Σε έναν κόσμο φτιαγμένο για άνδρες, έχεις 73% περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστείς σε τροχαίο επειδή είσαι γυναίκα

Οι γυναίκες είναι κατώτερες (και) στον δρόμο

Αν είσαι γυναίκα, έχεις 71-73% περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστείς σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα. Ναι, το αμάξι σου μπορεί να έχει ελεγχθεί για την ασφάλειά του, αλλά όχι λαμβάνοντας υπόψη το σώμα σου. Βλέπεις, οι δοκιμές μετωπικής σύγκρουσης αυτοκινήτων πραγματοποιούνταν για πολλά χρόνια μόνο με ανδρικά ομοιώματα (crash test dummies). Ο κόσμος είναι αποδεδειγμένα φτιαγμένος για άνδρες.

Οι άνδρες είναι πιο πιθανό από τις γυναίκες να εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα, πράγμα που σημαίνει ότι κυριαρχούν στον αριθμό των σοβαρά τραυματισμένων σε αυτό. Αλλά όταν μια γυναίκα εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα, τα πράγματα αλλάζουν. Σε άρθρο του Guardian διαβάζουμε ότι μια γυναίκα έχει 47% περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστεί σοβαρά και 71% περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστεί μέτρια, ακόμα και όταν οι ερευνητές λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως το ύψος, το βάρος, η χρήση ζώνης ασφαλείας και η ένταση της σύγκρουσης. Έχει επίσης 17% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνει. Όλα έχουν να κάνουν με το πώς έχει σχεδιαστεί το αυτοκίνητο - και για ποιον. Πάντως, σίγουρα όχι για τις γυναίκες.

Οι γυναίκες τείνουν να κάθονται πιο μπροστά όταν οδηγούν. Όχι γιατί δεν ξέρουν να οδηγούν (για να σε προλάβω). Αυτό, πρακτικά, οφείλεται στο γεγονός ότι είναι κατά μέσο όρο πιο κοντές. Τα πόδια τους πρέπει να είναι πιο κοντά στα πεντάλ για να τα φτάνουν ή χρειάζεται να κάθονται πιο «όρθιες» για να βλέπουν καθαρά πάνω από το ταμπλό. Ωστόσο, αυτό δεν είναι η «τυπική θέση καθίσματος», όπως έχουν παρατηρήσει οι ερευνητές. Εν ολίγοις, οι γυναίκες δεν κάθονται στη «σωστή θέση», και άρα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να τραυματιστούν σε μετωπικές συγκρούσεις.

Αλλά δεν είναι μόνο οι μετωπικές συγκρούσεις. Οι γυναίκες διατρέχουν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο σε οπίσθιες συγκρούσεις. Αυτό γιατί έχουν λιγότερους μύες στον αυχένα και το άνω μέρος του κορμού τους και άρα είναι πιο ευάλωτες σε τραυματισμούς. Φυσικά, ο σχεδιασμός του αυτοκινήτου δεν βοηθά.

Και καταλήγουμε στο ζουμί της υπόθεσης: Τα αυτοκίνητα έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας κούκλες δοκιμών πρόσκρουσης αυτοκινήτων με βάση τον «μέσο» άνδρα.

Crast test dummies: Οι γυναίκες είναι κατώτερες (και) στον δρόμο

Η Μαρία Γουέστον Καν βρισκόταν σε διακοπές με την οικογένειά της όταν ένα μετωπικό τροχαίο ατύχημα άλλαξε τη ζωή της. Εκείνη και η μητέρα της, και οι δύο στο πίσω κάθισμα, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Η ζώνη ασφαλείας που φορούσε η Καν κόλλησε τα έντερά της στη σπονδυλική της στήλη. Μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση και νοσηλεία, η ίδια τότε 19 ετών, αναγκάστηκε να πάρει ένα εξάμηνο άδεια από το σχολείο για να αναρρώσει. Ωστόσο, παρόλο που ο πατέρας και ο αδελφός της ήταν πιο κοντά στο σημείο της πρόσκρουσης, γλίτωσαν μόνο με γρατσουνιές.

Όταν η Καν επέστρεψε σπίτι από το νοσοκομείο, παρατήρησε ένα απόσπασμα από το Consumer Reports στο κρεβάτι της: Η γιαγιά της είχε κόψει ένα άρθρο σχετικά με τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στις δοκιμές ασφάλειας αυτοκινήτων. Τότε, έμαθε ότι οι τραυματισμοί της ήταν ακριβώς το είδος των τραυματισμών που είναι πιο πιθανό να υποστούν οι γυναίκες σε τροχαία ατυχήματα. «Είναι σαν να διαβάζεις τη ζωή σου μέσα σε μια ιστορία. Είναι τρελό», είπε σε μια συνέντευξη τον περασμένο μήνα. Η ίδια είναι σήμερα 24 ετών, όπως διαβάζουμε στο NBC News. Στη συνέχεια ανακάλυψε όλα αυτά τα ωραία στατιστικά που αναφέραμε παραπάνω, αλλά και το γεγονός πως οι γυναίκες οδηγοί και οι επιβάτισσες στο μπροστινό κάθισμα, έχουν 17% περισσότερες πιθανότητες να σκοτωθούν σε τροχαίο ατύχημα σε σχέση με έναν άνδρα επιβάτη της ίδιας ηλικίας.

Ο Κρις Ο'Κόνερ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Humanetics, ενός από τους κορυφαίους κατασκευαστές ανδρεικέλων για δοκιμές πρόσκρουσης στον κόσμο, δήλωσε ότι αυτό συμβαίνει για έναν σχετικά απλό και ανατριχιαστικό λόγο: Τα αυτοκίνητα δεν έχουν σχεδιαστεί για να είναι ασφαλή για τις γυναίκες. «Αν κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία, το ανδρείκελο δοκιμής σύγκρουσης σχεδιάστηκε γύρω από έναν άνδρα και αυτός ο άνδρας έγινε η βάση», είπε, προσθέτοντας ότι τα οχήματα σχεδιάζονται «γύρω από έναν άνδρα».

Τα πρότυπα ασφαλείας στις ΗΠΑ σήμερα, μοιάζουν πολύ με αυτά που ήταν τη δεκαετία του 1980, όταν η Εθνική Διοίκηση Ασφάλειας της Οδικής Κυκλοφορίας (NHTSA) επέβαλε για πρώτη φορά τη χρήση ανδρεικέλων στις δοκιμές ασφάλειας αυτοκινήτων, αν και υπήρξαν κινήσεις για περισσότερες δοκιμές με θηλυκά ομοιώματα κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα. Ωστόσο, οι κανονισμοί της NHTSA εξακολουθούν να επιτρέπουν στις αυτοκινητοβιομηχανίες στις ΗΠΑ να ελέγχουν την ασφάλεια χρησιμοποιώντας ανδρείκελα ηλικίας 40 έως 50 ετών που δεν είναι ανατομικά αντιπροσωπευτικά της μέσης γυναίκας.

Ο Καν έχει ήδη αναλάβει δράση και έχει ιδρύσει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Drive US Forward. Στόχος του είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό και τελικά να ενθαρρύνει τα μέλη του Κογκρέσου να υπογράψουν ένα νομοσχέδιο που θα απαιτούσε από την NHTSA να ενσωματώσει ένα πιο προηγμένο γυναικείο ομοίωμα στις εξετάσεις της. Ο οργανισμός έχει, φυσικά, τον τελευταίο λόγο. Το νεότερο μοντέλο της Humanetics, πάντως, που ονομάζεται THOR-5F, διαθέτει 150 αισθητήρες, συμπεριλαμβανομένων και των αισθητήρων στα πόδια, όπου οι γυναίκες οδηγοί διατρέχουν σχεδόν 80% υψηλότερο κίνδυνο τραυματισμού από ό,τι οι άνδρες οδηγοί στο ίδιο ατύχημα. Το μοντέλο έχει επίσης σχεδιαστεί για να μιμείται καλύτερα ένα πραγματικό γυναικείο σώμα.

SET 50F: Το πρώτο σχεδιασμένο γυναικείο crash test dummy

Γενικά, το τυπικό «γυναικείο» ανδρείκελο δοκιμών αυτοκινήτου που χρησιμοποιείται σήμερα ζυγίζει 55 κιλά και έχει ύψος 1,23 μέτρα. Το ανδρείκελο Hybrid III, που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970, βασίζεται στο μικρότερο 5% των Αμερικανίδων γυναικών και είναι στην πραγματικότητα απλώς μια μικρότερη εκδοχή ενός ανδρικού.

Το πρώτο γυναικείο crash test dummy παγκοσμίως είναι το SET 50F και σχεδιάστηκε από μια Σουηδή μηχανικό. Αντί για τα μικρότερου μεγέθους ανδρικά dummies που χρησιμοποιούν οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες ως γυναικεία, η Astrid Linder, μηχανικός στο Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) σχεδίασε ένα εξ ολοκλήρου γυναικείο ομοίωμα. Δοκιμάστηκε στο τέλος του 2022 στη Σουηδία και είναι φτιαγμένο από καουτσούκ, μέταλλο και πλαστικό. Επίσης, διαθέτει 24 αισθητήρες, έχει ύψος 1,62 και βάρος 62 κιλά. Οι ώμοι της είναι πιο στενοί και οι γοφοί της πιο βαρείς.