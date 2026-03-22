Μπορούμε πραγματικά να αποτοξινωθούμε από τα μικροπλαστικά;

Μικροπλαστικά έχουν βρεθεί σχεδόν σε κάθε μέρος του ανθρώπινου σώματος. Κάποια μπορεί να εξέλθουν από το σώμα, ενώ άλλα μπορεί να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μελέτες σε ζώα και ανθρώπους έχουν βρει συσχετίσεις μεταξύ των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία και των μικροπλαστικών. Και αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια έχουν βρεθεί σχεδόν σε κάθε μέρος του ανθρώπινου σώματος. Τα μικροπλαστικά δημιουργούν προβλήματα επειδή μπορούν να εισέλθουν στους ιστούς και να περιέχουν χημικές ουσίες. Τουλάχιστον 4.200 από τις 16.000 χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πλαστικού θεωρούνται επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Γνωρίζουμε ότι οι χημικές ουσίες στα πλαστικά - φθαλικές ενώσεις και BPA – υπάρχουν και σε ανθρώπους. Για αυτόν τον λόγο, η επίδραση των μικροπλαστικών στο σώμα πιθανότατα εξαρτάται από:

Το άτομο και το ιστορικό υγείας του

Το μέγεθος των πλαστικών σωματιδίων

Το είδος του πλαστικού

Η ποσότητα στο σώμα ενός ατόμου

Πώς επηρεάζουν τη φλεγμονή, το έντερο και τις ορμόνες

Η φλεγμονή είναι η φυσική αντίδραση του σώματος στο στρες, τη βλάβη των ιστών και τους παθογόνους παράγοντες - και, όπως υποδηλώνουν ορισμένες μελέτες, πιθανώς και στα μικροπλαστικά. Η χρόνια φλεγμονή έχει συνδεθεί με πάνω από 100 ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Αλτσχάιμερ και του καρκίνου. Είναι δύσκολο να πούμε αν η φλεγμονή είναι ο λόγος που τα μικροπλαστικά έχουν συνδεθεί με χρόνιες ασθένειες, αλλά είναι πιθανό να παίζει κάποιο ρόλο.

Άτομα που είχαν περισσότερα μικροπλαστικά ή νανοπλαστικά στις αρτηρίες του τραχήλου τους μπορεί να έχουν σχεδόν πέντε φορές υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Η φλεγμονή μπορεί να ήταν ένας παράγοντας. Η έκθεση σε έναν κοινό τύπο πλαστικού που χρησιμοποιείται στις συσκευασίες τροφίμων και ποτών θα μπορούσε να διαταράξει την υγιή πέψη και να προωθήσει την ανάπτυξη προφλεγμονωδών βακτηρίων του εντέρου. Ορισμένες χημικές ουσίες στην επιφάνεια των μικροπλαστικών μπορεί επίσης να διαταράσσουν τις ορμόνες και να τις εμποδίζουν να ρυθμίζουν σωστά τον ύπνο, την όρεξη και τη σηματοδότηση σε όλο το σώμα.

Μπορείτε να τα βγάλετε από το σύστημά σας;

Ευτυχώς, δεν μένουν όλα τα πλαστικά σωματίδια που συναντάτε στο σώμα για πάντα. Οι άνθρωποι καταναλώνουν σε μεγάλο βαθμό μικροπλαστικά τρώγοντας και πίνοντας, και πολλά σωματίδια -ιδιαίτερα τα μεγαλύτερα, όπως αυτά από πλαστικές σανίδες κοπής, περνούν σχεδόν κατευθείαν από το παχύ έντερο. Υπάρχουν σίγουρα λόγοι να πιστεύουμε ότι ένα μεγάλο μέρος τους θα βγει μέσω των κοπράνων. Οι χημικές ουσίες από τα μικροπλαστικά επίσης δεν παραμένουν στο σώμα για πολύ καιρό, οπότε αν σταματήσετε την έκθεση, τα επίπεδα στο σώμα σας θα μειωθούν. Αυτό αποτελεί ισχυρό επιχείρημα υπέρ της μείωσης της έκθεσης σε μικροπλαστικά, κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο, καθώς το πλαστικό βρίσκεται παντού. Άλλα μικρότερα σωματίδια ενδέχεται να μην αποβάλλονται από το σώμα. Τα νανοσωματίδια μερικές φορές απορροφώνται από τα κύτταρα και μπορούν να σχηματίσουν πρωτεϊνικά κελύφη που τους επιτρέπουν να κινούνται εύκολα σε όλο το σώμα.

Μπορείτε να αντισταθμίσετε τις επιπτώσεις των μικροπλαστικών στο σώμα σας;

Δεδομένου ότι η αποφυγή των μικροπλαστικών είναι πιο εύκολη στα λόγια παρά στην πράξη, οι ερευνητές αναζητούν τρόπους για να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις τους στον οργανισμό. Προς το παρόν, δεν μπορούμε πραγματικά να ονομάσουμε κάτι και να πούμε «Αυτή είναι μια θεραπεία για τα μικροπλαστικά». Ωστόσο, ορισμένες διατροφικές αλλαγές θα μπορούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν.

Αντιοξειδωτικά

Τα αντιοξειδωτικά μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιπτώσεων των μικροπλαστικών μειώνοντας τη φλεγμονή. Συγκεκριμένα, μια φυτική ένωση που ονομάζεται ανθοκυανίνη - η οποία βρίσκεται φυσικά σε μοβ και μπλε τρόφιμα όπως τα μούρα ή τα σταφύλια- μπορεί να είναι σε θέση να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορούν να έχουν τα μικροπλαστικά στη γονιμότητα. Οι ανθοκυανίνες μπορεί επίσης να συνδέονται με καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, οφέλη για την υγεία της καρδιάς και χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ.

Τρώτε υγιεινά

Είναι πιθανώς πιο εύκολο για το σώμα σας να αντιμετωπίσει τις πιθανές επιπτώσεις της έκθεσης σε μικροπλαστικά όταν είναι υγιές. Αυτό σημαίνει ότι είναι σημαντικό να ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή. Οι διατροφικές σας συνήθειες βοηθούν επίσης να ενισχύσετε την αντοχή σας σε κάθε είδους επιθέσεις στο σώμα σας, συμπεριλαμβανομένων των μικροπλαστικών. Οι δίαιτες πλούσιες σε λαχανικά, ξηρούς καρπούς και δημητριακά ολικής αλέσεως περιέχουν επίσης περισσότερες φυτικές ίνες, κάτι που είναι καλό για το μικροβίωμα του εντέρου. Γενικά, τα υγιεινά διατροφικά προγράμματα όπως η μεσογειακή διατροφή έχουν συνδεθεί με χαμηλότερα ποσοστά διαβήτη τύπου 2 , υγιή επίπεδα ορμονών και χαμηλότερη φλεγμονή .

Εν κατακλείδι, παρότι η έκθεση στα μικροπλαστικά είναι πλέον σχεδόν αναπόφευκτη στην καθημερινότητά μας, τα μέχρι σήμερα δεδομένα δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάποιος άμεσος ή «μαγικός» τρόπος αποτοξίνωσης. Ωστόσο, η μείωση της έκθεσης και η υιοθέτηση πιο υγιεινών συνηθειών μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη συνολική προστασία του οργανισμού μας. Η επιστήμη συνεχίζει να εξελίσσεται, προσφέροντας νέα δεδομένα και καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων των μικροπλαστικών στην υγεία. Μέχρι τότε, η ενημέρωση, η πρόληψη και η συνειδητή επιλογή προϊόντων και πρακτικών παραμένουν τα πιο ισχυρά «εργαλεία» που έχουμε στη διάθεσή μας.