6 λαχανικά που είναι καλύτερο να αγοράζεις κατεψυγμένα αντί για φρέσκα

Δεν είναι πάντα τα φρέσκα η καλύτερη επιλογή — δείτε ποια λαχανικά μπορεί να είναι πιο θρεπτικά όταν τα επιλέγετε από την κατάψυξη.

Τα τελευταία χρόνια, τα κατεψυγμένα λαχανικά έχουν αποκτήσει μια «δεύτερη ευκαιρία» στη διατροφή μας, καθώς ολοένα και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι δεν υστερούν απαραίτητα σε ποιότητα ή θρεπτική αξία σε σύγκριση με τα φρέσκα. Παρόλο που πολλοί εξακολουθούν να θεωρούν πως τα φρέσκα λαχανικά είναι πάντα η καλύτερη επιλογή, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Ο τρόπος συγκομιδής, μεταφοράς και αποθήκευσης των λαχανικών παίζει τεράστιο ρόλο στη διατήρηση των βιταμινών, των αντιοξειδωτικών και γενικότερα των πολύτιμων θρεπτικών συστατικών τους.

Τα περισσότερα κατεψυγμένα λαχανικά συλλέγονται στο στάδιο της μέγιστης ωρίμανσης, δηλαδή τη στιγμή που έχουν αναπτύξει στο έπακρο τη γεύση και τη θρεπτική τους αξία. Στη συνέχεια καταψύχονται σχεδόν αμέσως, μια διαδικασία που βοηθά στη διατήρηση σημαντικών βιταμινών και αντιοξειδωτικών. Αντίθετα, τα φρέσκα λαχανικά μπορεί να χρειαστούν ημέρες ή και εβδομάδες μέχρι να φτάσουν από το χωράφι στο πιάτο μας, περνώντας από μεταφορές, αποθήκες, ψυγεία και ράφια καταστημάτων, χάνοντας σταδιακά μέρος της θρεπτικής τους αξίας.

Παράλληλα, τα κατεψυγμένα λαχανικά αποτελούν μια ιδιαίτερα πρακτική και οικονομική λύση για την καθημερινότητα. Είναι διαθέσιμα όλο τον χρόνο, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και συμβάλλουν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, αφού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακριβώς την ποσότητα που χρειάζεστε κάθε φορά. Επιπλέον, διευκολύνουν σημαντικά την προετοιμασία γευμάτων, ειδικά σε περιόδους με περιορισμένο χρόνο.

Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι τα φρέσκα λαχανικά δεν έχουν θέση σε μια ισορροπημένη διατροφή. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα λαχανικά που, χάρη στον τρόπο επεξεργασίας και συντήρησής τους, μπορεί να είναι εξίσου θρεπτικά ή ακόμη και καλύτερα όταν αγοράζονται κατεψυγμένα. Δείτε ποια λαχανικά αξίζει να προτιμάτε από την κατάψυξη και γιατί.

6 λαχανικά που είναι καλύτερα να αγοράζετε κατεψυγμένα αντί για φρέσκα

Μπρόκολο

Το μπρόκολο είναι ένα βασικό λαχανικό στο διάδρομο των κατεψυγμένων και που αξίζει ιδιαίτερα να το αγοράζετε κατεψυγμένο. Έρευνες δείχνουν ότι το κατεψυγμένο μπρόκολο μπορεί να έχει υψηλότερη αντιοξειδωτική δράση από το φρέσκο, που σημαίνει ότι μπορεί να εξουδετερώσει καλύτερα τα ασταθή μόρια στο σώμα που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία. Το κατεψυγμένο μπρόκολο διατηρεί επίσης γλυκοσινολάτες, φυσικές φυτικές ενώσεις που δρουν ως πρόδρομες ουσίες της σουλφοραφάνης, μια ένωση που συνδέεται με πιθανά οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της γνωστικής υγείας και της υγιούς κυτταρικής λειτουργίας.

Κουνουπίδι

Το κατεψυγμένο κουνουπίδι μπορεί να είναι πιο θρεπτικό από το φρέσκο ​​αντίστοιχο. Μια μελέτη διαπίστωσε ελάχιστη διαφορά στην περιεκτικότητα σε βιταμίνες μεταξύ φρέσκων και κατεψυγμένων λαχανικών, συμπεριλαμβανομένου του κουνουπιδιού. Όταν εμφανίστηκαν διαφορές, τα κατεψυγμένα λαχανικά έτειναν να έχουν καλύτερη απόδοση, καθώς συλλέγονται στην μέγιστη ωριμότητα και καταψύχονται στιγμιαία για να διατηρήσουν τη φρεσκάδα τους, σε αντίθεση με τα φρέσκα λαχανικά, τα οποία χάνουν την περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά όσο περισσότερο παραμένουν στο ράφι. Άλλες έρευνες διαπίστωσαν ότι το κατεψυγμένο κουνουπίδι μπορεί να έχει ακόμη υψηλότερη αντιοξειδωτική δράση από το φρέσκο ​​κουνουπίδι λόγω της καλύτερης διατήρησης της βιταμίνης C και των πολυφαινολών.

Μπιζέλια

Τα φρέσκα μπιζέλια δεν είναι διαθέσιμα όλο το χρόνο και, όταν είναι, μπορεί να είναι ακριβά. Έρευνες δείχνουν ότι τα κατεψυγμένα μπιζέλια είναι διατροφικά παρόμοια με τα φρέσκα. Ωστόσο , όταν συγκρίνουμε τα κατεψυγμένα μπιζέλια με τα κονσερβοποιημένα ή αποξηραμένα, προτιμώνται τα κατεψυγμένα μπιζέλια επειδή αποτελούν την πλησιέστερη εναλλακτική λύση στα φρέσκα όσον αφορά την περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά. Επιπλέον , τα κατεψυγμένα μπιζέλια περιέχουν ίδια ή καλύτερα θρεπτικά συστατικά από τα φρέσκα που έχουν μείνει στο ψυγείο για αρκετές ημέρες.

Καρδιές αγκινάρας

Σε αντίθεση με τις φρέσκες καρδιές αγκινάρας, η προετοιμασία των οποίων μπορεί να είναι δύσκολη, οι κατεψυγμένες διατίθενται έτοιμες προς κατανάλωση, επιτρέποντάς σας να αποκομίσετε τα θρεπτικά οφέλη του λαχανικού με ελάχιστη προσπάθεια. Επιπλέον, μελέτες δείχνουν ότι οι φρέσκες αγκινάρες αλλοιώνονται γρήγορα κατά την αποθήκευση, χάνοντας μέρος της περιεκτικότητάς τους σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνες. Αντίθετα, οι κατεψυγμένες αγκινάρες παρασκευάζονται στην μέγιστη ωρίμανσή τους και στη συνέχεια παραμένουν σταθερές για πολύ περισσότερο χρόνο.

Επιπλέον, οι κατεψυγμένες αγκινάρες ενδέχεται να περιέχουν υψηλότερα επίπεδα χλωρογενικού οξέος.οξύ από τις φρέσκες αγκινάρες. Το χλωρογενικό οξύ είναι ένας τύπος αντιοξειδωτικού που βρίσκεται συχνότερα στον καφέ και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής και να παρέχει προστασία από χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιακές παθήσεις και νευροεκφυλιστικές διαταραχές.

Ενταμάμε

Επειδή το κατεψυγμένο ενταμάμε συνήθως ζεματίζεται και καταψύχεται αμέσως μετά τη συγκομιδή, μπορεί να διατηρήσει τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα, την υφή και τη θρεπτική του ποιότητα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του στην κατάψυξη, καθιστώντας το συγκρίσιμο με το φρέσκο . Το κατεψυγμένο ενταμάμε μπορεί επίσης να είναι πιο αξιόπιστο από το φρέσκο, καθώς προσφέρει μια πιο σταθερή γεύση και υφή με την πάροδο του χρόνου.

Σπανάκι

Η κατάψυξη διατηρεί τη φρεσκάδα του σπανακιού, επειδή συνήθως γίνεται κατά την μέγιστη ωρίμανση, βοηθώντας στην αποθήκευση των θρεπτικών συστατικών πριν τα φύλλα προλάβουν να μαραθούν. Αντίθετα, η ψύξη φυλλωδών λαχανικών όπως το σπανάκι μπορεί να μειώσει την περιεκτικότητά τους σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνη C με την πάροδο του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι το φρέσκο ​​σπανάκι που έχει ψυχθεί μπορεί να χάσει αντιοξειδωτικά πιο γρήγορα από το σωστά κατεψυγμένο σπανάκι που διατηρείται σε σταθερές θερμοκρασίες κατάψυξης.

Είναι υγιεινά τα κατεψυγμένα λαχανικά;

Ναι, τα κατεψυγμένα λαχανικά είναι υγιεινά. Και σε πολλές περιπτώσεις, τα κατεψυγμένα είναι εξίσου θρεπτικά με τα φρέσκα. Τα κατεψυγμένα λαχανικά συνήθως συλλέγονται στη μέγιστη ωριμότητα και καταψύχονται αμέσως μετά τη συγκομιδή για να διατηρηθούν τα βασικά θρεπτικά συστατικά, καθιστώντας τα μια αξιόπιστη και βολική επιλογή.

Μια διετής ανάλυση διαπίστωσε ότι η περιεκτικότητα σε βήτα-καροτίνη και φυλλικό οξύ δεν διέφερε μεταξύ των φρέσκων, των κατεψυγμένων και των προϊόντων που αποθηκεύονταν στο ψυγείο για πέντε ημέρες. Όταν εμφανίστηκαν διαφορές, τα κατεψυγμένα είχαν καλύτερη απόδοση από τα φρέσκα. Αυτό συμβαίνει επειδή τα φρέσκα λαχανικά συχνά περνούν ημέρες ή και εβδομάδες στη μεταφορά, την αποθήκευση, στις βιτρίνες των παντοπωλείων και στο ψυγείο σας πριν τα φάτε, κατά τη διάρκεια των οποίων η περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά συστατικά μειώνεται.