Γιατί να συνδυάζεις αβοκάντο με μάνγκο; Το όφελος που λίγοι γνωρίζουν

Ένας απλός καθημερινός συνδυασμός φρούτων φαίνεται να προσφέρει περισσότερα οφέλη από ό,τι νομίζετε, σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα.

Στην καθημερινότητά μας, συχνά αναζητούμε απλούς τρόπους για να βελτιώσουμε τη διατροφή και την υγεία μας, χωρίς περίπλοκες αλλαγές ή αυστηρά προγράμματα. Μικρές διατροφικές επιλογές μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τρόφιμα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Τα φρούτα, για παράδειγμα, αποτελούν βασικό κομμάτι μιας ισορροπημένης διατροφής, όμως ο τρόπος που τα συνδυάζουμε μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ όσο πιστεύουμε.

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική έρευνα δεν εστιάζει μόνο στα μεμονωμένα τρόφιμα, αλλά και στο πώς αυτά δρουν όταν καταναλώνονται μαζί. Ορισμένοι συνδυασμοί φαίνεται να λειτουργούν συνεργιστικά, ενισχύοντας τα οφέλη τους και επηρεάζοντας θετικά βασικές λειτουργίες του οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι δύο απλά τρόφιμα, όταν συνδυάζονται σωστά, μπορούν να προσφέρουν περισσότερα από ό,τι το καθένα ξεχωριστά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένας συγκεκριμένος συνδυασμός φρούτων έχει αρχίσει να προσελκύει το ενδιαφέρον των επιστημόνων, καθώς φαίνεται να σχετίζεται με σημαντικά οφέλη για την υγεία. Χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία ή αλλαγή στις καθημερινές σας συνήθειες, μπορεί να αποτελέσει μια εύκολη προσθήκη στη διατροφή σας. Αξίζει λοιπόν να δούμε πιο αναλυτικά γιατί αυτός ο συνδυασμός ξεχωρίζει και τι δείχνουν τα νεότερα δεδομένα γύρω από την επίδρασή του στον οργανισμό.

Η κατανάλωση ενός αβοκάντο και ενός φλιτζανιού μάνγκο καθημερινά μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της καρδιαγγειακής σας υγείας, σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ο συνδυασμός αβοκάντο και μάνγκο μπορεί να βελτιώσει τη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων ως απόκριση στη ροή του αίματος, έναν σημαντικό δείκτη για την υγεία της καρδιάς.

Τι δείχνει η έρευνα

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Heart Association, υποστηρίζει την προσθήκη αβοκάντο και μάνγκο στη διατροφή σας σε καθημερινή βάση. Η συγκεκριμένη έρευνα διαπίστωσε ότι ενήλικες με προδιαβήτη, οι οποίοι κατανάλωναν ένα αβοκάντο και ένα φλιτζάνι μάνγκο καθημερινά για οκτώ εβδομάδες, εμφάνισαν μέτριες βελτιώσεις στην ενδοθηλιακή λειτουργία. Με απλά λόγια, αυτό αναφέρεται στο πόσο αποτελεσματικά διαστέλλονται τα αιμοφόρα αγγεία ως απόκριση στη ροή του αίματος. Αν και αυτό δεν ταυτίζεται απόλυτα με την «υγεία της καρδιάς», αποτελεί έναν κλινικά σημαντικό πρώιμο δείκτη καρδιαγγειακής υγείας και κινδύνου. Οι συμμετέχοντες που κατανάλωσαν τον συνδυασμό μάνγκο-αβοκάντο παρουσίασαν περίπου 1% αύξηση στην αγγειοδιαστολή που προκαλείται από τη ροή, ένα μέτρο που δείχνει πόσο καλά χαλαρώνουν και διαστέλλονται τα αιμοφόρα αγγεία. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αυτή η διαφορά είναι κλινικά σημαντική, καθώς εκτιμάται ότι για κάθε αύξηση 1% στην αγγειοδιαστολή που προκαλείται από τη ροή, αντιστοιχεί περίπου 8% μείωση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

pexels

Πώς τα μάνγκο και τα αβοκάντο μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία της καρδιάς

Τα μάνγκο και τα αβοκάντο περιέχουν πολύτιμες βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα για να λειτουργεί σωστά, όπως φυτικές ίνες, κάλιο, φυτοχημικά, βιταμίνη C και μονοακόρεστα λιπαρά. Τα συστατικά αυτά σχετίζονται με μειωμένο οξειδωτικό στρες και βελτιωμένη ενδοθηλιακή λειτουργία, ενώ παράλληλα μπορεί να βοηθούν τα αιμοφόρα αγγεία να παράγουν περισσότερο μονοξείδιο του αζώτου, ένα μόριο που δίνει σήμα στα αγγεία να χαλαρώσουν και να διασταλούν, βελτιώνοντας έτσι τη ροή του αίματος. Η κατανάλωση οποιουδήποτε από τα δύο τρόφιμα εξακολουθεί να αποτελεί υγιεινή επιλογή, καθώς και τα δύο προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την υγεία. Ωστόσο, η νέα μελέτη υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι ακόμη πιο ωφέλιμο να εντάξετε και τα δύο στην καθημερινή σας διατροφή.

Αντί να εξετάζει κάθε τρόφιμο ξεχωριστά, η έρευνα αναδεικνύει μια πιθανή συνεργιστική επίδραση, που σημαίνει ότι ο συνδυασμός των τροφίμων μπορεί να οδηγεί σε διαφορετική ή πιο ισχυρή φυσιολογική απόκριση σε σχέση με την κατανάλωσή τους μεμονωμένα, όσον αφορά την υποστήριξη της καρδιαγγειακής υγείας.

Όταν καταναλώνονται μαζί, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν πιθανή βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας και ειδικότερα της διαστολικής αρτηριακής πίεσης. Διάφοροι παράγοντες ενδέχεται να εξηγούν αυτό το αποτέλεσμα, όπως η μείωση του οξειδωτικού στρες, η μείωση της φλεγμονής, η βελτιωμένη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων ή ο πιο αποτελεσματικός μεταβολισμός των λιπών.

Περιορισμοί της μελέτης

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέγεθος του δείγματος της μελέτης ήταν σχετικά μικρό, γεγονός που μπορεί να αποτελεί περιορισμό για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Αν και είναι γενικά ασφαλές να εντάξετε αυτές τις ποσότητες αβοκάντο και μάνγκο στη διατροφή σας, ορισμένα άτομα θα πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό πριν προχωρήσουν σε αυτή την αλλαγή. Τόσο το αβοκάντο όσο και το μάνγκο έχουν σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο και, για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, αυτό είναι ωφέλιμο για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Ωστόσο, για ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο ή για άτομα που λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, όπως αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE) ή αναστολείς των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης II (ARBs), η αυξημένη πρόσληψη καλίου σε καθημερινή βάση δεν θα πρέπει να γίνεται χωρίς προηγούμενη ιατρική καθοδήγηση.