Ο ποδίατρος Μάνος Αρβανιτάκης μιλάει στο JennyGr και αποκαλύπτει τις «χρυσές» συμβουλές για λειτουργικά πόδια σε κάθε ηλικία

Τα πόδια μας αποτελούν το θεμέλιο ολόκληρου του σώματος, όμως συχνά είναι το μέρος που παραμελούμε περισσότερο, μέχρι τη στιγμή που θα εμφανιστεί ο πόνος. Ειδικά για τη γυναίκα, η καθημερινή πίεση ανάμεσα στις απαιτήσεις της ορθοστασίας, τις ορμονικές αλλαγές και τις στυλιστικές επιλογές, δημιουργεί μια σύνθετη εξίσωση για την υγεία των άκρων.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο διακεκριμένος ποδίατρος Μάνος Αρβανιτάκης ρίχνει φως στις ουσιαστικές διαφορές μεταξύ αισθητικής και ποδιατρικής φροντίδας. Καταρρίπτει τον μύθο του «αθώου» flat παπουτσιού, εξηγεί πώς η πρόληψη μέσω του πελματογραφήματος μπορεί να σώσει γόνατα και μέση, και παρουσιάζει τις σύγχρονες, μη χειρουργικές λύσεις για το «κότσι». Ένας πολύτιμος οδηγός για να βαδίζουμε με υγεία και αυτοπεποίθηση σε κάθε στάδιο της ζωής μας.

Κύριε Αρβανιτάκη, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά: Τι ακριβώς είναι η Ποδιατρική και πώς διαφέρει από το απλό πεντικιούρ ή τη ρεφλεξολογία που συχνά μπερδεύει το κοινό;

Η Ποδιατρική είναι μια πανεπιστημιακή ειδικότητα υγείας που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία παθήσεων του άκρου ποδός και της ποδοκνημικής. Οι ποδίατροι δεν είναι αισθητικοί ούτε εναλλακτικοί θεραπευτές· είναι επαγγελματίες υγείας που έχουν εκπαιδευτεί σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με σπουδές που περιλαμβάνουν ανατομία, παθολογία, βιομηχανική βάδισης και κλινική πρακτική. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αξιολογήσουν επιστημονικά ένα πρόβλημα στο πόδι και να εφαρμόσουν στοχευμένη θεραπεία με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Η σύγχυση με το πεντικιούρ και τη ρεφλεξολογία είναι συχνή, αλλά η διαφορά είναι ουσιαστική: το πεντικιούρ αφορά αποκλειστικά την αισθητική φροντίδα, ενώ η ρεφλεξολογία εντάσσεται στις εναλλακτικές πρακτικές ευεξίας. Καμία από τις δύο δεν βασίζεται σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση στον τομέα της υγείας ούτε έχει κλινικό θεραπευτικό ρόλο. Αντίθετα, η Ποδιατρική είναι επιστήμη με σαφές αντικείμενο, κλινικά πρωτόκολλα και ουσιαστική συμβολή στη διατήρηση της υγείας και της λειτουργικότητας του ανθρώπινου σώματος.

Γιατί το γυναικείο πόδι θεωρείται πιο «επιρρεπές» σε παθήσεις σε σχέση με το ανδρικό; Φταίνε μόνο τα παπούτσια που φοράμε ή υπάρχουν και ανατομικοί παράγοντες;

Το γυναικείο πόδι θεωρείται πιο επιρρεπές σε παθήσεις, αλλά αυτό δεν οφείλεται μόνο στις επιλογές υποδημάτων — είναι αποτέλεσμα συνδυασμού ανατομικών, ορμονικών και μηχανικών παραγόντων, στους οποίους έρχεται να προστεθεί και ο τρόπος ζωής.

Καταρχάς, υπάρχουν σαφείς ανατομικές διαφορές. Το γυναικείο πέλμα είναι συνήθως πιο στενό, με διαφορετική κατανομή φορτίων, ενώ η ευρύτερη λεκάνη επηρεάζει τη γωνία φόρτισης των κάτω άκρων και κατ’ επέκταση τη βιομηχανική της βάδισης. Αυτό σημαίνει ότι συγκεκριμένες περιοχές του ποδιού, όπως το πρόσθιο πόδι, δέχονται μεγαλύτερες πιέσεις.

Παράλληλα, οι ορμονικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο. Ορμόνες όπως τα οιστρογόνα και η ρελαξίνη επηρεάζουν τη συνδεσμική χαλαρότητα, κάνοντας τις αρθρώσεις πιο «ευκίνητες» αλλά και πιο ευάλωτες σε παραμορφώσεις, ιδιαίτερα σε περιόδους όπως η εγκυμοσύνη.

Στη συνέχεια έρχεται ο εξωτερικός παράγοντας των υποδημάτων, που πράγματι επιβαρύνει την κατάσταση. Τα στενά παπούτσια και κυρίως τα ψηλοτάκουνα μεταφέρουν το βάρος προς τα εμπρός, αυξάνοντας δραματικά τις πιέσεις στο πρόσθιο πόδι. Αυτό συνδέεται άμεσα με παθήσεις όπως το κότσι (hallux valgus), οι μεταταρσαλγίες και οι παραμορφώσεις των δακτύλων.

Τέλος, υπάρχει και η χρόνια μηχανική καταπόνηση. Οι μικρές αποκλίσεις στη βιομηχανική, όταν συνδυάζονται με χρόνια φόρτιση (ορθοστασία, καθημερινή χρήση ακατάλληλων παπουτσιών), οδηγούν πιο εύκολα σε παθολογία. Συμπερασματικά, τα παπούτσια δεν είναι ο μοναδικός «ένοχος» — απλώς λειτουργούν ως επιταχυντής. Η πραγματική αιτία είναι πολυπαραγοντική: το γυναικείο πόδι, λόγω της ιδιαίτερης ανατομίας και φυσιολογίας του, είναι πιο ευαίσθητο, και όταν αυτό συνδυαστεί με επιβαρυντικές συνήθειες, τότε οι πιθανότητες εμφάνισης παθήσεων αυξάνονται σημαντικά.

Το πελματογράφημα ακούγεται όλο και πιο συχνά. Μπορεί μια γυναίκα που δεν έχει εμφανή πόνο να επωφεληθεί από αυτή την εξέταση προληπτικά;

Το πελματογράφημα δεν είναι μια εξέταση που αφορά μόνο όσους έχουν ήδη πόνο· αντίθετα, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο πρόληψης, ειδικά για γυναίκες που θέλουν να διατηρήσουν τη σωστή λειτουργία και υγεία των ποδιών τους.

Μέσα από το πελματογράφημα αναλύεται η κατανομή των πιέσεων στο πέλμα, η στάση του σώματος και ο τρόπος βάδισης. Πολύ συχνά, πριν εμφανιστεί πόνος, υπάρχουν μικρές δυσλειτουργίες — όπως υπερφόρτιση σε συγκεκριμένα σημεία, ασυμμετρίες ή αρχόμενες βιομηχανικές αποκλίσεις — που δεν γίνονται αντιληπτές στην καθημερινότητα.

Για μια γυναίκα χωρίς συμπτώματα, η εξέταση αυτή μπορεί να αποκαλύψει έγκαιρα τάσεις που, με τον χρόνο και υπό επιβαρυντικούς παράγοντες (όπως ακατάλληλα υποδήματα ή ορθοστασία), θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε προβλήματα όπως μεταταρσαλγία, πελματιαία απονευρωσίτιδα ή παραμορφώσεις δακτύλων. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο ποδίατρος μπορεί να προτείνει απλές παρεμβάσεις — από αλλαγές στην καθημερινότητα και στα παπούτσια μέχρι, όπου χρειάζεται, την εφαρμογή εξατομικευμένων ορθωτικών πελμάτων. Συνεπώς, το πελματογράφημα λειτουργεί όπως ένας «έλεγχος ευθυγράμμισης» του σώματος: δεν περιμένουμε να εμφανιστεί το πρόβλημα για να δράσουμε. Η προληπτική του χρήση μπορεί να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα μελλοντικών παθήσεων και να συμβάλει στη διατήρηση μιας σωστής, ανώδυνης βάδισης στο χρόνο.

© Shutterstock

Ψηλά τακούνια: Το αιώνιο «όπλο» γοητείας. Υπάρχει τελικά «υγιές» ύψος τακουνιού για την καθημερινή εργαζόμενη γυναίκα ή το στιλέτο είναι ο απόλυτος εχθρός;

Τα ψηλά τακούνια έχουν ταυτιστεί με τη θηλυκότητα και την κομψότητα, όμως από ποδιατρική σκοπιά η σχέση τους με το πόδι είναι πιο σύνθετη. Δεν είναι απόλυτα «εχθρός», αλλά σίγουρα δεν είναι και ουδέτερα — όλα εξαρτώνται από το ύψος, τη συχνότητα χρήσης και τη μορφολογία του παπουτσιού. Όταν το τακούνι ανεβαίνει πάνω από 5–6 εκατοστά, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται προς τα εμπρός και έως και το 70–80% του σωματικού βάρους φορτίζεται στο πρόσθιο πόδι. Αυτό αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα για μεταταρσαλγία, δημιουργία κάλων, αλλά και παραμορφώσεις όπως το κότσι (hallux valgus). Τα πολύ ψηλά και λεπτά τακούνια (στιλέτο) επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς συνδυάζουν ύψος με μειωμένη σταθερότητα. Υπάρχει όμως μια πιο «ισορροπημένη» επιλογή για την καθημερινότητα. Ένα τακούνι περίπου 2–4 εκατοστά θεωρείται λειτουργικά πιο κοντά στη φυσική θέση του ποδιού, επιτρέποντας καλύτερη κατανομή φορτίων και λιγότερη καταπόνηση. Εξίσου σημαντικό είναι το σχήμα: ένα πιο φαρδύ τακούνι ή τύπου block προσφέρει σαφώς μεγαλύτερη σταθερότητα, ενώ ένα παπούτσι με επαρκή χώρο στα δάκτυλα μειώνει την πίεση στο πρόσθιο πόδι. Στην πράξη, το πρόβλημα δεν είναι ένα ζευγάρι τακούνια για λίγες ώρες, αλλά η καθημερινή, πολύωρη χρήση ακατάλληλων υποδημάτων. Το «στιλέτο» δεν είναι απαγορευμένο — είναι όμως μια επιλογή που καλό είναι να αντιμετωπίζεται ως περιστασιακή και όχι ως βάση της καθημερινότητας. Συμπερασματικά, υπάρχει «υγιέστερο» ύψος τακουνιού, αλλά δεν υπάρχει απολύτως «αθώο» ψηλό τακούνι. Η ισορροπία, η εναλλαγή υποδημάτων και η σωστή επιλογή σχεδιασμού είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στο στυλ και την επιβάρυνση.

Πολλές γυναίκες επιλέγουν τις flat μπαλαρίνες θεωρώντας τες την πιο ασφαλή λύση. Είναι τελικά το τελείως ίσιο παπούτσι όσο αθώο νομίζουμε για τη μέση και τα γόνατα;

Οι flat μπαλαρίνες συχνά θεωρούνται η «ασφαλής» επιλογή, όμως στην πραγματικότητα το τελείως ίσιο παπούτσι δεν είναι πάντα τόσο αθώο όσο πιστεύουμε — ιδιαίτερα όταν φοριέται πολλές ώρες καθημερινά.

Το βασικό ζήτημα είναι ότι τα περισσότερα flat παπούτσια, όπως οι μπαλαρίνες, έχουν πολύ λεπτή σόλα και σχεδόν μηδενική υποστήριξη της καμάρας. Αυτό σημαίνει ότι το πόδι καλείται να απορροφήσει μόνο του τους κραδασμούς και να διαχειριστεί τα φορτία χωρίς βοήθεια.

Με τον χρόνο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση των μυών και των συνδέσμων, αλλά και σε καταστάσεις όπως πελματιαία απονευρωσίτιδα ή πόνο στην πτέρνα.

Παράλληλα, η πλήρως επίπεδη κατασκευή δεν ευνοεί τη φυσική μηχανική του σώματος. Μικρές αποκλίσεις στη στήριξη του ποδιού μπορούν να μεταφερθούν προς τα πάνω, επηρεάζοντας την ευθυγράμμιση σε γόνατα και μέση. Έτσι, ενώ το παπούτσι φαίνεται «άνετο», μπορεί μακροπρόθεσμα να επιβαρύνει ολόκληρη την κινητική αλυσίδα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγονται εντελώς. Το θέμα είναι η ποιότητα και η χρήση. Ένα flat παπούτσι με ελαφριά απορρόφηση κραδασμών, μικρή ανύψωση στη φτέρνα (drop) και στοιχειώδη υποστήριξη της καμάρας είναι σαφώς πιο φιλικό για το σώμα σε σχέση με μια εντελώς λεπτή και άκαμπτη μπαλαρίνα. Συμπερασματικά, το «τελείως ίσιο» δεν ισοδυναμεί με «ιδανικό». Όπως και στα ψηλά τακούνια, έτσι και εδώ η υπερβολή —στην προκειμένη περίπτωση η πλήρης έλλειψη υποστήριξης— μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Η ισορροπία και η σωστή επιλογή κατασκευής είναι και πάλι το κλειδί.

Το «κότσι» ταλαιπωρεί χιλιάδες γυναίκες. Πότε η λύση είναι η χειρουργική επέμβαση και πότε μπορούν τα ορθωτικά πέλματα και οι νάρθηκες σιλικόνης να αναστείλουν την εξέλιξή του;

Το «κότσι», ή αλλιώς Hallux Valgus, είναι μια προοδευτική παραμόρφωση που δεν εμφανίζεται ξαφνικά, αλλά εξελίσσεται σταδιακά μέσα στον χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος παρέμβασης παίζει καθοριστικό ρόλο στο αν θα οδηγηθούμε σε χειρουργείο ή αν μπορούμε να το διαχειριστούμε συντηρητικά.

Στα αρχικά στάδια, όπου η παραμόρφωση είναι ήπια και δεν υπάρχει έντονος πόνος ή μεγάλη απόκλιση του μεγάλου δακτύλου, η συντηρητική αντιμετώπιση μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Σε αυτή τη φάση, τα εξατομικευμένα ορθωτικά πέλματα βοηθούν στη βελτίωση της βιομηχανικής του ποδιού και στη σωστότερη κατανομή των φορτίων, ενώ οι νάρθηκες σιλικόνης συμβάλλουν στη διατήρηση καλύτερης θέσης του δακτύλου και στη μείωση των πιέσεων.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί και μια πιο σύγχρονη προσέγγιση: το διορθωτικό καλτσάκι, μια καινοτόμος λύση που αποτέλεσε αντικείμενο διδακτορικής έρευνας και έχει δείξει ότι μπορεί να αναστείλει την εξέλιξη του hallux valgus στα αρχικά στάδια. Το σημαντικό πλεονέκτημά του είναι ότι συνδυάζει ήπια διόρθωση με καθημερινή λειτουργικότητα — είναι εύκολο στη χρήση και μπορεί να φορεθεί ακόμη και μέσα σε στενότερα υποδήματα, όπως γόβες, κάτι που αυξάνει σημαντικά τη συμμόρφωση των ασθενών.

Αντίθετα, όταν η παραμόρφωση είναι προχωρημένη —με μεγάλη γωνία απόκλισης, έντονο πόνο, φλεγμονές ή δυσκολία στη βάδιση— τότε η χειρουργική επέμβαση αποτελεί τη μόνη οριστική λύση, καθώς σε αυτό το στάδιο οι μαλακοί ιστοί και η άρθρωση έχουν πλέον προσαρμοστεί σε λανθασμένη θέση που δεν διορθώνεται συντηρητικά.

Συμπερασματικά, το «κλειδί» είναι η έγκαιρη παρέμβαση. Όσο νωρίτερα εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί το κότσι, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να επιβραδυνθεί ή και να αποτραπεί η εξέλιξή του χωρίς χειρουργείο, αξιοποιώντας σύγχρονες συντηρητικές λύσεις που είναι πρακτικές, αποτελεσματικές και συμβατές με την καθημερινότητα της γυναίκας.

© Shutterstock

Με τις γυναίκες να έχουν συχνά πιο έντονη καθημερινότητα (ορθοστασία, τρέξιμο, υποχρεώσεις), τι ρόλο παίζει η σωστή επιλογή κάλτσας και η υγιεινή στην πρόληψη της κακοσμίας και των μυκητιάσεων;

Σε μια καθημερινότητα με πολλές ώρες ορθοστασίας, κίνησης και εναλλαγές υποδημάτων, ο ρόλος της κάλτσας και της σωστής υγιεινής δεν είναι καθόλου δευτερεύων — είναι βασικός παράγοντας πρόληψης τόσο της κακοσμίας όσο και των μυκητιάσεων. Το πόδι είναι μια περιοχή που ιδρώνει εύκολα και βρίσκεται συχνά σε κλειστό, θερμό περιβάλλον μέσα στο παπούτσι. Αυτό δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Η κακοσμία δεν είναι απλώς θέμα ιδρώτα, αλλά αποτέλεσμα βακτηριακής δράσης, ενώ οι μυκητιάσεις αναπτύσσονται όταν υπάρχει παρατεταμένη υγρασία. Εδώ η σωστή κάλτσα παίζει καθοριστικό ρόλο. Υλικά που επιτρέπουν στο πόδι να «αναπνέει» και απομακρύνουν την υγρασία, όπως βαμβάκι καλής ποιότητας ή τεχνικά υφάσματα με ιδιότητες απορρόφησης, μειώνουν σημαντικά το μικροβιακό φορτίο. Αντίθετα, συνθετικά υλικά χαμηλής ποιότητας που εγκλωβίζουν την υγρασία λειτουργούν επιβαρυντικά. Σήμερα υπάρχουν και εξειδικευμένες κάλτσες με αντιβακτηριακές ιδιότητες (π.χ. με ίνες αργύρου), που προσφέρουν επιπλέον προστασία σε άτομα με αυξημένη εφίδρωση. Εξίσου σημαντική είναι και η υγιεινή. Το καθημερινό πλύσιμο και, κυρίως, το πολύ καλό στέγνωμα — ιδιαίτερα ανάμεσα στα δάκτυλα — είναι καθοριστικό για την πρόληψη μυκητιάσεων. Η τακτική αλλαγή κάλτσας, αλλά και η εναλλαγή παπουτσιών ώστε να αερίζονται, μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο.Συμπερασματικά, η κάλτσα δεν είναι απλώς ένα «αξεσουάρ», αλλά ένα λειτουργικό μέσο προστασίας. Σε μια απαιτητική καθημερινότητα, η σωστή επιλογή της, σε συνδυασμό με βασικούς κανόνες υγιεινής, μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα υγιές περιβάλλον για το πόδι και σε συνθήκες που ευνοούν προβλήματα.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το γυναικείο σώμα αλλάζει ραγδαία. Τι πρέπει να προσέχει μια μέλλουσα μητέρα όσον αφορά το πρήξιμο και τις πιέσεις που δέχονται τα πέλματά της;

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το σώμα της γυναίκας υφίσταται σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα και τα πέλματα. Το αυξημένο σωματικό βάρος, οι ορμονικές μεταβολές και η κατακράτηση υγρών δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου το πρήξιμο (οίδημα) και οι αυξημένες πιέσεις στα πόδια είναι σχεδόν αναμενόμενα. Ένας βασικός παράγοντας είναι η δράση της ρελαξίνης, η οποία αυξάνει τη χαλαρότητα των συνδέσμων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της καμάρας και αλλαγή στη μορφολογία του πέλματος, συχνά με αποτέλεσμα το πόδι να «ανοίγει» και να αυξάνει το μέγεθός του. Παράλληλα, η μετατόπιση του κέντρου βάρους και η αύξηση του φορτίου επιβαρύνουν περισσότερο συγκεκριμένες περιοχές, όπως η φτέρνα και το πρόσθιο πόδι. Σε αυτό το σημείο, η παρέμβαση του ποδιάτρου μπορεί να είναι καθοριστική.

Υπάρχουν ειδικά εξατομικευμένα ορθωτικά πέλματα, τα οποία κατασκευάζονται από τον ποδίατρο με εξειδικευμένα υλικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εγκυμοσύνης. Αυτά τα πέλματα δεν είναι απλά «μαλακά», αλλά σχεδιάζονται ώστε να προσφέρουν σωστή υποστήριξη, αποφόρτιση των πιέσεων και καλύτερη κατανομή των φορτίων, λαμβάνοντας υπόψη τις ορμονικές και μηχανικές αλλαγές της περιόδου.

Έτσι, μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κόπωση, να περιορίσουν τους πόνους και να συμβάλουν στη διατήρηση μιας πιο σωστής στάσης και βάδισης. Παράλληλα, πρακτικά μέτρα όπως η ανύψωση των ποδιών, η αποφυγή πολύωρης ορθοστασίας και η επιλογή άνετων, υποστηρικτικών υποδημάτων βοηθούν σημαντικά στη διαχείριση του πρηξίματος και της δυσφορίας. Συνολικά, η εγκυμοσύνη είναι μια περίοδος όπου το πόδι χρειάζεται περισσότερη φροντίδα από ποτέ. Με τη σωστή καθοδήγηση και τη χρήση εξειδικευμένων λύσεων, όπως τα κατάλληλα ορθωτικά πέλματα, η μέλλουσα μητέρα μπορεί να παραμείνει δραστήρια και να μειώσει σημαντικά τις επιβαρύνσεις της καθημερινότητας.

© Shutterstock

Για τη γυναίκα που αθλείται, πόσο απαραίτητο είναι το εξειδικευμένο παπούτσι και πώς οι ανατομικοί πάτοι μπορούν να προλάβουν τραυματισμούς;

Για τη γυναίκα που αθλείται, το εξειδικευμένο παπούτσι δεν είναι απλώς θέμα άνεσης ή αισθητικής — είναι βασικός παράγοντας πρόληψης τραυματισμών και βελτίωσης απόδοσης. Κάθε άθλημα έχει διαφορετικές απαιτήσεις (τρέξιμο, γυμναστήριο, ομαδικά σπορ), και το πόδι δέχεται διαφορετικά φορτία και κατευθύνσεις πίεσης. Ένα γενικό, «ουδέτερο» παπούτσι συχνά δεν επαρκεί για να υποστηρίξει σωστά αυτές τις ανάγκες.

Εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι οι ανατομικοί (ορθωτικοί) πάτοι, οι οποίοι δεν λειτουργούν απλώς ως «μαξιλαράκι», αλλά ως εργαλείο διόρθωσης και καθοδήγησης της κίνησης. Όταν υπάρχει, για παράδειγμα, υπερπρηνισμός ή υπτιασμός, μικρές αποκλίσεις στη φόρτιση του ποδιού μπορούν να μεταφερθούν προς τα πάνω, επηρεάζοντας τον αστράγαλο, το γόνατο ή ακόμη και τη μέση. Οι εξατομικευμένοι πάτοι βοηθούν στη σωστή ευθυγράμμιση, στη βελτίωση της κατανομής των πιέσεων και στη μείωση των κραδασμών, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα τραυματισμών όπως τενοντίτιδες, πελματιαία απονευρωσίτιδα ή σύνδρομα υπέρχρησης.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δεν υπάρχει μία λύση για όλους. Κάθε πόδι είναι διαφορετικό και κάθε αθλούμενη έχει τη δική της βιομηχανική. Για αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητο να γίνεται αξιολόγηση από ποδίατρο, ο οποίος μπορεί να εντοπίσει το υποκείμενο μηχανικό πρόβλημα και να προτείνει εξειδικευμένες, εξατομικευμένες λύσεις ανά περίπτωση — είτε αυτό αφορά την επιλογή του κατάλληλου υποδήματος είτε την κατασκευή ορθωτικών πελμάτων. Συμπερασματικά, το σωστό παπούτσι και οι κατάλληλοι πάτοι δεν είναι πολυτέλεια για μια γυναίκα που αθλείται· είναι επένδυση στην υγεία, την πρόληψη και τη μακροχρόνια απόδοση του σώματός της.

Αν έπρεπε να δώσετε 3 χρυσές συμβουλές σε κάθε γυναίκα για να «γεράσει» με υγιή και λειτουργικά πόδια, ποιες θα ήταν αυτές;

Αν έπρεπε να συνοψίσω την πρόληψη σε τρεις «χρυσές» συμβουλές για να διατηρήσει μια γυναίκα υγιή και λειτουργικά πόδια με το πέρασμα του χρόνου, θα έλεγα τα εξής: Πρώτον, να επενδύει στη σωστή επιλογή υποδημάτων. Το παπούτσι που φοράμε καθημερινά καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη μηχανική του σώματος. Άνετα, σταθερά παπούτσια με καλή υποστήριξη και σωστό χώρο για τα δάκτυλα μπορούν να προλάβουν πλήθος προβλημάτων. Τα πολύ ψηλά τακούνια ή τα εντελώς επίπεδα παπούτσια δεν χρειάζεται να αποκλειστούν, αλλά καλό είναι να μην αποτελούν τη μόνιμη επιλογή — η ισορροπία και η εναλλαγή είναι το κλειδί. Δεύτερον, να δίνει σημασία στην πρόληψη και στον έλεγχο, ακόμη και χωρίς πόνο. Ένας προληπτικός έλεγχος από ποδίατρο μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα μικρές μηχανικές αποκλίσεις πριν εξελιχθούν σε προβλήματα. Όπου χρειάζεται, οι εξατομικευμένες λύσεις, όπως τα ορθωτικά πέλματα, μπορούν να προστατεύσουν τη λειτουργία του ποδιού και να μειώσουν τις επιβαρύνσεις σε γόνατα και μέση. Και τρίτον, να φροντίζει καθημερινά τα πόδια της. Η σωστή υγιεινή, η ενυδάτωση του δέρματος, η φροντίδα των νυχιών και η αποφυγή παραμέλησης μικρών ενοχλήσεων κάνουν τεράστια διαφορά μακροπρόθεσμα. Τα πόδια είναι η βάση του σώματος — και όσο καλύτερα τα φροντίζουμε σήμερα, τόσο πιο ανεξάρτητοι και λειτουργικοί παραμένουμε στο μέλλον. Στην ουσία, πρόκειται για μια απλή φιλοσοφία: σωστή στήριξη, έγκαιρη πρόληψη και καθημερινή φροντίδα. Αυτά είναι τα θεμέλια για πόδια που «αντέχουν» στον χρόνο.

Και αν θα ήθελα να κλείσω με μια συμβουλή από τη σκοπιά της μητέρας, θα έλεγα το εξής: όπως φροντίζουμε τα δόντια ή την όραση των παιδιών μας από μικρή ηλικία, έτσι πρέπει να δίνουμε σημασία και στα πόδια τους — γιατί εκεί χτίζεται η «βάση» όλου του σώματος.

Ένας προληπτικός έλεγχος σε μικρή ηλικία μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα θέματα όπως πλατυποδία, ασυμμετρίες ή λανθασμένα πρότυπα βάδισης, τα οποία συχνά δεν προκαλούν πόνο τότε, αλλά μπορεί να επηρεάσουν τη στάση και την κίνηση αργότερα στη ζωή. Το παιδικό σώμα έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα: προσαρμόζεται και διορθώνεται πολύ πιο εύκολα όταν η παρέμβαση γίνει νωρίς.

Ο ποδίατρος μπορεί να αξιολογήσει τη βιομηχανική του παιδιού και, αν χρειάζεται, να προτείνει απλές και στοχευμένες λύσεις — από σωστή επιλογή υποδημάτων μέχρι ήπιες παρεμβάσεις που καθοδηγούν σωστά την ανάπτυξη. Σε πολλές περιπτώσεις, μικρές διορθώσεις στην αρχή μπορούν να προλάβουν μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον.