Η παλινδρόμηση στη μέση ηλικία δεν είναι μια απλή καούρα – Δείτε πώς να ανακουφιστείτε

Η παλινδρόμηση μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά σας στη μέση ηλικία, αλλά με μερικές απλές αλλαγές μπορείτε να μειώσετε τα συμπτώματα και να νιώσετε καλύτερα.

Για πολλές γυναίκες, η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση εμφανίζεται για πρώτη φορά κατά την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση. Μπορεί να σας εκπλήξει και να σας απογοητεύσει, ειδικά αν δεν είχατε ποτέ πριν πεπτικά προβλήματα. Πολλές γυναίκες νιώθουν ξαφνικά μια έντονη αίσθηση καψίματος μετά από ένα φλιτζάνι καφέ ή ένα άβολο, πόνο και φούσκωμα μετά το μεσημεριανό γεύμα. Αλλά όταν ψάχνουμε πιο βαθιά, συχνά βρίσκουμε μια πολύ ευρύτερη εικόνα.

Καταρχάς, τι είναι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠΝ) συμβαίνει όταν το περιεχόμενο του στομάχου επιστρέφει στον οισοφάγο, προκαλώντας το κλασικό αίσθημα καύσου που γνωρίζουμε ως καούρα. Αλλά η παλινδρόμηση δεν είναι πάντα απλώς καούρα. Παρατηρείτε ξινή γεύση στο στόμα σας, έχετε επαναλαμβανόμενο λόξυγκα ή έχετε κακοσμία; Νιώθετε φούσκωμα, ναυτία, επίμονο βήχα ή βραχνάδα στη φωνή σας; Σας ακούγεται κάποιο από αυτά οικείο; Οι όροι «καούρα» (γενική δυσφορία ή πόνος μετά το φαγητό) και «παλινδρόμηση» (το οξύ του στομάχου κινείται προς τα πάνω στον οισοφάγο) χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Μπορείτε να έχετε καούρα χωρίς παλινδρόμηση, αλλά η παλινδρόμηση συμβαδίζει με την καούρα.

Ορισμένες γυναίκες εμφανίζουν Σιωπηλή Παλινδρόμηση ή Λαρυγγοφαρυγγική Παλινδρόμηση (LPR), κατά την οποία το περιεχόμενο του στομάχου φτάνει στον λαιμό και τον λάρυγγα. Συμβαίνει συχνότερα τη νύχτα, απλώς επειδή είστε ξαπλωμένες, και μπορεί να μην περιλαμβάνει καθόλου καούρα. Αντίθετα, μπορεί να υπάρχει μια αίσθηση κόμπου στο λαιμό, δυσκολία στην κατάποση, ξαφνικός βήχας ή πνιγμός τη νύχτα και συνεχής ανάγκη για καθάρισμα του λαιμού.

Γιατί η παλινδρόμηση είναι συχνή στις γυναίκες μέσης ηλικίας;

Μπορεί να μην αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ορμονικές μεταβολές φαίνεται να παίζουν κάποιο ρόλο. Οι διακυμάνσεις στην προγεστερόνη, ιδιαίτερα, μπορούν να αλλάξουν την ισχύ του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, ο οποίος λειτουργεί ως μονόδρομη βαλβίδα του στομάχου, εμποδίζοντας το περιεχόμενο του στομάχου να επιστρέψει στον οισοφάγο. Όταν αυτή η βαλβίδα χαλαρώνει, γίνεται εύκολο για το οξύ του στομάχου να διαφύγει. Οι ορμονικές μεταβολές μπορεί επίσης να επιβραδύνουν τον ρυθμό με τον οποίο η τροφή κινείται μέσω του πεπτικού συστήματος, αυξάνοντας την πιθανότητα παλινδρόμησης.

Η μέση ηλικία φέρνει και άλλες προκλήσεις: Αλλαγές στη σύνθεση του σώματος, αυξημένο άγχος, κακό ή διαταραγμένο ύπνο και ακανόνιστα διατροφικά πρότυπα. Σε συνδυασμό με τις ορμονικές διακυμάνσεις, δημιουργείται η παλινδρόμηση . Ακόμα κι αν τίποτα δεν είναι πολύ διαφορετικό, οι μικρές αθροιστικές αλλαγές και η μέση ηλικία μπορούν να κάνουν την παλινδρόμηση πιο πιθανό να επιδεινωθεί.

Τροφές που μπορούν να τροφοδοτήσουν την παλινδρόμηση

Τα λιπαρά, τηγανητά και πικάντικα τρόφιμα είναι οι πιο προβλέψιμοι παράγοντες που πυροδοτούν την κατάσταση. Υπάρχουν όμως και τροφές που μπορεί να σας αιφνιδιάσουν. Αυτές περιλαμβάνουν τη σοκολάτα, τη μέντα, τη ντομάτα, το τσάι, τον καφέ, τα εσπεριδοειδή και τους χυμούς, το αλκοόλ και τα ανθρακούχα ποτά. Αυτά τα τρόφιμα μπορούν να χαλαρώσουν τον κάτω οισοφαγικό σφιγκτήρα, διευκολύνοντας την ανοδική ροή του περιεχομένου του στομάχου. Προτείνω να τηρείτε ένα απλό ημερολόγιο τροφίμων και συμπτωμάτων, αφαιρώντας έναν πιθανό παράγοντα, όπως ο καφές, για δύο εβδομάδες, σημειώνοντας τυχόν αλλαγές. Εάν δεν βελτιωθεί τίποτα, τον επαναφέρετε στη διατροφή τους και δοκιμάζετε έναν άλλο. Ο στόχος εδώ δεν είναι ο περιορισμός, αλλά να έχετε μια σαφή εικόνα για τα ερεθίσματά σας, ώστε να μπορείτε να τρώτε πιο άνετα, χωρίς να εγκαταλείπετε άσκοπα τροφές που σας αρέσουν.

Δεν παίζει μόνο ρόλο τι τρώτε

Η παλινδρόμηση μπορεί επίσης να οφείλεται στον τρόπο που τρώτε, καθώς η πολυάσχολη ζωή σπάνια υποστηρίζει τη σωστή πέψη. Το να τρώτε γρήγορα ή εν κινήσει, το να κάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα ενώ τρώτε ένα σάντουιτς στο γραφείο, η παράλειψη γευμάτων και στη συνέχεια η κατανάλωση ενός μεγάλου δείπνου μπροστά στην τηλεόραση μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα παλινδρόμησης .

Ένας απλός τρόπος για να τρώτε πιο αργά είναι να παρατηρείτε το άρωμα, την υφή και τη γεύση της πρώτης σας μπουκιάς σε κάθε γεύμα. Αφιερώνοντας λίγο χρόνο για να συντονιστείτε με τις αισθήσεις σας, μπορείτε να τρώτε με επίγνωση και να μην βιάζεστε να τελειώσετε το γεύμα σας. Αφήστε κάτω τα μαχαιροπίρουνα ανάμεσα στις μπουκιές και μασήστε καλά την τροφή. Με απλά λόγια, αφιερώστε χρόνο για να απολαύσετε το φαγητό και μπορεί να διαπιστώσετε ότι αυτές οι μικρές αλλαγές είναι αρκετές για να ηρεμήσουν την πέψη σας.

Η ευρύτερη εικόνα του τρόπου ζωής

Η διαχείριση της παλινδρόμησης δεν αφορά μόνο τα γεύματά σας. Ευρύτεροι παράγοντες του τρόπου ζωής μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη συχνότητα εμφάνισης των συμπτωμάτων.

Το κάπνισμα αποτελεί αναγνωρισμένο παράγοντα κινδύνου για παλινδρόμηση, καθώς η νικοτίνη χαλαρώνει τον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα. Η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να μειώσει σημαντικά τα συμπτώματα παλινδρόμησης, με πολλούς να παρατηρούν βελτιώσεις μέσα σε λίγες ημέρες από τη διακοπή, ειδικά τη νύχτα.

Το σωματικό βάρος μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο στα συμπτώματα παλινδρόμησης. Το υπερβολικό βάρος γύρω από την κοιλιά αυξάνει την πίεση στο στομάχι, καθιστώντας την παλινδρόμηση πιο πιθανή. Η ήπια διαχείριση του βάρους, όπου είναι απαραίτητο, μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στη σοβαρότητα των συμπτωμάτων παλινδρόμησης .

Η πολύ έντονη άσκηση μπορεί να επιδεινώσει την παλινδρόμηση σε ορισμένες γυναίκες. Οι συνεπείς δραστηριότητες χαμηλότερης έντασης, όπως το περπάτημα, η προπόνηση δύναμης ή η γιόγκα, είναι συχνά ωφέλιμες.

Το ίδιο το άγχος μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία του πεπτικού συστήματος και να επιβραδύνει την κινητικότητα του εντέρου. Μικρές αλλαγές, όπως η ιεράρχηση του ύπνου, οι ασκήσεις αναπνοής ή ο καθορισμός σαφέστερων ορίων, μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στα συμπτώματα με την πάροδο του χρόνου.

Πότε να ζητήσετε ιατρική βοήθεια

Εάν τα συμπτώματα παλινδρόμησης είναι συχνά και επιμένουν για περισσότερο από τρεις εβδομάδες παρά τη χρήση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και την πραγματοποίηση ορισμένων αλλαγών στη διατροφή και τον τρόπο ζωής, μιλήστε με τον γιατρό σας. Η συνεχιζόμενη παλινδρόμηση θα πρέπει πάντα να αξιολογείται από έναν επαγγελματία υγείας.

Ακολουθούν έξι απλά βήματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως σημείο εκκίνησης:

Κρατήστε ένα ημερολόγιο τροφίμων και συμπτωμάτων για να εντοπίσετε τους παράγοντες που προκαλούν παλινδρόμηση.

Τρώτε τα γεύματά σας καθισμένοι σε ένα τραπέζι, χωρίς περισπασμούς, και μασήστε καλά.

Αποφύγετε την παράλειψη γευμάτων και προσπαθήστε να τελειώσετε το βραδινό σας γεύμα τουλάχιστον δύο έως τρεις ώρες πριν τον ύπνο.

Ενσωματώστε λίγη απαλή κίνηση στην καθημερινότητά σας.

Ζητήστε βοήθεια για να σταματήσετε το κάπνισμα.

Μάθετε μερικές απλές τεχνικές καταπολέμησης του στρες, όπως ρυθμική αναπνοή ή καταγραφή σε ημερολόγιο.

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση δεν είναι «απλώς καούρα» και δεν χρειάζεται να την ανεχθείτε. Μερικά μικρά βήματα, λίγη έρευνα και μερικές προσαρμογές στο τι και πώς τρώτε είναι συχνά αρκετά για να ηρεμήσουν τα συμπτώματά σας και να σας βοηθήσουν να νιώσετε πιο άνετα.