7 λάθη στη Μεσογειακή Διατροφή που σαμποτάρουν την απώλεια βάρους

Αν και θεωρείται από τις πιο υγιεινές επιλογές, η μεσογειακή διατροφή δεν εγγυάται από μόνη της απώλεια βάρους.

Η Μεσογειακή Διατροφή θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα πιο ισορροπημένα και υγιεινά διατροφικά πρότυπα στον κόσμο. Βασισμένη σε απλά, φυσικά υλικά όπως το ελαιόλαδο, τα λαχανικά, τα όσπρια, τα φρούτα και τα ψάρια, έχει συνδεθεί όχι μόνο με την καλή υγεία, αλλά και με τη μακροζωία και την ευεξία. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί τη βλέπουν ως την ιδανική επιλογή όταν θέλουν να βελτιώσουν τη διατροφή τους ή να χάσουν βάρος χωρίς στερήσεις.

Ωστόσο, στην πράξη τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο απλά. Παρόλο που η μεσογειακή διατροφή έχει μια «υγιεινή» φήμη, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε εκδοχή της οδηγεί αυτόματα σε απώλεια βάρους. Συχνά, μικρές καθημερινές συνήθειες ή παρερμηνείες του τι πραγματικά σημαίνει “μεσογειακά” μπορούν να φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Έτσι, ενώ πιστεύουμε ότι τρώμε σωστά, μπορεί στην πραγματικότητα να σαμποτάρουμε την προσπάθειά μας χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε.

Από την υπερκατανάλωση “καλών” λιπαρών μέχρι την υπερεκτίμηση των θερμίδων σε τρόφιμα που θεωρούνται αθώα, υπάρχουν λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Η ισορροπία, η ποσότητα και η ποιότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο, ακόμη και μέσα σε ένα τόσο ευεργετικό διατροφικό μοντέλο. Γιατί τελικά, δεν είναι μόνο το τι τρως, αλλά και το πώς, το πόσο και το πόσο συχνά. Παρακάτω θα δούμε 7 συχνά λάθη που μπορούν να «φρενάρουν» την απώλεια βάρους, ακόμα κι αν θεωρείς ότι ακολουθείς πιστά ένα από τα πιο υγιεινά πρότυπα διατροφής.

7 λάθη στη Μεσογειακή Διατροφή που μπορούν να σαμποτάρουν την απώλεια βάρους

Υπερβολική κατανάλωση υγιεινών λιπαρών

Ένα από τα βασικά συστατικά της Μεσογειακής Διατροφής είναι τα υγιή λίπη , όπως το ελαιόλαδο. Ενώ τα λίπη είναι απαραίτητα και θα πρέπει να αποτελούν μέρος κάθε υγιεινής διατροφής, είναι πλούσια σε θερμίδες και μπορούν εύκολα να προσθέσουν κιλά χωρίς να το συνειδητοποιήσετε. Για παράδειγμα, μόνο μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο περιέχει περίπου 120 θερμίδες, ενώ 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο αμυγδάλου έχουν σχεδόν 200 θερμίδες.

Κατανάλωση μεγάλων μερίδων τροφών με πολλές θερμίδες

Η Μεσογειακή Διατροφή περιλαμβάνει κυρίως τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, αλλά μερικές από αυτές είναι επίσης πλούσιες σε θερμίδες. Για παράδειγμα, τα βασικά τρόφιμα της μεσογειακής διατροφής, όπως οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, το τυρί και τα έλαια, είναι πλούσιες σε θερμίδες. Παρόλο που αυτές οι τροφές είναι υγιεινές, η κατανάλωση μεγάλων μερίδων μπορεί να οδηγήσει σε υπερκατανάλωση θερμίδων, γεγονός που μπορεί να εμποδίσει την πρόοδο στην απώλεια βάρους. Για να το αποτρέψετε αυτό, είναι σημαντικό να δίνετε προσοχή στο μέγεθος των μερίδων και να συνδυάζετε τροφές πλούσιες σε θερμίδες, όπως το τυρί και οι ξηροί καρποί, με τροφές χαμηλών θερμίδων, όπως λαχανικά και φρούτα.

Υπερβολική εξάρτηση από επεξεργασμένους υδατάνθρακες

Ενώ τα δημητριακά ολικής αλέσεως έχουν ιδιαίτερη έμφαση στη Μεσογειακή Διατροφή, τα επεξεργασμένα δημητριακά είναι συνηθισμένα στα παραδοσιακά μεσογειακά πιάτα. Για παράδειγμα, το λευκό ψωμί σερβίρεται συχνά μαζί με σούπες και πολλά κλασικά πιάτα ζυμαρικών παρασκευάζονται με ζυμαρικά με βάση το λευκό αλεύρι. Ενώ αυτά τα τρόφιμα μπορούν οπωσδήποτε να καταναλωθούνως μέρος μιας υγιεινής διατροφής, δεν έχουν την πρωτεΐνη και τις φυτικές ίνες που χρειάζονται για να σας κρατήσουν χορτάτους μετά το φαγητό, γεγονός που καθιστά ευκολότερη την υπερκατανάλωση τροφής. Όταν ακολουθείτε τη Μεσογειακή Διατροφή, η επιλογή περισσότερων δημητριακών ολικής αλέσεως αντί για επεξεργασμένα δημητριακά μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε καλύτερα το βάρος σας και μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της υπερκατανάλωσης τροφής.

Υπερβολική κατανάλωση κρασιού

Ενώ το κρασί είναι ένα δημοφιλές ποτό για πολλούς ανθρώπους, η υπερβολική κατανάλωση κρασιού μπορεί να εκτροχιάσει την απώλεια βάρους. Ένα τυπικό ποτήρι κρασί 175 γραμμαρίων περιέχει περίπου 125 θερμίδες, οι οποίες μπορούν να αθροιστούν αν καταναλώνετε πολλά ποτήρια ή πίνετε κρασί καθημερινά. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί επίσης να βλάψει τη συνολική υγεία σας και να αυξήσει τον κίνδυνο ηπατικών παθήσεων, ορισμένων μορφών καρκίνου και πολλών άλλων προβλημάτων υγείας. Εάν πίνετε, συνιστάται να διατηρείτε την κατανάλωσή σας μέτρια, πράγμα που μεταφράζεται σε έως και ένα ποτό την ημέρα για τις γυναίκες και δύο για τους άνδρες. Ωστόσο, η περαιτέρω μείωση της πρόσληψης αλκοόλ μπορεί να είναι καλύτερη για την υγεία.

Δεν τρώτε αρκετή πρωτεΐνη

Η Μεσογειακή Διατροφή δίνει προτεραιότητα σε πηγές πρωτεΐνης όπως τα ψάρια, τα όσπρια και τα πουλερικά, αλλά ορισμένα άτομα που ακολουθούν αυτόν τον τρόπο διατροφής μπορεί να μην καταναλώνουν αρκετή πρωτεΐνη. Η αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους, καθώς συμβάλει στο να αισθάνεστε χορτάτοι μετά το φαγητό, μειώνοντας τη συνολική πρόσληψη θερμίδων. Μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες μπορεί επίσης να προστατεύσει από την απώλεια μυϊκής μάζας κατά την απώλεια βάρους, ειδικά όταν συνδυάζεται με προπόνηση δύναμης. Για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε αρκετή πρωτεΐνη, φροντίστε να συμπεριλαμβάνετε τουλάχιστον μία πηγή πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας, όπως κοτόπουλο, γιαούρτι , ψάρι, φακές ή πρωτεΐνη ορού γάλακτος, σε κάθε γεύμα και σνακ.

Τρώτε αλόγιστα ξηρούς καρπούς, σάλτσες ή ψωμί

Η κατανάλωση θρεπτικών τροφών μπορεί να σας βοηθήσει όταν προσπαθείτε να χάσετε βάρος. Ωστόσο, είναι σημαντικό να είστε συνειδητοί με τα σνακ, δίνοντας προτεραιότητα σε χορταστικά φαγητά. Ορισμένα σνακ, όπως η πίτα, το χούμους και οι ξηροί καρποί, είναι εύκολο να καταναλωθούν υπερβολικά και μπορεί να οδηγήσουν σε υπερβολική πρόσληψη θερμίδων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμάστε να προγραμματίζετε τα σνακ σας και να τα ετοιμάζετε σε δοχεία ελεγχόμενης μερίδας εκ των προτέρων, ώστε να μπορείτε να τσιμπολογάτε πιο προσεκτικά.

Μη ισορροπημένα γεύματα

Ένα άλλο συνηθισμένο λάθος που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους σε οποιαδήποτε δίαιτα είναι η επιλογή μη ισορροπημένων γευμάτων και σνακ. Αυτό σημαίνει γεύματα που περιέχουν πολύ λίγες πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στον κορεσμό. Όταν φτιάχνετε τα γεύματα και τα σνακ σας, ξεκινήστε πρώτα με πρωτεΐνη, στη συνέχεια προσθέστε μια πηγή φυτικών ινών , όπως λαχανικά, φασόλια ή φρούτα, και στη συνέχεια μια πηγή υγιών λιπαρών, όπως αβοκάντο ή ελαιόλαδο. Η δημιουργία ισορροπημένων γευμάτων μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της πείνας να υποστηρίξει τα επίπεδα ενέργειας και να αποτρέψει την υπερκατανάλωση τροφής αργότερα μέσα στην ημέρα, προετοιμάζοντάς σας για την επιτυχία στην απώλεια βάρους.

Γιατί η μεσογειακή διατροφή δεν οδηγεί πάντα σε απώλεια βάρους

Ανεξάρτητα από το πόσο υγιεινή είναι μια διατροφή όσον αφορά τα τρόφιμα και τα μακροθρεπτικά συστατικά, η δημιουργία ελλείμματος θερμίδων είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για την απώλεια βάρους. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε περισσότερες θερμίδες από όσες καίτε, θα συνεχίσετε να παίρνετε κιλά, ανεξάρτητα από τη δίαιτα που ακολουθείτε. Η μεσογειακή διατροφή δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για την απώλεια βάρους, επομένως θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα έλλειμμα θερμίδων, είτε καταναλώνοντας λιγότερες θερμίδες, είτε αυξάνοντας το επίπεδο δραστηριότητάς σας, είτε και τα δύο, για να χάσετε κιλά.