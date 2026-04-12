Τρως μετά τις 7 μ.μ.; Όλη η αλήθεια για τη βραδινή διατροφή

Τι συμβαίνει πραγματικά στο σώμα σας όταν τρώτε αργά το βράδυ και ποιοι είναι οι πιο συχνοί μύθοι γύρω από το βραδινό φαγητό.

Πρόσφατα διάβασα ακόμη ένα άρθρο το οποίο έγραφε ότι το φαγητό μετά τις εφτά το βράδυ είναι «ανθυγιεινό» και πρέπει να το αποφεύγουμε. Όμως παρά την επικράτηση πολλών θεωριών σχετικά με το πότε είναι η καλύτερη ώρα για να φάμε δείπνο, στην πραγματικότητα τα επιστημονικά δεδομένα δεν τάσσονται ξεκάθαρα υπέρ ή κατά του βραδινού φαγητού.

Το να τρώτε μετά τις 7 μ.μ. πιθανότατα δεν είναι κάτι που θα βλάψει την υγεία σας

Αν για παράδειγμα το πρόγραμμα της δουλειάς σας δεν σας δίνει χρόνο για φαγητό μέχρι μετά τις 8 μ.μ., αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραλείπετε γεύματα. Το μόν που πρέπει να έχετε υπόψη είναι πως η κατανάλωση ενός βαριού γεύματος πριν τον ύπνο μπορεί να σας κάνει να νιώθετε άβολα και να μειώσει την ποιότητα του ύπνου. Οπότε, αν πρόκειται να δειπνήσετε το βράδυ, ίσως να το κάνετε 2 με 3 ώρες πριν κοιμηθείτε έτσι ώστε να μην επηρεάσει την πέψη σας. Επίσης εάν ζείτε με διαβήτη ή άλλα προβλήματα σακχάρου στο αίμα, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις συστάσεις του γιατρού σας σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των γευμάτων και των σνακ σας. Το να μένετε για πολύ ώρα χωρίς φαγητό μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Η ιδέα ότι το φαγητό μετά τις 7:00 μ.μ. (ή 8:00 μ.μ.) είναι εγγενώς επιβλαβές ή προκαλεί αυτόματη αύξηση βάρους είναι μύθος. Η όλη η αλήθεια είναι ότι η συνολική ημερήσια πρόσληψη θερμίδων, η ποιότητα των τροφίμων και ο συνολικός τρόπος ζωής έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από την ακριβή ώρα που τρώτε. Οι θερμίδες είναι απλώς θερμίδες: Το σώμα σας δεν έχει ένα «χρονικό όριο» μετά το οποίο οι θερμίδες αποθηκεύονται αυτόματα ως λίπος.

Πώς να επιλέγετε ποια ώρα θα σταματήσετε να τρώτε

Αν θέλετε να επιλέξετε μια ώρα για να σταματήσετε να τρώτε, σας συμβουλεύω να λάβετε υπόψη το πρόγραμμα σας, καθώς και τυχόν προβλήματα υγείας που μπορεί να θέλετε να αντιμετωπίσετε. Αν είναι δυνατόν, προσπαθήστε να αφήσετε στον εαυτό σας λίγο χρόνο μεταξύ του δείπνου και του ύπνου. Συνιστώ να θέσετε ως στόχο να τελειώσετε το φαγητό τουλάχιστον δύο έως τρεις ώρες πριν τον ύπνο. Και αυτό γιατί κατανάλωση ενός μεγάλου γεύματος πολύ κοντά στην ώρα του ύπνου (εντός 2-3 ωρών) μπορεί να οδηγήσει σε δυσπεψία, καούρα και ύπνο χαμηλότερης ποιότητας, καθώς το σώμα σας εργάζεται πάνω στην πέψη αντί να ανακάμπτει.

Επίσης εάν έχετε τάση για διαβήτη τύπου 2 είναι καλό να γνωρίζετε ότι σώμα μας είναι πιο ανθεκτικό στην ινσουλίνη τη νύχτα, πράγμα που σημαίνει ότι οι υδατάνθρακες που καταναλώνονται αργά το βράδυ επεξεργάζονται ελαφρώς λιγότερο αποτελεσματικά από τους υδατάνθρακες που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν και αυτό το φαινόμενο είναι ελάχιστο σε σύγκριση με τη συνολική ημερήσια πρόσληψη.

Τέλος, επειδή συχνά σχετίζεται η λήψη τροφής μετά τις 7 μ.μ. με αύξηση του σωματικού βάρους, η Αμερικανική Ακαδημία Διατροφής ξεκαθαρίζει επίσημα ότι οι θερμίδες έχουν την ίδια επίδραση στο σωματικό βάρος ανεξάρτητα από το σημείο της ημέρας κατά το οποίο θα καταναλωθούν. Έτσι λοιπόν για το πότε θα φάτε βραδινό είναι πολύ ατομικό και διαφέρει εντελώς για τον καθένα. Γι αυτό και δεν υπάρχει μια ενιαία απάντηση για όλους.