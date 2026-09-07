Οι νέοι είναι πιο ανοιχτοί στο να κόψουν το κρέας από ό,τι πιστεύαμε

Η κατανάλωση κρέατος και άλλων ζωικών προϊόντων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας, το περιβάλλον και την ευζωία των ζώων.

Μια φυτική διατροφή, πλούσια σε τρόφιμα ολικής άλεσης, θα μπορούσε να αποτρέψει το 27% των θανάτων παγκοσμίως, σύμφωνα με την Επιτροπή EAT–Lancet για υγιή, βιώσιμα και δίκαια συστήματα τροφίμων. Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει στη διάσωση περισσότερων από 80 δισεκατομμυρίων ζώων κάθε χρόνο και να προκαλέσει 75% λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Ενώ ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όπως αυτή της Δανίας, εισάγουν νομοθεσία που ενθαρρύνει τους πολίτες να αγοράζουν και να καταναλώνουν περισσότερα φυτικά τρόφιμα, η πρόοδος είναι αργή. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη δυσκολία να αλλάξουν οι απόψεις των ενηλίκων σχετικά με το κρέας. Ωστόσο, μια νέα μελέτη δείχνει ότι οι νέοι μπορεί να είναι περισσότερο ανοιχτοί στο να κόψουν το κρέας. Ρωτήθηκαν περισσότεροι από 1.000 νέους ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο (με μέση ηλικία τα 23 έτη) για το εάν είχαν σκεφτεί να σταματήσουν να τρώνε κρέας όταν ήταν ακόμη μαθητές. Οι μισοί από τους συμμετέχοντες (48,5%) δήλωσαν ότι το είχαν σκεφτεί. Παραδόξως, το 50,4% αυτών των συμμετεχόντων πράγματι σταμάτησε να τρώει κρέας για κάποιο χρονικό διάστημα.

Το εύρημα αυτό ανοίγει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των ανθρώπων ώστε να ακολουθούν πιο βιώσιμες διατροφικές επιλογές. Εάν η παιδική και εφηβική ηλικία αποτελούν μια περίοδο κατά την οποία πολλοί άνθρωποι ήδη αμφισβητούν τις διατροφικές τους επιλογές, ένα σημαντικό επόμενο βήμα είναι να κατανοήσουμε πώς τα σχολεία, οι τοπικές αρχές και οι ομάδες συνομηλίκων μπορούν να υποστηρίξουν τους νέους που ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν πιο υγιεινές, ηθικές και βιώσιμες διατροφές.

Στη μελέτη οι ερευνητές ρώτησαν 1.063 νέους ενήλικες από το Ηνωμένο Βασίλειο εάν είχαν σκεφτεί ποτέ να σταματήσουν να τρώνε κρέας κατά την παιδική τους ηλικία, δηλαδή μέχρι το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από τους συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι είχαν σκεφτεί να σταματήσουν, οι μισοί από αυτή την ομάδα (50,4%) πράγματι σταμάτησαν για ημέρες (15,3%), εβδομάδες (17,1%), μήνες (20,7%), χρόνια (21,5%) ή μόνιμα (25,5%).

Σε μια συμπληρωματική έρευνα, ζήτησαν από 461 νέους ενήλικες —όλοι τους είχαν δηλώσει ότι είχαν σκεφτεί να σταματήσουν να τρώνε κρέας όταν ήταν μικρότεροι— να μας μιλήσουν περισσότερο για τις εμπειρίες τους. Οι επιστήμονες θέλανε να μάθουν γιατί οι άνθρωποι σκέφτηκαν για πρώτη φορά να σταματήσουν να τρώνε κρέας. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν διάφορους λόγους. Κάποιοι μίλησαν για το αίσθημα αποστροφής που ένιωθαν απέναντι στο κρέας, ενώ άλλοι περιέγραψαν μια «επιφοίτηση σχετικά με το κρέας», όταν συνειδητοποίησαν από πού προερχόταν αυτό που έτρωγαν. Θέλανε επίσης να μάθουν εάν υπήρχε κάτι που εξηγούσε γιατί ορισμένοι νέοι ήταν σε θέση να σταματήσουν. Διαπιστώθηκε ότι η υποστήριξη από τους γονείς ήταν καθοριστικής σημασίας — ήταν πιο σημαντική από όλους τους υπόλοιπους ψυχολογικούς παράγοντες που εξετάσαμε, συμπεριλαμβανομένης της στάσης των ανθρώπων απέναντι στα ζώα και της αποστροφής τους προς το κρέας.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι περισσότεροι νέοι που είχαν σταματήσει να τρώνε κρέας κατά τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων επέστρεψαν αργότερα στην κατανάλωσή του (89,5%). Αυτό συνέβη για διάφορους λόγους. Κάποιοι δήλωσαν ότι ανησυχούσαν για την υγεία τους, ενώ άλλοι ότι τους έλειπε η γεύση του κρέατος. Πολλοί ανέφεραν ότι δεν ήθελαν να προκαλούν αναστάτωση ή επιπλέον δυσκολία στην οικογένειά τους. Είπαν ότι οι φίλοι, τα σχολεία και οι γονείς τους ήταν όλοι περισσότερο υποστηρικτικοί όταν ήθελαν να αρχίσουν ξανά να τρώνε κρέας, σε σύγκριση με την περίοδο κατά την οποία το είχαν αρχικά διακόψει.

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Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ελπιδοφόρες δυνατότητες για την ενθάρρυνση των ανθρώπων να τρώνε πιο βιώσιμα. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί ήδη από νεαρή ηλικία να σκέφτονται να μειώσουν την κατανάλωση κρέατος.

Για να το κάνουν, όσοι δεν έχουν ακόμη μεγάλη αυτονομία στις διατροφικές τους επιλογές χρειάζονται την υποστήριξη των γονιών και των σχολείων τους. Πολλοί συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η νέα τους διατροφή αποτελούσε επιπλέον δυσκολία για την οικογένειά τους. Αυτό υποδηλώνει ότι ένας χώρος όπου θα μπορούσε να προσφερθεί υποστήριξη είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Η κατανόηση τρόπων με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε τις οικογένειες να μαγειρεύουν γεύματα που προσαρμόζονται εύκολα στις διατροφικές και θρεπτικές ανάγκες των παιδιών τους, χωρίς να αυξάνεται υπερβολικά το κόστος, θα μπορούσε να κάνει μεγάλη διαφορά.

Το κόστος αποτελεί επίσης σημαντική ανησυχία για τις οικογένειες σε αυτή την περίπτωση. Ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι τα φυτικά προϊόντα που μιμούνται το κρέας μπορεί να είναι ακριβότερα από τα αντίστοιχα ζωικά προϊόντα, κατά μέσο όρο οι καταναλωτές ξοδεύουν λιγότερα χρήματα όταν αγοράζουν τρόφιμα ολικής άλεσης φυτικής προέλευσης σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο καλάθι με ζωικά προϊόντα.

Υγιεινές επιλογές

Ορισμένοι γονείς μπορεί να ανησυχούν ότι οι φυτικές διατροφές δεν είναι υγιεινές για τα παιδιά και τους εφήβους. Όμως, οι καλά σχεδιασμένες φυτικές διατροφές μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία σε κάθε ηλικία και να προσφέρουν ποικιλία φυτικών ινών, οι οποίες είναι σημαντικές για την υγεία του εντέρου. Σε πρόσφατη ανασκόπηση που εξέτασε δέκα μελέτες με περισσότερα από 1.500 παιδιά, ειδικοί από τον χώρο της ιατρικής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να δείχνουν ότι οι vegan διατροφές έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και ότι η ανάπτυξη και η διατροφική κατάσταση των παιδιών που ακολουθούν vegan διατροφή ήταν παρόμοιες με εκείνες των παιδιών που ακολουθούν παμφάγα διατροφή.

Ωστόσο, ορισμένα βασικά θρεπτικά συστατικά, όπως ο σίδηρος, η βιταμίνη Β12, η βιταμίνη D και το ασβέστιο, τα οποία είναι απαραίτητα για την υγιή ανάπτυξη των ιστών, τη μεταβολική και ανοσολογική λειτουργία και την υγεία των οστών, βρίσκονται φυσικά σε χαμηλές ποσότητες στις φυτικές πηγές. Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση φυτικής διατροφής από παιδιά και νέους θα πρέπει να παρακολουθείται από επαγγελματίες υγείας. Παρά τα παραπάνω, έρευνες έχουν δείξει ότι η μετάβαση από μια τυπική δυτικού τύπου διατροφή σε μια περισσότερο φυτική διατροφή, πλούσια σε τρόφιμα ολικής άλεσης, από την ηλικία των 20 ετών θα μπορούσε να προσθέσει μία δεκαετία στο προσδόκιμο ζωής.

Ένας περιορισμός της μελέτης μας είναι ότι οι ερευνητές ζήτησαν από νέους ενήλικες να ανακαλέσουν στη μνήμη τους την παιδική τους ηλικία. Αυτού του είδους οι αναδρομικές μέθοδοι δεν είναι τέλειες, καθώς οι άνθρωποι μερικές φορές θυμούνται λανθασμένα λεπτομέρειες από το παρελθόν. Ένα σημαντικό επόμενο βήμα θα είναι να ρωτήσουν τα παιδιά και τους εφήβους σήμερα τι πιστεύουν για αυτό το ζήτημα αυτή τη στιγμή.

Παρά τον συγκεκριμένο περιορισμό, θεωρώ ότι αυτά τα ευρήματα προσφέρουν μια πολλά υποσχόμενη ευκαιρία σε όσους ενδιαφέρονται να στηρίξουν τους νέους ώστε να υπερασπιστούν τις επιλογές τους, τον πλανήτη και τα άλλα ζώα.