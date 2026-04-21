Πρωτεΐνη: Το λάθος που κάνουν όλοι και μπορεί να σε βλάψει

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη σωστή ποσότητα και τους κρυφούς κινδύνους της υπερβολικής κατανάλωσης πρωτεΐνης.

Η πρωτεΐνη κατέχει μια ξεχωριστή θέση στη διατροφή. Αν περπατήσετε στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ, θα δείτε πρωτεϊνούχα ροφήματα, μπάρες, μπισκότα, δημητριακά, μείγματα για τηγανίτες — ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ή αν πληκτρολογήσετε στο διαδίκτυο το #NutritionTok, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βρείτε δεκάδες βίντεο που εξυμνούν τη δίαιτα των κρεατοφάγων ή μοιράζονται συνταγές για κάθε είδους γεύμα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη. Υπάρχει έντονη συζήτηση γύρω από τις δίαιτες με αυξημένη πρωτεΐνη αυτή την περίοδο. Αλλά είναι πράγματι πάντα καλύτερο το «περισσότερο»;

Η πρωτεΐνη είναι ένα απαραίτητο μακροθρεπτικό συστατικό που το σώμα μας χρειάζεται για να επιτελεί πολλές λειτουργίες. Αυτές περιλαμβάνουν την επιδιόρθωση των ιστών, την υποστήριξη ενός υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος, την ανάπτυξη των μυών, την αύξηση της δύναμης, τη διατήρηση ενός υγιούς μεταβολισμού, τη σταθερότητα των επιπέδων ενέργειας και την ενίσχυση του κορεσμού. Επομένως, ο «θόρυβος» γύρω από την πρωτεΐνη είναι απολύτως κατανοητός.

Τι συμβαίνει όμως όταν καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες; Μια μεμονωμένη ημέρα με πολύ υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης δεν αποτελεί πρόβλημα. Ωστόσο, η συνεχής υπέρβαση είναι αυτή που δημιουργεί ζητήματα. Όταν ξεπερνάτε συστηματικά και σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες σας, αυξάνεται ο κίνδυνος διατροφικών ανισορροπιών, δυσάρεστων παρενεργειών, περιττής καταπόνησης του οργανισμού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία.

Πόση πρωτεΐνη θεωρείται υπερβολική;

Δεν υπάρχει επίσημη συναίνεση σχετικά με τα ανώτατα όρια πρόσληψης πρωτεΐνης, σύμφωνα με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής. Η Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, για παράδειγμα, προτείνει τον περιορισμό της πρόσληψης στα δύο γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους. Ωστόσο, ορισμένες ποσότητες που προτείνονται από υποστηρικτές πολύ υψηλής πρωτεϊνικής διατροφής — όπως τρία γραμμάρια ανά κιλό — είναι υπερβολικές και ενδέχεται να είναι επικίνδυνες. Αυτό εγείρει ανησυχίες για διάφορους λόγους, όπως η επιβάρυνση των νεφρών και η διατροφική ανισορροπία.

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει ένα ενιαίο όριο «υπερβολικής» πρωτεΐνης που να ισχύει για όλους. Η ποσότητα που χρειάζεστε διαφέρει από άτομο σε άτομο, άρα και το σημείο στο οποίο γίνεται υπερβολική. Οι ανάγκες εξαρτώνται από το σωματικό βάρος, το επίπεδο δραστηριότητας, τις συνολικές θερμιδικές ανάγκες, την ηλικία και την κατάσταση της υγείας σας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι καλύπτουν τις ανάγκες τους παραμένοντας εντός των ευρέων ορίων που προτείνονται από τις διατροφικές οδηγίες. Για δεκαετίες, η Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη (RDA) ήταν 0,8 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα. Ωστόσο, οι πιο πρόσφατες οδηγίες προτείνουν ένα σημαντικά ευρύτερο εύρος: από 1,2 έως 1,6 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως.

Μέσα σε αυτό το εύρος, διάφοροι παράγοντες καθορίζουν αν χρειάζεστε περισσότερη ή λιγότερη ποσότητα. Αν, για παράδειγμα, γυμνάζεστε εντατικά, είναι πιθανό να στοχεύσετε στο ανώτερο όριο (1,6 g/kg). Το επίπεδο δραστηριότητας επηρεάζει καθοριστικά τις ανάγκες σε πρωτεΐνη. Η ηλικία αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα, καθώς με την πάροδο του χρόνου χάνεται φυσικά μυϊκή μάζα, και η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης (σε συνδυασμό με προπόνηση αντίστασης) μπορεί να βοηθήσει στη διατήρησή της.

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι οι στόχοι σας, όπως η απώλεια βάρους ή η ανάπτυξη μυών. Η πρωτεΐνη συμβάλλει στη μείωση της πείνας μέσω ορμονικών μηχανισμών και βοηθά να παραμένετε χορτάτοι για μεγαλύτερο διάστημα, κάτι που ευνοεί την απώλεια βάρους. Παράλληλα, υποστηρίζει την ανάπτυξη μυϊκής μάζας, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την καύση θερμίδων. Οι αθλητές και όσοι ακολουθούν έντονη προπόνηση αντίστασης χρειάζονται αυξημένες ποσότητες για αποκατάσταση και μυϊκή ανάπτυξη.

Ανάγκες σε πρωτεΐνη ανά φύλο και ηλικία

Γυναίκες

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος καθολικός αριθμός για τις γυναίκες. Η πρόσληψη πρέπει να εξατομικεύεται. Σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες χρειάζονται λιγότερη πρωτεΐνη από τους άνδρες, καθώς διαθέτουν μικρότερη μυϊκή μάζα.

Άνδρες

Οι άνδρες συνήθως χρειάζονται περισσότερη πρωτεΐνη λόγω μεγαλύτερου σώματος και αυξημένης μυϊκής μάζας. Ωστόσο, και εδώ η σωστή ποσότητα εξαρτάται από παράγοντες όπως το βάρος και η δραστηριότητα.

Παιδιά

Τα παιδιά έχουν χαμηλότερες ανάγκες σε πρωτεΐνη σε σύγκριση με τους ενήλικες, καθώς καταναλώνουν λιγότερες θερμίδες και έχουν μικρότερη μυϊκή μάζα. Οι ανάγκες τους διαφέρουν ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και το σωματικό τους μέγεθος.

Σημάδια υπερβολικής κατανάλωσης πρωτεΐνης

Όταν η πρόσληψη είναι σταθερά πολύ υψηλή, το σώμα δίνει ενδείξεις. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

Κακή αναπνοή («κετογονική αναπνοή»), ιδιαίτερα σε δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων

Αφυδάτωση

Πεπτική δυσφορία (φούσκωμα, δυσκοιλιότητα ή διάρροια)

Κόπωση ή πονοκεφάλους

Αφρώδη ούρα

Ακούσια αύξηση βάρους λόγω υπερβολικών θερμίδων

Αυτά τα σημάδια υποδηλώνουν ότι ίσως χρειάζεται να μειώσετε την πρόσληψη. Αν παρατηρήσετε αφρώδη ούρα, είναι σημαντικό να απευθυνθείτε άμεσα σε γιατρό, καθώς μπορεί να αποτελεί ένδειξη νεφρικής δυσλειτουργίας.

Κίνδυνοι μιας διατροφής πολύ υψηλής σε πρωτεΐνη

Η υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπίες θρεπτικών συστατικών. Συχνά σημαίνει μειωμένη κατανάλωση υδατανθράκων και υγιών λιπαρών, τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψη φυτικών ινών, βιταμινών και μετάλλων. Οι υδατάνθρακες από φρούτα και δημητριακά ολικής άλεσης παρέχουν σημαντικά θρεπτικά στοιχεία, ενώ τα υγιή λιπαρά βοηθούν στην απορρόφηση βιταμινών όπως A, D, E και K.

Επιπλέον, η υπερβολική πρωτεΐνη μπορεί να επιβαρύνει τους νεφρούς. Έρευνες δείχνουν ότι η υψηλή κατανάλωση — ιδιαίτερα ζωικής πρωτεΐνης — σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο νεφρολιθίασης. Άτομα με ήδη υπάρχοντα νεφρικά προβλήματα μπορεί να δουν επιδείνωση της κατάστασής τους.

Η αυξημένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος μπορεί επίσης να προκαλέσει πεπτικές ενοχλήσεις, καθώς είναι δύσκολο να χωνευτεί σε μεγάλες ποσότητες. Επιπλέον, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ουρικής αρθρίτιδας, χαμηλής οστικής πυκνότητας, καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Ποιοι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί

Άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες χρειάζεται να περιορίζουν την πρόσληψη πρωτεΐνης, όπως:

Όσοι έχουν προδιάθεση για πέτρες στους νεφρούς

Ηλικιωμένοι με μειωμένη νεφρική λειτουργία

Άτομα με αυξημένο κίνδυνο ουρικής αρθρίτιδας

Άτομα με αυξημένο κίνδυνο οστεοπόρωσης

Όσοι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο

Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια δίαιτα χαμηλή έως μέτρια σε πρωτεΐνη είναι συνήθως πιο κατάλληλη, πάντα με καθοδήγηση ενός ειδικού.

Πώς να πετύχετε ισορροπία

Για να λαμβάνετε επαρκή πρωτεΐνη χωρίς υπερβολές:

Υπολογίστε τις ανάγκες σας (1,2–1,6 g/kg)

Κατανείμετε την πρόσληψη μέσα στη μέρα

Στοχεύστε σε 20–40 γραμμάρια ανά γεύμα

Επιλέγετε ποικιλία πηγών (φυτικές και ζωικές)

Καταναλώνετε πρωτεΐνη μετά την άσκηση

Διατηρείτε ισορροπία με υδατάνθρακες και λιπαρά

Η πρωτεΐνη είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία, αλλά η υπερβολή δεν προσφέρει επιπλέον όφελος. Οι ανάγκες διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο, και η συνεχής υπέρβαση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Το κλειδί είναι η ισορροπία: Επαρκής πρόσληψη, χωρίς υπερβολές, μέσα σε ένα συνολικά ισορροπημένο διατροφικό πλάνο.