώων, ιδίως των αγελάδων - ένα πολύ πιο ισχυρό αέριο θερμοκηπίου από το CO2. Και τέλος, οι τεράστιες ποσότητες ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιούνται για να διατηρηθεί σε λειτουργία ολόκληρη η βιομηχανία παραγωγής κρέατος προσθέτουν τεράστια ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου.

Για όλους αυτούς τους λόγους, και ακόμη περισσότερους, ίσως είναι καλό να σκεφτείτε να μειώσετε την κατανάλωση κρέατος, αν όχι να τη σταματήσετε. Έφτασε ο καιρός να σκεφτείτε τι πραγματικά σημαίνει αυτή η επιλογή σε ηθικό και πρακτικό επίπεδο για τα ζώα και το περιβάλλον. Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε τη ζωή μας, και αυτή η αλλαγή με τη σειρά της θα έχει τεράστια οφέλη για όλη την ανθρωπότητα και για όλα τα άλλα ζωντανά πλάσματα με τα οποία μοιραζόμαστε το σπίτι μας.