Το νούμερο 1 σημάδι έλλειψης βιταμίνης D που αξίζει να γνωρίζεις

Το βασικό προειδοποιητικό σύμπτωμα που μπορεί να δείχνει ότι ο οργανισμός σου έχει χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D και γιατί εμφανίζεται.

Η ανεπάρκεια βιταμίνης D αποτελεί την πιο συχνή ανεπάρκεια μικροθρεπτικών συστατικών παγκοσμίως. Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Μικροθρεπτικών Συστατικών του Ινστιτούτου Linus Pauling στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, ένα εντυπωσιακό 94,3% του πληθυσμού δεν καλύπτει την ημερήσια συνιστώμενη πρόσληψη βιταμίνης D. Εάν υποψιάζεστε ότι ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, η αναγνώριση του νούμερο ένα σημείου ανεπάρκειας μπορεί να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε μια συζήτηση με τον γιατρό σας σχετικά με τρόπους ενίσχυσης της πρόσληψης βιταμίνης D, τόσο μέσω της διατροφής όσο και μέσω πιθανής λήψης συμπληρωμάτων.

Η βιταμίνη D είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διατήρηση ισχυρών και υγιών οστών, καθώς βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει το ασβέστιο. Παράλληλα υποστηρίζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, συμβάλλει στη ρύθμιση της κυτταρικής ανάπτυξης και βοηθά στην καταπολέμηση των φλεγμονών. Παρ’ όλα αυτά, το πιο χαρακτηριστικό και ενδεικτικό σημάδι ανεπάρκειας βιταμίνης D είναι η επίμονη εξάντληση, ειδικά η κόπωση που παραμένει ακόμη και μετά από επαρκή ύπνο.

Μια ανασκόπηση που έχει δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients εξηγεί ότι η βιταμίνη D επηρεάζει πολλαπλούς μηχανισμούς που σχετίζονται με την κόπωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ρύθμιση της παραγωγής νευροδιαβιβαστών όπως η ντοπαμίνη και η σεροτονίνη, ο έλεγχος του οξειδωτικού στρες και των φλεγμονωδών κυτοκινών, καθώς και η διατήρηση της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών στον οργανισμό. Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει ότι η συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D μπορεί να βελτιώσει την κόπωση σε διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας αλλά και ατόμων που παρουσιάζουν σύνδρομο μετά από COVID.

Πέρα από την κόπωση, άλλα πιθανά συμπτώματα ανεπάρκειας βιταμίνης D περιλαμβάνουν αυξημένη εφίδρωση, πόνο στις αρθρώσεις, μυϊκούς πόνους, καθώς και συμπτώματα όπως άγχος ή κατάθλιψη. Εάν λοιπόν παρατηρείτε χρόνια κόπωση μαζί με ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω συμπτώματα, είναι σημαντικό να ελέγξετε τα επίπεδα βιταμίνης D και να συζητήσετε με τον γιατρό σας την πιθανότητα λήψης συμπληρωμάτων.

Ποιοι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο ανεπάρκειας βιταμίνης D

Η ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι αρκετά συχνή και μπορεί να επηρεάσει διαφορετικές ομάδες ανθρώπων για διάφορους λόγους, όπως η περιορισμένη έκθεση στον ήλιο, η μειωμένη απορρόφηση ή η διατροφή. Παρακάτω παρουσιάζονται 7 ομάδες που θεωρούνται πιο ευάλωτες σε χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D.

Ηλικιωμένοι

Καθώς μεγαλώνουμε, η ικανότητα του οργανισμού να παράγει και να αξιοποιεί τη βιταμίνη D μειώνεται. Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι συχνά περνούν λιγότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, με αποτέλεσμα να εκτίθενται λιγότερο στον ήλιο — τη βασική φυσική πηγή της βιταμίνης D. Για αυτόν τον λόγο, οι ανάγκες τους μπορεί να είναι αυξημένες. Ενώ οι ενήλικες κάτω των 70 ετών συνιστάται να λαμβάνουν περίπου 15 μικρογραμμάρια ημερησίως, οι άνω των 71 ετών χρειάζονται περίπου 20 μικρογραμμάρια.

Υπάλληλοι γραφείου

Τα άτομα που εργάζονται πολλές ώρες σε εσωτερικούς χώρους έχουν συνήθως περιορισμένη έκθεση στο φυσικό φως του ήλιου. Αυτή η έλλειψη μπορεί να μειώσει τη φυσική παραγωγή βιταμίνης D από το δέρμα. Αν και ο ήλιος είναι σημαντικός, η υπερβολική έκθεση αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του δέρματος, γι’ αυτό και οργανισμοί όπως η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας συστήνουν η βιταμίνη D να καλύπτεται κυρίως μέσω διατροφής και, αν χρειάζεται, συμπληρωμάτων.

Άτομα με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου

Οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, όπως η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτιδα, επηρεάζουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν η πρόσληψη βιταμίνης D είναι επαρκής, ο οργανισμός μπορεί να μην την απορροφά σωστά. Έρευνες δείχνουν ότι έως και το 70% των ατόμων με IBD παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, κάτι που καθιστά σημαντική την ιατρική παρακολούθηση.

Vegan και χορτοφάγοι

Η βιταμίνη D δεν βρίσκεται φυσικά σε πολλά τρόφιμα και οι περισσότερες πηγές της είναι ζωικής προέλευσης, όπως το κρέας, τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Έτσι, άτομα που ακολουθούν vegan ή χορτοφαγική διατροφή, ή έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, μπορεί να δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους μόνο μέσω της διατροφής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εμπλουτισμένα τρόφιμα όπως φυτικά γάλατα, δημητριακά ή μανιτάρια μπορούν να βοηθήσουν, ενώ συχνά χρειάζεται και καθοδήγηση από γιατρό για πιθανή λήψη συμπληρωμάτων.

Άτομα που λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα

Ορισμένα φάρμακα μπορούν να επηρεάσουν την απορρόφηση ή τον μεταβολισμό της βιταμίνης D. Για παράδειγμα, κορτικοστεροειδή όπως η πρεδνιζόνη ή φάρμακα που μειώνουν τη χοληστερόλη, όπως η χολεστυραμίνη, μπορεί να μειώσουν τα επίπεδα βιταμίνης D στον οργανισμό. Εάν λαμβάνετε τέτοιες αγωγές, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για πιθανή ανάγκη συμπληρωμάτων ή παρακολούθησης των επιπέδων σας.

Άτομα με κατάθλιψη

Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στη χαμηλή βιταμίνη D και την κατάθλιψη. Έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης, ενώ όσο χαμηλότερα είναι τα επίπεδα, τόσο πιο έντονα μπορεί να είναι τα συμπτώματα. Παρόλα αυτά, η σχέση δεν είναι μονοσήμαντη, καθώς η κατάθλιψη μπορεί να συνδέεται με ήδη υπάρχουσα έλλειψη βιταμίνης D και όχι απαραίτητα να την προκαλεί.

Άτομα με χρόνιους πονοκεφάλους

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D μπορεί να σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα χρόνιων πονοκεφάλων. Άτομα με χαμηλή βιταμίνη D φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης επίμονων πονοκεφάλων σε σχέση με όσους έχουν φυσιολογικά επίπεδα. Αν και η ακριβής αιτία της σύνδεσης δεν είναι πλήρως κατανοητή, οι χρόνιοι πονοκέφαλοι μπορεί να αποτελούν ένδειξη που αξίζει διερεύνηση.

Η βιταμίνη D παίζει καθοριστικό ρόλο σε πολλές λειτουργίες του οργανισμού, από την υγεία των οστών μέχρι τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού. Η επίμονη κόπωση, ειδικά όταν δεν εξηγείται από έλλειψη ύπνου ή αυξημένο στρες, μπορεί να αποτελεί ένα σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι που δεν πρέπει να αγνοείται. Παρότι δεν αποτελεί από μόνη της διάγνωση, αξίζει να δίνεται προσοχή όταν συνυπάρχει με άλλα συμπτώματα. Ο έλεγχος των επιπέδων βιταμίνης D μέσω εξετάσεων και η καθοδήγηση από γιατρό μπορούν να βοηθήσουν στην έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανής ανεπάρκειας και στη βελτίωση της συνολικής υγείας και ευεξίας.