Μπορούν οι τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο να μειώσουν την αρτηριακή πίεση;

Το μαγνήσιο βρίσκεται σε μια ποικιλία τροφών, όπως φυλλώδη λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς, σπόρους και μαύρη σοκολάτα.

Το μαγνήσιο είναι ένα σημαντικό μέταλλο που χρησιμοποιεί το σώμα για πολλές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης. Αυτό το μέταλλο εμφανίζεται σε ορισμένα συμπληρώματα για την αρτηριακή πίεση και περιλαμβάνεται στη δίαιτα DASH, η οποία αναπτύχθηκε για να βοηθήσει στον έλεγχο της πίεσης. Ωστόσο, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) προειδοποιεί ότι τα δεδομένα που συνδέουν το μαγνήσιο με μειωμένο κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης είναι «ασυνεπή και μη οριστικά».

Βοηθάει η κατανάλωση περισσότερων τροφών πλούσιων σε μαγνήσιο στη βελτίωση της αρτηριακής πίεσης;

Μελέτες έχουν δείξει ανάμεικτα αποτελέσματα σχετικά με το πώς το μαγνήσιο επηρεάζει την αρτηριακή πίεση. Δεν υπάρχει κάτι το επικίνδυνο στην κατανάλωση τροφών πλούσιων σε μαγνήσιο. Ωστόσο, εάν καταναλώνετε αυτές τις τροφές ειδικά για να μειώσετε την αρτηριακή σας πίεση, είναι σημαντικό να μιλήσετε πρώτα με έναν γιατρί, ειδικά εάν διακόπτετε κάποια φαρμακευτική αγωγή. Το μαγνήσιο εμπλέκεται σε πολλές διαφορετικές βιοχημικές αντιδράσεις, από την παραγωγή ενέργειας έως τη ρύθμιση των νεύρων. Η κατανάλωση μιας ισορροπημένης διατροφής που περιλαμβάνει άφθονη ποσότητα μαγνησίου είναι ευεργετική για τη συνολική υγεία σας.

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Πηγές μαγνησίου σε τρόφιμα

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα μαγνησίου είναι 310 έως 420 χιλιοστόγραμμα, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο σας. Τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο περιλαμβάνουν τα όσπρια, τη μαύρη σοκολάτα, τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά, τους ξηρούς καρπούς, τους σπόρους κολοκύθας και τους σπόρους chia. Για να καλύψετε τις ανάγκες σας σε μαγνήσιο, συμπεριλάβετε άφθονες ποσότητες σκούρων φυλλωδών λαχανικών σε πολλά γεύματα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τα σνακ είναι ένα άλλο εξαιρετικό μέσο για να προσθέσετε μαγνήσιο στη διατροφή σας. Μπορείτε να φάτε ξηρούς καρπούς ή μπορείτε ακόμη και να συμπεριλάβετε λίγη μαύρη σοκολάτα σε αυτά τα σνακ για να ενισχύσετε πραγματικά την πρόσληψη μαγνησίου. Προσπαθήστε να επικεντρωθείτε στην κατανάλωση ισορροπημένων γευμάτων για να λαμβάνετε όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε, συμπεριλαμβανομένου του μαγνησίου.

Είναι επίσης πιθανό να πάρετε υπερβολική ποσότητα μαγνησίου, αλλά αυτό συμβαίνει συνήθως όταν παίρνετε κάποιο συμπλήρωμα. Είναι πολύ πιο δύσκολο να υπερβείτε τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα εάν βασίζεστε μόνο στο μαγνήσιο από πηγές τροφίμων. Συνεργαστείτε με έναν ειδικό, ώστε να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν μπορείτε να λάβετε αρκετό μαγνήσιο μέσω της διατροφής σας. Μπορούν επίσης να σας προτείνουν κατάλληλα συμπληρώματα, εάν χρειάζεται. Συνήθως δεν συνιστώ σε άτομα να λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις χωρίς να συμβουλευτούν έναν πιστοποιημένο διαιτολόγο ή γιατρό.