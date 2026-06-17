Μια πανάρχαια συνήθεια γίνεται ξανά τάση: Γιατί όλοι ξαφνικά πίνουν νερό από χάλκινα κύπελλα;

Μια πανάρχαια πρακτική έχει γίνει viral στα social media, με χιλιάδες ανθρώπους να πίνουν νερό από χάλκινα κύπελλα. Υπάρχουν όντως οφέλη;

Μία από τις τελευταίες τάσεις ευεξίας περιλαμβάνει την κατανάλωση νερού από χάλκινο κύπελλο, συχνά αφού το νερό έχει παραμείνει σε αυτό όλη τη νύχτα. Οι υποστηρικτές της πρακτικής αυτής ισχυρίζονται ότι μπορεί να βελτιώσει την πέψη, να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα, να μειώσει τη φλεγμονή και ακόμη να υποστηρίξει την υγιή γήρανση. Η ιδέα δεν είναι εντελώς καινούρια. Η αποθήκευση νερού σε χάλκινα δοχεία αποτελεί μέρος παραδοσιακών πρακτικών υγείας σε ορισμένους πολιτισμούς εδώ και αιώνες, όπως στην Αγιουρβεδική ιατρική. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να υπάρχει μια δόση αλήθειας πίσω από ορισμένους από αυτούς τους ισχυρισμούς — αλλά όχι απαραίτητα για τους λόγους που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο χαλκός μπορεί να έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες

Ο χαλκός είναι ένα απαραίτητο μέταλλο που παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας, στον μεταβολισμό του σιδήρου, στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και στον σχηματισμό του συνδετικού ιστού. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η κατανάλωση νερού από χάλκινο κύπελλο θα βελτιώσει την υγεία σας. Ένα από τα πιο γνωστά οφέλη των χάλκινων δοχείων είναι η αντιμικροβιακή τους δράση. Ο χαλκός μπορεί να εξουδετερώσει ορισμένους επιβλαβείς μικροοργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων βακτηρίων που ενδέχεται να μολύνουν το πόσιμο νερό.

Τα χάλκινα κύπελλα διαθέτουν ένα καλά τεκμηριωμένο πλεονέκτημα: μπορούν να καταστρέψουν παθογόνα που μεταδίδονται μέσω του νερού, όπως η E. coli, τα βακτήρια που προκαλούν χολέρα, η σιγκέλλα και η σαλμονέλα, λειτουργώντας ως ένας φυσικός τρόπος καθαρισμού του νερού. Έρευνες δείχνουν ότι η αποθήκευση νερού σε χάλκινα δοχεία για αρκετές ώρες μπορεί να μειώσει τη βακτηριακή μόλυνση. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί τα χάλκινα δοχεία χρησιμοποιούνταν ιστορικά σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό.

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Τι συμβαίνει με τους υπόλοιπους ισχυρισμούς υγείας;

Πολλοί από τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο — συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της πέψης, της μείωσης της φλεγμονής, της καλύτερης λειτουργίας του θυρεοειδούς και της συνολικά βελτιωμένης ευεξίας — δεν υποστηρίζονται από τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα. Ένας από τους λόγους είναι ότι η έλλειψη χαλκού είναι σχετικά ασυνήθιστη. Παρότι ο χαλκός είναι απαραίτητο μέταλλο για τον οργανισμό, οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν ήδη επαρκείς ποσότητες μέσω τροφών όπως τα οστρακοειδή, τα εντόσθια, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και τα δημητριακά ολικής άλεσης. Μέχρι σήμερα, η έρευνα δεν έχει δείξει ότι η κατανάλωση νερού από χάλκινο κύπελλο προσφέρει σημαντικά πρόσθετα οφέλη.

Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει ένα έμμεσο πλεονέκτημα. Σε αντίθεση με τα πλαστικά δοχεία, τα χάλκινα ποτήρια δεν περιέχουν χημικές ουσίες που σχετίζονται με το πλαστικό και δεν εγείρουν τις ίδιες ανησυχίες σχετικά με την έκθεση σε μικροπλαστικά. Αν και οι ερευνητές εξακολουθούν να μελετούν τις πιθανές επιπτώσεις των μικροπλαστικών στην υγεία, αρκετοί άνθρωποι επιλέγουν επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, όπως ο χαλκός, το γυαλί ή ο ανοξείδωτος χάλυβας, ακριβώς για αυτόν τον λόγο.

Πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε χάλκινο κύπελλο

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, η περιστασιακή κατανάλωση νερού από χάλκινο κύπελλο είναι απίθανο να προκαλέσει προβλήματα. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ποσότητα δεν είναι απαραίτητα καλύτερη. Ο χαλκός μπορεί σταδιακά να περάσει στο νερό όσο αυτό παραμένει μέσα στο δοχείο. Με την πάροδο του χρόνου, η συχνή έκθεση θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξήσει τη συνολική πρόσληψη χαλκού. Η υπερβολική πρόσληψη χαλκού μπορεί να προκαλέσει πεπτικά συμπτώματα, όπως ναυτία, δυσφορία στο στομάχι, έμετο και διάρροια.

Μια ακόμη σημαντική προειδοποίηση αφορά το τι βάζετε μέσα στο κύπελλο. Το σκέτο νερό συνήθως οδηγεί σε σχετικά μικρές ποσότητες χαλκού που διαρρέουν στο υγρό. Τα όξινα ποτά, όμως, αποτελούν διαφορετική περίπτωση. Η προσθήκη όξινων συστατικών, όπως λεμόνι, λάιμ ή ορισμένοι χυμοί, μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ποσότητα χαλκού που απελευθερώνεται από το δοχείο, με αποτέλεσμα το υγρό να περιέχει δυνητικά ανθυγιεινά επίπεδα του μετάλλου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ορισμένα άτομα χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά. Για παράδειγμα, άτομα με διαταραχές του μεταβολισμού του χαλκού, όπως η νόσος του Γουίλσον, μπορεί να δυσκολεύονται να επεξεργαστούν και να αποβάλουν αποτελεσματικά τον χαλκό από τον οργανισμό τους.