Εύκολα γεύματα να φτιάξεις, όταν βαριέσαι να μαγειρέψεις

Απλές συμβουλές, εύκολα υλικά και μικρή οργάνωση μπορούν να κάνουν το καθημερινό φαγητό πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πολύ λιγότερο κουραστικό.

Υπάρχουν μέρες που η ιδέα του μαγειρέματος μοιάζει σχεδόν εξαντλητική. Μετά τη δουλειά, τις υποχρεώσεις και την κούραση της ημέρας, πολλοί άνθρωποι καταλήγουν είτε να παραγγέλνουν συνεχώς απ’ έξω είτε να τρώνε πρόχειρα.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η συνήθεια συχνά κοστίζει περισσότερο οικονομικά και επηρεάζει τη διατροφή. Η λύση δεν είναι απαραίτητα να περνάς ώρες στην κουζίνα. Με λίγη οργάνωση, μπορείς να ετοιμάζεις γρήγορα γεύματα χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

Εύκολες ιδέες για γρήγορα και οικονομικά γεύματα στο σπίτι

Οργάνωσε βασικά υλικά για όλη την εβδομάδα

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη είναι ότι πολλοί άνθρωποι ανοίγουν το ψυγείο χωρίς να υπάρχει τίποτα εύχρηστο διαθέσιμο. Αν έχεις βασικά υλικά όπως αυγά, ζυμαρικά, ρύζι, τορτίγιες, κατεψυγμένα λαχανικά, κοτόπουλο ή τυρί, μπορείς να φτιάξεις δεκάδες γρήγορα γεύματα μέσα σε λίγα λεπτά. Η σωστή προετοιμασία μειώνει σημαντικά το άγχος του καθημερινού φαγητού.

Επίλεξε συνταγές με λίγα υλικά

Δεν χρειάζεται κάθε γεύμα να μοιάζει με συνταγή τηλεοπτικής εκπομπής μαγειρικής, αλλά ούτε γίνεται να τρέφεσαι με τοστάκια. Πολλές φορές τα πιο εύκολα και νόστιμα πιάτα είναι εκείνα που χρειάζονται λίγα υλικά και απλή διαδικασία. Ζυμαρικά με λαχανικά, ομελέτες, bowls με ρύζι ή τορτίγιες μπορούν να ετοιμαστούν πολύ γρήγορα. Όσο πιο περίπλοκη φαίνεται μια συνταγή, τόσο πιθανότερο είναι να τη βαρεθείς πριν καν ξεκινήσεις.

Χρησιμοποίησε έτοιμα και κατεψυγμένα υλικά σωστά

Τα κατεψυγμένα λαχανικά, τα έτοιμα κομμένα σαλατικά ή κάποια προμαγειρεμένα υλικά μπορούν να γλιτώσουν πολύ χρόνο. Δεν σημαίνει ότι τρως λιγότερο ποιοτικά. Αντίθετα, πολλές φορές αυτά τα προϊόντα βοηθούν να μαγειρέψεις πιο συχνά αντί να καταφεύγεις συνεχώς σε delivery. Το σημαντικό είναι να τα χρησιμοποιείς έξυπνα και να τα συνδυάζεις με πιο φρέσκα υλικά όταν μπορείς.

Μαγείρεψε μεγαλύτερες ποσότητες

Ένα από τα πιο χρήσιμα tips είναι να φτιάχνεις φαγητό για δύο ή τρεις ημέρες. Ρύζι, κοτόπουλο, όσπρια, ζυμαρικά ή ψητά λαχανικά μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα και να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά γεύματα μέσα στην εβδομάδα. Έτσι μειώνεις τον χρόνο στην κουζίνα και αποφεύγεις το καθημερινό άγχος του «τι θα φάω σήμερα».

Προτίμησε γεύματα με λιγότερα σκεύη

Όσο περισσότερα τηγάνια, κατσαρόλες και μπολ χρειάζεται ένα γεύμα, τόσο πιο κουραστική φαίνεται όλη η διαδικασία. Τα γεύματα «one pot» ή τα φαγητά φούρνου που μπαίνουν όλα μαζί σε ένα ταψί εξοικονομούν χρόνο και μειώνουν το συμμάζεμα μετά. Και πολλές φορές, η βαρεμάρα δεν αφορά μόνο το μαγείρεμα αλλά και το πλύσιμο που ακολουθεί.

Το γρήγορο φαγητό δεν σημαίνει κακό φαγητό

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η σωστή διατροφή απαιτεί υπερβολικό χρόνο και κόπο. Στην πραγματικότητα, ακόμη και απλά γεύματα μπορούν να είναι θρεπτικά και ισορροπημένα. Το σημαντικό είναι να βρίσκεις λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά στην καθημερινότητά σου.