Δεν είναι όλα τα φρούτα καλύτερα φρέσκα. Δείτε ποια διατηρούν τη θρεπτική τους αξία –και συχνά γίνονται πιο πρακτικά– όταν τα επιλέγετε κατεψυγμένα.

Ένας από τους μεγαλύτερους μύθους γύρω από τα κατεψυγμένα τρόφιμα είναι ότι υστερούν διατροφικά σε σχέση με τα φρέσκα. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό δεν ισχύει πάντα. Πολλά φρούτα καταψύχονται αμέσως μετά τη συγκομιδή τους, όταν βρίσκονται στο αποκορύφωμα της ωρίμανσης και της θρεπτικής τους αξίας. Έτσι, διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τις βιταμίνες, τα αντιοξειδωτικά και τις φυτικές ίνες τους, ενώ παράλληλα αποκτούν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χωρίς να αλλοιώνονται εύκολα.

Μάλιστα, για ορισμένα φρούτα, η κατεψυγμένη εκδοχή τους μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο πρακτική και συμφέρουσα από τη φρέσκια. Είτε επειδή δεν είναι διαθέσιμα όλο τον χρόνο, είτε επειδή χαλάνε γρήγορα, είτε επειδή απαιτούν αρκετή προετοιμασία πριν καταναλωθούν, η κατάψυξη αποτελεί μια εξαιρετική λύση που εξοικονομεί χρόνο, περιορίζει τη σπατάλη τροφίμων και σας επιτρέπει να τα απολαμβάνετε όποτε θέλετε.

Επιπλέον, τα κατεψυγμένα φρούτα μπορούν εύκολα να ενταχθούν στην καθημερινή διατροφή, καθώς χρησιμοποιούνται σε smoothies, γιαούρτι, βρώμη, γλυκά, σάλτσες ή ακόμη και ως δροσερό σνακ. Αρκεί να επιλέγετε προϊόντα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, σιρόπια ή άλλα γλυκαντικά, ώστε να απολαμβάνετε όλα τα οφέλη τους χωρίς περιττές θερμίδες. Παρακάτω θα δείτε έξι φρούτα που, για πολλούς λόγους, αξίζει να προτιμήσετε στην κατεψυγμένη εκδοχή τους, καθώς μπορούν να είναι εξίσου –και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη πιο ωφέλιμα και πρακτικά– από τα φρέσκα.

6 φρούτα που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Άγρια μύρτιλλα

Τα μύρτιλλα είναι πλούσια σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες. Η αγορά κατεψυγμένων μύρτιλλων μπορεί να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα άγρια μύρτιλλα, τα οποία ωριμάζουν μόνο για λίγες εβδομάδες κάθε χρόνο. Τα κατεψυγμένα άγρια μύρτιλλα συνήθως καταψύχονται μέσα σε 24 ώρες από τη συγκομιδή τους, διατηρώντας τη γεύση αλλά και την περιεκτικότητά τους σε βιταμίνες. Είναι επίσης μικρότερα και πιο γλυκά από άλλα είδη μύρτιλλων.

Ένα φλιτζάνι άγρια μύρτιλλα παρέχει 6 γραμμάρια φυτικών ινών και 10 γραμμάρια φυσικών σακχάρων. Τόσο τα άγρια όσο και τα κοινά μύρτιλλα είναι πλούσια σε ανθοκυανίνες, ισχυρά αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής, βελτιώνουν την υγεία του δέρματος και μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, παχυσαρκίας και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Μάνγκο

Το μάνγκο είναι ένα γλυκό, ζουμερό φρούτο με κουκούτσι, πλούσιο σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, όπως φυτικές ίνες, μαγνήσιο, κάλιο και βιταμίνες Α και C. Ωστόσο, δεν είναι πάντα εύκολο να το βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Επιπλέον, επειδή καλλιεργείται σε τροπικά κλίματα, η μεταφορά του σε μεγάλες αποστάσεις μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μέρους των θρεπτικών συστατικών του. Το κατεψυγμένο μάνγκο είναι συχνά πιο εύκολο να βρεθεί, πιο οικονομικό και εξίσου πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά.

Ξινά κεράσια

Τα κεράσια είναι ένα γλυκό και ζουμερό καλοκαιρινό φρούτο, όμως χρειάζονται λίγη περισσότερη προετοιμασία πριν καταναλωθούν. Η αφαίρεση του κουκουτσιού είναι χρονοβόρα, επομένως η αγορά τους κατεψυγμένα μπορεί να σας γλιτώσει από αυτό το βήμα.Τα ξινά κεράσια είναι ιδιαίτερα πλούσια σε αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής. Έρευνες δείχνουν ότι οι ανθοκυανίνες που περιέχουν παραμένουν σταθερές ακόμη και μετά την κατάψυξη. Αυτό σημαίνει ότι τα κατεψυγμένα κεράσια μπορεί να διατηρούν καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά τους σε σύγκριση με τα φρέσκα, τα οποία χάνουν μέρος της διατροφικής τους αξίας όσο περνά ο χρόνος.

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Φράουλες

Οι φράουλες είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα, αλλά δεν διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ψυγείο. Μπορούν εύκολα να μαλακώσουν και να αλλοιωθούν. Επειδή πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο φρούτο, η αγορά τους κατεψυγμένες μπορεί να παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής τους. Παράλληλα, αποτελούν πολύ καλή πηγή φυτικών ινών. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η τακτική κατανάλωση φραουλών μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και να συμβάλει στη μείωση των επιπέδων λιπιδίων στο αίμα.

Μπανάνες

Η διατήρηση της μπανάνας στην κατάψυξη αποτελεί έναν εύκολο και πρακτικό τρόπο για να αυξήσετε την πρόσληψη πρεβιοτικών, ενός τύπου φυτικών ινών που συμβάλλουν στην υγεία του εντέρου. Μία μικρή μπανάνα παρέχει περίπου 3 γραμμάρια φυτικών ινών, ενός φυτικού υδατάνθρακα που βελτιώνει την πέψη και συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Αν και οι φρέσκες μπανάνες είναι εξίσου θρεπτικές, ωριμάζουν γρήγορα, μαυρίζουν και μαλακώνουν. Οι κατεψυγμένες μπανάνες, αντίθετα, προσθέτουν μια πλούσια, κρεμώδη υφή σε κατεψυγμένα ροφήματα, όπως τα smoothies.

Ρόδια

Τα ρόδια περιέχουν λαμπερούς, ζουμερούς σπόρους που αποτελούν ιδανική προσθήκη σε σαλάτες, βρώμη ή γιαούρτι. Οι σπόροι αυτοί χαρίζουν γλυκιά γεύση σε πολλά πιάτα και είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Μια ανασκόπηση μελετών έδειξε ότι η τακτική κατανάλωση ροδιών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο παχυσαρκίας, καρδιαγγειακών παθήσεων και μεταβολικού συνδρόμου. Ωστόσο, η αφαίρεση των σπόρων από ένα φρέσκο ρόδι είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και υπομονή. Για να εξοικονομήσετε χρόνο, μπορείτε να επιλέξετε κατεψυγμένους σπόρους ροδιού.

Πώς να προσθέσετε τα κατεψυγμένα φρούτα στη διατροφή σας

Για να επωφεληθείτε από τα οφέλη των κατεψυγμένων φρούτων, δοκιμάστε να τα εντάξετε στη διατροφή σας με τους παρακάτω τρόπους:

Επιλέξτε κατεψυγμένα φρούτα που δεν περιέχουν πρόσθετα σιρόπια, σάλτσες ή γλυκαντικά.

Έχετε πάντα στην κατάψυξη φέτες μπανάνας και μούρα, ώστε να ετοιμάζετε γρήγορα και εύκολα smoothies.

Χρησιμοποιήστε κατεψυγμένα μούρα για να φτιάξετε μια σάλτσα φρούτων που μπορείτε να συνοδεύσετε με γιαούρτι ή κράκερ ολικής άλεσης.

Μαγειρέψτε κατεψυγμένα μούρα για να ετοιμάσετε τη δική σας σπιτική σάλτσα φρούτων και χρησιμοποιήστε τη ως γαρνιτούρα σε βρώμη και γιαούρτι

Τα κατεψυγμένα φρούτα δεν αποτελούν απλώς μια πρακτική εναλλακτική λύση όταν τα φρέσκα δεν είναι διαθέσιμα. Σε πολλές περιπτώσεις, μπορούν να προσφέρουν αντίστοιχη διατροφική αξία, μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητα και λιγότερη σπατάλη τροφίμων. Το σημαντικό είναι να επιλέγετε προϊόντα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά και να τα εντάσσετε σε μια ισορροπημένη διατροφή. Έτσι, θα απολαμβάνετε τα οφέλη των φρούτων κάθε εποχή του χρόνου, χωρίς να κάνετε συμβιβασμούς στη γεύση ή στη θρεπτική τους αξία.