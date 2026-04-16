Οι 3 βιταμίνες που μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ορισμένες βιταμίνες Β μπορεί να παίζουν ρόλο στη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ως άνθρωποι, βασιζόμαστε σε έξι κατηγορίες θρεπτικών συστατικών για να υποστηρίξουμε τη βασική υγεία – που συχνά αναφέρονται ως «απαραίτητα» θρεπτικά συστατικά. Ο λόγος που είναι απαραίτητα είναι επειδή το σώμα δεν μπορεί να παράγει αρκετά από αυτά μόνο του, επομένως είναι απαραίτητο να τα λαμβάνετε μέσω της διατροφής σας. Τα έξι απαραίτητα θρεπτικά συστατικά περιλαμβάνουν υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη (τα μακροθρεπτικά συστατικά), βιταμίνες, μέταλλα (τα μικροθρεπτικά συστατικά) και νερό.

Ενώ οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες, τα λίπη και το νερό συνήθως καταναλώνονται χωρίς πολλή σκέψη, τα μικροθρεπτικά συστατικά - βιταμίνες και μέταλλα - είναι εύκολο να παραλειφθούν. Όμως παίζουν κρίσιμο ρόλο στην υγεία του σώματός μας, υποστηρίζοντας τα πάντα, από την έκφραση γονιδίων έως τη λειτουργία των ενζύμων και προστατεύοντας το σώμα από το οξειδωτικό στρες. Και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από ό,τι νομίζετε. Γιατί το οξειδωτικό στρες μπορεί να βλάψει τα κύτταρα και να συμβάλει στη χρόνια φλεγμονή, μια βασική αιτία παθήσεων όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο - η τρίτη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Και η πρόληψη παραμένει η κορυφαία στρατηγική για τη μείωση του κινδύνου.

Η πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου περιλαμβάνει διάφορες συνήθειες του τρόπου ζωής, όπως η διαχείριση της αρτηριακής πίεσης, η τακτική άσκηση και η τήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής πλούσιας σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Ενώ τα συνολικά διατροφικά πρότυπα έχουν σημασία, οι ερευνητές ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για το πώς τα μεμονωμένα θρεπτικά συστατικά -συμπεριλαμβανομένων εκείνων των συχνά ξεχασμένων συστατικών- μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου. Στην πραγματικότητα, μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Preventive Cardiology υποδηλώνει ότι οι βιταμίνες Β - συγκεκριμένα η Β1 (θειαμίνη), η Β2 (ριβοφλαβίνη) και η Β3 (νιασίνη) - μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές ξεκίνησαν να διερευνήσουν πώς η μακροχρόνια πρόσληψη βιταμινών Β (καθώς και τα επίπεδα που κυκλοφορούν στον οργανισμό) μπορεί να συνδέονται με τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Για να το πετύχουν αυτό, ανέλυσαν δεδομένα από δύο μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες με έδρα τις ΗΠΑ. Η Πρωτοβουλία για την Υγεία των Γυναικών (WHI) είναι μια μακροχρόνια εθνική μελέτη για την υγεία που επικεντρώνεται σε στρατηγικές για την υποστήριξη της υγείας και της γήρανσης των γυναικών. Με περισσότερες από 160.000 εγγεγραμμένες γυναίκες σε μετεμμηνοπαυσιακή ηλικία, είναι η μεγαλύτερη μελέτη πρόληψης της υγείας των γυναικών που έχει διεξαχθεί ποτέ. Για την ανάλυση αυτή, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από ερωτηματολόγιο συχνότητας τροφίμων (FFQ) από περίπου 120.000 συμμετέχοντες που συμμετείχαν στο WHI για να εκτιμήσουν τη μακροπρόθεσμη πρόσληψη βιταμινών Β από τη διατροφή και τα συμπληρώματα.

Το Πρόγραμμα Έρευνας All of Us (AoU), με επικεφαλής τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, είναι μια μεγάλη, συνεχής προσπάθεια για τη δημιουργία μιας ποικίλης βάσης δεδομένων υγείας για την ενημέρωση μελλοντικών ερευνών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερους από 600.000 ενήλικες σε όλες τις ΗΠΑ . Για τη μελέτη αυτή, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από σχεδόν 100.000 συμμετέχοντες που συμπεριλήφθηκαν στο AoU και οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε τουλάχιστον μία τεκμηριωμένη εξέταση αίματος για βιταμίνες Β, επιτρέποντάς τους να αξιολογήσουν τα επίπεδα κυκλοφορίας τους.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Συνδυάζοντας αυτά τα δύο μεγάλα, υψηλής ποιότητας σύνολα δεδομένων, οι ερευνητές μπόρεσαν να συγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο τόσο η αναφερόμενη πρόσληψη όσο και τα μετρούμενα επίπεδα βιταμινών Β σχετίζονται με τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου με την πάροδο του χρόνου. Συνολικά, διαπίστωσαν ότι η υψηλότερη πρόσληψη θειαμίνης (Β1), ριβοφλαβίνης (Β2) και νιασίνης (Β3) συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, προσφέροντας μερικά από τα ισχυρότερα στοιχεία μέχρι σήμερα για αυτά τα συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά.

Οι βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη) και βιταμίνη Β9 (φυλλικό οξύ) που κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις συνδέθηκαν επίσης με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, αν και οι συσχετίσεις ήταν λιγότερο συνεπείς. Αυτό ευθυγραμμίζεται με προηγούμενη έρευνα, ιδιαίτερα για το φυλλικό οξύ, το οποίο έχει μελετηθεί εδώ και καιρό για τον δυνητικά ευεργετικό του ρόλο στην υγεία της καρδιάς.

Οι ερευνητές σημείωσαν επίσης ότι οι συμμετέχοντες με την υψηλότερη πρόσληψη βιταμινών Β ήταν πιο πιθανό να χρησιμοποιούν συμπληρώματα και να ακολουθούν άλλες συμπεριφορές που προάγουν την υγεία, όπως η ποιότητα διατροφής και μεγαλύτερη συμμετοχή στην υγειονομική περίθαλψη. Αλλά, οι συσχετίσεις μεταξύ της υψηλότερης πρόσληψης βιταμινών Β και του χαμηλότερου κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου παρέμειναν.

Είναι σημαντικό ότι τα ευρήματα υποστηρίχθηκαν όχι μόνο από διατροφικά δεδομένα από τους συμμετέχοντες στην WHI, αλλά και από τα επίπεδα κυκλοφορίας που μετρήθηκαν στο αίμα από την ομάδα AoU. Αυτός ο συνδυασμός ενισχύει την υπόθεση ότι αυτά τα θρεπτικά συστατικά μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ωστόσο, η μελέτη έχει και περιορισμούς. Πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης, πράγμα που σημαίνει ότι οι ερευνητές μπορούν να παρατηρήσουν μόνο ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των βιταμινών Β και του χαμηλότερου κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου, αλλά δεν μπορούν να αποδείξουν ότι η κατανάλωση βιταμινών Β μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Οι ερευνητές συνιστούν τη διεξαγωγή περαιτέρω μελετών βασισμένων σε παρεμβάσεις για να κατανοήσουν τη σύνδεση.

Πώς εφαρμόζεται αυτό στην πραγματική ζωή;

Υπάρχουν οκτώ απαραίτητες βιταμίνες Β- Β1 (θειαμίνη), Β2 (ριβοφλαβίνη), Β3 (νιασίνη), Β5 (παντοθενικό οξύ), Β6 (πυριδοξίνη), Β7 (βιοτίνη), Β9 (φυλλικό οξύ) και Β12 (κοβαλαμίνη)- και η καθεμία παίζει έναν μοναδικό ρόλο στην υποστήριξη της συνολικής υγείας. Ενώ αυτή η μελέτη υπογραμμίζει τη θειαμίνη, τη ριβοφλαβίνη και τη νιασίνη σε σχέση με τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, όλες οι βιταμίνες Β συνεργάζονται για να υποστηρίξουν διαδικασίες όπως ο ενεργειακός μεταβολισμός , η κυτταρική λειτουργία και η υγεία της καρδιάς. Τα καλά νέα είναι ότι τα πράγματα δεν είναι περίπλοκα, γιατί αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι ευρέως διαθέσιμα σε καθημερινά τρόφιμα , ειδικά σε εκείνα που αποτελούν ήδη μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και να αυξήσετε την πρόσληψη θειαμίνης, ριβοφλαβίνης και νιασίνης, σκεφτείτε να συμπεριλάβετε περισσότερες από αυτές τις τροφές:

Η θειαμίνη μπορεί να βρεθεί σε δημητριακά ολικής αλέσεως όπως καστανό ρύζι, χοιρινό κρέας, πουλερικά, σόγια, ξηρούς καρπούς, μπιζέλια, αποξηραμένα φασόλια και εμπλουτισμένα προϊόντα δημητριακών όπως ψωμί και δημητριακά.

Η ριβοφλαβίνη διατίθεται στα αυγά, στα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το γάλα και το γιαούρτι, καθώς και στα εμπλουτισμένα δημητριακά.

Η νιασίνη βρίσκεται στα πουλερικά, τα ψάρια, τα φιστίκια, τα όσπρια, τα δημητριακά ολικής αλέσεως και τους σπόρους.

Όμως, αντί να επικεντρώνεστε σε ένα μόνο θρεπτικό συστατικό, αυτή η μελέτη ενισχύει το γενικότερο επιχείρημα ότι αυτό που έχει σημασία είναι συνολικά η διατροφή. Η ενσωμάτωση τροφών όπως τα δημητριακά ολικής αλέσεως, οι άπαχες πρωτεΐνες, τα όσπρια , οι ξηροί καρποί και τα γαλακτοκομικά προϊόντα υποστηρίζει μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή και μπορεί να παρέχει φυσικά τις βιταμίνες Β που χρειάζεται το σώμα σας. Αυτές οι μικρές, σταθερές διατροφικές επιλογές με την πάροδο του χρόνου μπορούν να προσθέσουν σημαντικά οφέλη για τη συνολική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου.