Έπινα ηλεκτρολύτες κάθε μέρα για μία εβδομάδα – Δείτε τι παρατήρησα

Δείτε τι παρατήρησα όταν έβαλα τους ηλεκτρολύτες στην καθημερινότητά μου για επτά ημέρες και αν τελικά αξίζει να τους καταναλώνουμε κάθε μέρα.

Ως απόφοιτη διαιτολογίας, θα σας αποκαλύψω ένα λίγο αμήχανο μυστικό: Δεν πίνω αρκετό νερό… Φτάνω στις 3 μ.μ. έχοντας μόλις αγγίξει το ποτήρι μου. Έτσι, σκέφτηκα να πίνω ηλεκτρολύτες κάθε μέρα για μία εβδομάδα, για να δω τι θα συνέβαινε στο σώμα μου. Επίσης, το είδα σαν μια εξαιρετική ευκαιρία να βελτιώσω τις συνήθειες ενυδάτωσής μου.

Γνωρίζω ότι τα προϊόντα ηλεκτρολυτών μπορεί να έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και συχνά περιέχουν και πρόσθετα σάκχαρα, γι' αυτό έκανα μια συνειδητή προσπάθεια να μειώσω το νάτριο και τα πρόσθετα σάκχαρα στα γεύματά μου, για να τα εξισορροπήσω. Πέρα από αυτό, δεν άλλαξα τον τρόπο ζωής μου κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας πρόκλησης ενυδάτωσης.

Τι συνέβη όταν έπιν ηλεκτρολύτες κάθε μέρα για μια εβδομάδα

Το σώμα μου δεν υπέστη καμία δραματική μεταμόρφωση όσον αφορά την εμφάνισή μου ή τον τρόπο που ένιωθα μετά από μια εβδομάδα κατανάλωσης ηλεκτρολυτών κάθε μέρα. Οι ηλεκτρολύτες λειτούργησαν κυρίως ως ώθηση στην ενυδάτωσή μου — το να πίνω ένα αρωματισμένο ποτό με έκανε να επιστρέφω για νερό πολύ πιο συχνά από ό,τι το σκέτο νερό. Την τρίτη μέρα, είχα πλέον συνηθίσει τόσο τη νέα μου πρωινή συνήθεια, που έπινα ολόκληρο το ποτήρι με τους ηλεκτρολύτες χωρίς δεύτερη σκέψη. Και μόνο αυτό το ένιωθα σαν μικρή νίκη.

Παρατήρησα μερικές μικρές προσαρμογές, αν και θέλω να προσέξω να μην τις υπερβάλλω. Οι απογευματινές μου μειώσεις ενέργειας ήταν ελαφρώς λιγότερο έντονες κάποιες ημέρες, αλλά κοιμήθηκα επίσης λίγο καλύτερα εκείνα τα βράδια, οπότε δεν μπορώ να το αποδώσω αποκλειστικά στους ηλεκτρολύτες (αν και η καλή ενυδάτωση συμβάλλει στον καλό ύπνο, οπότε ίσως!).

Δεν είδα κάποια ξαφνική έκρηξη ενέργειας ή κάποια εμφανή αλλαγή στον τρόπο που ένιωθα κατά τη διάρκεια των προπονήσεών μου. Γενικά, όμως, αισθανόμουν καλά, κάτι που υποψιάζομαι ότι είχε να κάνει με το ότι ήμουν λίγο καλύτερα ενυδατωμένη από το συνηθισμένο, επειδή η σωστή ενυδάτωση επιτρέπει στο σώμα μας και σε όλες τις εσωτερικές του λειτουργίες να λειτουργούν άριστα.

Επίσης, δεν παρουσίασα σημάδια αφυδάτωσης, κάτι που μου λέει ότι σίγουρα ενυδατωνόμουν καλύτερα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας-πρόκλησης. Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο ήταν η συμπεριφορά και όχι η σωματική αλλαγή. Η απλή πράξη της προετοιμασίας ενός ποτού κάθε πρωί έκανε την ενυδάτωση να φαίνεται σκόπιμη, αντί να είναι κάτι που ξεχνιέται. Αυτή είναι μια ανεπαίσθητη αλλαγή, αλλά για κάποιον που δεν πίνει πολύ νερό, είχε μεγαλύτερη σημασία από οποιαδήποτε μεμονωμένη φυσιολογική επίδραση.

Διατροφικό προφίλ ηλεκτρολυτών

Το διατροφικό προφίλ των ηλεκτρολυτών μπορεί να διαφέρει αρκετά από προϊόν σε προϊόν (όπως συμβαίνει με πολλά συμπληρώματα). Τα περισσότερα περιέχουν ηλεκτρολύτες όπως νάτριο, κάλιο και μαγνήσιο, αλλά δεν παρέχουν όλα τον ίδιο συνδυασμό ή τις ίδιες ποσότητες. Ορισμένα προϊόντα περιλαμβάνουν πηγή γλυκόζης για την υποστήριξη της απορρόφησης, ενώ άλλα δεν περιέχουν ζάχαρη. Ορισμένες φόρμουλες προσθέτουν επίσης συστατικά όπως βιταμίνη Β12 ή φυτικές ίνες, συχνά για να συχνά για να προσφέρουν επιπλέον διατροφικά οφέλη.

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Οφέλη των ηλεκτρολυτών

Υποστήριξη ενυδάτωσης

Οι ηλεκτρολύτες υποστηρίζουν τη βέλτιστη ενυδάτωση, ωθώντας τα κύτταρα να απορροφούν και να συγκρατούν περισσότερο νερό. Επιπλέον, αυτές οι σκόνες με γεύση από φρούτα μπορούν να προωθήσουν την καλύτερη ενυδάτωση, κάνοντας το απλό νερό πιο συναρπαστικό και εύγευστο, με αποτέλεσμα να πίνετε περισσότερο νερό συνολικά, ώστε να πετυχαίνετε τους καθημερινούς σας στόχους ενυδάτωσης.

Οι ηλεκτρολύτες μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να αναρρώσετε ταχύτερα όταν είστε άρρωστοι με κάποιο στομαχικό πρόβλημα ή πυρετό (ο έμετος, η διάρροια και ο πυρετός μπορεί να σας αφυδατώσουν). Ωστόσο, η λήψη τους μέσω τροφών, όπως το πεπόνι ή το νερό καρύδας, όσο πιο συχνά γίνεται, είναι πάντα ιδανική, καθώς λαμβάνετε επίσης επιπλέον θρεπτικά συστατικά, όπως φυτικές ίνες και άλλες ωφέλιμες βιταμίνες και μέταλλα.

Ανάκαμψη από την άσκηση

Όταν ιδρώνετε πολύ, όπως κατά τη διάρκεια μιας απαιτητικής προπόνησης ή ενός μεγάλου, περιπάτου, χάνετε υγρά, καθώς και ηλεκτρολύτες όπως νάτριο και κάλιο. Είναι σημαντικό να τα αναπληρώσετε, καθώς οι ηλεκτρολύτες υποστηρίζουν τη λειτουργία των μυών και των νεύρων. Η χρήση ηλεκτρολυτών σε σκόνη μπορεί να είναι μια λύση όταν πρόκειται για την αναπλήρωση των αποθεμάτων υγρών και ηλεκτρολυτών ταυτόχρονα.

Ωστόσο, για τους περισσότερους ανθρώπους που κάνουν μέτρια άσκηση, η οποία διαρκεί μία ώρα ή λιγότερο (κάτι που ταιριάζει περισσότερο με τη δική μου ταχύτητα — είμαι πολύ περισσότερο λάτρης του Pilates παρά μαραθωνοδρόμος), το σκέτο νερό και μια ισορροπημένη διατροφή είναι συνήθως αρκετά για να αναπληρώσουν τα επίπεδα ηλεκτρολυτών και υγρών. Ωστόσο, αν κάνετε ασκήσεις αντοχής, όπως τρέξιμο ή διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (HIIT), τα προϊόντα ηλεκτρολυτών μπορεί να είναι χρήσιμα, επειδή πιθανότατα ιδρώνετε περισσότερο και σας επιτρέπουν να αναπληρώνετε τα αποθέματά σας πιο γρήγορα.

Πρέπει κάποιος να παραλείπει τους ηλεκτρολύτες;

Τα προϊόντα ηλεκτρολυτών δεν είναι κατάλληλα για όλους. Όποιος, για οποιονδήποτε ιατρικό λόγο, συμβουλεύεται να προσέχει την πρόσληψη νατρίου ή καλίου δεν θα πρέπει να ξεκινήσει τη χρήση προϊόντων ηλεκτρολυτών χωρίς να συμβουλευτεί πρώτα έναν επαγγελματία υγείας.

Επειδή πολλά από αυτά τα προϊόντα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, τα άτομα με καρδιακές παθήσεις, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, μπορεί να χρειάζεται να είναι προσεκτικά, δεδομένου ότι η υπερβολική ποσότητα νατρίου μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση. Εάν διαχειρίζεστε ενεργά την υπέρταση, αξίζει να μιλήσετε με τον γιατρό σας πριν προσθέσετε ένα καθημερινό ρόφημα ηλεκτρολυτών. Τα άτομα με νεφρική νόσο θα πρέπει επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά. Οι νεφροί βοηθούν στη ρύθμιση των ηλεκτρολυτών, όπως το νάτριο και το κάλιο, και με μειωμένη νεφρική λειτουργία, οι επιπλέον ηλεκτρολύτες μπορούν να συσσωρευτούν και να επιβαρύνουν τα νεφρά.

Συμπέρασμα

Μετά από μια εβδομάδα, το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι οι ηλεκτρολύτες δεν βελτίωσαν την υγεία μου. Αλλά αυτό που έκαναν ήταν να μου δώσουν έναν λόγο να πίνω περισσότερα υγρά, κάτι που, ως άτομο που παραδέχεται ότι δεν πίνει αρκετά, ήταν πραγματικά χρήσιμο, καθώς η σωστή ενυδάτωση είναι τόσο σημαντική για την καλή συνολική υγεία.

Οπότε, αν ένα αρωματισμένο ηλεκτρολυτικό ποτό είναι αυτό που τελικά σας βοηθά να ενυδατώνεστε, τότε αυτή είναι μια λογική χρήση. Αλλά θα ήταν υπερβολικό να τους χαρακτηρίσω απαραίτητους για όλους. Για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους που ακολουθούν μια κανονική διατροφή, οι ηλεκτρολύτες είναι περιστασιακά χρήσιμοι — είναι χρήσιμοι κατά τη διάρκεια έντονης εφίδρωσης, ζεστού καιρού, άσκησης αντοχής ή ασθένειας και λιγότερο απαραίτητοι για τον υπόλοιπο χρόνο. Μπορούν επίσης να προσθέσουν νάτριο και πρόσθετα σάκχαρα που κάποιοι άνθρωποι είναι καλύτερο να αποφεύγουν.